J’ai testé la 33ᵉ chambre, un logement insolite en forme de bulle en Auvergne-Rhône-Alpes

Dormir dans une bulle transparente, au cœur des Alpes, comme si l’on avait décroché un billet pour un voyage interstellaire, mais sans quitter la vallée de la Maurienne ! J’ai eu envie de tenter l’expérience ! Bienvenue dans la 33ᵉ chambre de l’Hôtel des Cèdres, un hébergement insolite installé à Saint-Sorlin-d’Arves (73). La promesse : une nuit magique à partir de 153 €, variable selon les saisons. Le concept de l’hébergement insolite est en plein essor, avec des expériences qui misent sur la nature, l’évasion et le confort minimaliste. Curieux et un brin rêveur, je suis allé tester cette bulle grandeur nature. Verdict ? Accrochez vos ceintures, on décolle !

Une bulle au cœur de la montagne

À l’arrivée, le décor donne déjà le ton : panorama alpin grandiose, chalet savoyard chaleureux en arrière-plan, et au premier plan… une bulle translucide posée sur sa terrasse en bois. L’effet est immédiat : on a l’impression de débarquer dans un film de science-fiction version montagne. À l’intérieur, pas de gadgets futuristes, mais un confort douillet : lit double, linge de lit moelleux, poêle à bois, espace terrasse privatif. Les sanitaires (toilettes sèches et douche) se trouvent à quelques mètres, ce qui ajoute une petite dose d’aventure. En me couchant, j’ai compris la promesse : la Voie lactée, sans rideau ni plafond pour l’obstruer.

L’expérience insolite entre cocooning et grand spectacle

La nuit dans la bulle, c’est une parenthèse hors du temps. On s’endort avec le bruit discret du vent dans la vallée et on se réveille avec les premiers rayons de soleil qui illuminent les sommets. Pas besoin de réveil, la nature s’en charge ! J’ai trouvé l’endroit romantique à souhait, mais aussi apaisant pour simplement déconnecter. Et, si le confort reste simple, on profite d’un accès à l’hôtel voisin : restaurant, espace bien-être avec sauna et bain à remous, et même un goûter maison quotidien. On est loin du camping rustique, mais proche d’une aventure sensorielle unique.

Ce qu’il faut retenir de la 33ᵉ chambre

Prix : à partir de 153 € la nuit selon la saison

Capacité : 2 personnes, idéal pour un séjour romantique

Localisation : vallée de la Maurienne, Saint-Sorlin-d’Arves

Confort : lit double, poêle à bois, linge de toilette fourni

Sanitaires : toilettes sèches et douche à 10 m

Extérieur : terrasse privée avec mobilier de jardin et vue panoramique

Bonus : accès au restaurant, espace bien-être et salon convivial de l’hôtel

Animaux : non acceptés ☹

Alors, vaut-elle vraiment le détour ?

Oui, sans hésiter ! La 33ᵉ chambre, ce n’est pas seulement une bulle transparente posée dans un décor alpin. C’est une véritable invitation à lever les yeux vers le ciel et à ralentir le rythme, le tout avec le confort nécessaire pour ne pas regretter son lit habituel. Bien sûr, il faut accepter de sortir de sa zone de confort (les toilettes sèches ne sont pas glamour pour tout le monde), mais le spectacle offert par les étoiles et les montagnes vaut largement la petite concession.

Et vous, seriez-vous prêt à tenter une nuit insolite dans cette bulle transparente perchée au cœur des montagnes de la Maurienne ? Une précision, un retour terrain ou une remarque constructive ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Votre expertise nous est précieuse. Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !