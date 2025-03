Je teste la batterie domestique Anker SOLIX alors que je suis totalement néophyte

Depuis quelques années, j’envisageais l’installation de panneaux photovoltaïques raccordés à une batterie résidentielle pour alimenter l’abri de jardin. Pourquoi ? Eh bien, c’est simple, l’abri de jardin est en réalité un véritable atelier de bricolage, avec de nombreuses batteries d’appareils (18 V) en charge, un petit chauffage d’appoint, etc. Alors, lorsque la marque Anker que je connaissais déjà m’a proposé un test hors norme, j’ai immédiatement accepté. Et, quand j’ai reçu mon colis Anker SOLIX, j’étais comme un enfant le matin de Noël. J’avais sous les yeux une véritable station énergétique en kit, prête à transformer ma maison en bastion de l’autonomie solaire. Dans les cartons soigneusement emballés, j’ai découvert quatre panneaux solaires Anker SOLIX RS50B de 540 W, une batterie additionnelle BP1600, une batterie Solarbank 2 E1600 AC accompagnée du compteur intelligent Anker SOLIX, un micro-onduleur MI80, et enfin deux prises intelligentes. Bon, j’avoue aussi, que je me suis interrogée sur le branchement, l’installation, car cela semble quand même très compliqué. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

En regardant l’ensemble du matériel, j’ai compris que j’avais entre les mains un système énergétique complet, capable de stocker l’énergie solaire produite dans la journée et de la restituer selon mes besoins. Mais, avant de me lancer dans l’installation, j’étais impatiente de voir la qualité des équipements et d’évaluer la facilité de mise en place. Voyons cela de plus près. Dès l’ouverture des cartons, j’ai été frappée par le soin apporté à l’emballage. Chaque élément était parfaitement protégé, avec des calages robustes et une organisation optimisée pour éviter tout choc pendant le transport. Un vrai point positif qui reflète le sérieux d’Anker. La batterie et son extension sont lourdes, très lourdes, mais deux poignées intégrées et invisibles de l’extérieur, permettent de les transporter, seul ou à deux. Cependant, une petite surprise : aucune notice en français, et cela est dommage.

À première vue, cela peut sembler anodin, mais lorsqu’on se retrouve face à un système aussi complet, quelques explications en langue locale ne seraient pas de refus. Heureusement, le site d’Anker est très bien conçu, et toutes les notices sont accessibles en ligne. J’ai rapidement téléchargé la documentation nécessaire, et après un rapide coup d’œil, j’ai constaté que les schémas étaient clairs et détaillés, facilitant grandement la compréhension. Ce premier contact m’a donc rassuré sur la qualité du matériel et m’a motivé à passer à l’étape suivante : l’installation.

Solarbank 2 E1600 AC + Anker SOLIX compteur intelligent

J’ai testé la Solarbank 2 E1600 AC, une batterie solaire intelligente conçue pour stocker et restituer l’énergie en courant alternatif (AC). Avec une capacité de 1 600 Wh et une puissance d’entrée maximale de 1 600 W, elle est parfaitement adaptée à une utilisation domestique. Son principal atout est sa modularité : il est possible d’ajouter jusqu’à cinq batteries supplémentaires, portant la capacité totale à 9 600 Wh. Cette flexibilité est idéale pour s’adapter aux besoins énergétiques évolutifs d’un foyer. Elle fonctionne de manière fluide avec mes panneaux Anker SOLIX, optimisant la consommation en stockant l’énergie produite le jour pour la restituer en soirée. L’un des éléments qui m’a convaincu est son association avec le compteur intelligent Anker SOLIX. Ce dispositif analyse en temps réel la production et la consommation d’énergie, permettant à la Solarbank d’ajuster automatiquement sa puissance de sortie.

L’intégration avec le Wi-Fi assure une communication constante entre les appareils, garantissant une gestion énergétique optimisée et une réduction des pertes. Autre point fort : la technologie de micro-onduleur intégrée, qui convertit directement l’énergie solaire en courant alternatif sans passer par un onduleur externe. Résultat : une efficacité optimale et une installation simplifiée. À 1099 €* (au lieu de 1 299 €), le duo Solarbank 2 E1600 AC + compteur intelligent représente une solution évolutive et performante pour ceux qui cherchent à optimiser leur autoconsommation solaire et réduire leur facture énergétique. Un investissement judicieux pour gagner en indépendance énergétique ! Retrouvez la Solarbank 2 E1600 AC + en vente sur le site Anker.

