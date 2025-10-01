Je teste la mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy

Quand l’automne arrive, je ne sors pas seulement mes pulls douillets, mais aussi ma Birdfy en bambou : une mangeoire connectée qui transforme mon jardin en cinéma ornithologique.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 1 octobre 2025
Installation extérieure réussie : la mangeoire connectée Birdfy en bambou fixée au jardin avec son panneau solaire orienté plein sud.
Installation extérieure réussie : la mangeoire connectée Birdfy en bambou fixée au jardin avec son panneau solaire orienté plein sud. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

L’automne est enfin là, et avec lui revient le rituel qui me tient à cœur : nourrir les oiseaux du jardin. Tout l’été, je leur laisse de l’eau fraîche à disposition, mais je m’interdis de leur proposer des graines : je veux qu’ils se débrouillent seuls quand la nature est généreuse. De plus, ne pas nourrir les oiseaux en été, est une recommandation de la Ligue de Protection des Oiseaux. En revanche, dès les premières fraîcheurs, je dégaine mes mélanges de graines et mes boules de graisse sans filet. Cette année, j’avais hâte : j’avais reçu il y a quelques mois la mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy de NETVUE, vendue 249,99 €*sur Amazon.

Ce n’est pas une simple mangeoire, mais une véritable station d’observation interactive. Caméra HD, vision nocturne, application dédiée, stockage cloud, énergie solaire et design écologique : la promesse était séduisante. Ajoutez à cela l’utilisation du bambou certifié FSC (Forest Stewardship Council), et vous obtenez un produit qui coche toutes les cases : respect de l’environnement, esthétique et technologie. Je dois l’avouer : j’étais déjà conquise avant même de l’installer. Comme une gamine qui attend son cadeau de Noël, j’ai compté les semaines avant de pouvoir enfin la fixer au jardin. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton, j’ai eu l’impression de découvrir un objet d’art plus qu’un simple accessoire de jardin. Le bambou naturel lui confère une élégance rare. On est loin du plastique bas de gamme qu’on trouve parfois sur les mangeoires connectées. Tout est soigneusement rangé : la mangeoire, le panneau solaire, le réservoir transparent pour les graines, les câbles, les supports de fixation et même un petit manuel clair et bien pensé. Premier constat : ça respire la qualité. Pas d’odeur chimique, pas de pièce fragile. On sent que le produit est fait pour durer. Ce côté “haut de gamme” se retrouve jusque dans la finition : bords lisses, vis bien protégées, panneau solaire solide. Franchement, je n’avais jamais vu une mangeoire aussi design et robuste à la fois. C’était presque dommage de la mettre dehors, tant elle aurait pu servir d’objet déco !

Le packaging de la mangeoire connectée Birdfy en bambou, élégant et déjà prometteur dès l’ouverture du carton.
Le packaging de la mangeoire connectée Birdfy en bambou, élégant et déjà prometteur dès l’ouverture du carton. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je nourris les oiseaux depuis des années, et je prends plaisir à les observer. Mais jusqu’ici, c’était toujours un peu frustrant : le temps d’attraper mon appareil photo, les mésanges avaient déjà filé. Alors quand j’ai entendu parler de la Birdfy, j’ai tout de suite vu l’opportunité : observer sans déranger, capturer des images de qualité, et même suivre les visites quand je ne suis pas là. Il y avait aussi un autre aspect : je voulais impliquer ma famille. Mon fils adore reconnaître les espèces, et moi, j’adore partager les vidéos avec mes amis. Bref, la Birdfy cochait une case supplémentaire : celle du plaisir partagé. Enfin, j’aimais l’idée qu’elle fonctionne à l’énergie solaire : un produit écolo, durable et autonome, qui ne me couterait pas un euro en électricité ! La marque m’a proposé de la recevoir pour vous en parler ! Autant vous dire que je ne me suis pas fait prier  !

Contenu complet du colis Birdfy : la mangeoire connectée en bambou, la caméra, le panneau solaire et tous les accessoires de fixation.
Contenu complet du colis Birdfy : la mangeoire connectée en bambou, la caméra, le panneau solaire et tous les accessoires de fixation. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Branchement et installation

Bonne nouvelle : nul besoin d’être bricoleur chevronné pour installer la Birdfy. J’ai vissé le support sur un grand poteau de bois orienté plein sud, à deux mètres du sol. Le panneau solaire est orientable, et il capte très bien la lumière, même par temps nuageux. Ensuite, j’ai simplement branché le câble et connecté la mangeoire au Wi-Fi via l’application Birdfy. En moins de dix minutes, tout fonctionnait. Petit conseil : ne l’installez pas trop loin de votre box, la connexion Wi-Fi doit être stable. J’ai eu le droit à ma première notification à peine quelques minutes après l’installation : un pigeon curieux et probablement affamé venait déjà inspecter les lieux. Franchement, émotion garantie !

Zoom sur la caméra HD fournie avec la mangeoire connectée Birdfy en bambou, prête à capturer chaque visite d’oiseau.
Zoom sur la caméra HD fournie avec la mangeoire connectée Birdfy en bambou, prête à capturer chaque visite d’oiseau. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

La caméra HD avec vision nocturne

Le premier test a été bluffant : la caméra offre une image HD nette et colorée, avec un vrai piqué. Voir les plumes d’une mésange charbonnière avec autant de détails depuis mon smartphone, c’était magique. Le soir, j’ai pu tester la vision nocturne : même dans une lumière très faible, on distingue parfaitement les silhouettes et les mouvements. Les vidéos ne sont jamais granuleuses. Et le must, ce sont les notifications en temps réel : chaque passage est signalé par l’application. C’est un peu comme avoir son propre documentaire animalier en direct, version jardin. Attention cependant ! Il faut installer la caméra avec vue sur votre « propriété privée ». Filmer la voie publique ou votre voisin reste formellement interdit, même avec une mangeoire connectée !

La mangeoire connectée Birdfy en bambou remplie de graines, prête à accueillir les premiers visiteurs ailés.
La mangeoire connectée Birdfy en bambou remplie de graines, prête à accueillir les premiers visiteurs ailés. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Le stockage automatique des photos et vidéos

Chaque visite d’oiseau est enregistrée dans le cloud Birdfy. Résultat : même quand je ne suis pas chez moi, je peux revoir les passages de la journée. C’est pratique pour identifier les espèces ou simplement garder un album souvenir. L’abonnement à vie coûte 69 €, mais il vaut largement le coup. Je peux partager mes vidéos avec mes proches, ou même les poster en ligne. L’interface est fluide, sans bug, et le tri des vidéos se fait très facilement. Pour une passionnée comme moi, c’est presque une bibliothèque ornithologique personnalisée.

Une grande capacité de stockage des graines

La Birdfy peut contenir 3 litres de graines. Autrement dit, je ne remplis la mangeoire qu’une fois toutes les deux semaines. Au cœur de l’hiver, je la remplis plus souvent, preuve que la caméra ne dérange pas les oiseaux de mon jardin 😊 ! C’est un vrai confort, surtout quand je pars en week-end. Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau restant. Et quand vient le moment de nettoyer, il suffit d’un rinçage rapide à l’eau tiède. En comparaison, mes anciennes mangeoires en plastique demandaient un entretien fastidieux. Ici, tout est pensé pour simplifier la vie de l’utilisateur. De plus, la petite avancée protège les graines de la pluie, aucune mauvaise surprise, et par conséquent, aucun risque pour les oiseaux.

Vue rapprochée du réservoir transparent, montrant la capacité généreuse de la mangeoire connectée Birdfy en bambou.
Vue rapprochée du réservoir transparent, montrant la capacité généreuse de la mangeoire connectée Birdfy en bambou. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Un design écologique et durable

Le choix du bambou FSC est une vraie réussite. Ce matériau est à la fois esthétique, résistant et respectueux de l’environnement. La Birdfy se fond parfaitement dans mon jardin, sans dénaturer le paysage. Après plusieurs semaines d’exposition à la pluie et au vent, rien n’a bougé. Pas de gonflement, pas de fissure. C’est rassurant de se dire qu’on a un produit à la fois durable et écoresponsable. Installer cette mangeoire, c’est un peu comme faire un petit geste militant en faveur de la biodiversité.

