Je teste la chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300 (en promo)

Depuis que je travaille de chez moi, j’ai fait une promesse solennelle à mon dos : plus jamais de chaise de cuisine bancale pour huit heures d’écran par jour. Et puis, je ne suis plus tout jeune et les heures passées mal assis, me rappellent que mes vingt ans sont déjà loin. Alors quand la marque Sihoo m’a proposé le test d’une chaise ergonomique, je ne pouvais pas refuser. Je ne me plains pas, j’exerce un métier que j’ai choisi, mais j’ai aussi le droit de travailler confortablement. Alors quand la chaise ergonomique Sihoo Doro C300 est arrivée à la maison, j’ai su que le moment était venu de chouchouter mes lombaires. Proposée actuellement à 289,99 €*, en promotion, au lieu de 519,99 €(Du 3 avril au 25 avril), elle a tout de suite attiré mon attention… et mon fessier. Voici mon retour d’expérience après seulement quelques jours d’utilisation qui, je vous l’assure, ont suffi pour me convaincre.

Une installation simple et rapide que j’apprécie

Pas besoin d’être bricoleur du dimanche pour assembler la Sihoo Doro C300. Comptez 30 minutes montre en main. Tout est bien pensé : les vis sont numérotées, les éléments s’emboîtent parfaitement, et les outils sont fournis. La notice est illustrée et vraiment claire, ce qui évite les longues hésitations. Le système de levage s’installe en un clin d’œil, tout comme les roulettes. Une fois montée, la chaise est parfaitement stable, sans jeu ni bruit suspect. On sent tout de suite que c’est du solide. J’apprécie également l’emballage, qui permet de recevoir un produit sans coups dans les parties en métal, et avec un tissu intact. Bien calée, bien protégée, je n’ai plus qu’à l’essayer !

Première fonctionnalité testée : le support lombaire auto-adaptatif

C’est LE gros plus de cette chaise. Je suis plutôt du genre à bouger toutes les cinq minutes et à me dandiner sur ma chaise. De plus, je ne parle pas des allers-retours pour me faire un café, me rassoir, puis me relever pour réceptionner un colis, etc. Ce n’est pas compliqué : le support lombaire me suit à chaque mouvement. Le système de suivi BM (Body Movement) du Sihoo Doro C300 permet au support lombaire de s’ajuster automatiquement aux courbes de votre colonne vertébrale, offrant ainsi un confort et un soutien optimaux pour votre dos dans toutes les positions, sans avoir besoin de réglage manuel. Ainsi, il ne s’agit pas d’un simple coussin, mais d’un véritable système de suivi de posture.

Par conséquent, j’ai pu passer plusieurs heures à taper, dessiner, m’étendre un peu… toujours avec ce soutien précis. Le bas de mon dos a enfin trouvé son allié. Par ailleurs, on a vraiment l’impression que la chaise « lit » vos mouvements. Plus besoin de réajuster manuellement : le maintien reste constant, quelle que soit la position. Même en cas de journée prolongée devant l’écran, aucune tension ni douleur à signaler. Avant cela, sur ma chaise de bureau, j’avais dû caler un coussin au creux de mes reins, il a retrouvé sa place sur le canapé !

Les accoudoirs 4D, une innovation qui me laisse pantois !

J’avais sous-estimé l’intérêt de bons accoudoirs. Ceux de la Sihoo Doro-C300 se règlent dans toutes les directions : haut, bas, avant, arrière, et même en rotation. Parfait pour mes sessions de montage vidéo où je reste longtemps statique avec la souris. Mes avant-bras sont bien calés, sans tension. En plus, les accoudoirs bougent avec le dossier quand on s’incline. Plutôt malin. Ce détail rend les pauses bien plus agréables. Je peux confortablement m’appuyer en mode lecture, ou les écarter un peu quand je suis en plein rush. Leur revêtement en PU souple ajoute aussi un vrai plus niveau confort. En réalité, mes anciens accoudoirs étant statiques, je n’avais pas imaginé que cela puisse avoir une telle importance. J’ai changé d’avis grâce à la Sihoo Doro-C300.

Une inclinaison adaptée au poids, encore une innovation intéressante !

La première fois que je me suis adossé, j’ai été surpris par la fluidité de l’inclinaison. Aucun coup sec, pas de grincement : le mécanisme s’adapte naturellement à mon poids et revient en douceur en position verticale. Idéal pour une pause à 16 h, les yeux fermés, les bras posés, la tête soutenue par l’appuie-tête… que demander de plus ? Ce système de détection du poids donne un réel sentiment de flottement maîtrisé. On peut s’arrêter à n’importe quel angle, et revenir en arrière sans forcer. C’est stable, rassurant, et très relaxant après une longue réunion en visioconférence. Et, petit bonus, quand ma fille ou un ami emprunte ma chaise et accessoirement mon PC, ils ne sont plus obligés de la dérégler ! Un vrai bonheur !

Un appuie-tête multi-réglable pour davantage de confort !

Dans une chaise de bureau, les appuie-têtes possèdent plus d’importance qu’il n’y parait. Les douleurs cervicales et les maux de tête, je connais bien, et pouvoir poser ma tête quelques instants ou travailler bien calé sur mon siège est un véritable atout. Justement, parlons de cet appuie-tête. Il se règle en hauteur, en profondeur, et même en rotation. Pour quelqu’un comme moi qui aime changer de position toutes les heures, c’est royal. Que je sois assis bien droit ou un peu incliné, je trouve toujours le bon angle pour soutenir ma nuque.

C’est un vrai confort au quotidien. En fin de journée, je l’utilise presque comme un coussin pour m’étirer légèrement en arrière. Et, le réglage se fait sans accroc : il reste bien en place une fois positionné. Ce genre de détail montre que chaque élément a été pensé pour s’adapter à toutes les morphologies, même pour les personnes de grande taille, je mesure 1,75 m, et les appui-têtes n’ont pas toujours été aussi adaptés que celui-ci.

Mon verdict après quelques jours d’utilisation seulement

Honnêtement, je n’ai jamais aussi bien travaillé assis. Mon dos me remercie chaque soir, mes bras aussi. La Sihoo Doro C300 n’est pas juste une chaise de bureau, c’est un siège confortable qui me ferait quasiment oublier les longues heures passées devant mon écran. Elle m’a fait gagner en confort, en concentration et même en humeur (adieu les douleurs à 18 h !). Pour conclure, je dirai que si vous cherchez une chaise ergonomique robuste, intelligente, bien conçue et à prix raisonnable, je vous recommande sans hésiter la chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300, actuellement à 289,99 €* au lieu de 519,99 €(Du 3 avril au 25 avril. Et vous, elle vous tente cette chaise qui s’adapte à vous au millimètre près ?

Les points forts

Confort exceptionnel, même sur une journée complète

Qualité des matériaux et design moderne

Ergonomie adaptée à toutes les morphologies

Montage simple et rapide

Rapport qualité/prix très convaincant

Les points faibles

La chaise est imposante, prévoir un peu de place

Caractéristiques techniques

Support lombaire auto-adaptatif

Dossier et assise en maille respirante

Accoudoirs 4D coordonnés

Appuie-tête multi-réglable

Système de détection de poids pour inclinaison équilibrée

Siège en forme de cascade pour une meilleure circulation sanguine

Capacité max : 136 kg (300 lb)

Hauteur dossier ajustable : +6 cm

Dimensions colis : 77,5 × 56 × 39 cm

Poids total : 30 kg environ

Contenu du colis

1 chaise SIHOO DORO C300 (en pièces détachées)

Visserie et outils de montage

Manuel illustré

Carte de garantie 3 ans

*Le prix et la promotion ont été relevés le 28 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.