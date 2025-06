Je teste (enfin mon mari) la Radio FM analogique RT353 de Thomson

Quand Nathalie, RP pour Thomson m’a proposé de tester la radio analogique FM RT353, l’une des nouveautés de ce printemps 2025, je n’ai pas hésité une seconde. D’abord, parce que j’aime tester des produits simples et utiles, ensuite parce que… Thomson, ça me parle ! J’ai grandi avec le gros téléviseur à tube cathodique du salon de mes grands-parents, oui, celui avec les gros boutons en façade et c’était déjà un Thomson. Nostalgie, quand tu nous tiens… Ce petit modèle rouge, vendu 24,90 €* sur Amazon, Cdiscount, ou Rakuten, promet de remettre au goût du jour la radio FM traditionnelle, avec une prise secteur ou des piles pour les aventuriers. Allez, je vous embarque dans ce test qui sent bon les après-midis, bricolage… et les tubes des années 80.

Une petite boîte rouge qui en jette

Au déballage, la RT353 m’a tout de suite plu. Compacte, légère, avec son look rétro rouge et noir qui évoque les radios d’antan, elle a du charme. Ce n’est pas un produit qui cherche à faire dans le clinquant. Elle est sobre, presque rassurante, avec un petit air de « je suis simple, mais je fais le job ». Ma fille m’a dit : on dirait la radio de papy ! Oui, c’est exactement ça et c’est là tout le charme, mais à 20 ans, elle ne peut pas comprendre 😊 ! La molette de réglage, le cadran analogique, l’antenne télescopique…

On est clairement dans l’esprit vintage, cependant avec des finitions propres. C’est du plastique, bien sûr, néanmoins rien de cheap à l’horizon. J’ai tout de suite su qu’elle trouverait sa place dans… l’abri de jardin de mon mari !

Installation dans l’abri de jardin, branchement sur secteur et ambiance zen

Eh oui, cette radio n’est pas pour moi. Enfin, pas directement. Elle est installée au fond du jardin, dans l’abri dans lequel mon mari aime bricoler, scier, poncer… ou juste réfléchir au calme (comprendre : sans nous). Branchée sur secteur, elle est devenue son compagnon sonore de prédilection. Pas besoin de notice, tout est instinctif : on branche, on déploie l’antenne, on tourne la molette. Et, hop, la radio Nostalgie (évidemment) sort des haut-parleurs. Petit moment suspendu. Ainsi, je le vois souvent, assis sur son tabouret, crayon en main, écoutant sa radio, perdu dans ses pensées 😊 !

Premier atout : la simplicité d’utilisation

La RT353 est l’anti-prise-de-tête par excellence. Une molette pour chercher les stations, une autre pour le volume et un bouton “ON/OFF” bien visible. Pas de menu complexe, pas de Bluetooth, pas d’application à télécharger. Mon mari, qui n’est pas réellement fan des interfaces tactiles et des technologies en général, apprécie énormément cette simplicité désarmante. Il change de station à l’oreille, comme avant, et trouve ça très satisfaisant. Même moi, j’avoue, je trouve cela trop sympa !

Deuxième point fort : la polyvalence secteur / piles

Quand il fait beau, et que l’envie lui prend de poncer la table sur la terrasse, on débranche la radio et on la fait suivre avec quatre piles AA (non incluses, mais ça se trouve partout). Pas de coupure, pas de perte de station. L’antenne fait bien le boulot, même à l’extérieur. Et, on capte largement les stations principales, même dans notre petit recoin de campagne. En résumé, elle suit le rythme du bricoleur, où qu’il soit dans le jardin.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après quelques semaines à l’entendre jouer ses classiques dans l’abri du fond du jardin, je peux dire que cette petite radio a trouvé sa place naturellement. Mon mari l’allume presque machinalement en entrant, et elle diffuse une ambiance chaleureuse sans jamais se faire remarquer. Pas de bug, pas de souffle agaçant, la réception est stable. Ce que j’apprécie surtout, c’est son côté sans chichi, mais toujours disponible, comme un bon vieux compagnon fidèle. Pour un usage simple et quotidien, elle coche toutes les cases sans en faire des caisses.

Les points forts :

Format compact et léger, facile à déplacer

Design vintage sympa et discret

Utilisation ultra simple , sans fioritures

, sans fioritures Antenne efficace pour capter la FM

Fonctionne aussi bien sur secteur que sur piles

Prix très doux (24,90 € sur Amazon, Cdiscount ou Rakuten) pour un appareil de cette qualité

Les points faibles :

Pas de fonction RDS pour afficher les noms des stations

Pas de batterie rechargeable intégrée

Un seul mode FM (pas d’AM ou DAB+ pour les plus exigeants)

Est-ce que je recommande la radio RT353 de Thomson ?

Oui, clairement ! Pour les amateurs de simplicité, de musique en fond pendant le bricolage ou même dans la cuisine, c’est une excellente petite radio analogique. Elle fait ce qu’on lui demande, sans faire de bruit… sauf pour diffuser ceux qu’on aime. Et, à ce prix-là, difficile de trouver mieux. Ce test vous a-t-il convaincu ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Toutes les caractéristiques techniques

Modèle : RT353 Thomson

Couleur : Rouge / noir

Tuner : FM analogique

Alimentation : Secteur 230 V ou 4 piles LR06 (non incluses)

Antenne : Télescopique

Dimensions : 22,2 × 6,3 × 14,7 cm

Poids : Léger et transportable

Affichage : Cadran avec aiguille (pas d’écran LCD)

Connectivité : AUX pour casque ou enceinte externe

Contenu du colis reçu

1 radio RT353 (déjà montée, évidemment)

1 adaptateur secteur

1 manuel d’utilisation clair et succinct

*Les prix ont été relevés le 3 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.