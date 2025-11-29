J’ai installé la sonnette vidéo SwitchBot et son panneau solaire : mon test complet et mon avis

Je vis dans une grande maison qui est aussi mon lieu de travail, et pour réaliser les nombreux tests que je vous propose, des livreurs passent chaque jour ou presque ! Lorsque SwitchBot m’a proposé de tester une sonnette vidéo autonome puisqu’elle fonctionne avec son panneau solaire, je me suis dit que cela pouvait être une bonne idée ! En effet, ce pack sonnette et panneau solaire répondait à un vrai besoin de ma part. Elle promet une image 2K, une vision nocturne couleur, une connexion stable et même un stockage local sans abonnement. J’ai donc installé ce duo autonome devant ma porte d’entrée. Et, pendant plusieurs semaines, j’ai mis ce combo à l’épreuve, et voici mon retour détaillé.

Mes premières impressions au déballage

Au déballage, la sonnette affiche immédiatement un style sérieux. Elle a une bonne présence en main, avec une finition propre et un design moderne qui ne dénote pas sur une façade. Le moniteur-relais fourni semble pensé pour simplifier la vie de l’utilisateur : compact, clair, facile à brancher. Tout est soigneusement rangé dans la boîte, comme si SwitchBot voulait dès le départ rassurer les utilisateurs sur la qualité. Le panneau solaire, lui, est plus épuré mais respire la robustesse. Le support rotatif, le câble de trois mètres et la simplicité du concept m’ont tout de suite plu. Une plaque et du soleil, pas besoin de plus pour alimenter un appareil extérieur.

Pourquoi j’ai choisi de tester ce duo SwitchBot ?

J’avais deux raisons très simples d’installer cette sonnette vidéo. La première, c’est que je suis souvent chez moi, mais jamais au bon endroit quand un livreur arrive. Le temps de traverser la maison, il est déjà reparti. La seconde, c’est que je voulais voir ce qui se passait réellement devant ma porte lorsque je n’y étais pas, et notamment le weekend lorsque je m’absente. Quant au panneau solaire, il s’impose assez naturellement car il n’est pas toujours évident de tirer des câbles devant la porte ! De plus, c’est la garantie qu’il finira un jour à court de batterie. Avec une alimentation solaire continue, j’avais la certitude d’un système toujours opérationnel.

Branchement et installation

L’installation n’a franchement rien d’effrayant. Quelques vis pour fixer la base, un QR code à scanner et l’application SwitchBot s’occupe du reste. En moins de dix minutes, la sonnette était en place. Le moniteur, lui, se branche simplement sur une prise et sert à la fois de relais Wi-Fi et d’unité de stockage, ce qui rassure en cas de coupure internet. Le panneau solaire s’installe encore plus vite. Son support orientable à 360 degrés permet de trouver le meilleur angle, et le câble de trois mètres laisse une grande liberté pour le positionnement. Je l’ai orienté plein sud, et depuis je n’ai plus jamais pensé à la batterie.

Une image 2K qui change tout

Dès la première vidéo, j’ai compris que la qualité d’image ferait partie des points forts. Le 2K offre une netteté très appréciable, avec un angle de 165 degrés qui permet d’englober toute la zone d’entrée. C’est large, clair, précis. Un soir, un voisin est passé déposer un sac devant la porte. Il était 23 h, et la vision nocturne couleur a capté la scène avec une netteté surprenante. Je distinguais parfaitement la couleur de sa veste et même son visage sans effort. Cette précision, de jour comme de nuit, est vraiment agréable.

Le mode interphone et les réponses rapides qui simplifient la vie

C’est typiquement la fonction que je n’attendais pas réellement mais qui s’est révélée indispensable. La communication bidirectionnelle fonctionne parfaitement. Un jour, j’étais en pleine réunion vidéo. La sonnette retentit. Difficile de me lever. J’ouvre l’application, j’appuie sur une réponse rapide : « Vous pouvez déposer le colis devant la porte. Merci. » Le livreur m’a répondu immédiatement, et le colis était posé. Tout s’est fait en trois secondes, sans que je quitte ma réunion. Le mode interphone me sert aussi lorsque je suis à l’autre bout du jardin ou occupé ailleurs. La qualité sonore est propre et la conversation fluide.

