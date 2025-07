J’ai testé la station électrique BLUETTI Elite 100 V2 lors d’un roadtrip en van aménagé

Sur NeozOne, nous aimons tester toutes sortes de produits innovants ! Alors quand Bluetti m’a proposé de tester en avant-première, leur nouvelle batterie portable, comment refuser ? Justement, je partais pour un road trip en van aménagé : l’occasion rêvée pour cette batterie ! Dévoilée le 1ᵉʳ juillet, la station d’énergie portable BLUETTI Elite 100 V2 annonce une montée en puissance impressionnante… et je peux déjà vous le confirmer. Annoncée comme plus compacte, plus silencieuse et plus rapide que sa grande sœur, l’AC180, elle est surtout redoutablement efficace.

Pendant une semaine, je l’ai embarquée avec moi dans mon van aménagé, puis je l’ai mise à l’épreuve dans mon atelier pour alimenter mes outils en toute autonomie. Prix public, 549 € sur Amazon et sur le site officiel, clairement positionnée comme une solution haut de gamme. Et avec notre code promotionnel : BLUETTINEO, vous profitez de 5 % de réduction supplémentaire. Voici mon retour après plusieurs semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

À la réception du colis, première bonne surprise : le format est ultra-compact. Malgré ses 1 024 Wh de capacité, elle ne pèse que 11,5 kg pour un volume de 17 L. Son design sobre et robuste inspire confiance, avec une poignée bien pensée pour le transport. On retrouve les traditionnels ports AC et DC, mais également deux ports USB-C, une sortie allume-cigare, et même une application mobile à connecter en Bluetooth ou Wi-Fi. Petit détail sympa : un écran LCD bien lisible, même en plein soleil. Bref, je sentais déjà que cette station allait m’accompagner un bon moment.

Branchement et installation

Dans mon van, l’installation a été d’une simplicité enfantine : j’ai juste branché mon ordinateur portable et ma lampe LED dans les prises AC, et hop, tout a fonctionné instantanément. À la maison, même scénario dans l’atelier : ma perceuse, ma scie circulaire et même mon aspirateur d’atelier ont démarré sans sourciller. La BLUETTI encaisse les démarrages puissants sans broncher, grâce à son mode Power Lifting à 2 700 W. Pour les plus curieux, l’appli BLUETTI permet de suivre en temps réel la consommation, la température et la charge restante. Franchement, c’est du plug & play intelligent.

Fonctionnalité 1 : la recharge ultra-rapide

L’un des gros atouts de cette Elite 100 V2, c’est sa recharge éclair. Grâce à l’entrée AC TurboBoost, j’ai pu la charger à 80 % en 45 minutes sur secteur. Une vraie révolution quand on est pressé ou lorsque l’on vit en van : pendant mon escale dans un camping, j’ai pu me brancher le temps d’une douche et d’un café… et repartir avec une batterie quasi pleine.

Encore mieux : combinée à mon petit panneau solaire, elle atteint 100 % de charge en un peu plus de 2 h, même sous un soleil voilé. J’ai même tenté une recharge combinée solaire + secteur à la maison : le temps affiché sur l’appli est descendu à un peu plus d’une heure. C’est simple, je n’ai jamais eu à attendre : je planifiais mes pauses en fonction de la recharge, et non l’inverse. Fini le stress du “et si je suis à plat demain matin ?” avec elle, c’est un réel confort mental.

Fonctionnalité 2 : la polyvalence des sorties

Je l’ai testée avec neuf appareils en simultané, sans aucun bug ni baisse de régime. En van, j’ai alimenté un frigo, un routeur 4G, une lampe, mon téléphone, un drone, un ordi portable, une enceinte Bluetooth, un mini cuiseur, et même mon petit ventilateur de toit. Et, à l’atelier, j’ai enchaîné outils électroportatifs et chargeurs de visseuse. La station régule tout ça automatiquement, sans surchauffe ni bruit (moins de 30 dB dans les usages classiques).

Bluffant. Ce que j’ai vraiment apprécié, c’est la diversité des ports : USB-A, USB-C, AC, allume-cigare… tout y passe. Pas besoin de multiplier les adaptateurs ou les multiprises, chaque appareil trouve son port attitré. Et, même quand tout tourne en même temps, l’écran affiche clairement la puissance tirée et le temps restant, c’est rassurant.

Fonctionnalité 3 : l’onduleur intégré (mode UPS)

Autre détail que j’ai adoré : son mode UPS avec basculement en 10 ms. Concrètement, cela veut dire qu’en cas de coupure de courant à la maison, mes appareils connectés (ordinateur, modem, NAS) restent alimentés sans interruption. J’ai simulé une coupure en coupant le disjoncteur principal pendant que je travaillais sur un fichier… et tout est resté actif, comme si de rien n’était. Pour moi qui travaille parfois tard sur des machines, c’est un plus sécurité non négligeable. C’est aussi un atout en hiver, quand une coupure peut signifier, perdre le contrôle de la chaudière ou du frigo. Je l’ai positionnée dans le cellier, avec mes équipements sensibles, et elle assure un relais discret et efficace. On ne pense pas assez souvent à cet usage, mais pour les indépendants ou les parents de bébés, cela change tout.

