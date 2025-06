Je teste la machine à café avec broyeur à grains KRUPS Sensation Lait

Ah, le café… Ce doux carburant matinal sans lequel mes neurones refusent poliment de démarrer. J’ai beau avoir testé des dizaines de cafetières, des capsules aux percolateurs, rien ne m’avait encore donné le petit frisson du barista à domicile. Mais, ça, c’était avant, enfin jusqu’à ce que je reçoive cette KRUPS Sensation Lait en version noire – pour un test maison. Vendue actuellement à 549,99 €* au lieu de 599,99 € sur Amazon, elle promet six boissons, du grain à la tasse, avec une mousse de lait réglable et un nettoyage quasi automatique. Autant dire que j’étais plus qu’intrigué. Après plusieurs semaines de boissons chaudes en tous genres, voici mon verdict, sans filtre et sans détours… C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Franchement, j’ai été agréablement surpris. Le packaging est soigné, tout est bien calé, et l’appareil respire la qualité, KRUPS est une marque que je connais déjà et en qui j’ai toute confiance. Je l’ai reçue en version noire, le design est encore plus élégant que sur les photos officielles : sobre, classe, avec des finitions métalliques qui lui donnent un vrai look de machine pro.

Petit bémol au déballage : elle pèse 7,8 kilos, je me dis qu’une fois en place, elle y restera. Néanmoins, j’ai déjà vu beaucoup plus lourd, en termes de cafetières. Dans la boîte, la machine est accompagnée d’une jolie carafe à lait Milk Maestro, bien protégée et au design aussi pratique qu’élégant. Rien à dire, cela commence bien.

Branchement et installation

Côté installation, c’est quasiment du plug & play. On branche, on ajoute l’eau dans le réservoir de 1,7 L, on remplit le bac à grains (pas besoin de filtre papier), et c’est parti (après le premier auto nettoyage recommandé). L’écran s’allume, les premières instructions apparaissent, et on est guidé pas à pas : rinçage automatique, détection de la carafe à lait, tout est fluide.

En dix minutes, la machine était prête à me servir mon premier espresso maison. Et, je n’ai même pas eu besoin de sortir le manuel, une rareté puisque le manuel de mes cafetières se trouve toujours à proximité, les instructions étant assez compliquées en général !

Six recettes, dont trois lactées, prêtes en un clic

C’est LA promesse phare de la Sensation Lait M50 : trois recettes café (Ristretto, Espresso, Café long) et trois lactées (Cappuccino, Latté, Macchiato, Lait moussé). Et, tout ça à partir de grains frais ! Premier essai avec un cappuccino (regardez la vidéo en fin d’article), parce qu’il fallait bien tester la mousse. Verdict ? Une boisson chaude, mousseuse à souhait, bien équilibrée. Mon cappuccino était crémeux, sans excès de lait ni surcuisson. Et, surtout, le tout préparé d’une simple pression, sans que j’aie à jongler entre plusieurs boutons.

Café 1 – Machine filtre 0. Et, ce qui est vraiment pratique, c’est qu’il n’y a pas de préchauffage interminable : la boisson arrive en moins de deux minutes, parfaite pour les matins pressés. J’ai aussi tenté un Ristretto bien corsé pour un coup de fouet après déjeuner, et le goût était là, intense sans être amer. Chaque recette semble réellement optimisée pour tirer le meilleur des grains. Pour quelqu’un comme moi, qui varie entre espresso matinal et latte d’après-midi, c’est un vrai luxe.

Personnalisation totale (volume, intensité, mousse)

Autre point fort : la personnalisation avancée. Je peux choisir la longueur de mon café, son intensité, et surtout, le volume de mousse de lait, de légère à généreuse. J’ai commencé soft (mousse légère), mais rapidement, j’ai basculé du côté obscur de la force : full mousse. J’ai préparé un latté pour ma fille avec un nuage crémeux digne d’un coffee shop. Le résultat ? Une boisson que l’on aurait pu croire achetée dans un coffee shop ! En plus, l’écran permet de mémoriser ses réglages favoris, ce qui évite de tout reprogrammer à chaque tasse.

Ainsi, j’aime mon café bien serré et ma mousse dense, et je retrouve à chaque fois le même équilibre, sans surprise. De plus, on peut même jouer avec l’intensité aromatique : pratique quand on reçoit et que tout le monde a ses petites préférences. C’est une machine qui s’adapte vraiment à chaque utilisateur, sans devenir un casse-tête.

Le système Milk Maestro bluffant

La carafe à lait n’est pas juste un accessoire. Grâce au système Milk Maestro, elle produit une mousse chaude parfaite, sans avoir à manipuler de buse ou de pot à lait. Le tuyau se clipse facilement, le lait est aspiré automatiquement, chauffé et moussé selon mes réglages. Résultat : je peux passer d’un espresso matinal à un latte gourmand en 30 secondes, sans rien nettoyer manuellement. Et, là, franchement, ça change la vie, surtout pour les gourmands du petit-déj du dimanche. Si vous êtes adeptes de lait végétal, sachez que cela fonctionne aussi et c’est assez rare pour le souligner !

