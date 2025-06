Je teste la dernière serrure connectée de Nuki, la Smart Lock Ultra

Vous savez déjà que j’apprécie beaucoup de tester de nouveaux produits innovants, que les marques me confient pour vous les faire découvrir. Il y a quelques semaines, c’est la marque de serrure connectée Nuki qui m’a contacté pour le test de la Nuki Smart Lock Ultra, qui n’était alors pas encore vendue en France. C’est fait depuis le 11 mars dernier, et c’est une petite révolution pour ma part, car je suis le champion du « où sont mes clés » avant de quitter mon domicile.

La Nuki Smart Lock Ultra entend bien s’imposer comme une référence du genre. Compacte, performante et dotée d’un cylindre de sécurité premium, elle promet un verrouillage et un déverrouillage rapide, sécurisé et accessible à distance. Vendue au prix de 349 €*sur le site officiel Nuki, cette serrure connectée est-elle vraiment à la hauteur de ses promesses ? Après plusieurs semaines de test, voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture de la boîte, la Nuki Smart Lock Ultra impressionne par son design moderne et épuré. La finition en acier inoxydable lui donne un aspect robuste et premium, bien loin de certains modèles en plastique qui font un peu gadget. J’ai déjà équipé ma maison de plusieurs serrures connectées, et celle-ci respire réellement la robustesse.

Un autre bon point, celui de la compacité : là où certains dispositifs ressemblent à de véritables boîtes à chaussures accrochées à la porte, la Nuki Smart Lock Ultra se fond discrètement dans le décor. Sur ce sujet, j’ai dû renoncer à un ancien modèle de serrure, trop épaisse pour s’adapter à ma porte d’entrée, là aucun souci à déplorer. Dans la boîte, tout est bien agencé : la serrure, le cylindre de sécurité Universal Cylinder, les accessoires de montage et un petit guide d’installation.

Installation rapide et intuitive

L’installation de la Nuki Smart Lock Ultra est un vrai jeu d’enfant. Je craignais de devoir sortir la perceuse ou démonter toute ma porte, mais non : il suffit de remplacer l’ancien cylindre par celui fourni, puis de fixer la serrure par-dessus. Aucune vis à percer, aucun câblage à gérer, tout est Plug and Play en moins de 15 minutes.

L’application Nuki guide chaque étape avec des instructions claires, parfait pour les non-bricoleurs. Là encore, je peux vous assurer, que par le passé, j’ai dû faire face à des modèles impossibles à installer, à brancher, à connecter, et où j’ai été obligé de percer le cylindre pour parvenir à mes fins. D’ailleurs, le fait de ne pas avoir à percer permet aussi à des locataires de pouvoir utiliser ce type de serrure, et de laisser la porte intacte à leur départ.

J’ai également installé un Nuki Keypad 2, un accessoire qui est à mon sens indispensable. Ce dernier permet de verrouiller ou déverrouiller la porte sans téléphone ni montre connectée, avec un simple code ou une empreinte digitale (la démo en fin d’article dans la vidéo).

Un verrouillage et déverrouillage express

C’est là que la Nuki Smart Lock Ultra frappe fort : son moteur sans balai lui permet d’être 3,4 fois plus rapide que les modèles précédents (à voir aussi dans la vidéo en fin d’article). J’ai testé les trois modes de verrouillage :

Ultra-rapide : verrouillée en une fraction de seconde, idéal pour les pressés.

Standard : un bon équilibre entre vitesse et silence.

Doux : limite le bruit, parfait pour ne pas réveiller toute la maison tard le soir.

J’ai opté pour le mode standard, et en moins de deux secondes, la porte est verrouillée ou déverrouillée. Plus besoin de chercher mes clés dans mon sac en équilibrant mes courses sur un bras sauf pour appuyer sur la poignée ! De plus, je peux désormais rester des heures à l’étage, là où se trouve mon bureau, sans craindre une entrée inopinée. Et, surtout : plus de clés laissées dans la serrure, ma porte est parfaitement sécurisée.

Contrôle à distance sans accessoire supplémentaire

Contrairement à d’autres modèles qui demandent un pont Wi-Fi, la Nuki Smart Lock Ultra intègre directement le Wi-Fi. Un vrai gain de confort : où que je sois, je peux ouvrir ou fermer ma porte depuis l’application. Petit scénario testé et approuvé : en vacances à 300 km de chez moi, un voisin me demande d’aller vérifier une fuite d’eau chez moi. Plutôt que de laisser un double des clés à n’importe qui, je lui ouvre à distance en deux clics depuis mon téléphone. Le contrôle à distance, c’est un réel bonheur ! Ma fille qui oublie ses clés, je lui ouvre depuis mon bureau, ou depuis le fond du jardin… Un voisin qui me dépose quelques légumes du jardin, même chose, il pourrait presque les ranger lui-même dans mes placards.

Une intégration parfaite avec les assistants vocaux

Je ne pensais pas un jour avancer cela, mais désormais les assistants vocaux rythment mon quotidien ! La compatibilité avec Alexa ou Google Home devient, pour ma part, un critère essentiel. Avec la Nuki Smart Lock Ultra, aucune crainte, elle est compatible avec Google Assistant, Apple Home, Alexa et SmartThings (pensez bien à connecter votre compte à Nuki Web pour que cela fonctionne). J’ai configuré Google Assistant et je peux maintenant fermer ma porte à la voix :

« Ok Google, verrouille la porte ! »

« Porte verrouillée. »

Idem pour la vérification : « Alexa, la porte est-elle fermée ? » et hop, réponse immédiate. Sincèrement, pour les têtes en l’air comme moi, c’est un avantage considérable, plus besoin de descendre les étages pour m’assurer que ma porte est bien fermée !

Un haut niveau de sécurité

Côté sécurité, Nuki met le paquet :

Chiffrement bancaire pour les communications.

Cylindre certifié SKG** pour résister au perçage et au crochetage.

Clé physique de secours en cas de panne de batterie.

Mon verdict

Après plusieurs semaines d’utilisation, la Nuki Smart Lock Ultra m’a convaincu. Entre son installation ultra-simple, son verrouillage rapide et son accès à distance, c’est un véritable changement pour une sérénité retrouvée. Le prix de 349 €* (cylindre universel compris) peut freiner, mais pour ceux qui cherchent une solution connectée fiable et sécurisée, c’est un investissement qui vaut le coup. Le Nuki Keypad 2 est vendu séparément à 159 € sur le site officiel. Et vous, seriez-vous prêt à adopter une serrure connectée ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Points forts

Installation rapide et sans prise de tête

Contrôle à distance sans pont Wi-Fi

Verrouillage ultra-rapide et silencieux

Sécurité avancée

Autonomie longue durée

Points faibles

Prix élevé (349 €)

Impossible d’utiliser un autre cylindre

Les caractéristiques techniques

Moteur sans balai pour un verrouillage ultra-rapide

Wi-Fi intégré (pas besoin de pont)

Cylindre de sécurité SKG**

Accès à distance via l’application mobile

Batterie rechargeable avec plusieurs mois d’autonomie

Modes de verrouillage : rapide, standard, doux

Contenu du colis

Nuki Smart Lock Ultra

Cylindre de sécurité Universal Cylinder

Batterie rechargeable

Kit de montage

Guide d’installation

*Le prix a été relevé le 29 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.

** Le certificat SKG indique si les charnières et les serrures sont conformes à la norme néerlandaise (NEN5089) en matière de solidité et de durabilité.