Un atout indispensable pour augmenter sa capacité énergétique

L’Anker SOLIX BP1600 est une batterie additionnelle conçue pour étendre la capacité de stockage des installations solaires. Compatible avec les batteries Solarbank 2 E1600, elle permet d’augmenter significativement l’autonomie énergétique en ajoutant jusqu’à cinq unités supplémentaires, pour un stockage maximal de 9 600 Wh. J’ai analysé en détail ses caractéristiques et son potentiel pour optimiser l’autoconsommation solaire. Avec une capacité nominale de 1 600 Wh, cette batterie procure une réserve d’énergie fiable pour alimenter divers appareils domestiques lorsque la production solaire est insuffisante. Son courant de sortie AC de 3,6 A assure une alimentation fluide et stable, permettant de répondre aux besoins énergétiques en soirée ou par temps couvert. Associée à une Solarbank 2 E1600 AC, elle propose une gestion énergétique plus poussée, idéale pour maximiser l’indépendance vis-à-vis du réseau électrique.

Un des grands avantages de cette batterie est sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. Conçue pour fonctionner entre -20 °C et 55 °C, elle peut être installée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Avec sa certification IP65, elle est protégée contre l’eau et la poussière, garantissant une longévité accrue, même dans des environnements difficiles. Néanmoins, j’ai choisi de l’installer à l’intérieur de l’abri de jardin afin qu’elle reste protégée toute l’année. De plus, la batterie repose sur une technologie LiFePO4, reconnue pour sa grande stabilité thermique et chimique. Cette composition lui permet d’atteindre une durée de vie impressionnante de 6 000 cycles de charge, soit une dizaine d’années d’utilisation sans perte significative de performance.

Installation et ergonomie

Avec un format compact (460 × 233 × 217,5 mm) et un poids de 18,2 kg, la BP1600 reste relativement facile à manipuler et à installer. Elle est livrée avec deux supports fixes et des vis pour assurer une fixation sécurisée. Son intégration dans un système existant est simplifiée, et l’ensemble peut être géré directement via l’application Anker SOLIX, permettant de surveiller l’état de charge et d’optimiser la consommation. Vendue à 750 €* au lieu de 899 €, cette extension de batterie représente un investissement pertinent pour ceux qui souhaitent renforcer leur autonomie énergétique sans modifier en profondeur leur installation solaire. En résumé, l’Anker SOLIX BP1600 est un choix judicieux pour étendre son stockage solaire de manière efficace et durable. Fiable, robuste et performante, elle s’intègre parfaitement dans un système de gestion d’énergie intelligent et contribue à optimiser chaque kilowatt produit. Retrouvez l’Anker SOLIX BP1600 en vente sur le site Anker.

Test des panneaux solaires Anker SOLIX RS50B (540 W)

J’ai eu l’opportunité de recevoir quatre panneaux solaires Anker SOLIX RS50B, et je dois dire qu’ils tiennent leurs promesses. Après de longues conversations, nous avons finalement décidé de les installer sur le toit de notre petit abri de jardin… Les panneaux ont été installés de part et d’autre, sur la hauteur plutôt que sur la longueur.…Parlons un peu plus technique : avec une puissance nominale de 540 W, ces panneaux sont conçus pour proposer un rendement énergétique élevé, idéal pour une installation résidentielle ou commerciale. Dès la réception, je remarque leur construction robuste. Leur conception repose sur la technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), qui améliore l’absorption de la lumière et réduit les pertes énergétiques. Grâce à cela, ces panneaux affichent un rendement de 23 %, soit l’un des meilleurs du marché. L’installation et les branchements sont simples, mais attention, mesurez bien l’espace que vous réservez aux panneaux solaires, ils sont immenses, et il s’en est fallu de peu pour que nous ne puissions pas les installer, si le toit avait été trop « petit » !

