J’ai installé la sonnette vidéo SwitchBot et son panneau solaire : mon test complet et mon avis

Entre livraisons quotidiennes et tests high-tech à répétition dans ma grande maison-bureau, une sonnette vidéo autonome ressemblait presque à une nécessité plus qu’à un gadget. Lorsque SwitchBot m’a proposé d’essayer sa sonnette 2K alimentée par panneau solaire, j’ai donc sauté sur l’occasion… et plusieurs semaines d’essai plus tard, je peux enfin vous raconter si ce duo tient réellement ses promesses.

Sonnette vidéo intelligente SwitchBot
Sonnette vidéo intelligente SwitchBot. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Je vis dans une grande maison qui est aussi mon lieu de travail, et pour réaliser les nombreux tests que je vous propose, des livreurs passent chaque jour ou presque ! Lorsque SwitchBot m’a proposé de tester une sonnette vidéo autonome puisqu’elle fonctionne avec son panneau solaire, je me suis dit que cela pouvait être une bonne idée ! En effet, ce pack sonnette et panneau solaire répondait à un vrai besoin de ma part. Elle promet une image 2K, une vision nocturne couleur, une connexion stable et même un stockage local sans abonnement. J’ai donc installé ce duo autonome devant ma porte d’entrée. Et, pendant plusieurs semaines, j’ai mis ce combo à l’épreuve, et voici mon retour détaillé.

Mes premières impressions au déballage

Au déballage, la sonnette affiche immédiatement un style sérieux. Elle a une bonne présence en main, avec une finition propre et un design moderne qui ne dénote pas sur une façade. Le moniteur-relais fourni semble pensé pour simplifier la vie de l’utilisateur : compact, clair, facile à brancher. Tout est soigneusement rangé dans la boîte, comme si SwitchBot voulait dès le départ rassurer les utilisateurs sur la qualité. Le panneau solaire, lui, est plus épuré mais respire la robustesse. Le support rotatif, le câble de trois mètres et la simplicité du concept m’ont tout de suite plu. Une plaque et du soleil, pas besoin de plus pour alimenter un appareil extérieur.

Le contenu des deux colis.
Le contenu des deux colis. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Pourquoi j’ai choisi de tester ce duo SwitchBot ?

J’avais deux raisons très simples d’installer cette sonnette vidéo. La première, c’est que je suis souvent chez moi, mais jamais au bon endroit quand un livreur arrive. Le temps de traverser la maison, il est déjà reparti. La seconde, c’est que je voulais voir ce qui se passait réellement devant ma porte lorsque je n’y étais pas, et notamment le weekend lorsque je m’absente. Quant au panneau solaire, il s’impose assez naturellement car il n’est pas toujours évident de tirer des câbles devant la porte ! De plus, c’est la garantie qu’il finira un jour à court de batterie. Avec une alimentation solaire continue, j’avais la certitude d’un système toujours opérationnel.

Installation du panneau solaire.
Installation du panneau solaire. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Branchement et installation

L’installation n’a franchement rien d’effrayant. Quelques vis pour fixer la base, un QR code à scanner et l’application SwitchBot s’occupe du reste. En moins de dix minutes, la sonnette était en place. Le moniteur, lui, se branche simplement sur une prise et sert à la fois de relais Wi-Fi et d’unité de stockage, ce qui rassure en cas de coupure internet. Le panneau solaire s’installe encore plus vite. Son support orientable à 360 degrés permet de trouver le meilleur angle, et le câble de trois mètres laisse une grande liberté pour le positionnement. Je l’ai orienté plein sud, et depuis je n’ai plus jamais pensé à la batterie.

Une application dédiée simple et intuitive.
Une application dédiée simple et intuitive. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Une image 2K qui change tout

Dès la première vidéo, j’ai compris que la qualité d’image ferait partie des points forts. Le 2K offre une netteté très appréciable, avec un angle de 165 degrés qui permet d’englober toute la zone d’entrée. C’est large, clair, précis. Un soir, un voisin est passé déposer un sac devant la porte. Il était 23 h, et la vision nocturne couleur a capté la scène avec une netteté surprenante. Je distinguais parfaitement la couleur de sa veste et même son visage sans effort. Cette précision, de jour comme de nuit, est vraiment agréable.

Une belle image (la photo est dénaturée par la fréquence de l'écran).
Une belle image (la photo est dénaturée par la fréquence de l’écran). Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Le mode interphone et les réponses rapides qui simplifient la vie

C’est typiquement la fonction que je n’attendais pas réellement mais qui s’est révélée indispensable. La communication bidirectionnelle fonctionne parfaitement. Un jour, j’étais en pleine réunion vidéo. La sonnette retentit. Difficile de me lever. J’ouvre l’application, j’appuie sur une réponse rapide : « Vous pouvez déposer le colis devant la porte. Merci. » Le livreur m’a répondu immédiatement, et le colis était posé. Tout s’est fait en trois secondes, sans que je quitte ma réunion. Le mode interphone me sert aussi lorsque je suis à l’autre bout du jardin ou occupé ailleurs. La qualité sonore est propre et la conversation fluide.