J’ai testé une boisson à base de lait d’amande, et cela mousse plutôt bien. Et, surtout, la température est idéale : ni brûlante, ni tiède, juste comme il faut pour ne pas dénaturer le café. C’est un système fermé, donc pas de projections, pas de pertes, et une hygiène toujours nickel. Bref, un vrai gain de temps et de propreté, sans compromettre la gourmandise.

Nettoyage automatique et entretien ultra-simple

Là où d’autres machines me rendent fou avec leurs démontages laborieux, celle-ci m’a réconcilié avec l’entretien des cafetières. Trois fois par an, elle demande une tablette de nettoyage, et c’est tout. Le reste du temps, elle fait ses rinçages automatiques, et elle m’alerte quand il faut détartrer. La carafe à lait passe au lave-vaisselle, chaque pièce est démontable en quelques secondes.

Même après deux semaines d’utilisation intensive, rien ne sent le vieux lait, et ça, c’est un exploit. Et, pas besoin de plonger les mains dans la mécanique : les étapes s’affichent sur l’écran, et il suffit de suivre. Le bac de récupération se retire sans forcer, et le réservoir à eau se nettoie en un coup d’éponge. Le simple fait de ne pas avoir à démonter la machine pour la rincer après chaque latte, c’est une libération. À l’heure où le temps file, je suis ravi qu’une machine aussi complète ne me complique pas la vie.

KRUPS Sensation Lait, Machine à café grains, machine expresso, 6 boissons, Carafe à lait, Cappuccino, Interface tactile, Nettoyage automatique, Silver, EA912E10 Une des machines à café grains automatiques les plus compactes du marché (L 24 x P 34,6 x H 36,4 cm) : Réservoir d’eau 1,7L et bac à grains 260 g PromoMeilleure Vente n° 1

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Honnêtement, je ne pensais pas dire ça un jour, mais cette machine m’a converti. Elle a remplacé toutes les autres dans ma cuisine (et Dieu sait qu’il y en avait). Je suis passé d’un café parfois tiède et fade à des boissons dignes d’un coffee truck ambulant.

Les points forts

Qualité des boissons, vraiment pro, surtout pour les recettes lactées.

Relativement silencieuse, même lors de la mouture.

Hyper intuitive à utiliser, zéro courbe d’apprentissage.

Nettoyage automatique, carafe à lait au lave-vaisselle.

Design compact et élégant (surtout en noir !).

Les points faibles

Pas de système de filtration d’eau intégré (penser à l’eau de source si calcaire).

Réservoir d’eau et de grains un peu juste si on fait six cappuccinos d’affilée.

Pas de connectivité Wi-Fi ou d’appli (mais bon, on s’en passe franchement).

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter, surtout si vous êtes amateur de boissons lactées ou que vous aimez varier vos plaisirs. À 549,99 €* en promo, la KRUPS Sensation Lait M50 est une machine polyvalente, fiable, et qui vous donnera le sourire au petit déjeuner. Et, puis franchement, une mousse de lait aussi bonne, sans effort ? N’est-ce pas le rêve pour un amateur de café ? Et vous, seriez-vous tenté par cette KRUPS Sensation Lait pour vos cappuccinos maison du matin ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Marque : KRUPS

Modèle : EA912E10

Couleur testée : Noire (modèle vendu aussi en Silver)

Dimensions : 34,6 × 24 × 36,4 cm

Poids : 7,84 kg

Capacité réservoir eau : 1,7 L

Puissance : 1450 W

Type de café : Grains (avec moulin intégré)

Recettes : 6 (3 cafés + 3 lactées)

Technologie lait : Milk Maestro

Fonction mousse personnalisée : oui

Nettoyage automatique : oui (3x/an)

Compatibilité lave-vaisselle : oui pour la carafe

Réparabilité : 15 ans, avec 6 200 réparateurs dans le monde

Le contenu du colis reçu

La machine à café automatique KRUPS Sensation Lait M50 (version noire)

La carafe à lait Milk Maestro amovible

Un manuel de démarrage rapide

Une bandelette de test pour le calcaire

Le bloc d’alimentation

Le livret d’entretien (et les rappels pour le nettoyage automatique)

*Le prix a été relevé le 3 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

KRUPS Sensation Lait, Machine à café grains Design Installation Qualité des boissons Fonctionnalités Entretient Rapport Qualité / Prix Pour les amateurs de café Est-ce que je recommande le produit testé ? Oui, sans hésiter, surtout si vous êtes amateur de boissons lactées ou que vous aimez varier vos plaisirs. À 549,99 €* en promo, la KRUPS Sensation Lait M50 est une machine polyvalente, fiable, et qui vous donnera le sourire au petit déjeuner. User Rating: Be the first one !