Je teste la mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy

L’automne est enfin là, et avec lui revient le rituel qui me tient à cœur : nourrir les oiseaux du jardin. Tout l’été, je leur laisse de l’eau fraîche à disposition, mais je m’interdis de leur proposer des graines : je veux qu’ils se débrouillent seuls quand la nature est généreuse. De plus, ne pas nourrir les oiseaux en été, est une recommandation de la Ligue de Protection des Oiseaux. En revanche, dès les premières fraîcheurs, je dégaine mes mélanges de graines et mes boules de graisse sans filet. Cette année, j’avais hâte : j’avais reçu il y a quelques mois la mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy de NETVUE, vendue 249,99 €*sur Amazon.

Ce n’est pas une simple mangeoire, mais une véritable station d’observation interactive. Caméra HD, vision nocturne, application dédiée, stockage cloud, énergie solaire et design écologique : la promesse était séduisante. Ajoutez à cela l’utilisation du bambou certifié FSC (Forest Stewardship Council), et vous obtenez un produit qui coche toutes les cases : respect de l’environnement, esthétique et technologie. Je dois l’avouer : j’étais déjà conquise avant même de l’installer. Comme une gamine qui attend son cadeau de Noël, j’ai compté les semaines avant de pouvoir enfin la fixer au jardin. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton, j’ai eu l’impression de découvrir un objet d’art plus qu’un simple accessoire de jardin. Le bambou naturel lui confère une élégance rare. On est loin du plastique bas de gamme qu’on trouve parfois sur les mangeoires connectées. Tout est soigneusement rangé : la mangeoire, le panneau solaire, le réservoir transparent pour les graines, les câbles, les supports de fixation et même un petit manuel clair et bien pensé. Premier constat : ça respire la qualité. Pas d’odeur chimique, pas de pièce fragile. On sent que le produit est fait pour durer. Ce côté “haut de gamme” se retrouve jusque dans la finition : bords lisses, vis bien protégées, panneau solaire solide. Franchement, je n’avais jamais vu une mangeoire aussi design et robuste à la fois. C’était presque dommage de la mettre dehors, tant elle aurait pu servir d’objet déco !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je nourris les oiseaux depuis des années, et je prends plaisir à les observer. Mais jusqu’ici, c’était toujours un peu frustrant : le temps d’attraper mon appareil photo, les mésanges avaient déjà filé. Alors quand j’ai entendu parler de la Birdfy, j’ai tout de suite vu l’opportunité : observer sans déranger, capturer des images de qualité, et même suivre les visites quand je ne suis pas là. Il y avait aussi un autre aspect : je voulais impliquer ma famille. Mon fils adore reconnaître les espèces, et moi, j’adore partager les vidéos avec mes amis. Bref, la Birdfy cochait une case supplémentaire : celle du plaisir partagé. Enfin, j’aimais l’idée qu’elle fonctionne à l’énergie solaire : un produit écolo, durable et autonome, qui ne me couterait pas un euro en électricité ! La marque m’a proposé de la recevoir pour vous en parler ! Autant vous dire que je ne me suis pas fait prier !

Branchement et installation

Bonne nouvelle : nul besoin d’être bricoleur chevronné pour installer la Birdfy. J’ai vissé le support sur un grand poteau de bois orienté plein sud, à deux mètres du sol. Le panneau solaire est orientable, et il capte très bien la lumière, même par temps nuageux. Ensuite, j’ai simplement branché le câble et connecté la mangeoire au Wi-Fi via l’application Birdfy. En moins de dix minutes, tout fonctionnait. Petit conseil : ne l’installez pas trop loin de votre box, la connexion Wi-Fi doit être stable. J’ai eu le droit à ma première notification à peine quelques minutes après l’installation : un pigeon curieux et probablement affamé venait déjà inspecter les lieux. Franchement, émotion garantie !

La caméra HD avec vision nocturne

Le premier test a été bluffant : la caméra offre une image HD nette et colorée, avec un vrai piqué. Voir les plumes d’une mésange charbonnière avec autant de détails depuis mon smartphone, c’était magique. Le soir, j’ai pu tester la vision nocturne : même dans une lumière très faible, on distingue parfaitement les silhouettes et les mouvements. Les vidéos ne sont jamais granuleuses. Et le must, ce sont les notifications en temps réel : chaque passage est signalé par l’application. C’est un peu comme avoir son propre documentaire animalier en direct, version jardin. Attention cependant ! Il faut installer la caméra avec vue sur votre « propriété privée ». Filmer la voie publique ou votre voisin reste formellement interdit, même avec une mangeoire connectée !