Test de la sonnette en condition réelle.
Test de la sonnette en condition réelle. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Une autonomie décuplée grâce au panneau solaire

La sonnette embarque une batterie de 5 000 mAh, mais c’est vraiment avec le panneau solaire que j’ai compris l’intérêt du duo. Dès les premiers jours, j’ai vu la batterie se stabiliser autour de 97 %. Et, même avec une semaine de temps couvert, le niveau ne descendait quasiment pas. Le panneau solaire capte suffisamment de lumière pour maintenir l’appareil chargé en continu. Je n’ai jamais eu à me préoccuper de l’autonomie, ce qui est essentiel pour ce type d’appareil. Sincèrement, c’est la première fois qu’un panneau solaire d’accessoire fait vraiment exactement ce qu’il promet.

Une excellente autonomie.
Une excellente autonomie. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Détection, stabilité et usage quotidien

La détection de mouvement est efficace, sans être intrusive. Pas de notifications inutiles. L’appareil semble bien comprendre la différence entre un humain, un animal ou un simple mouvement insignifiant. Un renard est passé une nuit devant la porte. La sonnette m’a envoyé l’alerte immédiatement. J’ai pu voir l’animal trottiner tranquillement sur ma terrasse et disparaître. Sans cette détection, je n’aurais jamais su que ce visiteur nocturne passait dans le coin. La connexion Wi-Fi est assurée par le moniteur et reste stable. Même en cas de microcoupure, la sonnette continue d’enregistrer sur la carte SD. Enfin, l’intégration avec Alexa ajoute un vrai confort : mains dans la pâte en cuisine, j’ai simplement demandé « Alexa, montre-moi la porte d’entrée » et l’image est apparue aussitôt.

L'écran est compatible Alexa.
L’écran est compatible Alexa. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux l’affirmer : ce duo fait partie des installations que j’aurais dû mettre en place bien plus tôt. La qualité vidéo est excellente, la communication fluide, l’autonomie irréprochable et l’usage quotidien devient naturel. J’ai pu surveiller la livraison de plusieurs colis, même en étant absent, et vérifier en direct que tout était bien déposé devant la porte. Le système fonctionne si bien que je n’y pense même plus.

Les points forts

  • Vidéo 2K impeccable
  • Vision nocturne couleur très claire
  • Panneau solaire réellement utile Installation ultra-simple
  • Pas d’abonnement obligatoire
  • Détection de mouvement précise
  • Intégration Alexa efficace

Les points faibles

  • Le moniteur doit être placé proche du routeur

Est-ce que je recommande ce produit ?

Oui, sans hésiter. Le combo Sonnette vidéo SwitchBot, disponible sur Amazon et le site officiel (99,99 € pour le Black Friday) et son panneau solaire SwitchBot vendu 45,99 € forment vraiment une solution complète, fiable, autonome et agréable à utiliser. Que ce soit pour sécuriser une maison, surveiller les colis ou simplement garder un œil sur son entrée, c’est un choix solide et facile à vivre. Et vous, avez-vous déjà testé ce genre de produit ? Racontez-nous votre expérience ou posez vos questions, cliquez ici pour en discuter avec nous . Une remarque ou un oubli ? On vous lit avec attention !

Les caractéristiques techniques

Sonnette vidéo SwitchBot

  • Résolution 2K
  • Angle de vision 165°
  • Vision nocturne couleur
  • Batterie 5 000 mAh
  • Wi-Fi 2,4 GHz
  • Stockage local sur carte SD 4 Go
  • Compatible Alexa et Home Assistant
  • Dimensions 126 × 94 × 38 mm
  • Poids 190 g

Panneau solaire SwitchBot

  • Puissance 5W
  • Rotation 360°
  • Inclinaison 90°
  • Câble 3 m
  • Résistant aux intempéries
  • Température de fonctionnement -20 à 50°C
  • Garantie 24 mois

Le contenu du colis

Sonnette vidéo

  • La sonnette
  • Le moniteur
  • La carte SD
  • Le kit de fixation
  • Le câble d’alimentation
  • La notice

Panneau solaire Le panneau Le support

  • Le câble
  • La visserie
  • La notice

*Les prix ont été relevés le 14 novembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Sonnette vidéo intelligente SwitchBot

Installation
Design
Portée du Wifi
Fonctionnalité
Rapport Qualité / Prix

Simple et efficace

Mon verdict après plusieurs semaines d'utilisation. Après plusieurs semaines, je peux l'affirmer : ce duo fait partie des installations que j'aurais dû mettre en place bien plus tôt. La qualité vidéo est excellente, la communication fluide, l'autonomie irréprochable et l'usage quotidien devient naturel. J'ai pu surveiller la livraison de plusieurs colis, même en étant absent, et vérifier en direct que tout était bien déposé devant la porte. Le système fonctionne si bien que je n'y pense même plus.

Tags
Photo de Alexandre Bonazzi

Alexandre Bonazzi

Journaliste depuis 15 ans, j'ai fait des études en droit et j'ai travaillé pendant 30 ans dans une société d'études et de conseil en marketing. Aujourd'hui, j'encadre la ligne éditoriale de NeozOne. Geek et Nerd depuis ma naissance, je suis passionné par les nouvelles technologies, la high-tech et la pop culture en général. J'ai fondé le site NeozOne en 1999 et depuis je partage avec vous mes astuces, mes tests et quelques fois mes humeurs. Je modère également les commentaires de NeozOne. Je suis par ailleurs amateur de cinéma, de séries TV, de jeux de plateaux et de jeux de rôles.… Voir plus »
