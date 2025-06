Je teste la mangeoire connectée Birdfy 2 Pro (avec panneau solaire), voici mon avis

Je ne pensais pas devenir ornithologue amateur du jour au lendemain. Et, pourtant… Depuis que j’ai installé la Birdfy 2 Pro, une mangeoire pour oiseaux équipée d’une double caméra ultra maligne, je passe plus de temps à observer des mésanges sur mon téléphone qu’à faire défiler Instagram. Lorsque Birdfy m’a proposé de la tester, je me suis posé la question de l’utilité d’un tel accessoire. En promotion actuellement à 229,99 €* au lieu de 289,99 € sur Amazon, c’est un investissement ! Mais, en réalité, pour ceux qui aiment la nature, observer les oiseaux du jardin, les nourrir, et même participer à leur recensement, cette mangeoire solaire connectée est juste une idée géniale ! Imaginez que grâce à une IA plutôt performante, elle reconnaît plus de 6 000 espèces. Curieux de nature (et des moineaux), j’ai voulu voir si tout cela tenait ses promesses. Voici mon retour d’expérience !

Mes premières impressions au déballage

Premier contact avec la bête : le packaging. Sobre, bien pensé, sans fioritures inutiles. On sent que Birdfy a soigné l’expérience dès l’ouverture. La mangeoire, en plastique robuste, mais plutôt élégant, a tout de suite eu un petit côté « tech » qui m’a plu. Rien à voir avec la cabane en bois que j’avais fabriquée il y a quelques années pour mes filles. Là, on est réellement dans une mangeoire du XXIe siècle. Le panneau solaire est discret, mais bien intégré. Les deux caméras (avant et latérale) sont déjà en place. C’est vraiment un beau produit dans le sens esthétique du terme.

La phase installation avec un simple tournevis

Le montage s’est avéré étonnamment facile. Trois types de fixations sont possibles : sur un arbre, un poteau ou un mur. J’ai opté pour le mur, afin de ne pas blesser les troncs d’arbre de mon jardin et pour l’éloigner au maximum d’Obiwan « Gaspard » Kenobi (mon chat). Le kit de montage est complet, les instructions claires (pour une fois), et le tout se fixe en une vingtaine de minutes, remplissage de graines compris.

La connexion à l’application Birdfy se fait rapidement : on scanne un QR code, on connecte le Wi-Fi, et hop, la mangeoire est en ligne. Côté alimentation, le panneau solaire fait le job, épaulé par une batterie intégrée. En bref, aucun câble à tirer, ce qui est un vrai plus pour une installation discrète au fond du jardin. Oui, il faut que la mangeoire soit installée dans un endroit calme et de préférence loin de mes chats (et à portée du Wifi de la maison) !

Quand une mésange déclenche une notification sur mon téléphone…

Dès le lendemain, la magie opère. Je reçois une notification en temps réel sur mon téléphone : “Un oiseau est arrivé !” Curieux, j’ouvre l’application. Je découvre ainsi une mésange charbonnière en plein festin, filmée en 2K, gros plan sur les plumes. Grâce à la double caméra, j’ai une vue d’ensemble ET un portrait serré façon studio photo. L’image est nette, même dans la pénombre grâce à la vision nocturne couleur.

Et le petit plus ? Je peux ralentir la vidéo jusqu’à 0,075 x, afin de l’observer quand elle déglutit par exemple. Mais, ce qui est génial, c’est qu’on a vraiment l’impression de partager un moment privilégié avec l’oiseau, sans le déranger. Ainsi, j’ai même surpris une sittelle en train de voler une graine et de s’enfuir avec graine coincée dans le bec. Le genre de scène qu’on rate systématiquement en temps normal… mais là, j’ai pu la revoir, au ralenti, avec les ailes en pleine extension. Franchement, je ne pensais pas que nourrir les oiseaux pouvait être aussi spectaculaire.

Une IA qui reconnaît les oiseaux mieux que moi

La Birdfy 2 Pro propose un essai gratuit de sept jours de son système de reconnaissance par intelligence artificielle. L’IA scanne les vidéos et identifie les espèces observées. C’est comme avoir un ornithologue dans la poche. Je découvre que le « joli petit moineau » était en réalité un accenteur mouchet, et que le “gros pigeon un peu bizarre” était une tourterelle turque. Passé l’essai gratuit, l’option coûte 5 € par mois ou 60 € en une fois, ce qui reste honnête vu la richesse de la base de données, même si cela s’adresse quand même aux passionnés d’ornithologie.

En revanche, c’est assez addictif, j’ai toujours envie de savoir quels genres de volatiles investissent mon jardin, j’ai hâte de voir les hirondelles se pointer pour les observer de très près. Mais, le plus bluffant, c’est que l’IA reconnaît aussi les oiseaux en vol ou de profil, avec une précision étonnante. Elle me propose parfois une fiche descriptive complète avec l’habitat, les habitudes alimentaires, voire le chant associé. Je ne m’attendais vraiment pas à un « Wikipédia » des oiseaux dans mon jardin !