Une fois branchés à ma Solarbank 2 E1600, ils commencent immédiatement à produire de l’énergie. En pleine journée, chaque panneau génère une puissance suffisante pour alimenter les batteries en charge ou charger ma batterie de stockage. Cet été, ils seront ceux qui chaufferont ma piscine, et alimenteront le système de filtration. Côté durabilité, Anker annonce une garantie produit de 12 ans, avec une puissance maintenue à 84,8 % après 25 ans. Cela témoigne de leur fiabilité à long terme, un point rassurant pour tout investissement solaire. Affichés à 899 €* les deux, ces panneaux proposent un excellent rapport puissance/prix. Après plusieurs semaines d’utilisation, ils s’avèrent performants, faciles à installer et efficaces même par temps légèrement couvert. Une solution idéale pour optimiser son autoconsommation et réduire sa facture d’électricité sur le long terme ! Vous pouvez les retrouver en vente sur le site Anker.

Test du micro-onduleur Anker SOLIX MI80 (600-800 W)

Pour compléter mon installation solaire, j’ai testé le micro-onduleur Anker SOLIX MI80, un appareil essentiel pour convertir l’énergie produite par mes panneaux en courant alternatif (AC) directement utilisable par mon réseau domestique. Avec une puissance nominale de 600 W, extensible à 800 W via une mise à jour OTA gratuite, ce micro-onduleur se distingue par sa flexibilité et son efficacité énergétique. Dès l’installation, j’apprécie son système Plug & Play avec fiche Schuko, qui permet de le brancher directement à une prise domestique sans nécessiter d’onduleur externe. Son taux de conversion de 97,3 % garantit une perte d’énergie minimale, ce qui en fait l’un des micro-onduleurs les plus performants du marché. Lors de mes tests, il s’intègre parfaitement avec mes panneaux Anker SOLIX RS50B (540 W), optimisant leur production en ajustant la puissance injectée en fonction des besoins du réseau.

Grâce à cette régulation dynamique, il évite les surtensions et maximise le rendement énergétique. Autre point fort : sa mise à jour OTA (Over-The-Air), qui permet d’augmenter la puissance de sortie à 800 W sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Une fonctionnalité précieuse pour ceux qui souhaitent optimiser leur installation au fil du temps. À 330 € (au lieu de 389 €), le SOLIX MI80 est une solution efficace, simple à installer et évolutive, idéale pour tirer le meilleur parti de son installation solaire. Un excellent choix pour convertir et stabiliser l’énergie produite tout en améliorant l’autoconsommation ! Vous aimeriez en disposer ? Rendez-vous sur le site Anker.

Test du compteur intelligent Anker SOLIX

Pour affiner la gestion de mon installation solaire, j’ai intégré le compteur intelligent Anker SOLIX à mon système. Ce petit dispositif, vendu 129 €, promet un suivi précis et en temps réel de la production et de la consommation d’énergie, permettant d’optimiser l’autoconsommation et de réduire la dépendance au réseau électrique. Dès l’installation, je remarque sa connectivité fluide avec les autres équipements Anker SOLIX, notamment ma Solarbank 2 E1600 AC et mes panneaux RS50B 540 W. Il se connecte en Wi-Fi et communique en continu avec la batterie et les panneaux, ajustant automatiquement la puissance de sortie pour éviter tout gaspillage d’énergie. L’une des fonctionnalités clés est son suivi en temps réel, qui me permet de voir instantanément combien d’énergie est produite, consommée et stockée.

Cette transparence est précieuse pour ajuster mes habitudes et maximiser mon autoconsommation. De plus, avec sa perte d’énergie quasi nulle, il garantit une transmission efficace des données sans impact sur la performance du système. Côté installation, il se branche facilement sur mon tableau électrique et ne nécessite aucune compétence technique avancée. Néanmoins, en cas de doute, il est fortement conseillé de faire appel à un installateur. En quelques minutes, tout est opérationnel. Via l’application associée, j’accède à des statistiques détaillées qui m’aident à mieux comprendre mes besoins énergétiques et à optimiser mon installation. Pour son prix raisonnable, ce compteur intelligent est un outil indispensable pour surveiller et améliorer son autoconsommation. Une excellente solution pour ceux qui souhaitent maximiser leur indépendance énergétique et gagner en efficacité ! Cliquez ici pour le recevoir chez vous !

