J’ai testé la PaperSlate Pro à 429,95 € et elle pourrait bien remplacer vos carnets papier

֤Écrire est pour moi un besoin vital, que ce soit sur ordinateur ou sur papier… En réunion, pour les courses alimentaires, pour ne pas oublier, je dresse des listes, je prends des notes et il est difficile pour moi de quitter mes carnets papier. Le plaisir du stylo, la sensation du papier, les pages qui s’accumulent… Lorsque l’on m’a proposé un outil pour remplacer mes blocs de papier, j’étais sceptique, je l’avoue, un peu réfractaire ! Mais j’ai accepté de recevoir la PaperSlate Pro, une tablette française pensée pour l’écriture manuscrite, l’annotation de documents et la lecture sans lumière agressive. Curieuse et déterminée à faire des économies de papier, de stylos et d’encre, je l’utilise depuis plusieurs mois et je suis bluffée ! Je parviens sans problème à me passer de mon bloc-notes, et rien que cela c’est une prouesse ! Vendue 429,95 €* sur Amazon ou sur le site officiel PaperSlate, elle promet « le confort du papier avec la puissance du numérique ». Voici mon retour d’expérience après plusieurs mois d’utilisation.

Mes premières impressions : un vrai carnet… mais moderne

À l’ouverture, l’emballage respire le sérieux : design sobre, logo discret, tablette fine au toucher mat. Le packaging contient la tablette, le stylet magnétique et le câble USB-C. J’ai également reçu la housse en cuir synthétique, aimantée, pour la ranger, vendue au prix de 49,95 €*, et je vous la conseille !

Indispensable selon moi pour glisser la PaperSlate dans son sac, par exemple. L’ensemble est léger et élégant, et le stylet se fixe d’un geste sur la tranche sans glisser. L’écran e-ink 10,3 pouces affiche un gris doux sans reflet, avec une texture visuelle très proche d’un vrai carnet. Dès les premières secondes, j’ai eu l’impression de tenir une version modernisée de mes blocs-notes.

Pourquoi ai-je voulu tester cette tablette ?

Parce que je prends des notes partout, tout le temps, et souvent dans des situations dans lesquelles le papier montre vite ses limites. Je jongle toute l’année entre les réunions municipales, des présentations PowerPoint, les projets associatifs, les idées d’articles pour NeozOne qui me traversent l’esprit même quand je prends ma douche, et les listes de courses. Ainsi, j’avais besoin d’un outil fiable et organisé. Le PaperSlate Pro cochait toutes les cases : écologique, confortable pour les yeux, pratique à transporter, et surtout capable d’accomplir ce que je cherche depuis des années… me permettre de retrouver mes notes sans fouiller dans cinq carnets différents.

L’idée de tester une tablette e-ink française m’a donné le petit « tilt » nécessaire pour franchir le cap, surtout avec la promesse d’une vraie conversion manuscrite vers texte numérique. Pour quelqu’un qui griffonne aussi vite que les idées arrivent, c’est devenu un argument décisif.

Installation : simple, rapide et sans distraction

L’installation du PaperSlate Pro est d’une étonnante simplicité, presque déstabilisante quand on est habitué aux tablettes traditionnelles débordant de mises à jour, de comptes à créer et d’options à cocher. Ici, rien de tout ça. Je l’ai branchée en USB-C pour la première charge, configuré le Wi-Fi, ouvert mon espace de synchronisation, et en moins de cinq minutes elle était prête à écrire, comme si je venais d’ouvrir un carnet neuf. Ce qui frappe immédiatement, c’est l’absence totale de distractions : pas de réseaux sociaux, pas de notifications, pas d’applications parasites. On a l’impression d’entrer dans un espace calme où seule notre pensée compte. La tablette devient un objet utile, quasiment méditatif, qui force à se recentrer sur l’essentiel : écrire, réfléchir et avancer.

Prise de notes : mon test en conditions réelles

J’ai voulu tester la prise de notes dans un contexte concret : une réunion municipale, avec son rythme soutenu, ses interventions et ses décisions à noter rapidement. Le stylet du PaperSlate Pro offre une légère résistance très agréable, un peu comme un stylo noir fin qui glisse sur un papier épais. Par ailleurs, on peut changer l’épaisseur du trait, la texture, ce qui permet d’adapter l’écriture selon le moment : écriture fine pour les comptes rendus, trait épais pour schématiser un plan, outil « pinceau » pour dessiner de façon plus expressive.

Il est également possible de surligner sur des passages importants, et c’est hyper pratique. La reconnaissance manuscrite m’a surtout impressionnée : même mes notes prises en vitesse (parfois penchées, parfois écrites à moitié de travers) ont été converties en texte propre, clair, prêt à intégrer dans un e-mail. Un vrai gain de temps, et surtout un moyen d’éviter de relire mes propres gribouillis le soir en me demandant : « j’ai écrit quoi là exactement ? ». Pour la première fois, je pouvais envoyer un compte rendu PDF en quelques secondes, sans scanner, sans photo floue et sans recopier. On gagne en productivité et en tranquillité.

