J’ai testé le double écran Siaviala 15″ pour ordinateur portable et le résultat est… perfectible !

Quand on passe ses journées entre visios, tableurs, mails, et retouches de photos, l’écran unique de l’ordinateur portable devient vite un terrain de bataille. Je le vis chaque jour sur un PC portable, mon outil de travail qui me donne parfois des maux de tête, avec un unique écran. J’ai longtemps hésité à investir dans une extension d’écran, pensant que c’était un gadget de plus. Mais, la promesse de passer à trois écrans, partout, facilement, a fini par me convaincre. J’ai donc craqué pour l’extension écran PC portable 15,6” de Siaviala, vendue 309,99 €* sur Amazon. Spoiler : mon bureau n’a plus rien à voir avec ce qu’il était, mais j’ai quand même bien galéré pour l’installation.

Mes premières impressions au déballage

À la réception du colis, première impression : tout est bien organisé, chaque câble a sa place, le sac de transport est plutôt chic, et les écrans… eh bien, ils en jettent. Deux moniteurs ultra-fins, finition mate sur l’arrière, et un écran brillant qui semble promettre de belles couleurs. Le support rigide, façon pochette en similicuir, donne un petit côté business très stylé. C’est un produit pensé pour les pros mobiles. Et, franchement, ça fait plaisir. Le packaging respire le sérieux, rien ne bouge, rien ne flotte. J’ai été étonné par le soin apporté aux détails, même le manuel est clair, illustré, sans faute de traduction. On sent que Siaviala a voulu proposer un vrai produit premium, pas un simple accessoire gadget.

Branchement et installation

Côté installation, je m’attendais à un casse-tête, surtout avec autant de câbles. Et c’est le cas ! Même s’il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel ou de se perdre dans les paramètres, ça fonctionne… plus ou moins bien. Pour ma part, mon PC dispose de ports USB-C compatibles DisplayPort, donc la connexion devait se faire en 30 secondes chrono. J’ai finalement passé plusieurs heures dessus pour réussir à le faire fonctionner correctement.

Sur le papier, tout est Plug-and-Play. Dans les faits, ils ont fonctionné du premier coup, et ensuite, sans raison apparente, un écran ne fonctionnait plus de manière aléatoire. J’ai tenté différentes configurations, plus rien ne fonctionnait correctement. J’ai contacté la marque qui m’a recommandé d’ajouter une alimentation supplémentaire, ce qui a finalement réglé le problème. Pour info, j’ai également essayé avec un adaptateur ou un dock, cela n’a pas réglé le problème dans mon cas : la compatibilité n’est pas top et il faut un bon nombre de câbles. On repassera pour le côté nomade de l’appareil. Un bon point quand même, l’écran s’ajuste tout seul à la résolution native, sans que je doive bidouiller les paramètres Windows.

Le mode triple écran

C’est la promesse phare du produit, et clairement la plus impressionnante. Je peux ouvrir ma boîte mail à gauche, mes outils bureautiques au centre et un navigateur web à droite. En réunion, je garde la visio au centre, les notes à gauche et le chat à droite. Résultat : plus de fenêtres à empiler, je vois tout en un coup d’œil. Ma productivité a bondi, et mes clics énervés ont chuté. C’est presque une thérapie. Même pour le divertissement, c’est royal : Twitch sur un écran, Netflix sur l’autre, et les réseaux sociaux au milieu (oups). Et, pour coder, c’est un rêve : terminal, éditeur, doc, tout est visible en même temps.

L’option miroir ou partage

Autre atout : le mode miroir, parfait pour les présentations. Lors d’une réunion chez un client, j’ai détaché l’un des deux écrans, posé le support unique sur la table, et hop : ils voyaient ce que je montrais sans se pencher sur mon épaule. Pratique aussi pour regarder un film à deux sans devoir pivoter le PC. C’est ce genre de détail qui fait la différence quand on travaille en déplacement. J’ai aussi pu m’en servir pour une formation à distance, en projetant mes slides sur un écran et gardant mes notes cachées sur l’autre.

