J’ai testé la litière connectée EziClean K10i, une révolution pour nos chats (et nos narines)

Depuis quelque temps, je cherchais une solution pour faciliter la vie de mon fils Maxime et de sa compagne Sibylle, heureux propriétaires de deux adorables (et parfois facétieux) chats : Namie, 1 an, et Gazo, 4 ans. Entre leur travail, leurs déplacements et la gestion quotidienne de deux félins, trouver une litière plus pratique devenait indispensable. C’est dans ce contexte que nous avons sollicité la marque EziClean pour tester leur litière connectée EziClean K10i, un grand merci à eux d’avoir accepté notre demande ! Proposée au prix officiel de 599,99 €* sur eziclean.com, mais trouvable moins cher actuellement (399,99 €* sur Amazon ou 349,99 €* sur Cdiscount), cette litière promettait monts et merveilles : nettoyage automatique, gestion connectée, économie de litière… Voici donc notre retour d’expérience après plusieurs semaines d’utilisation intensive (et sans concession) par deux testeurs à moustaches qui ne mâchent pas leurs avis !

Leurs premières impressions au déballage

Le colis est arrivé en bon état, et au premier coup d’œil, la litière EziClean K10i en impose. C’est un bel objet, au design sobre et élégant, qui ne fera pas tache au milieu du salon. La finition est propre, sans bavure, et tous les éléments sont bien emballés. Namie et Gazo, eux, étaient déjà à moitié installés sur le carton… signe qu’ils validaient, au moins visuellement, l’arrivée de cette nouveauté.

Quant à moi, je notais avec plaisir que le manuel était clair, bien illustré, et ne nécessitait pas un doctorat en ingénierie pour comprendre comment fonctionne la machine. Une bonne entrée en matière !

Branchement et installation

L’installation s’est révélée d’une simplicité enfantine. En une dizaine de minutes chrono, la litière était montée, branchée et prête à l’emploi. Il suffit de trouver une prise électrique à proximité, de remplir la cuve avec la litière recommandée, et de connecter l’appareil à son Wi-Fi via l’application dédiée. Mention spéciale pour l’app : l’interface est intuitive, et le jumelage s’est fait sans accrocs. Je dois avouer que j’appréhendais un peu ce passage (merci les galères Bluetooth habituelles), mais ici, tout s’est déroulé comme sur des roulettes.

Fonctionnalité 1 : le nettoyage automatique après chaque passage

Premier point bluffant : le nettoyage automatique après chaque passage de nos petits testeurs. Dès que Namie ou Gazo sortent de la litière, un capteur détecte l’absence d’activité et déclenche le cycle de nettoyage. L’intérieur tourne, séparant la litière propre des déchets, qui sont stockés dans un compartiment hermétique. J’ai observé la scène plusieurs fois et, franchement, c’est fascinant. Fini les séances peu glamours de pelletage manuel ! La rapidité du processus est également appréciable : en moins de 2 minutes, tout est propre et prêt pour le prochain passage.

Autre détail important, un système de sécurité empêche le nettoyage tant que le chat est détecté à proximité, évitant ainsi toute frayeur inutile. Même en cas de va-et-vient intempestif de Namie (qui adore entrer et sortir sans raison apparente), la litière gère parfaitement la situation. Pour les familles ayant plusieurs chats, c’est un vrai plus : chaque passage est pris en compte individuellement, sans mélange.

Fonctionnalité 2 : la durée de vie prolongée de la litière

Autre bonne surprise : l’économie de litière. En moyenne, une charge dure de 2 à 3 semaines pour deux chats. Inutile de tout remplacer tous les quatre matins : il suffit de retirer les déchets stockés et de compléter légèrement en litière propre au fil des jours. Sibylle, enceinte, a particulièrement apprécié cet aspect. Grâce à la trappe pratique pour récupérer les excréments sans contact direct, elle peut gérer la litière sans risque, sans avoir à solliciter Maxime à chaque fois.

À l’usage, ils ont aussi constaté que la litière restait étonnamment fraîche, même après plusieurs semaines d’utilisation. Le système limite l’agglomération excessive de grains humides, ce qui évite de transformer la cuve en béton armé au bout de quelques jours. Ce fonctionnement plus économe est aussi une bonne nouvelle pour le portefeuille : on réduit sensiblement la consommation annuelle de litière. Et, côté environnement, moins de déchets générés, c’est toujours bon à prendre !

Fonctionnalité 3 : l’application connectée et son mode nuit

L’application liée à la litière permet de gérer plusieurs options, dont le précieux mode repos. En clair : vous pouvez suspendre les nettoyages automatiques pendant la nuit pour éviter tout bruit intempestif. En journée, l’app indique le niveau de remplissage de la cuve, l’état de la litière, et envoie même des alertes en cas de problème. Maxime l’a immédiatement adoptée : tout est accessible en quelques clics, même pour les moins geeks d’entre nous. Autre point très pratique : il est possible de programmer les cycles de nettoyage manuellement, en cas d’activité inhabituelle (maladie intestinale entre autres).

