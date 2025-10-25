« Coup de cœur de la rédaction », je teste le meilleur mini PC de 2025, le GEEKOM A9 Max

Depuis des années, je teste des mini PC capables de rivaliser avec une tour classique sans transformer mon bureau en centrale nucléaire. Je connaissais déjà la marque GEEKOM pour avoir testé le mini-PC XT 13 Pro, ou encore le mini IT13. Alors c’est en toute confiance que j’ai accepté le test de leur nouveau modèle, le GEEKOM A9 Max, propulsé par le tout nouveau AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 et ses 80 TOPS IA. Autant dire qu’on est sur du très lourd. Vendu 999 €* au lieu de 1 199 € sur le site officiel, ce mini PC promet de tout faire : montage vidéo, gaming 1080p, IA locale et même bureautique avancée sans broncher. Compact, puissant et silencieux, il s’impose d’emblée comme le meilleur mini PC 2025, labellisé 5 étoiles par notre rédaction. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Je dois dire qu’à la première prise en main, le châssis en métal plein inspire une vraie confiance. Compact (à peine 13 cm de côté) mais dense, le GEEKOM A9 Max semble prêt à tout encaisser. La finition brossée est impeccable, les pieds antidérapants moulés maintiennent le boîtier fermement en place, et le support VESA fourni est un vrai plus pour le fixer derrière un écran. L’emballage est sobre, élégant, avec des compartiments bien pensés : chaque câble a sa place, chaque élément est protégé. Et, détail qui fait plaisir : le câble HDMI et le kit de montage sont inclus, je n’ai donc rien à acheter en plus pour commencer. Je précise que c’est l’un des points forts de cette marque, les mini-PC sont réellement prêts à l’emploi !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’utilise au quotidien des mini PC pour le travail (montage photo, rédaction, un peu de gaming le soir), mais j’ai souvent trouvé leurs performances limitées. J’étais curieux de voir si cette machine « Ryzen AI » pouvait enfin combler le fossé entre compacité et puissance brute. Avec ses 12 cœurs, 24 threads, une fréquence turbo à 5,1 GHz et un GPU Radeon™ 890M, le GEEKOM A9 Max promet des performances dignes d’un PC fixe haut de gamme (sauf pour le gaming). Et, je dois avouer que les 999 € annoncés sont amplement justifiés : j’ai une bête de course entre les mains.

Branchement et installation

Installation express ! Ainsi, j’ai branché le mini PC sur mon moniteur 4K via HDMI, ajouté mon clavier sans fil et relié mon SSD externe sur un port USB 3.2. En 30 secondes, j’étais sur le bureau de Windows 11 Pro déjà préinstallé. Le Wi-Fi 7 s’est connecté instantanément, et la mise à jour de Windows a été un jeu d’enfant. Niveau bruit ? Rien. Ou presque. Le système IceBlast 2.0 effectue un travail incroyable : deux caloducs en cuivre, un ventilateur intelligent, et une température qui ne dépasse jamais les 70 °C même après une session de montage. Encore un vrai point fort, car souvent ces petits ordinateurs ont la fâcheuse manie de surchauffer rapidement, voire de se couper en plein travail.

La puissance IA à domicile

J’ai testé la partie IA et quelques modèles locaux. Eh bien, le Ryzen AI 9 HX 370 envoie du lourd. Les traitements vidéo sont jusqu’à 40 % plus rapides que sur mon précédent PC équipé d’un i9. Pour un usage pro (génération d’images, détection de visages, traitement audio), les 80 TOPS d’accélération IA changent réellement la donne. J’ai pu générer une séquence complète sans que le ventilateur ne s’emballe. J’ai aussi installé InDesign, un logiciel de création graphique que j’utilise chaque jour ou presque… Là où mon PC de bureau ramait pour enregistrer une création, lui me l’enregistre en quelques secondes seulement.

Le multitâche à toute épreuve

J’ai ouvert 23 onglets Chrome (oui, j’ai compté), et cela m’arrive très souvent entre les sources officielles de nos articles, une image à traiter, ma boîte mail, la page Facebook et mon document en cours… Avec ce mini PC, lancer un export 4K dans DaVinci Resolve, tout en écoutant de la musique sur Spotify, a été un vrai jeu d’enfant. De plus les 128 Go de DDR5 à 5 600 MHz font ici des merveilles : aucune latence, aucune micro-coupure, juste de la fluidité. Même les transitions entre les applis lourdes sont instantanées. On a clairement franchi un cap pour un mini PC.

