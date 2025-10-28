J’ai testé un aspirateur robot laveur vraiment pas comme les autres, le SwitchBot S20

Sept Français sur dix considèrent le ménage comme une corvée selon l’IPSOS, j’en fais partie, en ajoutant que c’est une véritable perte de temps. Lorsque la marque SwitchBot m’a proposé de recevoir le modèle S20, j’ai immédiatement accepté car je connaissais déjà la marque pour disposer à l’étage du modèle K11+, qui me satisfait pleinement. Gagner du temps donc, était mon souhait principal. Et j’avoue que depuis que j’ai découvert le SwitchBot Aspirateur Robot Laveur S20, j’ai bien l’impression que ce vœu s’est (presque) réalisé. En effet, ce dernier est capable de se remplir et de se vider automatiquement en le branchant sur l’arrivée et la sortie d’eau de votre maison (799 € sur le site officiel). Je connais déjà cette technologie, j’avais testé le S10 en juin de l’année dernière.

Pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas le brancher, une version avec réservoir est également disponible et vendue 499,99 €* au lieu de 569,99 € sur Amazon. Ce modèle haut de gamme promet un nettoyage 100 % automatisé, de la serpillière au bac à poussière. Avec son aspiration record de 10 000 Pa, sa station MultiClean capable de vider, remplir et sécher automatiquement, et sa compatibilité avec Apple Home et Matter, le S20 semblait taillé pour simplifier la vie. Alors forcément, j’ai voulu voir s’il tenait ses promesses. Voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton, j’ai d’abord cru que j’avais commandé une machine à laver miniature. La station MultiClean est sacrément imposante, toute blanche, avec ses deux grands réservoirs d’eau et son bac à poussière amovible. Il faut de la place pour l’installer, c’est une évidence. Le robot, lui, arbore un design sobre, légèrement satiné, qui respire la qualité. Le pack inspire confiance : tout est soigneusement rangé, les câbles étiquetés, les accessoires emballés individuellement. Mention spéciale au kit de plomberie complet pour le raccorder à l’arrivée d’eau et sortie d’eau. Le SwitchBot S20 joue donc dans la cour des grands, c’est en tout cas l’impression qu’il m’a donnée dès le déballage. De plus, possédant déjà le Hub 3 de la même marque, je me dis que je vais pouvoir l’ajouter à ce système domotique, comme c’est déjà le cas pour la serrure connectée de la même marque.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Avec deux chats baladeurs, et une chienne à poils longs à la maison et un sol clair qui ne pardonne rien, les aspirateurs robots sont devenus mes meilleurs amis mais également parfois mes pires cauchemars. Entre les poils enchevêtrés dans la brosse, les réservoirs à vider, et la serpillière qui sent l’eau croupie au bout de deux jours, j’avais fini par perdre patience. Quand j’ai vu que le SwitchBot S20 annonçait une autonomie quasi illimitée sans vidange manuelle et une serpillière auto-nettoyante, j’ai immédiatement eu envie de le confronter à la réalité de mon quotidien. Si un robot pouvait s’occuper des poils de chien sans se bloquer, c’était déjà un bon point pour moi.

Branchement et installation

L’installation du S20 a été étonnamment fluide. Après avoir choisi son emplacement (important, car la station doit être proche de votre arrivée et sortie d’eau), j’ai simplement branché la base et installé le kit de plomberie pour la connecter au circuit d’eau.

On branche ensuite l’arrivée d’eau sur le branchement de votre lave-vaisselle ou votre lave-linge.

Ensuite, on termine avec le branchement de la sortie d’eau.

L’application SwitchBot, que j’utilisais déjà pour l’aspirateur K11+, a immédiatement détecté l’appareil. En moins de dix minutes, la connexion Wi-Fi était faite et la cartographie LiDAR a commencé. Le robot a parcouru les pièces méthodiquement, traçant une carte 3D très précise.

Il a même repéré les gamelles des chiens et les câbles du salon, qu’il a soigneusement contournés. Clairement, on sent l’intelligence artificielle à l’œuvre, et personnellement, je trouve cela fascinant ! Et, si jamais il venait à se bloquer, je saurais exactement où il se trouve pour le débloquer !

L’aspiration à 10 000 Pa, une tornade domestique

SwitchBot annonce donc 10 000 Pa, soit l’un des plus puissants sur le marché actuel. Les 10 000 Pa d’aspiration sont une promesse impressionnante, et autant dire que le SwitchBot S20 ne fait pas semblant. Il ramasse tout sur son passage : miettes, poils, poussière fine, litière du chat, rien ne lui échappe. La brosse en caoutchouc anti-enchevêtrement est un vrai bonheur : finies les séances de chirurgie au tournevis pour retirer des touffes de poils. Sur mon tapis du salon, il a su adapter la puissance automatiquement grâce à la détection de moquette intégrée, sans jamais bloquer.

Le lavage RevoRoll, plus efficace qu’une serpillière manuelle

Le système RevoRoll est sans doute la plus belle surprise de cet appareil. La serpillière roule à 300 cycles par minute, en exerçant une pression d’un kilo sur le sol. Résultat : les taches de boue laissées par ma chienne après la promenade du matin disparaissent sans effort.