L’application permet également de suivre l’activité des chats : nombre de passages, fréquence… idéal pour repérer rapidement d’éventuels soucis de santé. Même à distance, on garde un œil sur la litière et donc, indirectement, sur le bien-être des animaux. Et, franchement, recevoir une notification “Mission accomplie : nettoyage terminé” a quelque chose d’assez satisfaisant dans la journée !

Fonctionnalité 4 : la rotation régulière en journée

En plus du nettoyage automatique après passage, la EziClean K10i effectue des rotations régulières pour aérer la litière et éviter les mauvaises odeurs. Cela garantit un confort maximal pour nos matous, qui apprécient particulièrement un espace propre. D’ailleurs, Gazo, le plus exigeant des deux, n’a pas boudé la litière une seule fois — un exploit ! Ces rotations régulières participent aussi à prolonger la durée de vie de la litière, en maintenant un meilleur équilibre entre litière sèche et litière souillée.

Autre avantage discret : en limitant l’accumulation d’ammoniac (responsable des mauvaises odeurs), la litière devient plus agréable aussi pour nous, humains. Même après une journée de travail, en rentrant à la maison, on n’a pas cette odeur caractéristique de litière sale qui vous saute au nez. C’est un détail… mais un détail qui change tout dans la perception globale de propreté du foyer.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation quotidienne, je dois dire que la litière connectée EziClean K10i a largement surpassé nos attentes. Namie et Gazo l’ont adoptée immédiatement, ce qui est déjà une belle victoire avec des félins aussi exigeants. Côté humain, la charge mentale liée à la litière a clairement diminué.

Moins de nettoyage, moins d’odeurs, et une gestion simplifiée via l’application : tout est pensé pour faciliter la vie au quotidien. Bien sûr, tout n’est pas parfait – le bruit lors du nettoyage peut surprendre au début – mais globalement, cette litière est devenue un allié indispensable dans leur foyer.

Les points forts :

Installation rapide : à la portée de tous, même des moins bricoleurs.

Nettoyage facilité : un vrai soulagement au quotidien, notamment pour les femmes enceintes.

Économie de litière : une charge tient jusqu’à trois semaines pour deux chats.

Application pratique : gestion à distance et personnalisation aisée.

Respect des animaux : Namie et Gazo ont immédiatement adopté cette litière.

Les points faibles :

Un peu bruyante lors du cycle de nettoyage : rien d’insupportable, mais mieux vaut activer le mode repos la nuit.

Un peu encombrante, mais tellement design 😊!

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Clairement oui. Après plusieurs semaines d’essais en conditions réelles avec Namie et Gazo, je peux affirmer que la litière connectée EziClean K10i tient ses promesses. Elle allège la corvée quotidienne, améliore l’hygiène, et reste accessible grâce aux promotions actuelles. Encore un grand merci à la marque EziClean pour leur confiance en nous permettant de tester ce produit : une belle découverte que je recommande sans hésitation aux propriétaires de chats exigeants (et à leurs humains, tout autant exigeants sur la propreté) !

Voilà, vous savez tout sur notre test avec Namie, Gazo, Maxime et Sibylle ! Alors ? Convaincus par cette litière connectée et intelligente ? Maxime et Sibylle le sont, eux, et à priori, ils ne reviendront plus jamais en arrière !

Les caractéristiques techniques

Nom : EziClean K10i

Prix officiel : 599,99 € sur EziClean (prix constaté entre 349,99 € sur Cdiscount (promotion) et 399,99 € sur Amazon)

Connexion Wi-Fi : oui

Capteurs intelligents : détection de présence

Application mobile : Android / iOS

Capacité : convient pour un ou plusieurs chats

Autonomie de litière : 2 à 3 semaines

Poids de l’appareil : environ 12 kg

Niveau sonore : modéré (plus sensible la nuit)

Le contenu du colis reçu

La litière connectée EziClean K10i (montée à 90 %)

Un adaptateur secteur

Une notice d’utilisation très claire

Une pelle à litière (pour les retouches éventuelles)

Un set de sacs pour le bac à déchets

Un tapis de sol anti-projections (appréciable pour les éclaboussures de litière)

Un petit kit d’entretien

J’ai également reçu 15 kilos de litière agglomérante, mais ce n’est pas « compris » dans le pack d’origine. Je remercie encore EziClean pour ce test en condition réelle, qui ont permis aux petits félins de la maison d’avoir une maison toujours propre.

