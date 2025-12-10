J’ai testé pendant plusieurs semaines le vélo électrique ENGWE L20 3.0 Boost

Depuis quelques mois déjà, je lorgnais sur les vélos électriques, pour tenter de me passer de ma voiture lors de mes petits trajets. Alors, lorsque la marque ENGWE m’a proposé un test, j’ai sauté sur l’occasion. Mais je dois vous avouer quelque chose : j’ai un faible pour les vélos électriques compacts, surtout ceux qui promettent un bon mélange entre puissance, autonomie et confort. Quand j’ai découvert le ENGWE L20 3.0 Boost, j’imaginais déjà mes prochaines vacances et mes trajets quotidiens. Un vélo pliable, compact, tout suspendu, avec un moteur de 250 watts, 75 Nm de couple, une batterie 48 V / 13,5 Ah, un capteur de couple, une connexion Bluetooth et une autonomie annoncée pouvant atteindre 120 km en utilisation réelle… disons que ça coche déjà beaucoup de cases pour mon usage quotidien. Et, comme toujours, j’aime vérifier si les promesses marketing se confirment une fois les deux roues sur la route. Voici donc mon retour complet après plusieurs semaines d’essai.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton, je me suis tout de suite dit : ce vélo respire la robustesse. Le cadre en aluminium 6061, la double suspension, les pneus hybrides de 20 × 3 pouces : tout donne cette impression de machine compacte mais prête à encaisser. Je ne vous le cache pas, les 33 kilos du vélo se sentent, mais rien d’étonnant pour un modèle tout suspendu avec une grosse batterie.

Pour le montage, impossible de le porter seule, mon mari a dû m’aider, car il est vraiment lourd. Pour le reste, le design est moderne, la batterie intégrée, et j’ai apprécié le côté « propre » du câblage grâce aux différents indices d’étanchéité (jusqu’à IPX7 pour le câblage). Le guidon pliable, la tige de selle graduée, les garde-boue, le porte-bagages arrière : le vélo arrive extrêmement bien équipé. Dès le déballage, je sens que je n’ai pas affaire à un vélo d’entrée de gamme.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je cherchais un vélo polyvalent capable de m’accompagner à la fois sur les trajets du quotidien et sur des sorties plus longues le week-end. Je voulais un modèle confortable, avec une bonne suspension, une autonomie sérieuse, un moteur réactif, et surtout un vélo qui ne me laisse pas tomber quand ça grimpe. De plus, mon mari, qui n’est pas un petit gabarit, souhaitait lui aussi pouvoir en profiter pour perdre quelques calories en douceur !

Le L20 3.0 Boost coche beaucoup de ces critères : autonomie annoncée à 120 km, couple de 75 Nm, freins hydrauliques, pneus larges, batterie amovible, capteur de couple, application Bluetooth, etc. Et, comme il est pliable, je peux le mettre dans mon coffre lorsque je veux partir dans un coin plus tranquille. Bref, il avait tout pour devenir notre nouveau compagnon de route.

Branchement et installation

L’installation a été franchement simple. Les pédales, la roue avant et quelques petits ajustements restent à faire, mais tout est fourni dans le carton : outils, manuel, chargeur. La batterie arrive partiellement chargée, mais j’ai préféré faire un cycle complet avant de l’utiliser. Avec le chargeur 54,6 V / 8 A, j’ai obtenu une charge complète en environ 3,5 heures, ce qui est très correct pour une batterie de cette capacité.

Une fois le vélo déplié, le guidon ajusté, la tige de selle réglée grâce aux graduations, mon mari Frédéric était prêt pour le premier tour de roue. L’écran couleur de 3,5 pouces est lumineux, bien lisible et se connecte facilement au smartphone via l’application ENGWE.

Le moteur 250 W avec 75 Nm de couple

C’est clairement l’un des gros points forts de ce vélo. Dès que j’appuie sur les pédales, le capteur de couple réagit immédiatement et le moteur me propulse avec une vraie sensation de puissance maîtrisée. Les démarrages sont fluides, les montées deviennent presque une formalité, et l’accélération est franche sans être brutale. Un exemple concret : sur une montée de 7 %, habituellement pénible avec d’autres vélos, j’ai grimpé sans forcer avec l’assistance au niveau 3.

Et, si je veux soulager mes jambes, la fonction Boost fait parfaitement son job. Sur les faux plats ou lors d’un démarrage à un feu, je sens vraiment la différence. Attention, je rappelle que le port du casque, même s’il n’est pas obligatoire, est très fortement conseillé. Il va très vite ce vélo, même s’il ne dépasse pas les 25 km/h, comme l’impose la loi française !

La double suspension

Le L20 3.0 Boost est un vélo tout suspendu, ce qui est encore rare dans cette gamme de prix. La fourche hydraulique avec verrouillage réglable et la suspension arrière de 30 mm font un excellent travail. En ville, les pavés et les trottoirs mal entretenus passent presque inaperçus. Sur les chemins de gravier, c’est encore plus flagrant : moins de vibrations, meilleure stabilité et un vrai confort même lors de longues sorties.

