Je teste la sonde de piscine iopool EcO (et le relais Wi-Fi) qui mesure le pH et le chlore

Chaque été, c’est la même rengaine : je passe plus de temps à tester l’eau de ma piscine qu’à m’y baigner. Et, c’est vraiment quelque chose qui m’ennuie au plus haut point ! Entre les bandelettes, les galets de chlore et les calculs dignes d’un prof de chimie, j’en avais franchement assez. Alors quand iopool m’a proposé de tester l’analyseur d’eau intelligent iopool EcO Start + Connect, vendu 299 €* sur le site officiel ou sur Amazon, j’ai sauté sur l’occasion dans l’espoir de signer la fin de mon calvaire ! Ce petit objet flottant promet de mesurer le pH, l’ORP (la capacité de désinfection) et la température de l’eau en temps réel, et surtout de me guider pas à pas via une appli gratuite à vie, sans abonnement. Le rêve de tous les propriétaires de piscines ou spas… J’ai voulu vérifier si ce rêve tenait la route. Et, croyez-moi, je n’ai pas été déçu.

Mes premières impressions au déballage

Premier bon point : le packaging est soigné et très clair. J’ouvre le coffret et découvre un petit cylindre blanc au design épuré, une sorte de thermomètre futuriste. Il est léger (à peine 1 kg), et son aspect discret laisse penser qu’il passera inaperçu une fois dans l’eau. À côté, je trouve la passerelle connectée Bluetooth/Wi-Fi, des bandelettes de test 6-en-1, une petite cuillère, un guide de démarrage, et même une carte de référence colorée.

Franchement, tout est bien pensé pour ne pas nous perdre, même quand on n’est pas chimiste. Et surtout, pas d’emballage superflu : c’est propre et efficace. J’avais déjà testé la sonde connectée iopool EcO Start l’année dernière, mais sans la passerelle Wifi. Cette dernière permet de consulter les rapports en temps réel ou que vous soyez, vous n’avez plus besoin d’être à quelques mètres de la sonde pour consulter l’état de votre piscine (ou pour recevoir des notifications et alertes). Bref, un accessoire qui est pour moi indispensable aujourd’hui.

Branchement et installation

Installation express ! J’ouvre l’appli iopool (gratuite sur iOS et Android), je me crée un compte, et je suis les étapes en moins de cinq minutes. Ainsi, il suffit de connecter la passerelle au Wi-Fi (fourni dans le pack), de secouer légèrement l’EcO pour le « réveiller », et de le plonger dans la piscine.

C’est tout. La sonde envoie ensuite automatiquement les données via Bluetooth ou Wi-Fi, selon la portée. Aucun fil, aucune vis, rien à configurer à la main. C’est aussi simple que de lancer une vidéo depuis son téléphone. Et, en plus, ça marche du premier coup.

Fonctionnalité 1 : l’analyse automatique de l’eau

Là, c’est un vrai plaisir. Dès les premières minutes, l’EcO me donne la température de l’eau (parfait pour décider si le plongeon vaut le coup), le pH, et surtout le potentiel d’oxydoréduction (ORP), qui mesure l’efficacité des désinfectants. En clair : je sais en temps réel si ma piscine est saine ou non. Plus besoin de sortir les bandelettes à chaque apéro ou d’attendre que l’eau verdisse pour réagir.

Ce qui m’a bluffé, c’est la précision des données, même après plusieurs heures en plein soleil. L’EcO transmet les infos toutes les 15 minutes environ, ce qui permet d’agir avant que le moindre déséquilibre ne s’installe. Il devient rapidement indispensable, un peu comme un thermostat connecté : on ne sait plus comment on faisait avant. En plus, il ne prend aucune place visuellement dans la piscine, il flotte tranquillement sans attirer l’attention.

Fonctionnalité 2 : les recommandations personnalisées

Le petit miracle, c’est que l’appli iopool me dit exactement que faire. Si le pH est un peu bas, elle me recommande d’ajouter tant de grammes de pH+, en fonction du volume d’eau. Elle prend même en compte le type de traitement (chlore, brome ou oxygène). C’est un assistant personnel pour ma piscine ! Et, ce que j’adore, c’est qu’elle ne pousse pas à la surconsommation : si l’équilibre est quasi parfait, elle vous dit juste… de ne rien faire.

