J’ai fait tester à mon fils la tablette graphique Huion Kamvas Pro 19

Quand j’ai eu l’opportunité de tester le Huion Kamvas Pro 19, je savais immédiatement que je n’étais pas la meilleure candidate. Car, soyons honnête, si j’aime griffonner des listes de courses ou écrire mes articles sur clavier, je ne suis pas réellement une artiste numérique. J’ai donc confié ce test à mon fils Maxime, 22 ans, passionné de mangas et de Formule 1. Avec son coup de crayon affûté et ses heures passées à dessiner circuits, bolides et personnages inspirés de ses univers préférés, il représentait l’utilisateur parfait pour mettre à l’épreuve ce monstre de technologie créative. Proposé à 1 299 €* sur Amazon (avec parfois des promotions intéressantes, notamment via le code CRWF797F permettant d’économiser 20 %), ce grand écran à stylet de 18,4 pouces en 4K UHD promet d’offrir un rendu digne des meilleurs studios professionnels. Enfin, actuellement sur le site officiel, la tablette est au prix de 1039 €* : une bonne affaire pour la rentrée, non ? Mais, qu’en a pensé Maxime après plusieurs semaines de dessin intensif ? Et pendant quelques jours, jusqu’à 500 € de remise en passant directement par le site Huion.com. Voici son retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture de la boîte, Maxime a eu ce petit sourire que seuls les geeks ou les artistes peuvent avoir en découvrant un nouvel outil. Le Kamvas Pro 19 impressionne immédiatement par son format : 18,4 pouces d’affichage, mais dans un châssis étonnamment fin (2,1 cm d’épaisseur seulement) et léger (à peine 2 kg). Le design est sobre, élégant, avec une finition en aluminium qui inspire solidité et modernité.

Maxime m’a dit en rigolant : « On dirait une tablette géante pour super-héros ! » et effectivement, posée sur son bureau, elle attire l’œil. Dans la boîte, tout est parfaitement rangé : stylets, câbles, adaptateur, gants et même un chiffon de nettoyage. Le soin apporté à l’emballage donne le ton : on est dans du haut de gamme.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Maxime utilise depuis longtemps une tablette graphique classique, sans écran intégré. Pour lui, passer au Kamvas Pro 19 représentait une étape importante : travailler directement sur l’image, comme sur une feuille de papier, mais avec la précision du numérique. Ses projets, entre illustrations de mangas et créations inspirées de l’univers de la Formule 1, nécessitent une grande fidélité des couleurs, une précision du stylet impeccable et une surface de travail confortable.vLe Kamvas Pro 19 semblait cocher toutes ces cases. Et puis, avouons-le : pour un passionné, tester un tel bijou, c’est comme offrir une Ferrari à un amateur de sport auto, ça ne se refuse pas.

Branchement et installation

L’un des points qui effraient souvent les artistes avec ce type d’appareil, c’est la compatibilité et la mise en route. Ici, rien de compliqué : deux ports USB-C blind-mate permettent de brancher rapidement la tablette à un PC ou un Mac.

Maxime l’a installée sur son ordinateur portable en moins de cinq minutes, avec les drivers téléchargés sur le site officiel de Huion. Windows a reconnu le périphérique immédiatement, et les logiciels comme Clip Studio Paint et Photoshop se sont ouverts sans aucun problème. Le support VESA fourni permet de l’installer directement sur un bras ou un pied, mais Maxime a préféré l’utiliser avec son support intégré inclinable, parfait pour recréer la sensation d’un chevalet de dessin.

La résolution 4K UHD

Premier choc pour Maxime : la qualité d’affichage. Avec une résolution 4K UHD (3840 × 2160) sur 18,4 pouces, les images sont d’une netteté impressionnante. Chaque trait de crayon numérique apparaît parfaitement défini. Pour ses planches de mangas, où les détails sont essentiels (cheveux, expressions du visage, textures), la précision change tout. En comparant avec son ancienne tablette Full HD, la différence est flagrante : plus besoin de zoomer en permanence pour vérifier un détail.

La fidélité des couleurs

Avec une couverture de 99 % sRGB, 96 % Adobe RGB et 98 % DCI-P3, le Kamvas Pro 19 offre un rendu des couleurs digne des écrans professionnels. Maxime, qui colorise souvent ses dessins, a tout de suite noté la différence : « Mes rouges de Ferrari ressortent enfin comme en vrai ! » Pour un artiste, voir ses couleurs fidèlement restituées, c’est un confort inestimable. Chaque Kamvas Pro 19 est d’ailleurs calibré en usine, avec un ΔE inférieur à 1,5, ce qui garantit une précision colorimétrique quasi parfaite.