Du gaming très modéré !

Pour le fun, j’ai voulu voir ce que donnait le Radeon™ 890M avec quelques jeux pas trop gourmands en ressources (Counter-Strike, Minecraft, etc.). La technologie FSR d’AMD optimise la fluidité et la netteté, même sur grand écran 5K. Franchement, difficile de croire que tout cela sort d’un mini PC de la taille d’un livre de poche. Je n’ai pas joué toute une nuit comme cela peut m’arriver parfois, mais quelques heures, sans aucun problème. Et, là encore, il n’a pas chauffé, un vrai bonheur de voir une si petite « boîte » tourner à plein régime sans s’essouffler ! Évidemment, n’espérez pas faire tourner des jeux comme Cyberpunk 2077 en full résolution. Il n’est franchement pas conçu pour cela.

La connectivité sans compromis

Deux ports USB4, deux HDMI 2.1, double LAN 2,5 Gb/s, lecteur SD, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4… il ne manque rien. Et, c’est souvent ce qui pêche sur les minis PC, le manque de connexions… Là, vous aurez juste l’embarras du choix ! Pour ma part, j’ai branché mon écran 5K, un casque audio, un SSD externe et mon smartphone : tout a été reconnu instantanément. Même mon casque sans fil s’est connecté sans la moindre latence. C’est ce genre de détail qui fait la différence au quotidien.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines intensives, je dois dire que le GEEKOM A9 Max a des performances hors normes. Je l’ai utilisé autant pour travailler que pour jouer à de petits jeux, et il reste toujours froid, silencieux et réactif. Avant de vous donner mon avis final, voici un petit résumé :

Les points forts

Performances exceptionnelles du Ryzen AI 9 HX 370

Refroidissement ultra-efficace et silencieux

Excellente connectique (USB 4, HDMI 2.1, LAN 2,5 G)

Compatible IA, petit gaming et création 4K

Design compact, châssis métal solide

Windows 11 Pro préinstallé

Les points faibles

Pas de port Thunderbolt (USB4 le remplace bien, mais tout de même)

Prix élevé si on n’exploite pas tout son potentiel

Ces petits défauts restent mineurs face à la puissance offerte. Pour moi, ce mini PC coche toutes les cases : il est compact, puissant et terriblement moderne. Difficile de ne pas le qualifier une seconde fois de meilleur mini PC 2025, labellisé 5 étoiles par notre rédaction, et franchement, il le mérite amplement.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésitation, oui. Le GEEKOM A9 Max est une réussite totale. C’est le mini PC idéal pour les créateurs, les gamers très modérés et les pros exigeants. Je le recommande à tous ceux qui veulent une machine performante, durable et discrète. Certes le prix est un peu élevé, même en promotion : 999,99 €* au lieu de 1 199,99 € sur le site officiel, mais c’est un appareil d’une telle qualité que le prix est justifié.

Pour conclure, et en toute objectivité, je dirais que le GEEKOM A9 Max m’a convaincu sur toute la ligne. C’est un concentré d’innovation et de performance, pensé pour durer. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre vieille tour bruyante contre le meilleur mini PC de 2025 ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Caractéristiques techniques

Processeur : AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 cœurs / 24 threads, jusqu’à 5,1 GHz)

Carte graphique : AMD Radeon™ 890M (RDNA 3.5)

Mémoire : DDR5 5 600 MHz, jusqu’à 128 Go

Stockage : SSD NVMe PCIe 4.0 jusqu’à 8 To

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Double LAN 2,5 Gb/s

Ports : 2× HDMI 2.1, 2× USB4, 5× USB 3.2, 1× SD, 1× Audio 3,5 mm

Refroidissement : IceBlast 2.0, caloducs cuivre, ventilateur silencieux

Système d’exploitation : Windows 11 Pro

Compatibilité : Linux, Ubuntu

Châssis : Métal compact, résistant à 200 kg, support VESA inclus

Dimensions : 135 × 132 × 46,9 mm

Contenu du colis reçu

1 GEEKOM A9 Max Mini PC

1 adaptateur secteur 120 W

1 câble HDMI

1 support VESA + vis

1 manuel d’utilisation.