Je teste la caméra embarquée (dashcam) Nextbase 322GW à bord de ma voiture

Je ne pensais pas un jour m’équiper d’une caméra embarquée dans ma voiture. Et, pourtant, quand la marque Nextbase m’a proposé de tester la 322GW, une petite dashcam discrète, mais ultra-efficace, je me suis dit : « Pourquoi pas ? » Cette dernière est vendue au prix de 149,90 €*, soit un prix relativement élevé, comparé à d’autres modèles, mais également et surtout gage de qualité. Je vis en région parisienne, là où les incivilités routières sont (malheureusement) un sport local… Alors avoir un témoin silencieux à bord, prêt à enregistrer la moindre altercation ou accrochage, me semblait une excellente idée. Spoiler alert : je suis vite devenue accro à cette tranquillité d’esprit et, fait inattendu, je respecte davantage les limitations de vitesse… Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai eu cette sensation agréable d’un produit bien conçu. Pas de plastique superflu, tout est bien rangé, sobre et fonctionnel. La caméra est compacte, noire, avec un design sobre, mais moderne. L’écran 2,5 pouces est juste ce qu’il faut : ni trop petit, ni trop encombrant. Et, la fixation magnétique ? Une vraie bonne surprise !

Dès le déballage, j’ai compris que ce serait un jeu d’enfant à installer. Ce qui m’a aussi plu, c’est la sensation de solidité de l’ensemble. C’est léger, oui, mais pas cheap. Et puis, rien que de savoir que cette petite chose peut envoyer un SOS automatiquement en cas d’accident… c’est un avantage non négligeable.

Branchement et installation

Je redoutais un peu ce moment. J’avais en tête les câbles qui pendent, les branchements incompréhensibles et les fixations façon casse-tête chinois… Mais, là, tout s’est fait en moins de 10 minutes. La fixation magnétique est un réel bonheur : j’ai collé la base sur mon pare-brise, j’ai positionné la caméra dessus, et elle s’est aimantée immédiatement. Pour l’alimentation, un simple câble allume-cigare suffit. Le tout passe facilement dans les joints du pare-brise pour rester discret. Et, surtout, la caméra s’allume automatiquement au démarrage du véhicule.

Fonctionnalité 1 : L’enregistrement automatique HD avant/arrière

Là, c’est simple : dès que je démarre, la Nextbase 322GW enregistre en 1080p, à 30 images par seconde, avec un angle de vision de 140°. J’ai ajouté un module arrière pour filmer derrière aussi, et je peux vous dire qu’à Paris, entre les scooters et les conducteurs qui doublent à gauche dans les ronds-points, ce n’est pas du luxe. La qualité de l’image est bluffante, même par faible luminosité. De jour comme de nuit, tout est net, lisible, fluide. Je me suis amusée à revoir mes trajets en rentrant. Une fois, à un feu, un motard a légèrement tapé mon pare-choc avant de repartir sans demander son reste. Je n’avais pas encore cette caméra, mais elle m’aurait été bien utile, car elle aurait enregistré sa plaque. Ainsi, j’en fus quitte pour une peinture, heureusement que je dispose d’un contrat « tous risques ». J’ai aussi découvert que la dashcam enregistre même à l’arrêt, en cas de choc sur un parking. Un plus que je n’attendais pas, mais qui m’a rassurée.

Fonctionnalité 2 : Le GPS intégré

Oui, vous avez bien lu : elle enregistre aussi ma position et ma vitesse. Et non, ce n’est pas pour m’autosurveiller quoique mon mari n’a pas manqué de me dire que j’avais coupé un zebra (ah bon !). C’est surtout utile en cas d’accident ou de litige. Si un jour quelqu’un conteste l’endroit exact d’un accrochage, j’ai les coordonnées précises pour appuyer mes dires. Cela permet aussi de revoir un trajet en cas de doute, par exemple, quand je prête la voiture à ma fille. C’est aussi une sécurité pour mon mari. Il sait que s’il m’arrive quelque chose sur la route, la fonction Emergency SOS peut prévenir les secours et leur transmettre ma position.

Je ne l’ai heureusement pas testée en conditions réelles, mais c’est un vrai plus côté sérénité familiale. Je m’aperçois également que j’ai quelque peu levé le pied. Inconsciemment ? Pas réellement, car puisqu’elle enregistre ma vitesse, je me dis que je dois être irréprochable si j’ai un accident… Effet Kiss Cool ? Oui, probablement, toujours est-il que sur un trajet Melun-Boulogne-Billancourt (60 km), je me suis surprise à mieux respecter les vitesses autorisées.

