« Des gants à griffes », j’ai testé une étrange invention pour jardiner sans outils

Alors que je partais pour acheter des fleurs et du terreau, je suis tombée par hasard sur une étrange paire de gants, avec des griffes en plastique au bout des doigts… Tiens si j’essayais, cela m’éviterait de m’abîmer les mains, et me permettrait de creuser dans mes pots de fleurs ? À peine la voiture déchargée, j’ai enfilé mes gants, et immédiatement, je me suis dit que c’était peut-être l’achat le plus malin de l’année ! Ma fille qui m’a lancé un très inspiré : « Ça va, Wolverine ? », semblait dubitative, comme mon mari d’ailleurs qui s’est moqué de mon nouvel achat. Forcément, ces gants verts, avec quatre griffes en plastique rigides au bout des doigts, ça ne passe pas inaperçu. Mais, je peux vous dire une chose : c’est juste révolutionnaire. Présentation.

Mes premières impressions

Au départ, j’étais franchement sceptique. Ces griffes, ça faisait plus gadget que vrai outil. Et, pourtant… Dès les premiers essais, j’ai été bluffée par leur confort. Faciles à enfiler, avec un bon maintien au poignet, une texture intérieure agréable, et surtout une réelle souplesse pour bouger les doigts. On se sent immédiatement à l’aise.

Le mélange de latex, polyester et plastique ABS est bien pensé : ça protège, ça résiste à l’humidité, et ça ne glisse pas. J’ai passé deux bonnes heures au jardin avec ces gants, sans jamais ressentir de gêne ou de transpiration excessive. Et, puis, l’usage… c’est presque instinctif. On gratte, on creuse, on ratisse. Tout s’enchaîne naturellement.

Ma première utilisation : casser les mottes de terreau

Mon premier réflexe a été de tester les gants sur les grosses mottes de terreau compactées sorties du sac. En temps normal, je prends une binette ou une petite griffe, et je m’en sors tant bien que mal. Là, j’ai simplement passé ma main gantée sur la terre et… miracle. Les griffes ont brisé les mottes sans effort. On se croirait équipé d’un outil en métal, mais c’est au bout des doigts. Ainsi, je grattais, je décompactais, je triais les cailloux… tout ça sans changer d’outil.

Ma seconde utilisation : planter des oyats et des renoncules en pots

Second test : la plantation de mes oyats dans les bacs, et de quelques renoncules en pot. Normalement, je fais ça à la main, ou à la petite pelle, et j’en mets partout. Avec les gants à griffes, j’ai simplement creusé un trou avec les doigts, calé mon oyat ou ma fleur, rebouché, tassé, et c’était fait. Le geste est fluide, précis. Et, surtout : zéro outil, zéro ongle noir, zéro douleur. Les griffes font le job, même sur un sol un peu dur. Et, les gants protègent bien des épines ou de petits cailloux.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs utilisations, je suis conquise. Les gants n’ont pas bougé : pas de griffes cassées, pas de coutures qui lâchent, pas de trou. Je les ai nettoyés à l’eau claire après chaque session, et ils sont comme neufs. Je m’en sers pour toutes les tâches légères de jardinage : gratter, semer, désherber, planter, préparer la terre…

Franchement, depuis que je les ai, j’utilise beaucoup moins mes petits outils à main. Et, je gagne du temps, sans m’abîmer les mains. Est-ce que je recommande ces gants de jardinage à griffes ? Clairement, oui. Pour une somme modique, on a là un accessoire ultra pratique, résistant, et bien plus efficace qu’il n’y paraît. Si vous aimez jardiner sans forcément sortir tout l’arsenal à chaque plantation, foncez. Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Gants de Jardinage avec Griffes, Gants Jardinage Femme Homme, Gants pour Creuser la Terre, Gants de Jardin avec Griffes, Gants de Travail Imperméable, Gant Jardinage pour Creuser Planter DéSherber 【Contenu de l'emballage】Vous recevrez une paire de gants de jardinage avec griffes, la longueur du gant est de 25 cm/9,84 pouces, le diamètre de la paume est de 12 cm/4,72 pouces et le diamètre... PromoMeilleure Vente n° 1

Gants de jardinage à griffes Rapport Qualité / Prix Efficacité Solidité Pour désherber… sans aucun outil en main. Alors que je ne m’y attendais pas du tout, ces gants de jardinage à griffes ont révolutionné ma façon de jardiner. Faciles à enfiler, solides et instinctifs à utiliser, ils m’ont permis de casser la terre, planter des fleurs et entretenir mes pots sans sortir mes outils habituels. User Rating: Be the first one !