Test des prises intelligentes Anker SOLIX

Pour compléter mon installation solaire, j’ai testé deux prises intelligentes Anker SOLIX, vendues 39 € pièce. Ces prises connectées permettent de surveiller et de contrôler la consommation électrique des appareils branchés, directement depuis une application mobile. Dès la prise en main, j’apprécie leur design compact qui ne bloque pas les autres prises adjacentes. L’installation est ultra-simple : une fois branchée, la prise est détectée automatiquement via Wi-Fi et synchronisée avec l’application Anker SOLIX. En quelques minutes, je peux suivre en temps réel la consommation électrique des appareils connectés, comme mon réfrigérateur, ma box internet ou mon éclairage. Le principal avantage de ces prises est leur capacité à optimiser l’autoconsommation.

En les couplant avec ma Solarbank 2 E1600 AC et mon compteur intelligent, elles me permettent d’adapter l’alimentation de certains appareils en fonction de la production solaire disponible. Par exemple, je peux programmer mes équipements pour fonctionner en priorité sur l’énergie solaire stockée et éviter ainsi de tirer sur le réseau aux heures de pointe. L’application offre également la possibilité de programmer des horaires d’utilisation, ce qui est très commode pour limiter la consommation nocturne ou éviter les gaspillages inutiles. Leur fiabilité et leur rapidité de réponse sont un vrai plus pour un usage quotidien. À 39 € l’unité, ces prises sont un investissement malin pour ceux qui veulent gérer intelligemment leur consommation d’énergie et mieux exploiter leur production solaire. Une solution simple, efficace et parfaitement intégrée à l’écosystème Anker SOLIX ! Les prises intelligentes sont en vente sur le site officiel Anker.

Test de l’application Anker SOLIX : une gestion énergétique intelligente

Pour optimiser la gestion de mon installation solaire, j’ai téléchargé l’application Anker SOLIX, disponible sur Android et iOS. Son objectif est de surveiller, contrôler et optimiser l’utilisation de l’énergie produite par mes équipements Anker, comme ma Solarbank 2 E1600, mes panneaux RS50B 540 W et mon compteur intelligent. L’installation est rapide. Une fois l’application téléchargée, il suffit d’activer le Wi-Fi ou le Bluetooth sur l’appareil à connecter, puis de suivre les étapes pour l’appairage. J’ai facilement pu synchroniser ma batterie et mes panneaux avec l’application, qui reconnaît automatiquement les dispositifs Anker SOLIX. L’interface est fluide et bien pensée. Dès l’accueil, je retrouve un tableau de bord détaillé qui affiche en temps réel la production solaire actuelle, la consommation des appareils connectés et l’état de charge de ma batterie.

L’un des points forts de l’application est sa capacité à optimiser automatiquement l’autoconsommation. Grâce aux données relevées par mon compteur intelligent, elle ajuste la distribution d’énergie en fonction de ma consommation réelle, évitant ainsi les pertes inutiles. L’application permet aussi un contrôle à distance des appareils connectés, l’envoi de notifications en cas d’anomalie ou de surcharge, un suivi historique des performances énergétiques et des mises à jour OTA qui optimisent les équipements. L’application Anker SOLIX est un véritable tableau de bord énergétique qui me permet de suivre et d’optimiser ma consommation solaire au quotidien. Simple d’utilisation et complète, elle s’avère indispensable pour quiconque cherche à mieux gérer son énergie et maximiser son indépendance. Un outil efficace qui accompagne parfaitement une installation solaire Anker SOLIX.

Une installation qui demande de la patience

Installer un système solaire complet n’est pas une tâche anodine, surtout lorsque l’on est novice en la matière. Il faut non seulement comprendre le fonctionnement des panneaux solaires, des batteries et des micro-onduleurs, mais encore s’assurer que tout est correctement branché et sécurisé. J’ai choisi d’installer mes panneaux solaires Anker SOLIX RS50B (540 W) sur mon abri de jardin, car c’est l’endroit qui consomme le plus d’énergie chez moi. Entre le chauffage et la pompe de la piscine, les outils électriques, ainsi que les éclairages extérieurs, les besoins sont importants et constants. Les branchements, bien que relativement simples, demandent une certaine rigueur. Chaque composant du système – panneaux, micro-onduleur, batteries, compteur intelligent – doit être installé dans le bon ordre et selon des règles précises. Par exemple, il est essentiel de connecter le micro-onduleur au réseau avant d’y brancher les panneaux pour éviter tout risque de surtension. Il m’a fallu quelques minutes pour bien comprendre les connexions entre chaque élément, notamment la liaison entre les batteries et le compteur intelligent Anker SOLIX, qui ajuste en temps réel la distribution d’énergie. Heureusement, la documentation fournie ainsi que plusieurs tutoriels vidéo m’ont permis de surmonter ces défis sans trop de difficultés.

