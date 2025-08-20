Je teste la caméra de recul (sans fil) AUTO-VOX sur ma voiture

Depuis quelque temps, je cherchais une solution pratique et fiable pour améliorer mes manœuvres en voiture Lorsque la marque AUTO-VOX que je ne connaissais pas encore m’a proposé ce test, je me suis dit « pourquoi pas » ! Mon véhicule ne dispose pas de caméra de recul, c’est donc une excellente alternative. C’est donc assez logiquement que mon choix s’est porté sur la caméra de recul sans fil solaire AUTO-VOX Solar3A Plus, car elle est solaire et se branche donc sans aucun câble : un vrai bonheur. J’ai reçu le modèle 5 pouces affiché à 143,99 €* au lieu de 159,99 € soit 10 % de réduction sur Amazon. Sinon, elle existe aussi en 7,2 pouces à 161,49 €* (au lieu de 189,99 €) et en version double caméra à 229,99 €* (au lieu de 259,99 €). Avec le code promo O9SBOA3I vous bénéficiez de 12 % de réduction supplémentaire, soit un prix final de 119,67 € (cumulable avec d’autres offres). Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant la boîte, j’ai eu cette impression agréable de tomber sur un produit bien pensé. L’écran de cinq pouces m’a tout de suite paru robuste. La caméra, elle, inspire confiance : compacte, bien finie et surtout équipée d’un petit panneau solaire. Les accessoires sont soigneusement rangés, pas de surplus inutile, tout semble prêt pour une installation rapide. Bref, cela sent le produit pensé pour monsieur tout-le-monde, sans prise de tête, câbles à passer et joints de porte à démonter !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je roule régulièrement et reculer à l’aveugle, c’est le meilleur moyen d’écraser une poubelle, rayer une aile ou déclencher les foudres du voisin. Après quelques sueurs froides, je me suis dit : stop, il est temps de passer à la caméra de recul. J’ai choisi ce modèle AUTO-VOX Solar3A Plus pour son côté sans fil et solaire. Pas envie de tirer des câbles dans tout le véhicule, ni de recharger une batterie toutes les semaines, j’ai déjà possédé une version câblée, et le branchement avait été plutôt fastidieux quand même !

Branchement et installation

Surprise : l’installation est vraiment d’une simplicité enfantine. Pas besoin de sortir la boîte à outils complète, un simple tournevis suffit. La caméra se fixe sous la plaque d’immatriculation en deux minutes chrono, sécurisée par une vis antivol. Le moniteur se branche sur l’allume-cigare et hop, tout fonctionne. Pas de câbles qui serpentent partout, pas de connexion aux feux de recul honnêtement, c’est juste bluffant de simplicité ! Et, en plus, elle est relativement discrète, un bon point pour moi, car je déteste les accessoires trop voyants sur ma voiture !

Fonctionnalité 1 : le signal stable

Premier test : reculer dans ma rue étroite avec plusieurs véhicules garés. Le signal passe sans accroc, pas de coupure, pas de latence.Là où d’autres systèmes bricolés m’avaient déjà lâché, l’AUTO-VOX tient la route. Et, pour être sûr, j’ai poussé le test en stationnant dans un parking souterrain où les murs jouent souvent les trouble-fêtes pour les ondes. Résultat : la caméra a continué d’émettre sans faiblir, preuve que son récepteur numérique effectue bien le travail. Je dois avouer que ça m’a réconcilié avec les caméras sans fil, moi qui avais tendance à les juger trop capricieuses. Ici, on sent qu’AUTO-VOX a mis le paquet sur la stabilité de la transmission, et cela change vraiment la donne.

Fonctionnalité 2 : la vision nocturne

J’ai eu l’occasion de la tester lors d’un retour tardif. Et, franchement, la vision nocturne fait son job. On distingue clairement les obstacles, même avec un éclairage de rue minimal. Pas besoin de projecteurs additionnels : la technologie embarquée capte suffisamment de lumière pour sécuriser la manœuvre. Ainsi, j’ai pu éviter un vélo mal garé, que je n’aurais sans doute pas vu sans la caméra. Par ailleurs, je me suis même amusé à tester dans une rue totalement plongée dans le noir, avec seulement mes feux de recul. Là encore, l’image restait exploitable, avec des contrastes suffisants pour ne pas deviner les objets au hasard.