Le stockage automatique des photos et vidéos

Chaque visite d’oiseau est enregistrée dans le cloud Birdfy. Résultat : même quand je ne suis pas chez moi, je peux revoir les passages de la journée. C’est pratique pour identifier les espèces ou simplement garder un album souvenir. L’abonnement à vie coûte 69 €, mais il vaut largement le coup. Je peux partager mes vidéos avec mes proches, ou même les poster en ligne. L’interface est fluide, sans bug, et le tri des vidéos se fait très facilement. Pour une passionnée comme moi, c’est presque une bibliothèque ornithologique personnalisée.

Une grande capacité de stockage des graines

La Birdfy peut contenir 3 litres de graines. Autrement dit, je ne remplis la mangeoire qu’une fois toutes les deux semaines. Au cœur de l’hiver, je la remplis plus souvent, preuve que la caméra ne dérange pas les oiseaux de mon jardin 😊 ! C’est un vrai confort, surtout quand je pars en week-end. Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau restant. Et quand vient le moment de nettoyer, il suffit d’un rinçage rapide à l’eau tiède. En comparaison, mes anciennes mangeoires en plastique demandaient un entretien fastidieux. Ici, tout est pensé pour simplifier la vie de l’utilisateur. De plus, la petite avancée protège les graines de la pluie, aucune mauvaise surprise, et par conséquent, aucun risque pour les oiseaux.

Un design écologique et durable

Le choix du bambou FSC est une vraie réussite. Ce matériau est à la fois esthétique, résistant et respectueux de l’environnement. La Birdfy se fond parfaitement dans mon jardin, sans dénaturer le paysage. Après plusieurs semaines d’exposition à la pluie et au vent, rien n’a bougé. Pas de gonflement, pas de fissure. C’est rassurant de se dire qu’on a un produit à la fois durable et écoresponsable. Installer cette mangeoire, c’est un peu comme faire un petit geste militant en faveur de la biodiversité.

Mon verdict après plusieurs mois d’utilisation

Je l’avoue : je suis conquise. La Birdfy est devenue un rituel quotidien. Je lance l’application chaque matin en buvant mon café, et j’ai droit à mon lot de surprises. Les rouges-gorges, les mésanges bleues et les pigeons ramiers se succèdent, et je peux les observer tranquillement sans sortir de la maison. Bon, j’avoue que la présence des ramiers me gêne un peu, car ils ne laissent pas grand-chose aux petits moineaux, un peu plus matinaux ! Mais c’est la Nature, dirons-nous, alors je dispose aussi des boules de graines dans le jardin ! J’adore partager les vidéos, et mon fils s’amuse à identifier chaque espèce. Bref, cette mangeoire n’a pas seulement enrichi mon jardin, elle a aussi rapproché toute la famille autour d’une même passion. La Nature est tellement riche, alors si je peux l’observer sans déranger les acteurs de ce spectacle naturel, je ne vais pas m’en priver !

Les points forts

Design naturel et élégant en bambou

Caméra HD avec vision nocturne de qualité

Installation simple et intuitive

Capacité généreuse de 3 L de graines

Application Birdfy fonctionnelle et fluide

Fonctionnement solaire, écologique et autonome

Les points faibles

Abonnement cloud en supplément (69 € à vie)

Connexion Wi-Fi obligatoire et parfois capricieuse

Prix un peu élevé par rapport à une mangeoire classique

Ces défauts sont mineurs face à l’expérience offerte.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésitation ! La mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy vaut son prix. À 249,99 €* sur Amazon, elle représente un investissement, mais elle transforme chaque journée en véritable spectacle ornithologique. Que vous soyez passionné ou simple amateur, elle vous permettra d’observer vos visiteurs ailés comme jamais auparavant. Pour moi, la mangeoire à oiseaux en bambou avec caméra et panneau solaire Birdfy est bien plus qu’un simple accessoire de jardin. Elle est à la fois belle, pratique, durable et passionnante à utiliser. Grâce à elle, mon jardin est devenu un petit théâtre vivant où chaque visite d’oiseau se transforme en spectacle. Et vous, seriez-vous tenté d’installer une Birdfy pour transformer votre jardin en salle de spectacle ornithologique ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Matériau : Bambou naturel certifié FSC

Capacité : 3 litres

Caméra : HD avec vision nocturne

Alimentation : Panneau solaire

Application : Birdfy (Wi-Fi/Bluetooth)

Stockage : Cloud Birdfy (option abonnement à vie)

Dimensions : 25 x 18 x 28 cm

Type de fixation : montage suspendu

Le contenu du colis reçu

1 mangeoire à oiseaux en bambou

1 panneau solaire avec câble intégré

1 réservoir à graines transparent

1 kit de montage complet (vis, supports)

1 manuel d’utilisation rapide

* Prix constaté au 16 septembre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.