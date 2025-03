J’ai testé l’Airfryer COSORI TurboBlaze, un appareil de cuisine 9 en 1 à seulement 109 €

Vous en avez assez des plats trop gras et des longues heures de cuisson au four ? Moi aussi. Alors quand COSORI, marque que j’affectionne particulièrement, m’a proposé d’essayer l’une de leurs nouveautés, j’ai immédiatement accepté. Cette dernière est le COSORI Air Fryer 9 en 1, TurboBlaze, une friteuse à air qui promet des repas croustillants avec 95 % de matières grasses en moins qu’avec une friteuse classique. Les chiffres m’interpellent, car elle promet d’être 46 % plus rapide qu’un four classique grâce à son moteur à courant continu. Autre promesse intéressante : une économie d’énergie de 64 %. Allez-vous résister à l’envie de faire des plats moins gras et plus savoureux ? En sachant qu’elle est actuellement en promotion à 109 €* au lieu de 169,99 € (-21 %), cela me semble difficile. Mais, tient-elle vraiment ses promesses ? C’est ce que je vais vous raconter dans ce test complet après plusieurs semaines d’utilisation !

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du carton, je ne suis pas surpris par le design de cette friteuse. En effet, j’ai déjà eu l’occasion de tester l’air fryer 10 l ou l’autocuiseur, le design de celle-ci s’inscrit dans la même trempe que les deux premiers produits reçus. Noire, compacte, avec un look épuré et moderne, elle paraît parfaitement à l’aise sur mon plan de travail. J’ai été quelque peu étonné par son poids de 6,6 k, je m’attendais à plus pour être honnête ! L’ensemble inspire confiance et robustesse. Je remarque immédiatement son revêtement antiadhésif et sa prise en main intuitive. L’écran tactile semble réactif, et le design général est vraiment moderne. J’ai hâte de voir si ses performances sont à la hauteur de son esthétique. Le matériau donne l’impression d’être robuste, sans être trop lourd, ce qui me rassure quant à sa durabilité.

Branchement et installation

Aucune difficulté à signaler pour la mise en route. Ainsi, je la branche sur une prise standard (240 V), et l’écran numérique s’allume immédiatement. Un petit tour dans le mode d’emploi pour me familiariser avec les boutons, et me voilà prêt à tester les différentes fonctions. Alors, j’ai quand même l’avantage d’avoir déjà utilisé ce type de produits et les fonctions me sont assez familières.

Néanmoins, pour un novice en la matière, je trouve que les commandes sont bien expliquées. De plus, les icônes facilitent la compréhension des modes de cuisson. La navigation dans les différents paramètres est fluide et intuitive. J’apprécie particulièrement le fait que les programmes prédéfinis soient adaptés à plusieurs types de cuissons, ce qui évite de devoir constamment ajuster la température et le temps de cuisson manuellement.

Premier test : la friture sans huile (Air Fryer)

Premier test avec des tenders maison. J’ajoute une cuillère à soupe d’huile, je règle la machine sur la fonction « Air Fry » et la température à 200 °C pendant 15 minutes. Verdict ? Des tenders dorés et croustillants, avec 95 % de matières grasses en moins ! Le résultat est bluffant : l’extérieur des tenders est bien croustillant, et l’intérieur reste moelleux, comme dans une vraie friteuse à huile.

J’ai ensuite testé avec des nuggets et le résultat était tout aussi réussi. L’air chaud pulsé semble vraiment bien circuler dans la cuve, garantissant une cuisson homogène. Si je dois vous confier un secret, c’est quand même que je préfère les frites à la friteuse classique. Néanmoins, cela fonctionne avec un Airfryer. En revanche, les nuggets maison, les cordons bleus cuits à l’Airfryer sont bien meilleurs qu’avec une friteuse à huile.

Second test : la cuisson au four (Cuire)

Je tente une recette de muffins au chocolat, avec des moules classiques, en silicone, que je possédais déjà avec l’air fryer ! Grâce à la ventilation optimisée, la cuisson est homogène et les muffins bien gonflés. La température monte rapidement et l’économie d’énergie (jusqu’à 64 %) est un vrai plus. Contrairement à un four traditionnel, cette friteuse chauffe en quelques secondes et permet de réduire le temps de préchauffage.

J’ai aussi testé un gratin de légumes, et la dorure sur le dessus était impeccable. En termes de rapidité et de qualité de cuisson, le COSORI rivalise avec un four classique sans en avoir les inconvénients en termes de consommation d’énergie.

Troisième test : le mode « Réchauffer »

Pour les restes de pizzas, fini le passage au micro-ondes qui ramollit la pâte. Avec le mode « Réchauffer », la pizza retrouve son croustillant en quelques minutes. J’ai testé aussi avec du poulet et des légumes, et la texture reste parfaite. Le fait que la chaleur soit pulsée permet de ne pas assécher les aliments, contrairement à un four classique. Pour les repas préparés à l’avance, cette fonction est idéale : on retrouve une cuisson homogène sans altérer la qualité gustative. J’utilise aussi la fonction « réchauffer » ou « reheat » pour décongeler le pain, quand je l’oublie dans le congélateur : 15 minutes à 170 °C, pain chaud et croustillant assuré pour le repas !

Quatrième test : la fonction « Déshydrater »

J’ai testé le séchage de rondelles de pommes. Résultat ? Des chips de fruits parfaites, sans sucre ajouté, prêtes à être grignotées. Le processus prend un peu de temps, mais le résultat est bluffant : les fruits gardent toute leur saveur et deviennent bien croquants. J’ai ensuite testé avec des tomates et des herbes, et cela fonctionne tout aussi bien. Une belle alternative à l’achat de snacks industriels, souvent trop sucrés ou trop salés.

Cette fonction est aussi une alliée contre le gaspillage… Par exemple, je déshydrate des restes de viandes qui deviennent des friandises pour chien, ou encore les épluchures de pommes qui se transforme en croustillant sur ma tarte. Des dizaines de combinaisons possibles pour une cuisine inventive et économique.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux dire que cette friteuse à air a révolutionné ma cuisine. Gain de temps, réduction des graisses, cuisson homogène… Je ne pourrais plus m’en passer ! Je me surprends à l’utiliser presque quotidiennement, tant elle est polyvalente. Plus besoin d’allumer mon four pour de petites cuissons, et les repas sont prêts bien plus rapidement. Même les légumes, habituellement longs à cuire, deviennent savoureux et croustillants en un rien de temps. J’apprécie aussi le fait qu’elle se nettoie facilement, ce qui la rend encore plus agréable à utiliser au quotidien.

Est-ce que je recommande le COSORI Air Fryer 9 en 1 TurboBlaze ?

Sans hésitation, oui ! De plus, avec la promotion du moment : 109,99 €* au lieu de 169,99 €. C’est un excellent investissement pour ceux qui veulent une cuisine saine, rapide et savoureuse. Pour un appareil multifonction qui remplace plusieurs équipements, le rapport qualité-prix est imbattable. Que ce soit pour cuisiner rapidement, réchauffer des plats sans les altérer ou préparer des en-cas sains, ce COSORI Air Fryer est un atout incontournable en cuisine. Si vous hésitez encore, sachez que je ne peux plus m’en passer !

Les plus

Le côté multifonction

Un préchauffage très rapide

Un panier volumineux

Un tarif vraiment abordable

Les moins

Un écran digital un peu salissant

*Le prix indiqué a été relevé le 11 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