Fonctionnalité 3 : les lignes de stationnement ajustables

Autre point que j’ai beaucoup apprécié : les six lignes directrices ajustables. On peut régler la largeur, la hauteur et même inverser l’image selon la configuration du véhicule. C’est une personnalisation rare sur ce type de produit. Je trouve que c’est un vrai plus quand on alterne entre différents véhicules, car les repères ne sont jamais les mêmes d’une voiture à l’autre. Avec cette fonction, je peux adapter l’affichage à mes habitudes et à ma perception des distances. Et puis, soyons honnêtes, il est aussi rassurant d’avoir ces lignes colorées qui « tracent la route » derrière soi.

Fonctionnalité 4 : l’autonomie et le solaire

Avec sa batterie de 5 000 mAh, la caméra tient plusieurs mois. Mais, surtout, le panneau solaire recharge en permanence. Depuis l’installation, je n’ai pas encore eu besoin de brancher le câble USB fourni. Pour un gros rouleur comme moi, c’est un confort incroyable. J’oublie littéralement qu’il y a une batterie. En réalité, c’est l’un des arguments qui m’a le plus convaincu à l’achat : ne plus avoir à penser à recharger un accessoire, c’est un luxe. Même après plusieurs jours où la voiture est restée au garage, la caméra se relance sans broncher dès que je reprends le volant. C’est le genre de fonctionnalité qui transforme un gadget en outil indispensable, car elle rend le produit totalement autonome. Bref, un vrai gain de tranquillité, notamment quand on déteste les câbles et les chargeurs qui traînent partout.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je dois dire que cette caméra a transformé mes manœuvres. Je recule sans stress, que ce soit avec la voiture ou avec la remorque. La simplicité d’installation, la qualité d’image et l’autonomie solaire en font un produit que j’utilise au quotidien sans jamais m’en soucier.

Les points forts :

Installation ultra-rapide (2 minutes, sans câblage)

Image nette en HD 1080P, même la nuit

Batterie 5 000 mAh + panneau solaire = tranquillité

Signal stable

Étanchéité IP 69K : pluie, neige, vent

Lignes de guidage personnalisables

Compatible avec de nombreux véhicules

Les points faibles :

Impossible de l’appairer avec Android Auto ou CarPlay

Franchement, à part ce détail, je n’ai pas grand-chose à redire.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésiter, oui. Pour son prix, cette caméra est un investissement utile et fiable. Si vous êtes comme moi, un habitué des manœuvres parfois acrobatiques, elle vous simplifiera la vie. Voici un petit rappel des disponibilités et des prix correspondants :

AUTO-VOX Solar3A Plus 5 pouces : 143,99 €* au lieu de 159,99 €

AUTO-VOX Solar3A Plus 7,2 pouces : 161,49 €* au lieu de 189,99 €

AUTO-VOX Solar3A Plus 7,2 pouces double caméra : 229,99 €* au lieu de 259,99 €

En résumé : la caméra de recul AUTO-VOX Solar3A Plus est un petit bijou de praticité. Simple à installer, autonome grâce à son panneau solaire, robuste face aux intempéries et performante de jour comme de nuit… un compagnon indispensable pour ceux qui, comme moi, veulent reculer sans transpirer à chaque manœuvre. Avec le code promo O9SBOA3I vous bénéficiez de 12 % de réduction supplémentaire, soit un prix final de 119,67 € (cumulable avec d’autres offres). Vous trouverez les trois modèles sur Amazon, en cliquant ici. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Caractéristiques techniques

Marque : AUTO-VOX

Taille de l’écran : 5 pouces (LCD)

Résolution : 1080 p. HD

Tension : 12 V

Capteur optique : CCD CMOS

Type de lentille : grand angle

Format vidéo : H.264

Étanchéité : IP69K

Batterie : 5 000 mAh, rechargeable solaire et USB

Transmission : jusqu’à 52 pieds sans fil

Contenu du colis reçu

1 caméra de recul solaire AUTO-VOX Solar3A Plus

1 moniteur LCD 5 pouces

1 câble d’alimentation (allume-cigare)

1 câble Micro USB pour recharge

1 support de fixation + visserie

1 manuel d’utilisation clair et illustré

* Prix relevé le 18 août 2025, pouvant être modifié à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de changement de tarif décidé par le vendeur.

