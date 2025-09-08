Je teste la chaise gaming DXRACER TANK XXL conçue pour les personnes de grande taille

Sur NeozOne, nous aimons réaliser des tests de produits en tous genres pourvu qu’ils nous soient utiles ! Le test que je vais vous proposer entre dans la catégorie des « utiles » et vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis une personne de grande taille et je passe de longues heures devant mon PC, que ce soit pour travailler ou jouer. Malheureusement, toutes les chaises ne sont pas conçues pour proposer un confort optimal dans ces conditions. Alors, quand DXRACER m’a proposé cette chaise spécialement pensée pour les gabarits comme le mien, comment refuser ?

Quand on parle de chaise gaming haut de gamme, la DXRACER Série TANK se place dans le peloton de tête. Vendue 599,90 €* (version similicuir dans mon cas) sur le site officiel de la marque, elle est pensée pour les joueurs de grande taille ou au gabarit imposant. J’ai eu l’occasion de la monter il y a quelques semaines, et depuis, elle trône fièrement à mon bureau. Ce test est l’occasion de partager mes impressions, mes constats techniques, et surtout de dire si elle vaut vraiment son prix. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture du carton, j’ai été agréablement surpris : emballage impeccable, chaque élément bien protégé dans de la mousse et des housses plastifiées. La notice est claire et illustrée, et dès le premier coup d’œil, on sent que ce n’est pas une chaise de bureau ordinaire. Le piètement en aluminium renforcé est massif, l’assise révèle des armatures en métal, et rien que le poids des éléments donne une idée de la robustesse.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Depuis des années, j’ai enchaîné plusieurs chaises de bureau et gaming, souvent séduisantes au début, mais qui perdaient vite en confort et en stabilité. Mon objectif : trouver un modèle capable de résister à de longues sessions de travail et de jeu, tout en procurant un vrai confort pour mon gabarit. La Série TANK, annoncée comme « ultra-robuste » et certifiée BIFMA, TÜV et SGS, cochait toutes les cases sur le papier.

Installation de la chaise gaming DXRACER Série TANK

Pas besoin d’outillage particulier : tout est fourni, y compris les clés adaptées. Le montage m’a pris à peine 25 minutes en prenant mon temps. Les pièces s’assemblent parfaitement, et le vérin se loge dans le piètement sans aucun jeu. Le pied à roulettes de 31,5 pouces inspire une confiance immédiate : on sent que ça peut encaisser du poids sans broncher.

Fonctionnalité 1 : une assise extra-large pensée pour le confort

Avec 63 cm de largeur et des bords évasés, l’assise offre un espace royal. Plus la sensation d’être coincé, même en tailleur. Lors d’une session de montage vidéo de plus de quatre heures, je n’ai ressenti aucune gêne, la pression étant bien répartie sur toute la surface. Ce confort ne doit rien au hasard : l’assise a passé un test de durabilité où un poids de 57 kg tombe dessus pendant 100 000 cycles.

C’est le genre d’épreuve qui prouve que le siège ne va pas s’affaisser au bout de quelques mois. En plus, la mousse X-COMFORT™ de 60 kg/m³ conserve sa forme dans le temps, même en utilisation intensive. On sent que chaque détail a été pensé pour durer, sans sacrifier le moelleux.

Fonctionnalité 2 : un dossier ergonomique SpineSync

Le dossier bio-réactif épouse naturellement la courbe en S de la colonne vertébrale. Résultat : même après une après-midi complète de travail, pas de douleur lombaire. L’inclinaison jusqu’à 135° permet même une micro-sieste réparatrice entre deux parties. Ce dossier a aussi été soumis à un test de durabilité du cadre : 109 kg placés au centre de l’assise, avec une pression répétée de 45 kg sur le dossier pendant 120 000 cycles. Autant dire qu’il est prêt à encaisser bien plus que mes petites pauses détente. Et, grâce à sa largeur généreuse, il soutient les épaules et la nuque, que l’on soit assis bien droit ou légèrement en arrière.

