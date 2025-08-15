Je teste la batterie portable solaire VTOMAN FlashSpeed 1500 W (à moins de 500 €)

Vous n’êtes pas sans savoir que sur NeozOne, nous adorons tester toutes sortes de produits, et en particulier ceux qui apportent un bonus technologique à notre vie quotidienne. Je n’ai donc pas pu refuser lorsque VTOMAN m’a proposé d’essayer leur nouvelle batterie portable. Et, quand j’ai vu que la station électrique portable VTOMAN FlashSpeed 1500 était en promo à 499 €* au lieu de 1 499 €, je n’ai pas hésité bien longtemps.

Une telle capacité, une recharge aussi rapide et la possibilité d’alimenter jusqu’à 12 appareils en simultané, le tout pour un prix divisé par trois ? Autant dire que la bête m’intriguait. D’ailleurs, je savais déjà qu’elle me servirait aussi bien en camping que dans mon petit appentis, celui où je range tous mes outils électriques. Alors, je l’ai acceptée avec plaisir. Et après plusieurs semaines d’usage à la maison comme en extérieur, je peux enfin vous livrer mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Les cartons sont plutôt imposants, mais on comprend vite pourquoi. Avec ses 18,8 kg, la FlashSpeed 1500 n’est pas un jouet. Pourtant, grâce à ses poignées antidérapantes et sa conception compacte (39,3 × 28 × 27 cm), je l’ai facilement installée sur mon établi. L’assemblage est soigné, l’écran est moyennement lisible et l’ensemble respire la solidité. Premier bon point : un petit compartiment de rangement intégré sur le dessus, bien pratique pour les câbles. La première impression est bonne, il ne me restait plus qu’à la pousser dans ses retranchements !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’avais plusieurs raisons : d’abord, je voulais une solution de secours en cas de coupure de courant, pour éviter de perdre le contenu du frigo ou me retrouver sans connexion alors qu’elle m’est essentielle pour travailler. Ensuite, je voulais pouvoir bricoler en extérieur avec des outils électriques sans dépendre d’une rallonge de 30 mètres. Enfin, l’idée de partir en van ou en camping avec une station capable d’alimenter mes petits appareils comme mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur portable me plaisait franchement.

Branchement et installation

C’est on ne peut plus simple : on la sort du carton, on branche le câble secteur fourni, et en moins d’une heure, la batterie est chargée à 100 %. Oui, une heure seulement, grâce à sa puissance d’entrée de 1500 W. Et si vous êtes en vadrouille, elle accepte aussi la recharge solaire (400 W) ou via l’allume-cigare (12 V). L’interface est intuitive, les ports bien étiquetés et tout est prêt en quelques minutes. L’écran LCD affiche clairement le niveau de charge, les entrées et les sorties actives, ce qui évite toute mauvaise surprise. J’ai aussi apprécié le petit clic rassurant des prises quand on les enclenche, preuve que tout est bien pensé au niveau sécurité. Pas besoin de mode d’emploi compliqué : on branche, ça marche, point.

Fonctionnalité 1 : l’alimentation domestique d’urgence

Première mission : gérer une coupure d’électricité un soir d’orage. Grâce à la fonction UPS intégrée, la bascule s’est faite en moins de 20 millisecondes. Résultat : ma petite TV, ma box internet et mes lampes LED n’ont même pas clignoté. J’ai pu continuer à cuisiner et même regarder un film. Avec une capacité de 1548 Wh, la station a tenu la nuit sans broncher.

Et, si j’avais eu une batterie d’extension, j’aurais pu doubler cette autonomie jusqu’à 3 096 Wh. Il est clairement rassurant de savoir qu’en cas de pépin, les appareils critiques restent opérationnels. Mon congélateur est resté fermé et à température, sans que j’aie à jeter une seule denrée. Pour ceux qui utilisent un appareil respiratoire (CPAP), c’est aussi une vraie sécurité.