Une autonomie décuplée grâce au panneau solaire

La sonnette embarque une batterie de 5 000 mAh, mais c’est vraiment avec le panneau solaire que j’ai compris l’intérêt du duo. Dès les premiers jours, j’ai vu la batterie se stabiliser autour de 97 %. Et, même avec une semaine de temps couvert, le niveau ne descendait quasiment pas. Le panneau solaire capte suffisamment de lumière pour maintenir l’appareil chargé en continu. Je n’ai jamais eu à me préoccuper de l’autonomie, ce qui est essentiel pour ce type d’appareil. Sincèrement, c’est la première fois qu’un panneau solaire d’accessoire fait vraiment exactement ce qu’il promet.

Détection, stabilité et usage quotidien

La détection de mouvement est efficace, sans être intrusive. Pas de notifications inutiles. L’appareil semble bien comprendre la différence entre un humain, un animal ou un simple mouvement insignifiant. Un renard est passé une nuit devant la porte. La sonnette m’a envoyé l’alerte immédiatement. J’ai pu voir l’animal trottiner tranquillement sur ma terrasse et disparaître. Sans cette détection, je n’aurais jamais su que ce visiteur nocturne passait dans le coin. La connexion Wi-Fi est assurée par le moniteur et reste stable. Même en cas de microcoupure, la sonnette continue d’enregistrer sur la carte SD. Enfin, l’intégration avec Alexa ajoute un vrai confort : mains dans la pâte en cuisine, j’ai simplement demandé « Alexa, montre-moi la porte d’entrée » et l’image est apparue aussitôt.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux l’affirmer : ce duo fait partie des installations que j’aurais dû mettre en place bien plus tôt. La qualité vidéo est excellente, la communication fluide, l’autonomie irréprochable et l’usage quotidien devient naturel. J’ai pu surveiller la livraison de plusieurs colis, même en étant absent, et vérifier en direct que tout était bien déposé devant la porte. Le système fonctionne si bien que je n’y pense même plus.

Les points forts

Vidéo 2K impeccable

Vision nocturne couleur très claire

Panneau solaire réellement utile Installation ultra-simple

Pas d’abonnement obligatoire

Détection de mouvement précise

Intégration Alexa efficace

Les points faibles

Le moniteur doit être placé proche du routeur

Est-ce que je recommande ce produit ?

Oui, sans hésiter. Le combo Sonnette vidéo SwitchBot, disponible sur Amazon et le site officiel (99,99 € pour le Black Friday) et son panneau solaire SwitchBot vendu 45,99 € forment vraiment une solution complète, fiable, autonome et agréable à utiliser. Que ce soit pour sécuriser une maison, surveiller les colis ou simplement garder un œil sur son entrée, c’est un choix solide et facile à vivre. Et vous, avez-vous déjà testé ce genre de produit ? Racontez-nous votre expérience ou posez vos questions, cliquez ici pour en discuter avec nous . Une remarque ou un oubli ? On vous lit avec attention !

Les caractéristiques techniques

Sonnette vidéo SwitchBot

Résolution 2K

Angle de vision 165°

Vision nocturne couleur

Batterie 5 000 mAh

Wi-Fi 2,4 GHz

Stockage local sur carte SD 4 Go

Compatible Alexa et Home Assistant

Dimensions 126 × 94 × 38 mm

Poids 190 g

Panneau solaire SwitchBot

Puissance 5W

Rotation 360°

Inclinaison 90°

Câble 3 m

Résistant aux intempéries

Température de fonctionnement -20 à 50°C

Garantie 24 mois

Le contenu du colis

Sonnette vidéo

La sonnette

Le moniteur

La carte SD

Le kit de fixation

Le câble d’alimentation

La notice

Panneau solaire Le panneau Le support

Le câble

La visserie

La notice