Les réglages indépendants

Chaque écran possède ses propres réglages via des boutons discrets : luminosité, contraste, volume sonore (oui, ils ont des haut-parleurs intégrés !). Je peux adapter l’intensité selon la lumière ambiante, ou même baisser celle du second écran quand il ne sert qu’à afficher des notifications Slack. Ce contrôle indépendant est rare sur les écrans portables. Et, pour ma part, c’est un vrai plus. En déplacement, j’ajuste souvent la luminosité pour économiser la batterie.

Les multiples configurations

Siaviala annonce onze configurations possibles… et ce n’est pas du marketing. On peut les utiliser en mode paysage, portrait, en « L » sur un coin de bureau, ou même tous les deux à droite si l’espace manque à gauche. J’ai même testé en mode vertical pour coder, et c’est redoutablement efficace. Pour un créatif, un développeur ou un freelance nomade, c’est du sur-mesure. Compatible Windows, Mac et Android, en plus. On peut même partager un écran avec un collègue tout en gardant l’autre pour soi. Ce système de double charnière est ingénieux, mais pas très stable, les écrans se décrochent à la moindre vibration.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Une fois les problèmes d’installation réglés, ce produit a radicalement changé ma façon de travailler. Je l’ai utilisé au quotidien plusieurs semaines : à la maison, en coworking, ou en déplacement. Le fait de pouvoir passer en mode multi-écran sans configuration compliquée est un luxe auquel je ne veux plus renoncer. Alors, il était devenu mon compagnon de travail incontournable pendant quelque temps, au point que je ne comprends pas comment j’ai pu m’en passer avant. Même en mode détente, il s’intégrait parfaitement à mon usage quotidien. C’est typiquement le genre d’outil qui finit par s’imposer dans votre routine.

Les points forts :

Vraie amélioration de la productivité

Écrans lumineux et nets (FHD 1080P, 300 cd/m²)

Réglages indépendants et haut-parleurs intégrés

Sac de transport fourni

Les points faibles :

Une véritable galère pour l’installation

Des supports pas très stables

Nécessite une alimentation via USB-A si le port USB-C n’est pas compatible vidéo

Pas compatible avec les laptops trop petits (<13”) ou trop épais

Les écrans brillants peuvent refléter la lumière en extérieur

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, si vous avez un budget serré. Pour 309,99 €*, c’est un investissement intelligent si vous travaillez sur ordinateur portable. Que vous soyez développeur, rédacteur, graphiste ou amateur de films en mode camping-car, cette extension d’écran Siaviala change la donne. Si vous avez un plus gros budget, je vous conseille un autre produit. En effet, plusieurs semaines après avoir testé le Siavial, je suis passé au X-NOMAD (un concurrent) sur ma Microsoft Surface Pro, car il fonctionne avec un seul câble USB-C. Certes, il est beaucoup plus cher (599 €), mais il est beaucoup plus facile à installer et beaucoup plus stable. Et vous, seriez-vous prêt à booster votre confort de travail (ou de jeu) avec un écran nomade comme celui-ci ? Avez-vous déjà testé ce type d’équipement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Taille de l’écran : 15,6 pouces (x2)

Résolution : 1920 × 1080

Format d’image : 16:9

Surface : Écran brillant

Taux de contraste : 1000:1

Temps de réponse : 2 ms

Fréquence : 60 Hz

Particularités : ultra-fin, haut-parleurs intégrés, réglages personnalisés, rotation écran, RGB discret

Compatibilité : Windows, Mac OS, Android (selon ports disponibles)

Le contenu du colis reçu

2 écrans portables 15,6”

1 support pour un écran unique

1 support-étui rigide

2 câbles USB-C vers USB-C

2 câbles HDMI vers USB-C

2 câbles USB-A vers USB-C

1 adaptateur H5-T

1 sac de transport élégant

*Le prix a été relevé le 24 septembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