Fonctionnalité 2 : l’utilisation avec les appareils électroménagers

J’ai ensuite voulu voir ce qu’elle avait dans le ventre avec des appareils gourmands. Par ailleurs, j’ai branché ma cafetière filtre à 1000 W, et j’ai pu faire mon café, la laisser branchée plus d’une heure pour le garder au chaud (1,3 h précisément). J’ai testé un four à micro-ondes (1200 W), idem : environ 1,1 h d’autonomie. Le réfrigérateur, lui, a tourné sans problème. Elle gère très bien les pics de puissance au démarrage, un vrai atout pour les moteurs et résistances. On se rend vite compte qu’elle peut servir de véritable solution de repli en cas de panne prolongée. J’ai également testé un sèche-cheveux de 2000 W et j’ai été agréablement surpris, la batterie ne se coupe pas, mais ajuste la puissance de l’appareil sur sa puissance plafond, soit 1 500 W.

Fonctionnalité 3 : la vie hors réseau, sans compromis

Un week-end en pleine nature, j’ai décidé de jouer le jeu à fond. J’ai rechargé mon téléphone (VTOMAN annonce 130 cycles possibles), utilisé mon appareil photo pour capturer 86 souvenirs, et j’aurais même pu faire voler un drone facilement. Mon enceinte Bluetooth a tenu de nombreuses heures, et j’ai même pu utiliser un mixeur pour un petit smoothie. Le projecteur m’a permis de regarder un film le soir venu, parfait pour un usage nomade. J’ai aussi utilisé les ports USB-C pour recharger une tablette et un petit ventilo portatif, tous deux très sollicités. En bonus, la lumière LED intégrée avec ses 5 modes (dont SOS) s’est révélée bien utile la nuit.

Fonctionnalité 4 : le travail avec des outils professionnels

Et, en mode atelier ? J’ai branché ma scie circulaire (1300W), ma perceuse (1100W) et ma machine de découpe (une imprimante 3D). Résultat : de 1 à 1,2 h d’autonomie selon l’outil. Évidemment, pour ces usages intenses, mieux vaut garder un œil sur la batterie, mais pour des sessions ponctuelles, elle est parfaitement adaptée.

C’est surtout dans mon petit appentis sans prise que la station m’a sauvé la mise. J’ai pu bricoler tranquillement sans tirer de rallonge depuis la maison. Et, malgré des charges lourdes, la station est restée étonnamment silencieuse, sans ventilateur trop envahissant.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement, je m’attendais à être séduit, mais pas à ce point. La FlashSpeed 1500 de VTOMAN n’est pas qu’une station de secours : c’est un véritable couteau suisse énergétique.

Les points forts :

Recharge ultra-rapide en 1 h (prise secteur)

Utilisation simultanée de plusieurs appareils

Fonction UPS ultra-réactive

Grande autonomie pour une majorité d’appareils

Technologie SuperSafe LIFEBMS avec 10 protections intégrées

Conception empilable et modulaire

Les points faibles :

Un peu lourde (18,8 kg) pour une utilisation nomade

Une prise Anderson peu conventionnelle

Pas d’écran tactile ou d’application mobile

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation. Que ce soit pour les coupures d’électricité, les activités en extérieur, le bricolage ou les voyages en van, cette station coche toutes les cases. Et, à ce tarif promotionnel, difficile de trouver mieux. Bref, quelques défauts mineurs à mes yeux, largement compensés par la polyvalence et la sécurité de l’appareil. Et, à 499 €* au lieu de 1 499 €, c’est tout simplement une excellente affaire. Alors, vous en pensez quoi ? La VTOMAN FlashSpeed 1500 mérite-t-elle sa place dans votre garage, votre van ou même dans votre salon ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Capacité : 1548 Wh (extensible à 3 096 Wh)

Batterie : LiFePO4 (LFP), durée de vie 3 100 cycles

Puissance de sortie : 1500W (crête 3000W)

Entrée AC : 1500W / 220-230 V

Entrée solaire (Anderson) : 400W max

Entrée CC : 12-20 V, 200W

Sorties : 3 prises AC (230 V) / 4 ports USB-A (dont 1 QC 3.0) / 2 ports USB-C (PD 100W chacun) / 2 ports DC5521 (12 V/10A) / 1 allume-cigare (12 V/10A)

Fonction UPS : Oui, < 20 ms

Écran LCD et lumière LED 5 modes

Poids : 18,8 kg

Dimensions : 39,3 × 28 × 27 cm

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, j’ai trouvé :

1 station VTOMAN FlashSpeed 1500

1 câble USB-A vers Type-C

1 câble Type-C vers Type-C

1 câble de recharge voiture

1 câble secteur

1 manuel d’utilisation

* Prix constaté le 5 août 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par le vendeur.