Parfois, elle vous propose même des ajustements progressifs sur plusieurs jours, pour éviter les chocs inutiles. On sent que l’algorithme est vraiment pensé pour préserver l’eau autant que votre portefeuille. Je n’ai plus à jouer au petit chimiste ni à m’inquiéter de mal faire : c’est simple, précis et rassurant.

Fonctionnalité 3 : l’historique et la surveillance à distance

Par ailleurs, je pars souvent en week-end, et maintenant, je peux consulter l’état de l’eau depuis n’importe où grâce à la passerelle Wi-Fi. Je peux aussi partager l’accès à l’appli avec mon voisin qui vient jeter un œil pendant mon absence. L’appli garde un historique des mesures, ce qui me permet de voir l’évolution de l’eau au fil des semaines, de comprendre ce qui fonctionne (ou pas), et d’anticiper les ajustements. Un luxe, franchement. C’est aussi très utile pour repérer les tendances, comme une hausse du pH après plusieurs journées très chaudes ou une baisse de l’ORP après une grosse affluence dans la piscine. Et, si jamais une mesure sort des clous, je reçois une notification en temps réel.

Fonctionnalité 4 : un fonctionnement tout terrain

L’EcO est conçu pour fonctionner en continu dans l’eau, 24 h/24. Il doit rester immergé : si l’eau descend en dessous de 15 °C, je le rangerai dans un endroit sec, comme recommandé. Il est étanche, robuste, et discret, et tient bon même après un gros orage ou un usage quotidien. Et, si un jour la batterie faiblit (comptez 2 à 3 ans de durée de vie), il suffira de la remplacer.

Par exemple, je l’ai laissé dehors pendant des épisodes de vent, de pluie, et même un coup de grêle léger : il n’a pas bronché. Le plastique semble vraiment de qualité. Et, contrairement à d’autres sondes que j’ai pu voir, aucun faux contact, aucun bug à signaler pour l’instant. C’est un produit pensé pour durer, et ça se sent au quotidien.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs mois d’utilisation, je peux dire que l’iopool EcO Start a radicalement changé ma gestion de l’eau. Plus besoin de jongler avec les tests manuels et les doutes sur les dosages : tout est clair, guidé, et surtout fiable. L’app devient vite un réflexe, et l’entretien de la piscine n’est plus une corvée, mais une routine fluide et presque agréable. L’application vous indique également (selon la température, votre pompe et le volume d’eau) combien de temps vous devez faire fonctionner le filtre de la piscine chaque jour, ce qui permet de faire de belles économies d’électricité.

Les points forts

Installation ultra simple, même pour les néophytes

Appli intuitive avec des consignes claires et personnalisées

Aucune surprise : pas d’abonnement

Analyse précise du pH, ORP et température

Partage possible de l’application avec un proche en cas d’absence

Données accessibles en Bluetooth ou Wi-Fi, avec historique complet

Les points faibles

Incompatible avec les piscines au sel (dommage pour certains)

Nécessite de rester immergé : à stocker correctement l’hiver

Il manque peut-être une alerte sonore en cas de déséquilibre critique

La pile n’est pas remplaçable et c’est vraiment dommage

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Pour 299 €* sur le site officiel ou sur Amazon, le iopool EcO Start + Connect m’a fait gagner du temps, de la précision, et surtout de la sérénité. Si vous avez une piscine ou un spa (hors traitement au sel), c’est un vrai allié pour garder une eau nickel sans prise de tête. Alors, prêt à confier votre eau à un assistant connecté qui ne se trompe jamais dans les dosages ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Type de capteurs : électrochimiques (pH, ORP, température)

Poids : 1 kg

Connexion : Bluetooth Low Energy + Wi-Fi (via passerelle incluse)

Portée Bluetooth : jusqu’à 10 m

Application iopool gratuite à vie (iOS et Android)

Durée de vie de la batterie : 2 à 3 ans, remplaçable

Garantie : 2 ans

Compatibilité : chlore, brome, oxygène actif. Incompatible avec le sel

Le contenu du colis reçu

1 sonde iopool EcO

1 passerelle Bluetooth/Wi-Fi iopool cOnnect

10 bandelettes de test 6-en-1 + carte de lecture

1 cuillère iopool

1 guide de démarrage rapide

Accès illimité à l’application mobile iopool

*Le prix a été relevé le 31 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par les sites vendeurs.