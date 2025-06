Je teste la première station de charge de 500 W, la UGREEN Nexode équipée de 6 ports USB

Depuis quelques années maintenant, la marque UGREEN me confie de nombreux produits à tester, et je suis absolument convaincu de leurs performances et de leur robustesse ! Alors, quand j’ai vu débarquer le UGREEN Nexode 500W dans ma boîte aux lettres, je me suis dit : celui-ci, il va envoyer du lourd, et régler mes problèmes de charges de divers appareils. Ce monstre de puissance, capable de délivrer jusqu’à 500 W sur 6 ports (5 USB-C, 1 USB-A), est annoncé comme le premier chargeur de bureau GaN au monde à atteindre cette puissance.

Rien que ça. Disponible à 199,49 €* au lieu de 249,99 € grâce au code promotionnel 500W sur le site officiel UGREEN ainsi que sur Amazon en appliquant le code promo ZM9M6VC4, ce chargeur est une petite révolution pour ceux qui jonglent entre MacBook, tablette, smartphone, console, drone et compagnie. Et, comme je coche à peu près toutes les cases… je l’ai mis à l’épreuve. Voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Premier contact, et on sent immédiatement qu’on a affaire à un produit haut de gamme. Le chargeur est compact, vertical, avec un look sobre et moderne. Sa base antidérapante en silicone est rassurante et l’inscription UGREEN gravée en façade fait son petit effet. Il respire la qualité sans tomber dans le bling-bling. Pas de plastique cheap ici, mais une finition soignée et une conception pensée pour mieux dissiper la chaleur. Je suis habitué aux produits UGREEN, et à leurs emballages soignés ! Celui-ci ne déroge pas à la règle. Dans la boîte, tout est bien organisé, et le câble secteur est suffisamment long pour l’installer à côté du bureau sans tirer dessus. Il prend nettement moins de place que toutes mes prises et mes blocs chargeurs réunis.

Branchement et installation

Alors, je l’ai directement branché dans mon coin bureau, et là, c’est le calme avant le courant. L’installation est instantanée : une prise murale, puis les câbles USB que je possède déjà pour mes appareils, et le tour est joué. Ainsi, j’ai connecté mes lunette Ray Ban connectées, mes écouteurs, deux smartphones, ma batterie externe, simultanément. Et, le plus fou ? Pas une once de chauffe, pas un bruit. Le système intelligent répartit automatiquement la puissance, sans que je n’aie rien à régler.

Fonctionnalité 1 : 500W pour tout charger, même les laptops les plus gourmands

C’est simple, je n’avais jamais vu ça : 240W sur un seul port USB-C, de quoi alimenter mon PC portable Surface pendant une session de montage 4K. Cinq MacBook Pro peuvent être rechargés en simultané à pleine vitesse. J’ai même pu passer à environ 60 % en 30 minutes sur mon MacBook Pro 16″. Un vrai rêve pour un créatif multi-équipé comme moi. Et, si vous avez uniquement des tablettes ou des téléphones à charger, le Nexode s’adapte à leur puissance sans broncher.

Fonctionnalité 2 : une sécurité poussée à l’extrême

UGREEN n’a pas lésiné sur la protection. Il embarque 11 niveaux de sécurité (surtension, surchauffe, court-circuit…), mais également des capteurs NTC intelligents qui mesurent la température 100 fois par seconde. Et, petit bonus non négligeable : il est équipé d’un capteur d’orientation. Oui, vous avez bien lu. Si le bloc tombe ou est mal positionné, la puissance baisse automatiquement pour éviter toute surchauffe. C’est discret, mais diablement rassurant.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

J’ai littéralement viré toutes mes multiprises, blocs d’alimentation, chargeurs de PC portable et adaptateurs USB variés. Et, accessoirement, je travaille beaucoup mieux avec un bureau moins encombré de câbles en tous genres ! Ce chargeur UGREEN Nexode 500W m’a permis de faire un brin de ménage et de centraliser tous mes appareils : un seul chargeur, un seul câble par appareil, et surtout, une fiabilité béton. Il ne chauffe pas, il délivre toujours la bonne puissance, et il n’a jamais planté en plusieurs semaines de test.

Les points forts

Une puissance inégalée de 500W, vraiment utile

1 port USB-C1 à 240W, quatre USB-C ports à 100W, et 1 USB-A port à 20W

Sécurité, silence, zéro surchauffe

Design vertical discret et gain de place

Compatible avec tous mes appareils (y compris gaming)

Les points faibles

Le prix peut paraître élevé sans promo (mais largement justifié)

Un seul port USB-A (mais bon… qui utilise encore des USB-A en 2025 ?)

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter : que vous soyez développeur, créateur de contenu, technophile ou simplement allergique au chaos des câbles, le UGREEN Nexode 500W est le chargeur ultime, fiable et terriblement bien pensé. Le UGREEN Nexode 500W est disponible dès maintenant sur Amazon au prix de 199,74 €* grâce au code : ZM9M6VC4 et sur le site officiel UGREEN, en promotion à 199,49 € avec le code 500W. Pour information, UGREEN décline ce produit en deux autres modèles, le Nexode 100W et le Nexode 200W. Et vous, êtes-vous prêt à troquer votre multiprise pour ce monstre de puissance high-tech signé UGREEN ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Puissance totale : 500W

6 ports : 5 USB-C (jusqu’à 240W) + 1 USB-A (22,5 W)

Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz

Matériaux : plastique V-0 ignifugé

6 puces GaNInfinity™

Conversion énergétique : 95 %

11 protections intégrées

Capteurs thermiques + orientation intelligente

Compatible PD3.1, QC4.0, PPS, etc.

Le contenu du colis reçu

1 x UGREEN Nexode 500W

1 x câble secteur

1 x guide utilisateur multilingue

*Les prix ont été relevés le 3 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification par les sites vendeurs.