Fonctionnalité 3 : Wi-Fi, Bluetooth et contrôle via appli

Franchement, je ne pensais pas m’en servir autant, mais l’appli mobile est réellement commode. Grâce à la connexion Bluetooth, je récupère mes vidéos directement sur mon téléphone, sans devoir retirer la carte SD ou brancher quoi que ce soit. En cas d’incident, il est précieux de pouvoir envoyer la vidéo à l’assurance en quelques minutes, sans prise de tête. Je peux aussi paramétrer la caméra depuis l’application, changer les réglages, activer ou non certaines options… C’est fluide, bien pensé, et ça évite de naviguer dans les menus sur le petit écran. Et, le petit bonus : l’appli permet même de faire des sauvegardes automatiques dans le cloud, histoire de ne rien perdre en cas de choc ou de vol du véhicule.

C’est un petit plus qui fait la différence quand on cherche à protéger ses trajets (et ses preuves !). Je suis bénévole pour l’association Victimes & Avenir qui prend, chaque jour ou presque, des victimes de la route en charge… Et, je peux vous assurer que pouvoir envoyer des vidéos, et apporter des preuves irréfutables d’un accident, c’est gagner un temps fou contre les assureurs !

Fonctionnalité 4 : Discrète, mais présente quand il le faut

Ce que j’adore avec cette caméra, c’est qu’elle se fond totalement dans le décor. Pas de voyant clignotant, pas de bip inutile. Elle est là, posée discrètement derrière le rétro, et je l’oublie très vite, elle émet seulement un mini bip à l’allumage et à l’extinction. Et, pourtant, elle est toujours là quand il faut. Un incident ? Elle a tout enregistré. Un trajet un peu nerveux ? Ainsi, elle reste muette, mais observatrice.

Et, c’est justement ce qu’on attend d’elle : être là, sans déranger, mais veiller en silence. Et, le jour où elle sera utile (je ne lui souhaite pas, ni à moi), je sais que je pourrai compter sur elle pour restituer les faits avec précision. En attendant, elle m’offre un vrai confort mental… et une sensation de contrôle bien agréable.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement, cette Nextbase 322GW a su se faire une place dans mon quotidien, sans jamais s’imposer. Elle est devenue un peu comme une copilote muette, mais diablement efficace. Je n’ai plus cette petite boule au ventre en cas d’incident sur la route, je sais que tout est enregistré. Et, cela évite aussi à mon mari de penser que je conduis mal ! Elle m’a permis de me sentir plus sereine, notamment dans les bouchons ou les zones un peu « chaudes » de la région parisienne. De plus, j’apprécie particulièrement sa simplicité d’utilisation : elle s’allume toute seule, enregistre toute seule… bref, elle bosse pendant que je conduis. Côté image, rien à redire : les vidéos sont nettes, même quand il fait gris ou qu’on roule de nuit. L’application est un vrai bonus, même si je m’attendais à une synchronisation un poil plus rapide sur les longues vidéos. Et, le GPS intégré, franchement, c’est le détail qui fait pro : utile, discret, et super rassurant pour mon entourage. Elle n’est pas donnée, mais vu le niveau de sécurité qu’elle apporte, c’est clairement un investissement intelligent. Aujourd’hui, je ne pourrais plus m’en passer – et je me dis qu’un jour, c’est peut-être elle qui me sauvera la mise.

Les points forts :

Qualité d’image excellente, de jour comme de nuit

Installation ultra simple et rapide

Fixation magnétique très pratique

GPS et Emergency SOS pour la sécurité

Connexion mobile fluide, appli bien pensée

Discrétion et automatisme : on n’y pense plus une fois installée

Les points faibles :

Pas de batterie rechargeable intégrée (fonctionne uniquement branchée)

(fonctionne uniquement branchée) L’appli est un peu lente à charger les vidéos très longues

Pas de carte microSD fournie avec le produit (à acheter séparément)

Est-ce que je recommande la Nextbase 322GW ?

Oui, mille fois oui ! Pour 149,90 €*, vendue sur Amazon, je me sens vraiment plus sereine sur la route. Que ce soit pour me protéger des accrochages, documenter une incivilité, ou simplement sécuriser mes trajets, cette caméra fait exactement ce qu’on attend d’elle. Elle est simple à utiliser, bien conçue, et le rapport qualité/prix est excellent.

Les caractéristiques techniques

Résolution vidéo : Full HD 1080p / 30 images par seconde

Angle de vision : 140°

Écran : 2,5 pouces

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Fonctions : GPS intégré, Emergency SOS, contrôle via appli

Fixation : magnétique

Alimentation : sur prise allume-cigare (pas de batterie autonome)

Mémoire : carte microSD

Compatibilité : voitures, SUV, camions…

Le contenu du colis reçu

1 caméra Nextbase 322GW

1 câble d’alimentation (prise allume-cigare)

1 support magnétique de fixation

1 outil de pose des câbles

1 guide de démarrage rapide (en français, merci !)

Et vous, est-ce que vous seriez prêts à installer une caméra dans votre voiture pour rouler plus tranquille au quotidien ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’accessoires ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 28 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