J’ai même testé une portion sablonneuse près d’un étang, et le vélo s’en est sorti avec succès. On sent vraiment que le cadre et les suspensions collaborent, ce qui donne une impression de fluidité très agréable. Même après plusieurs kilomètres, on descend du vélo sans avoir l’impression d’avoir été secoué comme un prunier.

Les freins hydrauliques

On ne le répétera jamais assez, mais un bon freinage change totalement l’expérience. Ici, on a des freins hydrauliques à double piston avec disques de 180 mm à l’avant et à l’arrière. En descente, le vélo reste parfaitement sous contrôle. Les freinages d’urgence sont nets et progressifs. Lors d’un trajet sous la pluie, j’ai été surpris de voir à quel point le freinage restait stable malgré la chaussée humide.

Pour un vélo de plus de 30 kg, c’est rassurant. La poignée de frein est souple, réactive, et inspire immédiatement confiance. On se surprend même à moins anticiper les arrêts, tant la puissance est là, bien répartie et surtout régulière.

La batterie et son autonomie réelle

La batterie 48 V 13,5 Ah (648 Wh) permet une autonomie annoncée de 120 km en PAS 1. Évidemment, tout dépend du poids de l’utilisateur, du vent, des dénivelés et du niveau d’assistance utilisé. Petite précision importante : la batterie est amovible et sécurisée, il faut une clé pour la retirer. Pratique pour éviter les vols, et très utile pour ceux qui préfèrent recharger la batterie à la maison. Mais bonne nouvelle : elle peut aussi être rechargée directement sur le vélo, sans rien démonter.

Dans le cas de mon mari, avec environ 100 kg tout équipé et un usage mixte (entre PAS 2 et PAS 3), il a atteint environ 80 km avant de devoir recharger. C’est honnêtement excellent pour un vélo tout suspendu, surtout en hiver où les batteries ont tendance à perdre en rendement.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je peux dire que ce vélo a réussi à s’imposer dans mon quotidien. Il est confortable, puissant, polyvalent et vraiment agréable à conduire. J’apprécie essentiellement la sensation de fluidité grâce au capteur de couple. On a l’impression que le vélo comprend ce qu’on veut faire. Une petite confidence pour terminer ?

Avant son arrivée, je prenais la voiture pour me rendre au bureau de tabac, situé à 7 km… C’est fini, j’y vais désormais à vélo, et dans la mesure où ce ne sont que de très petites routes, je gagne même du temps, car en plus, je n’ai pas besoin de chercher une place de parking !

Les points forts

Puissance très convaincante avec 75 Nm de couple

Confort exceptionnel grâce à la double suspension

Freins hydrauliques performants

Autonomie solide et batterie amovible

Capteur de couple réactif

Écran couleur agréable et application Bluetooth

Vélo très stable et sécurisant

Bonne capacité de charge : 150 kg

Les points faibles

Les 33 kg se font sentir lorsqu’il faut le porter

Le pliage, bien que pratique, demande un peu d’habitude

Les pneus 3.0 sont excellents, mais un peu bruyants sur bitume très lisse.

Après ces quelques points faibles, je peux dire que pour un vélo de cette catégorie, les compromis restent très acceptables.

Est-ce que je recommande le produit ?

Oui, clairement. Si vous cherchez un vélo électrique puissant, confortable, polyvalent et prêt à affronter presque tous les terrains, le ENGWE L20 3.0 Boost mérite vraiment d’être considéré. Il tient ses promesses, et même plus. Noël approche, et il est vraiment chouette, le rapport qualité-prix est excellent puisqu’il est vendu au prix de 1 499 € (hors promotion) sur le site officiel engwe.com. Cet été, il sera plié dans la remorque et découvrira le Médoc ! Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

Les caractéristiques techniques

Modèle : L20 3.0 Boost

Moteur : 250 W – couple 75 Nm

Batterie : 48 V 13,5 Ah – 648 Wh

Autonomie réelle : 85 à 120 km selon PAS

Poids : 33,2 kg

Freins : hydrauliques double piston

Transmission : Shimano 7 vitesses

Pneus : 20 x 3 pouces urbains renforcés

Suspension : double suspension (fourche hydraulique + arrière)

Écran : 3,5 pouces couleur, Bluetooth

Chargeur : 8 A, 3,5 h de charge

Capacité de charge : 150 kg

Étanchéité : IPX4 à IPX7 selon composants

Dimension du vélo plié : 100 x 51 x 75 cm

Le contenu du colis reçu

Vélo électrique ENGWE L20 3.0 Boost

Batterie 48 V 13,5 Ah

Chargeur 54,6 V 8A

Paire de pédales

Garde-boue avant et arrière

Porte-bagages arrière

Béquille

Outils d’assemblage

Manuel d’utilisation

*Le prix a été relevé le 8 décembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.