Fonctionnalité 4 : l’autonomie en usage nomade

En une semaine de vie en van, je n’ai pas eu besoin de me brancher sur secteur, sauf pour la recharger à fond le jour du départ. Entre la recharge solaire, la régénération en roulant (via l’adaptateur voiture), et une gestion intelligente des sorties, elle m’a permis d’être autonome à 100 %, même avec des soirées Netflix sous les étoiles ! En atelier, j’ai pu poncer un établi complet et faire deux séances de découpe sans que la batterie tombe en dessous de 40 %. J’ai apprécié la précision de l’autonomie affichée, qui me permettait d’anticiper mes charges lourdes sans mauvaise surprise. Et, en fin de journée, un petit panneau au soleil suffisait pour la maintenir à flot jusqu’au lendemain. Honnêtement, c’est l’outil rêvé pour partir léger sans renoncer au confort.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Clairement, cette BLUETTI Elite 100 V2 m’a bluffé par sa fiabilité et sa polyvalence. Que ce soit en road trip ou à l’atelier, elle s’est imposée comme une alliée indispensable, capable de tout alimenter sans jamais broncher. Je n’ai connu aucun bug, aucune chauffe anormale, aucune panne, même en usage intensif et prolongé. J’ai apprécié le silence de fonctionnement, mais également la sensation de liberté qu’elle procure : on devient autonome, sans stress, sans compromis. Ainsi, elle m’a permis de tester des scénarios réalistes, du montage de meuble en extérieur au travail sur ordinateur lors d’une coupure de courant. Pour un produit encore en avant-première, je n’ai qu’un mot : prometteur.

Les points forts

Recharge ultra-rapide (AC et solaire)

Design compact et facilement transportable

Très silencieuse, même en charge

Interface mobile intuitive (suivi de consommation, contrôle à distance)

Excellente puissance de sortie (mode Power Lifting jusqu’à 2 700 W)

UPS très réactif

Parfaite pour la vanlife ou un atelier isolé

Les points faibles

Prix non encore communiqué, mais on sait déjà qu’elle sera dans le haut du panier

Pas de port Anderson de série

Pas de torche intégrée (dommage en van)

Charge voiture en option (chargeur vendu séparément)

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Clairement oui. Que vous soyez vanlifer, bricoleur autonome, amateur de camping ou simplement prévoyant pour les pannes de courant, la BLUETTI Elite 100 V2 est une alliée fiable, robuste et diablement efficace. Je la considère comme la meilleure station compacte que j’ai testée à ce jour pour une utilisation nomade. Je vous rappelle son prix, 549 € sur Amazon et sur le site officiel, et avec notre code promotionnel : BLUETTINEO, vous profitez de 5 % de réduction supplémentaire. Et vous, vous la brancheriez où, votre BLUETTI Elite 100 V2 : au fond du van, sur l’établi du garage ou au bord d’un lac pour recharger votre liseuse ou votre ventilateur ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques :

Capacité : 1 024 Wh

Puissance de sortie : 1 800 W (crête jusqu’à 3 600 W)

Mode Power Lifting : jusqu’à 2 700 W pour les appareils gourmands

Cycles de vie : jusqu’à 4 000 cycles (avant 80 % de capacité)

Garantie constructeur : 5 ans

Entrée solaire maximale : jusqu’à 1 000 W compatibles

Temps de charge (secteur) : environ 70 minutes (AC TurboBoost)

Mode onduleur (UPS) : basculement ≤ 10 ms en cas de coupure

Niveau sonore : ≤ 30 dB en fonctionnement standard

Poids : 11,5 kg (transportable à une main)

Dimensions : 320 × 215 × 250 mm (volume : 17 L)

Comparatif entre la version AC180 et l’Elite 100 V2 :

Caractéristiques Elite 100 V2 AC180 Capacité 1 024 Wh 1 152 Wh Puissance de sortie 1 800 W (surge 3 600 W) 1 800 W (surge 2 700 W) Puissance de levage 2 700 W 2 700 W Cycles de vie 4 000 3 500 Garantie 5 ans 5 ans Entrée solaire 1 000 W 500 W Temps de charge 70 minutes 80 minutes Fonction UPS ✔ ≤ 10 ms ✔ 20 ms MPPT ✔ ✔ Niveau sonore ≤ 30 dB 40 dB Poids 11,5 kg 17 kg Dimensions (L × l × H) 320 × 215 × 250 mm 340 × 247 × 317 mm

Le contenu du colis reçu

À l’ouverture du colis, j’ai trouvé :

1 × Station électrique BLUETTI Elite 100 V2

1 × Câble de charge secteur

1 × Câble de charge solaire

10 × Vis M5 (probablement pour montage fixe ou rack)

1 × Manuel d’utilisation