Fonctionnalité 3 : les accoudoirs 4D

Réglables en hauteur, profondeur, largeur et rotation, les accoudoirs s’adaptent à toutes les positions. En montage photo, je peux les rapprocher pour soutenir mes avant-bras, et en jeu, je les éloigne légèrement pour plus de liberté de mouvement. Mais, ici encore, on n’est pas dans du gadget fragile : un test de durabilité applique une force de 400 N (41 kg) sur chaque accoudoir, et cela pendant 60 000 cycles. Autant dire que je peux m’y appuyer de tout mon poids pour me relever sans craindre qu’ils se desserrent. C’est cette solidité qui me permet de passer de longues sessions de travail à des parties endiablées sans changer de posture toutes les cinq minutes.

Fonctionnalité 4 : appui-tête et soutien lombaire magnétiques

C’est un détail que j’adore : les coussins se fixent par magnétisme. Fini les sangles disgracieuses ou qui se détendent. Le coussin de tête est parfait pour regarder un film, et le lombaire soutient vraiment bien sur les longues sessions d’écriture. Leur maintien parfait est garanti même si l’on s’incline ou qu’on bouge beaucoup, et les matériaux sont conçus pour résister aux manipulations répétées.

Ici encore, on retrouve l’esprit « Tank » : tout est pensé pour durer, et l’ajustement reste impeccable au fil du temps. Ajoutez à cela les tests rigoureux sur le vérin, la base et les roulettes, et vous comprenez pourquoi ces coussins ne sont pas prêts de glisser ou de se détériorer.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après un mois d’usage quotidien, cette chaise n’a pas bougé d’un millimètre. Pas de grincements, pas d’affaissement, et toujours ce sentiment de solidité tout en étant d’un confort remarquable. Avant de détailler les points forts et les points faibles, je dirais que la DXRACER Série TANK donne réellement l’impression d’être un investissement à long terme.

Les points forts :

Construction ultra-robuste avec cadre en acier renforcé

Assise et dossier extra-larges pour personnes de grande taille

Accoudoirs 4D très précis

Coussins magnétiques bien pensés

Certifications BIFMA, TÜV et SGS gage de qualité

Montage simple et rapide avec une notice détaillée

Confort ferme et confortable parfait pour de longues sessions

Pied large 5 branches en aluminium renforcé

Les points faibles :

Poids important, ce qui la rend moins facile à déplacer

Prix élevé qui peut freiner certains acheteurs

Encombrement plus important, mais c’est un siège fait pour les grandes tailles…

Finalement, les défauts sont largement compensés par les qualités, surtout si on cherche une chaise durable.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter, à condition de vouloir investir dans un siège haut-de-gamme, pensé pour durer, surtout si on est de grande taille ou qu’on passe de longues heures assis. On sent qu’il a été conçu pour procurer un confort constant, même après plusieurs années d’utilisation. Le temps me le dira, mais je pense que cette chaise me suivra de longues années encore ! Et, avec les nombreux tests de durabilité qu’il a passés haut la main, c’est clairement un achat que vous pouvez considérer comme un investissement plutôt qu’une simple dépense ou un achat compulsif. Mon dos la remercie chaque jour depuis son installation !

Pour 599,90 €* sur le site officiel de la marque, ce pack complet inspire clairement confiance dès l’ouverture du carton et justifie son positionnement haut de gamme.

Les caractéristiques techniques

Dimensions de l’assise : 63 cm de largeur

Base : aluminium renforcé, 31,5 pouces

Capacité de charge : 180 kg

Inclinaison du dossier : 90° à 135°

Basculement : 15°

Accoudoirs : réglables 4D

Coussins : appui-tête et soutien lombaire magnétiques

Roulettes : 7,5 cm en PU

Vérin : classe 4 certifié SGS

Le contenu du colis reçu

1 assise en similicuir

1 dossier ergonomique SpineSync

1 piètement en aluminium renforcé

5 roulettes PU de 7,5 cm

1 vérin hydraulique classe 4

2 accoudoirs 4D

1 coussin lombaire magnétique

1 coussin d’appui-tête magnétique

Visserie et clés de montage

Notice claire et illustrée

* Prix constaté le 31 août 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par le vendeur.