Mais, ce que j’ai vraiment adoré, c’est que la serpillière se nettoie en temps réel pendant le cycle. Grâce à la technologie RinseSync, elle reste toujours propre, sans redéposer la saleté ailleurs. Plus besoin de lancer un second passage ou de rincer le pad à la main : il fait tout, tout seul.

La station MultiClean, le rêve des flemmards organisés

C’est le cerveau du système, et elle mérite bien son nom. La station MultiClean ne se contente pas de collecter la poussière : elle vide le réservoir, remplit l’eau propre, vide les eaux usées, et sèche la serpillière à 50 °C. Autrement dit, vous n’avez plus rien à faire pendant des mois, voire des années. Le séchage à l’air chaud évite les moisissures et les odeurs, un vrai plus.

L’intelligence domotique et la compatibilité Matter

J’utilise déjà plusieurs produits SwitchBot à la maison, et l’intégration avec Apple Home et Matter est un réel plaisir. Je peux lancer le nettoyage à la voix via Alexa, Google Home, ou même depuis ma montre connectée quand je quitte la maison. Le robot détecte automatiquement les obstacles grâce à la caméra IA et aux capteurs infrarouges : câbles, chaussures, gamelles, tout y passe. À aucun moment il ne s’est coincé, même dans les recoins près de la cheminée. Et, grâce à l’application, je peux suivre le nettoyage en temps réel ou planifier des zones précises à traiter.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après un mois d’utilisation intensive, le SwitchBot S20 m’a clairement conquis. Il combine puissance, autonomie et intelligence, tout en restant remarquablement discret. De plus, je ne l’ai jamais entendu se plaindre, même après une journée entière à aspirer les poils et les miettes d’une maison bien vivante. Voici maintenant ses points forts et ses points faibles.

Les points forts :

Aspiration ultra-puissante (10 000 Pa) et silencieuse

Serpillière auto-nettoyante RevoRoll d’une efficacité bluffante

Station MultiClean complète (remplissage, vidange, séchage)

Compatibilité Matter, Apple Home, Alexa, Google Assistant

Cartographie LiDAR très précise et évitement d’obstacles intelligent

Autonomie réelle de 3 heures

Les points faibles :

Prix élevé, même si justifié par ses fonctions premium

Malgré ces petits bémols, c’est un robot qui change vraiment la donne. Il m’a fait redécouvrir le plaisir d’avoir un sol impeccable sans lever le petit doigt.

Est-ce que je recommande le SwitchBot S20 ?

Sans hésiter, oui. Le SwitchBot S20 n’est pas qu’un aspirateur robot : c’est un assistant ménager complet 100 % autonome. Si vous recherchez une solution tout-en-un capable d’aspirer, laver, de se vider et de se sécher tout seul, vous ne trouverez pas mieux à ce prix. Et, pour ceux qui aiment la maison connectée, son intégration domotique est exemplaire. En résumé, le SwitchBot Aspirateur Robot Laveur S20 est une réussite.

SwitchBot Aspirateur Robot Laveur S20, Aspiration 10000 Pa, Évitement d'obstacles IA, Vidange/Remplissage Auto, Lavage/Séchage Auto de Serpillière, Anti-enchevêtrement, Compatible Matter et Apple Home Nettoyage automatisé : Grâce au lavage en temps réel de la serpillière, au remplissage et à la vidange d'eau automatiques, ainsi qu'à la collecte automatique de la poussière, le S20 vous offre... Meilleure Vente n° 1

Il apporte ce qu’on attendait depuis des années : un vrai nettoyage autonome, efficace, et intelligent. Alors, seriez-vous prêt à laisser le SwitchBot S20 prendre le relais du balai pour 499,99 €* sur Amazon (la version avec réservoir) ou 799 € (la version commutateur), avec 25 % de réduction avec le code promo : BXBX25 (pour les 2 versions) ? Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

Les caractéristiques techniques

Voici les principales caractéristiques du SwitchBot Aspirateur Robot Laveur S20 :

Aspiration : 10 000 Pa

Navigation : LiDAR dToF avec caméra IA pour une cartographie ultra-précise

Capacité du bac à poussière : 2,7 litres

Batterie : 4 000 mAh (6 cellules 21 700 lithium-ion)

Autonomie : environ 3 heures de nettoyage continu

Recharge complète : moins de 4 heures

Station MultiClean : remplissage automatique, vidange, séchage à 50 °C et collecte des poussières jusqu’à 90 jours

Compatibilité domotique : Matter, Apple Home, Alexa, Google Assistant et Apple Watch

Dimensions du robot : 36,5 × 36,5 × 11,5 cm

Poids : 15 kg

Garantie : 2 ans

Le contenu du colis reçu

Le robot SwitchBot S20

La station MultiClean

Un tapis anti-humidité

Un kit de nettoyage

Le kit de plomberie (alimentation et vidange d’eau)

Un câble d’alimentation

Le manuel d’installation et de démarrage rapide

* Prix constaté au 23 octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