Le panneau solaire inclus, indispensable pour rendre la mangeoire connectée Birdfy en bambou totalement autonome.
Le panneau solaire inclus, indispensable pour rendre la mangeoire connectée Birdfy en bambou totalement autonome. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Mon verdict après plusieurs mois d’utilisation

Je l’avoue : je suis conquise. La Birdfy est devenue un rituel quotidien. Je lance l’application chaque matin en buvant mon café, et j’ai droit à mon lot de surprises. Les rouges-gorges, les mésanges bleues et les pigeons ramiers se succèdent, et je peux les observer tranquillement sans sortir de la maison. Bon, j’avoue que la présence des ramiers me gêne un peu, car ils ne laissent pas grand-chose aux petits moineaux, un peu plus matinaux ! Mais c’est la Nature, dirons-nous, alors je dispose aussi des boules de graines dans le jardin ! J’adore partager les vidéos, et mon fils s’amuse à identifier chaque espèce. Bref, cette mangeoire n’a pas seulement enrichi mon jardin, elle a aussi rapproché toute la famille autour d’une même passion. La Nature est tellement riche, alors si je peux l’observer sans déranger les acteurs de ce spectacle naturel, je ne vais pas m’en priver !

Premiers tests en direct : un moineau capturé par la caméra de la mangeoire connectée Birdfy en bambou.
Premiers tests en direct : un moineau capturé par la caméra de la mangeoire connectée Birdfy en bambou. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Les points forts

  • Design naturel et élégant en bambou
  • Caméra HD avec vision nocturne de qualité
  • Installation simple et intuitive
  • Capacité généreuse de 3 L de graines
  • Application Birdfy fonctionnelle et fluide
  • Fonctionnement solaire, écologique et autonome

Les points faibles

  • Abonnement cloud en supplément (69 € à vie)
  • Connexion Wi-Fi obligatoire et parfois capricieuse
  • Prix un peu élevé par rapport à une mangeoire classique

Ces défauts sont mineurs face à l’expérience offerte.

L’application Birdfy en action, affichant plusieurs séquences enregistrées par la mangeoire connectée Birdfy en bambou.
L’application Birdfy en action, affichant plusieurs séquences enregistrées par la mangeoire connectée Birdfy en bambou. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation ! La mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy vaut son prix. À 249,99 €* sur Amazon, elle représente un investissement, mais elle transforme chaque journée en véritable spectacle ornithologique. Que vous soyez passionné ou simple amateur, elle vous permettra d’observer vos visiteurs ailés comme jamais auparavant. Pour moi, la mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy est bien plus qu’un simple accessoire de jardin. Elle est à la fois belle, pratique, durable et passionnante à utiliser. Grâce à elle, mon jardin est devenu un petit théâtre vivant où chaque visite d’oiseau se transforme en spectacle. Et vous, seriez-vous tenté d’installer une Birdfy pour transformer votre jardin en salle de spectacle ornithologique ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

  • Matériau : Bambou naturel certifié FSC
  • Capacité : 3 litres
  • Caméra : HD avec vision nocturne
  • Alimentation : Panneau solaire
  • Application : Birdfy (Wi-Fi/Bluetooth)
  • Stockage : Cloud Birdfy (option abonnement à vie)
  • Dimensions : 25 x 18 x 28 cm
  • Type de fixation : montage suspendu

Le contenu du colis reçu

  • 1 mangeoire à oiseaux en bambou
  • 1 panneau solaire avec câble intégré
  • 1 réservoir à graines transparent
  • 1 kit de montage complet (vis, supports)
  • 1 manuel d’utilisation rapide

* Prix constaté au 16 septembre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Mangeoire connectée Birdy en bambou

Design
Installation
Qualité des photos
Qualité des vidéos
Rapport qualité prix

Élégante, connectée, durable, pratique, captivante

La Birdfy Mangeoire à Oiseaux en Bambou avec Caméra et Panneau Solaire transforme le jardin en véritable spectacle vivant. Entre design naturel, technologie connectée et alimentation solaire, elle permet d’observer et d’enregistrer chaque visite sans déranger les oiseaux. Malgré un prix de 249,99 € et un abonnement cloud optionnel, elle reste un investissement passionnant pour les amoureux de nature et de belles images.

User Rating: 4.65 ( 1 votes)
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 1 octobre 2025

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page