Le replay des oiseaux en mode ralenti est un vrai kiff

Une autre fonctionnalité que j’adore : la vidéo au ralenti jusqu’à 100 images par seconde. On peut revoir les scènes au ralenti pour capter chaque battement d’ailes, chaque saut sur le perchoir, chaque guerre de bec entre deux verdiers territoriaux. En plus, on peut télécharger les vidéos et les partager en un clic. Ce que je ne savais pas, c’est que ces ralentis permettent aussi de repérer des comportements très subtils qu’on ne verrait jamais à vitesse normale. Une mésange qui chasse une concurrente du regard, un rouge-queue qui s’étire une aile avant de plonger… Ainsi, on se croirait dans une série animalière. Et, pour les enfants, c’est aussi l’occasion de faire une pause ludique et éducative entre deux parties de jeux vidéo. On lance une vidéo, on ralentit, et on devine ensemble qui est qui, qui fait quoi. Simple, fun et franchement captivant.

Un outil qui éduque autant qu’il divertit

J’ai été surpris par la richesse de l’application Birdfy. Non seulement elle gère l’enregistrement automatique, les notifications, les galeries vidéo, mais elle propose aussi une section encyclopédique avec des infos sur chaque oiseau identifié. On peut enregistrer ses observations, constituer des collections… et même créer une galerie personnalisée. Pour les enfants, c’est un super outil éducatif. Pour les adultes, c’est l’occasion de redécouvrir la nature au pas de sa porte. Et, je ne vous parle même pas de la fonction « favoris », qui me permet d’archiver mes plus belles rencontres ailées. Je me suis aussi pris au jeu des petits défis quotidiens proposés par la communauté Birdfy : repérer une espèce rare, identifier un cri particulier, ou photographier un oiseau en plein vol. C’est hyper engageant, et cela permet d’échanger avec d’autres passionnés – ou novices, comme moi – un peu partout dans le monde.

Ce que j’ai aimé

La qualité d’image vraiment impressionnante

Le ralenti de pro pour jouer à l’ornithologue cinéaste

La reconnaissance IA bluffante

L’installation simple et vraiment sans fil

L’application très complète, sans prise de tête

Le look moderne, qui ne jure pas dans le jardin

Ce que j’ai moins apprécié

Le prix de l’option IA après l’essai ou il faut renseigner sa CB

Le stockage uniquement dans l’app, pas de carte SD

Certaines espèces restent non identifiées, mais cela progresse

Mon verdict après plusieurs semaines d’observation discrète

J’avoue, je suis tombé dans le piège. Je suis devenu accro aux oiseaux de mon jardin. La Birdfy 2 Pro m’a offert bien plus qu’une simple mangeoire connectée : un petit coin de nature à observer chaque jour, sans quitter mon salon. C’est ludique, immersif, esthétique, et franchement apaisant. J’ai découvert des espèces que je n’aurais jamais remarquées sans elle. Le tout, sans devoir changer les piles tous les quatre matins grâce à l’énergie solaire. Pour les passionnés comme pour les curieux, c’est un vrai bonheur. Alors, est-ce que je recommande la mangeoire Birdfy 2 Pro à 229,99 €* au lieu de 289,99 € ? Clairement oui. Pour peu que vous ayez un petit bout de jardin ou un balcon arboré, cette mangeoire pourrait bien devenir votre nouvelle addiction. Alors ? Prêts à espionner les mésanges sans culpabiliser ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’accessoire ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Birdfy 2 Pro Mangeoire Oiseaux avec 2K Dual-Caméra pour Observation, Solaire sans Fil Mangeoire Oiseaux Camera App, Vidéo au Ralenti, Suivi et Enregistrement Automatiques, Notifications en Temps Réel Double caméra avec vision nocturne en couleur : Birdfy mangeoire oiseaux équipée d'une caméra grand-angle 1080P et d'une caméra 2K pour le suivi automatique et des prises de vue détaillées,... Meilleure Vente n° 1

Les caractéristiques techniques

Caméras : Dual – une 2K et une 1080P grand-angle

Vision nocturne : en couleur

Vidéo : jusqu’à 100 fps, ralenti

Connectivité : Wi-Fi via l’app Birdfy

IA : reconnaissance de plus de 6 000 espèces

Fixation : murale, poteau, arbre

Dimensions : 29 × 29,3 × 24,8 cm

Alimentation : solaire et batterie intégrée

Stockage : cloud via app, partage possible

Le contenu du colis

1 mangeoire Birdfy 2 Pro

1 panneau solaire intégré

1 bac à nourriture

1 kit de montage complet

1 manuel clair

Pas de stress, tout y est.

*Le prix a été relevé le 27 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Birdfy 2 Pro Mangeoire Oiseaux avec 2K Dual-Caméra Design Installation Qualité des photos Qualité des vidéos Rapport Qualité / Prix Pour les amoureux de la nature Mon verdict après plusieurs semaines d’observation discrète. J’avoue, je suis tombé dans le piège. Je suis devenu accro aux oiseaux de mon jardin. La Birdfy 2 Pro m’a offert bien plus qu’une simple mangeoire connectée : un petit coin de nature à observer chaque jour, sans quitter mon salon. C’est ludique, immersif, esthétique, et franchement apaisant. J’ai découvert des espèces que je n’aurais jamais remarquées sans elle. Le tout, sans devoir changer les piles tous les quatre matins grâce à l’énergie solaire. Pour les passionnés comme pour les curieux, c’est un vrai bonheur. Alors, est-ce que je recommande la mangeoire Birdfy 2 Pro à 229,99 €* au lieu de 289,99 € ? Clairement oui. Pour peu que vous ayez un petit bout de jardin ou un balcon arboré, cette mangeoire pourrait bien devenir votre nouvelle addiction. User Rating: 4.1 ( 1 votes)