Quelles sont les économies que je vais pouvoir réaliser sur l’année ?

D’après mes estimations, ma production d’énergie solaire devrait couvrir une grande partie de ma consommation quotidienne. En été, grâce à un ensoleillement optimal, mes quatre panneaux Anker SOLIX devraient produire environ 8 kWh par jour, soit largement de quoi couvrir l’alimentation de mes appareils électriques essentiels. En hiver, avec des journées plus courtes et un ensoleillement réduit, la production tombera à environ 4 kWh par jour.

Avec un prix moyen de 0,25 €/kWh, cela représente une économie annuelle estimée de 500 à 700 €, selon mon utilisation et les conditions météorologiques. Si la météo est favorable et que j’optimise bien mon autoconsommation, ces économies pourraient être encore plus importantes. En considérant le coût total de l’installation, qui s’élève à environ 5 931 €, l’investissement serait amorti en 6 à 7 ans. Passé ce délai, chaque kilowatt produit représentera une économie nette sur ma facture d’électricité. De plus, avec la hausse continue des prix de l’énergie, mon installation deviendra de plus en plus rentable au fil des années.

Mon verdict après 4 semaines d’utilisation

Après un mois d’utilisation, je constate déjà une nette réduction de ma dépendance au réseau électrique. Grâce à ma batterie Solarbank 2 E1600 AC, je peux stocker l’énergie produite en journée et l’utiliser en soirée, ce qui me permet d’alimenter mes appareils essentiels en quasi-autonomie. Le compteur intelligent Anker SOLIX est un atout majeur dans cette installation. Il me permet de suivre ma consommation en temps réel et de répartir intelligemment l’énergie stockée dans la batterie, en évitant les pertes inutiles. Cela m’aide à maximiser mon taux d’autoconsommation et à minimiser l’énergie réinjectée dans le réseau. J’ai également trouvé les prises intelligentes Anker SOLIX très utiles pour mieux contrôler la consommation de mes appareils domestiques. Elles me permettent, par exemple, de désactiver automatiquement certains équipements énergivores pendant la nuit ou lorsque la production solaire est insuffisante. Ces petits ajustements contribuent à une meilleure optimisation de mon installation. En résumé, cette première phase de test est très encourageante. L’ensemble du système fonctionne bien, et je commence à voir des économies tangibles sur ma consommation électrique.

Est-ce que je recommande cette installation ?

Sans aucune hésitation, oui ! Cette installation est idéale pour ceux qui cherchent à réduire leur facture d’électricité tout en s’inscrivant dans une démarche écologique. Grâce à mes panneaux solaires de 540 W chacun, ma batterie de stockage performante et le compteur intelligent, je peux gérer mon énergie de façon autonome et optimisée. Un autre avantage non négligeable est que l’installation ne nécessite aucune autorisation administrative, tant que la puissance totale ne dépasse pas 3 kW et que les panneaux sont installés à moins de 1,80 m du sol. Cela simplifie considérablement le processus et permet à n’importe qui d’adopter l’énergie solaire sans lourdes démarches.

Le seul point à considérer est le coût de départ, qui peut sembler élevé. Cependant, avec une rentabilité en 6 à 7 ans et la possibilité de réduire considérablement sa facture d’électricité sur le long terme, cet investissement est vite compensé. Et, au-delà de l’aspect économique, cette installation m’apporte aussi une réelle autonomie énergétique et une réduction significative de mon empreinte carbone. Produire et consommer mon électricité localement est une satisfaction en soi, tout en contribuant à la transition énergétique. Si vous cherchez à gagner en indépendance énergétique, réduire votre facture d’électricité et investir dans une solution durable, je ne peux que recommander cette installation. C’est un choix rentable, efficace et respectueux de l’environnement. Alors, prêts à vous lancer dans ce type d’installation pour faire un geste pour la Planète et pour votre porte-monnaie ? Pour ma part, c’est fait et je remercie les équipes d’Anker Solix pour leur confiance. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .