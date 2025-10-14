« Coup de cœur de la rédaction », je teste l’aspirateur robot laveur Narwal Flow (22000 PA)

Quand on me parle d’aspirateur robot laveur, j’ai souvent cette petite moue dubitative du gars qui en a vu passer des dizaines à la maison. Certains promettent le nirvana ménager, mais finissent coincés sous un meuble ou noyés dans un coin de tapis. Alors quand Narwal m’a proposé de tester son tout nouveau aspirateur robot laveur Narwal Flow, affiché à 1 299 €* sur le site officiel, j’ai un peu hésité, mais les promesses étaient alléchantes.

De plus, pour avoir déjà testé le modèle Z10 Ultra, je connaissais déjà la fiabilité de ces appareils. Sur NeozOne, les tests d’appareils connectés et de gadgets ingénieux, c’est un peu notre terrain de jeu préféré. Et, quand un fabricant annonce une aspiration à 22 000 Pa, un lavage à l’eau chaude à 45 °C et une IA capable d’éviter plus de 200 types d’objets, il faut bien quelqu’un pour vérifier si tout cela tient la route, non ? J’ai donc déballé la bête, prêt à voir si ce Flow allait tenir ses promesses. Voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Le colis est imposant, et dès l’ouverture, je comprends pourquoi : le Narwal Flow s’accompagne d’une station d’accueil massive, mais d’une élégance certaine. Blanc mat, bords arrondis, finitions impeccables, on sent que Narwal joue dans la cour des grands, celle des Dreame, Roborock ou Ecovacs. Le robot lui-même inspire confiance : compact (à peine 9,5 cm de haut), solide et surtout design sans fioritures. Pas de plastique criard ni de brosses apparentes à l’état brut. Tout est intégré, pensé pour durer et se faire discret. Petit coup d’œil aux accessoires : serpillières à rouleau, brosses latérales anti-emmêlement, réservoirs d’eau, sac à poussière de 2,5 L, filtre : rien ne manque. Cela sent le produit premium, mais encore faut-il qu’il tienne ses promesses.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Chez moi, les sols sont un vrai terrain d’entraînement : carrelage, parquet, tapis à poils longs, zones étroites sous les meubles, sans oublier les poils de chien (merci Athéna). Je cherchais un robot vraiment autonome, capable de laver correctement sans transformer la maison en patinoire. Le Flow promettait justement cela : un système de lavage « FlowWash » qui nettoie la serpillière en temps réel, sans jamais l’étaler sale sur le sol. De plus, il la lave à l’eau chaude et la sèche à 45 °C après chaque cycle.

Branchement et installation

L’installation a été d’une simplicité enfantine : une fois la station posée (prévoyez quand même un peu d’espace), j’ai installé les deux réservoirs et rempli celui pour l’eau propre (le propre, c’est le violet, ne vous trompez pas). Le Flow s’est immédiatement connecté à mon Wi-Fi via l’application Narwal. Petit détail que j’ai apprécié : aucune donnée n’est envoyée dans le cloud. Le traitement d’images se fait localement, directement sur la puce IA du robot. Sécurité et respect de la vie privée : un bon point !

La cartographie se lance automatiquement. Le Flow explore les pièces, évite les obstacles avec une précision bluffante grâce à ses deux caméras RGB. Il reconnaît les chaises, les câbles, les gamelles des animaux et même mes chaussons abandonnés. Je trouve toujours fascinant de voir se dessiner mes pièces de la maison sur mon smartphone sans lever le petit doigt !

Le système FlowWash : la serpillière toujours propre

C’est LA promesse phare du Narwal Flow. Et, pour une fois, elle est tenue. Le système FlowWash nettoie la serpillière en continu grâce à 16 buses qui pulvérisent de l’eau fraîche, un rouleau qui applique une pression de 12 N, et un grattoir interne qui élimine les résidus. Résultat : à la différence d’autres robots qui passent plusieurs fois avec une serpillière de plus en plus sale, ici chaque passage est frais.

Le sol ne colle pas, et l’eau sale est immédiatement aspirée dans le réservoir dédié. J’ai même vérifié : après un nettoyage complet du rez-de-chaussée, l’eau usée était d’un gris profond, mais mes carrelages, eux, étincelaient.

L’intelligence visuelle NarMind Pro

L’IA de Narwal mérite clairement que l’on s’y attarde. Grâce à ses deux caméras RGB et à une puce capable de 10 TOPS, le robot reconnaît plus de 200 objets différents. C’est impressionnant de le voir ralentir près d’une chaussette, contourner délicatement la gamelle du chien, puis accélérer sur les zones dégagées. Je l’ai testé un soir avec les lumières tamisées : il a continué son nettoyage sans faillir, évitant même les câbles d’alimentation au sol. Et, comme tout bon majordome connecté, il est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google, Siri et même Matter. Il suffit de dire « Hey Nawa, nettoie autour du canapé » pour qu’il s’exécute sans discuter. Alors, je crois que je n’avais jamais autant parlé à un robot.

La puissance d’aspiration : un cyclone dans un format compact

22 000 Pa. Oui, j’ai bien vérifié plusieurs fois. C’est plus que certains aspirateurs à main ! Sur carrelage, le Flow avale tout : poussière, miettes, croquettes échappées, poils de chien. Mais là où il m’a vraiment bluffé, c’est sur les tapis. Grâce à la technologie CarpetFocus, le robot détecte automatiquement les surfaces textiles, augmente la pression de 182 %, et dirige le flux d’air pour atteindre la base des fibres.

J’ai un tapis beige dans le salon : un cauchemar pour la poussière. Après le passage du Flow, il retrouvait presque sa teinte d’origine. Et, sans enchevêtrement ! La brosse DualFlow anti-emmêlement fait merveille : pas un cheveu coincé.

L’autonomie et la base de nettoyage

C’est probablement la partie la plus satisfaisante. Le Flow retourne automatiquement à sa base pour laver ses serpillières à l’eau chaude, vider la poussière, et se sécher à 45 °C. La base est un petit bijou d’ingénierie :

Stockage de la poussière pendant 120 jours grâce à un sac de 2,5 L

Auto-nettoyage à 80 °C pour éliminer germes et odeurs

Filtre remplaçable pour un entretien facile

Et même un module d’échange d’eau automatique (en option) pour les plus paresseux.

En clair, il gère tout seul son entretien. Je n’ai vidé le sac à poussière qu’une fois en un mois. Et, le réservoir d’eau sale seulement deux fois. De toute façon, l’application m’indique ce que je dois faire : vider l’eau sale, nettoyer la brosse, vider le sac à poussière ou encore ajouter de la solution de nettoyage.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je dois l’admettre : le Flow m’a conquis. J’avais déjà testé beaucoup de robots aspirateurs sur NeozOne, mais celui-ci coche presque toutes les cases. Il est intelligent, puissant, autonome et d’une fiabilité rare. Il a même cette discrétion qu’on apprécie quand on travaille à la maison : à peine un léger souffle pendant le nettoyage. À ce titre, nous lui décernons notre badge 5 étoiles « Coup de Cœur de la Rédaction ».

Les points forts

Système FlowWash efficace et hygiénique (eau chaude + nettoyage en temps réel)

Aspiration exceptionnelle (22 000 Pa) et excellent sur tapis

Très silencieux

IA NarMind Pro ultra-précise et rapide

Entretien quasi inexistant (vidage poussière 2 fois/an)

Compatible assistants vocaux et Matter

Design compact, premium

Finition exemplaire et matériaux robustes

Les points faibles

Prix un peu élevé hors promo (1 299 €)

Le choix des couleurs des bacs (eau propre et eaux sales)

Alors, je pinaille, mais c’est parce qu’il faut bien trouver quelque chose à redire ! Globalement, le Flow n’a quasiment pas de défauts majeurs.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Le Narwal Flow n’est pas un simple gadget : c’est un véritable assistant ménager. Il libère un temps fou au quotidien, nettoie mieux qu’un humain pressé, et s’entretient presque seul. Certes, il faut accepter l’investissement, mais quand on additionne le temps gagné, l’efficacité et la durabilité, il devient un achat logique pour qui veut un foyer impeccable sans effort.

Il m’a convaincu que la technologie pouvait enfin se substituer aux corvées, sans compromis sur la propreté. Alors oui, à 1299 €* sur le site officiel, on hésite… mais après l’avoir vu à l’œuvre, difficile de revenir en arrière. Et vous, seriez-vous prêts à confier vos sols à un robot aussi malin que méticuleux ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 22 000 Pa

Système de lavage : FlowWash (nettoyage en temps réel à eau chaude (45 °C)

Pression de la serpillière : 12 N

Vision IA : NarMind Pro – double caméra RGB

Technologie tapis : CarpetFocus

Franchissement d’obstacles : jusqu’à 4 cm

Autonomie : batterie 6 400 mAh

Niveau sonore : < 60 dB (mode silencieux)

Hauteur du robot : 95 mm

Réservoirs : eau propre et eau sale (x2)

Connectivité : Wi-Fi, assistants vocaux, Matter

Entretien : auto-nettoyage, séchage à 45 °C, sac à poussière 2,5 L (jusqu’à 120 jours)

Le contenu du colis reçu

1 robot Narwal Flow

1 station de base auto-nettoyante

2 serpillières à rouleau

2 brosses latérales anti-emmêlement

1 sac à poussière 2,5 L

1 filtre lavable + filtre de rechange

1 câble d’alimentation

1 guide d’installation rapide