Annotation de PDF : pratique et très fluide

L’annotation PDF est devenue l’une de mes fonctionnalités préférées, car je reçois constamment des documents : projets d’urbanisme, dossiers associatifs, comptes rendus, règlements, fichiers à corriger… Avant, j’imprimais, je griffonnais, je réimprimais. Aujourd’hui, j’importe, j’annote et j’archive. La PaperSlate Pro permet de surligner, encercler, écrire entre les lignes, ou ajouter de petites notes discrètes sur la marge. La réactivité est vraiment excellente : aucune sensation de décalage entre le geste et l’écran.

Même en travaillant le dernier bulletin communal de 42 pages, la fluidité est restée impeccable. La possibilité de sauvegarder plusieurs versions m’a évité bien des erreurs, surtout lorsque l’on travaille à plusieurs sur un même fichier : version 1 commentée, version 2 corrigée, version finale validée. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est le défilement à la pointe du stylo. Pas besoin de poser le stylet, de tendre la main ou d’utiliser un bouton. On reste dans une posture de travail naturelle, exactement comme lorsqu’on feuillette un dossier papier.

Lecture : un confort incroyable pour les yeux

La lecture sur PaperSlate Pro est presque reposante, et je ne pensais pas dire ça d’un appareil électronique. L’écran e-ink élimine tout ce que je ne supporte pas sur les tablettes classiques : lumière bleue agressive, scintillement, reflets… Ici, rien de tout cela. En plein soleil sur la terrasse, l’écran reste parfaitement lisible. À l’ombre, il devient encore plus agréable. On se rapproche réellement de la sensation d’un livre ou d’un cahier.

J’ai lu plusieurs rapports techniques (ADEME, Enedis, dossiers énergie, quelques PDF de projets locaux), et je n’ai ressenti aucune fatigue oculaire, même après une heure de lecture. La résolution élevée rend les textes extrêmement nets. On peut annoter ses lectures, ajouter des marque-pages, surligner un passage et tout garder bien rangé dans un même espace. Pour moi qui lis souvent la PaperSlate Pro est devenue une vraie alternative aux écrans lumineux que je supporte de moins en moins après 21 heures.

Autonomie et connectivité : elle tient ses promesses

L’autonomie était l’un de mes critères, et le PaperSlate Pro ne m’a absolument pas déçue. Par ailleurs, je craignais qu’une semaine annoncée corresponde en réalité à 3 jours en usage réel… mais non. Même en écrivant deux heures chaque jour, en annotant des PDF et en synchronisant mes fichiers, j’ai encore 38 % au bout de six jours. C’est une vraie autonomie « de terrain », idéale pour les semaines chargées où je ne touche pas à un câble USB.

La connectivité est tout aussi solide. La synchronisation Google Drive fonctionne immédiatement sans déconnexion intempestive. Le Bluetooth accepte mon clavier externe, ce qui me permet de rédiger un texte long sans fatigue. Le transfert PC/tablette/smartphone est fluide et rapide, ce qui est indispensable dans mon cas : je passe régulièrement du bureau à la maison et je dois pouvoir tout retrouver facilement.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Le PaperSlate Pro est devenu mon outil principal pour écrire au calme, préparer mes articles, suivre des réunions ou noter mes idées du matin. Il ne cherche pas à tout faire : il écrit, il lit, il annote. Et, il le fait très bien. L’expérience est fluide, cohérente, agréable, avec cette impression rare que la technologie se met enfin au service de la simplicité.

Points forts

Sensation d’écriture très proche du papier

Interface épurée, sans distraction

Reconnaissance manuscrite extrêmement précise

Autonomie d’une semaine

Stylet magnétique pratique

Lisibilité parfaite en plein soleil

Finition premium, solide et élégante

Points faibles

Légère latence pour les dessins très rapides

Prix un peu élevé face à certaines concurrentes

Est-ce que je recommande ce produit ?

Oui, clairement. Le PaperSlate Pro est parfait pour celles et ceux qui écrivent beaucoup, réfléchissent souvent et veulent réduire leur consommation de papier sans renoncer au plaisir du geste. C’est un outil stable, simple, fiable et terriblement agréable à utiliser. Et, c’est une énorme économie pour la planète, en termes de papier gâché, de cahiers ou autre bloc-notes…

Si, comme moi, le papier gâché vous arrache une larme (j’exagère un peu), le PaperSlate Pro est votre nouvel ami et vous allez l’adorer ! Noël approche et c’est vraiment le cadeau idéal pour tous ceux qui cherchent une alternative fiable aux blocs de papier. Certes, il faut débourser 429,95 €*sur Amazon ou sur le site officiel PaperSlate, mais c’est un véritable achat responsable et durable ! Et vous, avez-vous déjà testé ce genre de produit ? Racontez-nous votre expérience ou posez vos questions, cliquez ici pour en discuter avec nous . Une remarque ou un oubli ? On vous lit avec attention !

Caractéristiques techniques

Écran : E Ink Carta 10,3’’ (1872 × 1404 px)

Stylet : 4096 niveaux de pression

Processeur : ARM Quad Core

OS : Android 11

Stockage : 64 Go

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB C.

Autonomie : jusqu’à 7 jours

Poids : 370 g

Formats : PDF, ePub, PNG, DOCX, TXT

Contenu du colis

PaperSlate Pro

Stylet magnétique + pointe de rechange

Câble USB C

Guide de démarrage

Pochette de protection (selon offre Amazon)

