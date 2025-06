Je teste la serrure connectée SwitchBot Lock Ultra Vision Combo, à reconnaissance faciale

Quand SwitchBot m’a proposé de tester ses toutes dernières innovations en matière de maison connectée, je n’ai pas longtemps hésité. Je connais déjà très bien cette marque, en qui j’ai une confiance totale. Et, comme je cherchais justement une solution pour sécuriser la porte d’entrée secondaire de ma maison, j’ai évidemment accepté. L’idée d’une serrure connectée avec reconnaissance faciale m’intriguait beaucoup, tout comme le nouveau hub domotique Hub 3 (que je testerai plus tard) qui promettait de centraliser le contrôle de nombreux appareils. J’ai donc reçu trois produits : la Serrure Lock Ultra, le clavier Vision (avec reconnaissance faciale) et le fameux Hub 3. Voici mon retour d’expérience sur le Combo SwitchBot Lock Ultra Vision, après plusieurs semaines d’utilisation.

Un emballage soigné et prometteur

Dès le déballage, j’ai retrouvé ce que j’apprécie chez SwitchBot : des produits bien présentés, des notices claires (en français, s’il vous plaît), et des accessoires bien rangés.

La Serrure SwitchBot Lock Ultra et le clavier Vision impressionnent par leurs finitions léchées, et le revêtement imitation bois pour la serrure est un petit plus très appréciable. Bref, cela inspire confiance, mais qu’en sera-t-il de leur installation, une étape que je redoute un peu avec ce type de produits.

Installation : (presque) un jeu d’enfant

La Serrure Lock Ultra a été installée sur ma porte d’entrée secondaire. Pas besoin de percer quoi que ce soit : le système se fixe directement sur le cylindre existant, avec une bague adaptative. SwitchBot propose dans son kit deux plaques de fixation pour s’adapter à tous les types de serrures et de longueur de clés. Pour le mini hub, il suffit de le brancher à côté de sa box internet.

On fixe ensuite le capteur avec du scotch double-face, qui permet à la serrure de savoir si elle est ouverte ou fermée, et le tour est joué.

Quant au module, le clavier à reconnaissance faciale, il se fixe dans le coin de la porte (avec le perçage de deux petits trous) pour faire face aux visiteurs. Là encore, 10 minutes ont été suffisantes. Tout fonctionne dans l’écosystème SwitchBot, et c’est vraiment plaisant.

Premier test avec le Keypad Vision

C’est clairement le produit phare de la gamme. Ce qui m’a tout de suite séduit, c’est la promesse de pouvoir déverrouiller ma porte simplement en m’approchant, sans sortir le téléphone ni poser le doigt sur un capteur. Alors oui, ces fonctionnalités sont également possibles, mais le grand plus c’est la reconnaissance faciale.

Et, ça fonctionne ! La reconnaissance faciale est rapide, même à contre-jour ou par mauvais temps. Je passe devant la caméra, et la porte se déverrouille en moins d’une seconde. C’est bluffant de fluidité et idéal quand on a les mains prises, par exemple, en rentrant des courses ou en promenant le chien. Soulignons également son énorme endurance, SwitchBot annonce jusqu’à 12 mois d’autonomie sur une seule charge (pour une moyenne de 10 déverrouillages par jour).

En effet, SwitchBot a équipé sa serrure d’un système de batterie à 3 niveaux. Nous avons la batterie principale rechargeable (4 200 mAh) Jusqu’à 9 mois d’autonomie avec une seule charge, une batterie de secours (CR123A) qui prend le relais lorsque la batterie principale est déchargée. Cette dernière offre d’ailleurs une autonomie de secours de 5 ans, soit environ 500 utilisations. Les batteries fonctionnent dans des conditions de froid extrême, jusqu’à -40 °C.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de démonstration en fin d’article, la porte peut aussi s’ouvrir avec une carte NFC, son téléphone, avec un code ou encore une empreinte digitale, le nombre de fonctionnalités est incroyable.

Déverrouillage à reconnaissance faciale 3D (portée 0,6 à 0,9 m)

Déverrouillage par empreinte digitale, code, application, Apple Watch, commandes vocales

Triple alimentation (batterie principale, secours, supercondensateur)

Système compatible HomeKit, Alexa, Google Assistant via le Hub Matter inclus

Conclusion

J’adore ! Le déverrouillage automatique à mon approche fonctionne parfaitement, même avec une casquette et sous la pluie. Plus besoin de sortir les clés ou le téléphone. Le design s’intègre bien à la porte, et je n’ai eu aucun faux positif jusqu’à présent. C’est bluffant de simplicité. Est-ce que je recommande ces produits ? Oui, sans hésiter. Pour qui cherche une solution connectée, efficace et bien pensée, SwitchBot coche toutes les cases.

C’est une belle évolution pour toute maison ou bureau qu’on veut intelligemment sécuriser. La serrure connectée SwitchBot Lock Ultra Vision Combo est disponible sur le site officiel SwitchBot (299,99 €*) ou sur Amazon (299,99 €*). La Lock Ultra Touch est disponible à 249,99 € sur Amazon. Avec le code promo : 15OFFYC522 (valable jusqu’au 5 juin 2025 inclus), vous bénéficiez de 15 % de réduction.

Les points forts

Installation ultra-simple

Design soigné et adapté à tout type d’intérieur

Écosystème complet et fluide

Technologie de reconnaissance faciale très fiable

Les points faibles

Le prix peut freiner (mais les promos aident)

Il faut penser à recharger les batteries (environ tous les neuf mois pour la Lock Ultra, si vous utilisez uniquement la batterie principale.)

Et vous ? Prêts à sécuriser votre maison, avec ces trois produits qui tiennent largement leurs promesses en sécurisant tous vos accès ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Les prix ont été relevés le 23 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.