Le nouveau PenTech 4.0

Huion fournit deux stylos : le PW600 standard et le PW600S plus fin. Tous deux sont sans pile, avec une sensibilité de 16 384 niveaux de pression. Maxime a testé en dessinant une planche complète de manga : les lignes fines, les ombrages appuyés et les dégradés sortaient naturellement sans lag ni décrochage. Le stylet détecte même une pression de 2 g, ce qui permet de tracer des lignes quasi fantomatiques. Autre détail qu’il a adoré : la gomme intégrée à l’arrière du stylo, qui permet d’effacer instantanément comme avec un crayon classique.

La surface Canvas Glass

Huion a intégré son tout nouveau Canvas Glass, un verre gravé antireflet et anti-éblouissement, qui reproduit la sensation du papier. Maxime m’a expliqué que c’était bluffant : « On sent une vraie résistance, comme sur une feuille, ça évite que le stylet glisse trop vite. » En plus, le traitement anti-étincelle réduit le bruit visuel sur fond blanc. Résultat : après plusieurs heures de dessin, la fatigue visuelle est largement réduite.

Le multi-touch et le clavier Keydial

Là, c’est la cerise sur le gâteau. Le Kamvas Pro 19 prend en charge le multi-touch (sur Windows), ce qui permet de zoomer, tourner ou déplacer l’image directement avec les doigts, comme sur une tablette classique. En complément, Huion fournit un clavier Keydial Mini, un petit boîtier sans fil avec 18 touches personnalisables et une molette rotative. Maxime l’a configuré avec ses raccourcis favoris (zoom, rotation, taille du pinceau), et il m’a dit que ça lui faisait gagner un temps fou. Pour un dessin complexe, il peut totalement rester concentré sur l’écran sans avoir à jongler avec le clavier principal.

Son verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines d’utilisation intensive, Maxime est formel : le Huion Kamvas Pro 19 est devenu son outil principal de création. Il a terminé plusieurs planches de mangas, colorisé des illustrations et même tenté un projet de concept-car inspiré de la F1.

Les points forts

Résolution 4K UHD d’une netteté exceptionnelle

Fidélité des couleurs (sRGB, Adobe RGB, DCI-P3)

Stylets PenTech 4.0 précis, sensibles et sans pile

Surface Canvas Glass agréable et réaliste

Multi-touch et Keydial Mini très pratiques

Design fin, léger et portable (2 kg)

Compatibilité multi-OS (Windows, macOS, Linux, Android)

Les points faibles

Prix élevé (1 299 €, même si justifié par la qualité)

Luminosité limitée (220 nits, un peu juste en extérieur)

Multi-touch limité à Windows pour l’instant

Pas de support réglable en hauteur fourni (juste une inclinaison à 20°)

En somme, les défauts existent, mais ils sont largement compensés par les qualités globales de l’appareil.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

D’après Maxime, la réponse est claire : oui. Pour les artistes professionnels ou les amateurs sérieux, le Kamvas Pro 19 est une machine à rêver éveillé. Certes, il représente un investissement, mais les gains en confort, en précision et en rapidité en font un compagnon de création idéal. Maxime a apprécié la richesse du pack, notamment les deux stylos et le Keydial Mini, qui évitent d’acheter des accessoires en plus.

La conclusion de Maxime

Le Huion Kamvas Pro 19 n’est pas une simple tablette graphique : c’est un véritable outil professionnel pensé pour les artistes exigeants. Maxime, avec son œil de dessinateur passionné, l’a adopté sans hésiter. Pour 1 299 €* sur Amazon, ou 1039 €* sur le site officiel, il offre une expérience de dessin immersive, précise et fluide qui change radicalement la manière de créer. En résumé : si vous rêvez de donner vie à vos projets créatifs avec la précision d’un studio pro, le Kamvas Pro 19 mérite clairement sa place sur votre bureau. Et vous, que pensez-vous de cette tablette graphique ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Écran : 18,4 pouces UHD 4K (3840 × 2160)

Poids : 2 kg

Épaisseur : 2,1 cm

Couleur : Gris aluminium

Stylets : PW600 et PW600S (16 384 niveaux de pression, gomme intégrée)

Surface : Canvas Glass (anti-reflet, anti-étincelle)

Colorimétrie : 99 % sRGB, 96 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3

Connectivité : USB-C × 2, prise casque 3,5 mm

Compatibilité : Windows 10+, macOS 10.12+, Android (USB 3.1 + DP1.2), Linux (Ubuntu 20.04)

Accessoires : Keydial Mini Bluetooth, câbles, gant, chiffon, stylets et pointes de rechange

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, Maxime a trouvé :

1 tablette Huion Kamvas Pro 19

2 stylets (PW600 et PW600S)

5 pointes standard + 5 pointes feutre

1 boîte à stylo

1 Keydial Mini Bluetooth

1 adaptateur secteur GaN

3 câbles (USB-C vers USB-C, 3-en-2, alimentation)

1 gant d’artiste anti-rejet de paume

1 chiffon de nettoyage

1 guide de démarrage rapide

1 rapport d’étalonnage des couleurs

