Je teste la tablette graphique autonome HUION Kamvas Slate 11

Depuis mes deux précédents tests des modèles Huion, la Kamvas Pro 19 testée par mon fils et la Kamvas 16 Gen 3, je garde un faible pour cette marque. Alors quand elle m’a proposé de découvrir la HUION Kamvas Slate 11, une tablette autonome fonctionnant sans PC, avec Android 14, un stylet H-Pencil, et une batterie de 8 000 mAh, j’ai tout de suite voulu la tester. Vendue 305,15 €* au lieu de 359 € sur Amazon, elle promet de combiner dessin, productivité et loisirs dans un format compact de 10,95 pouces. Autant dire qu’elle a éveillé ma curiosité de testeuse et de grande consommatrice de Google Sheets et de listes en tous genres ! Si vous cherchez un cadeau de Noël (oui oui c’est bientôt), je pense que c’est un super plan. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du colis, la première impression est celle d’un produit haut de gamme. La tablette est fine, légère, et recouverte d’un élégant dos en aluminium brossé. Le packaging est simple mais soigné : chaque élément a sa place, parfaitement calé dans une mousse protectrice. Le stylet H-Pencil, livré dans un petit étui, attire immédiatement l’attention : tout en métal, avec une finition mate, il respire la solidité.

Et, quand je l’ai pris en main, j’ai senti cette sensation rare qu’on n’a plus envie de lâcher. Le reste du contenu est minimaliste mais complet : câble USB-C, guide de démarrage rapide, adaptateur, et une housse de protection rigide bien pensée pour les déplacements.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’adore l’idée d’une tablette autonome, pas exclusivement dédiée au dessin. Mon usage quotidien est un joyeux mélange de navigation web, de rédaction sur Google Docs, de tableaux Sheets et de petites sessions de jeux. La Kamvas Slate 11 m’a intriguée car elle promettait le meilleur des deux mondes : une tablette Android performante, et un outil de création professionnel. Je voulais aussi voir si Huion avait réussi à supprimer cette dépendance au PC qu’on reproche souvent aux tablettes graphiques. Spoiler : mission accomplie !

Branchement et installation

L’installation est un jeu d’enfant : on la déballe, on l’allume, et c’est parti. Pas besoin de la relier à un ordinateur et c’est un vrai bonheur. Après une rapide configuration Android, j’ai connecté mon compte Google, téléchargé mes applis favorites (Chrome, Drive, GardenScape, Canva), et j’ai retrouvé toute ma routine de travail. La tablette se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth, parfait pour mon clavier sans fil et mes écouteurs. En moins de 10 minutes, j’avais entre les mains un outil complet de création et de productivité.

Un stylet bluffant de précision

Le H-Pencil mérite à lui seul un paragraphe. Développé avec les algorithmes maison de Huion, il procure une précision incroyable et surtout, zéro décalage. J’ai testé différents outils : crayon, craie, fusain, et mon coup de cœur absolu : la calligraphie, fluide et élégante. La reconnaissance d’inclinaison à 60° permet de varier les traits comme avec un vrai crayon, ce qui rend le dessin aussi naturel que sur papier. Pour mes prises de notes pendant les réunions ou mes brouillons d’articles, c’est un pur plaisir. Je gribouille, j’annote, puis j’envoie tout vers mon Drive ou mon e-mail en un clic.

Un écran magnifique et confortable

Avec son écran FHD+ 90 Hz et une couverture 99 % sRGB, la Kamvas Slate 11 est un régal pour les yeux. Les couleurs sont éclatantes, la luminosité homogène, et surtout, le verre nano-égratigné donne cette sensation « papier » que j’adore. Le taux de rafraîchissement à 90 Hz rend le dessin ultra-fluide, et même en jeu ou en streaming, aucune saccade à signaler. J’ai d’ailleurs testé une session de retouche photo sur Canva pendant plus d’une heure sans fatigue visuelle. Le revêtement anti-traces est redoutablement efficace : fini les écrans gras ! Néanmoins, je porte, la plupart du temps, le gant fourni, pour éviter les traits improvisés à cause du frottement de la main, ou de l’un de mes bracelets de pierres 😊 !

Des performances solides pour une tablette Android

Avec son processeur Mediatek Helio G99 et ses 8 Go de RAM, la Kamvas Slate 11 gère sans broncher les applis les plus gourmandes. Je l’ai poussée dans ses retranchements : 12 calques dans une illustration sur Sketchbook, quelques onglets Chrome ouverts, un fond musical sur Spotify et elle n’a pas bronché. Le stockage interne de 128 Go, extensible jusqu’à 1 To, propose une vraie liberté pour sauvegarder ses projets, vidéos, ou documents pros.

Une tablette vraiment polyvalente

C’est sans doute ce que j’aime le plus : cette tablette ne se limite pas au dessin. Je l’utilise au quotidien comme une tablette Android classique, pour consulter mes mails, gérer mes fichiers sur Google Drive, et même jouer à quelques jeux légers. Grâce à sa batterie de 8 000 mAh, j’ai tenu près de 11 heures entre deux recharges, sans me priver de vidéos et de dessins. Je peux même réaliser quelques photos rapides, et sincèrement, la qualité est top ! Enfin, le mode écran divisé est un vrai plus : d’un côté mes notes, de l’autre mes croquis ou mon navigateur. Parfait pour les esprits multitâches comme le mien !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines d’utilisation quotidienne, je peux dire sans hésiter que la Kamvas Slate 11 m’a surprise par son équilibre. Ni trop « pro », ni trop « grand public », elle s’adresse autant aux créatifs qu’aux utilisateurs lambda. Huion a su allier performance, autonomie et plaisir d’utilisation dans un format compact et élégant. J’ajouterai un dernier point important, la sécurité ! En effet, comme sur n’importe quel ordinateur ou tablette classique, un mot de passe est nécessaire pour lancer les différentes applications.

Les points forts :

Tablette autonome : pas besoin d’ordinateur

: pas besoin d’ordinateur Stylet ultra-précis avec reconnaissance d’inclinaison

Écran 90 Hz d’une fluidité exemplaire

Android 14 fluide et bien optimisé

fluide et bien optimisé Grande autonomie (jusqu’à 11 h)

(jusqu’à 11 h) Surface « papier » très agréable pour écrire ou dessiner

Finition aluminium solide et élégante

Les points faibles :

Pas de port HDMI ni USB-A

Pas de support intégré (dommage pour le dessin à plat)

Charge un peu longue (plus de 2 h pour 100 %)

On pardonne ces petits défauts face à la qualité globale du produit. Pour son prix, la Kamvas Slate 11 propose une expérience haut de gamme difficile à égaler.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, mille fois oui. Que vous soyez artiste, étudiant, journaliste ou simplement amateur de beaux objets technologiques, cette tablette vous plaira. Elle combine autonomie, design et créativité avec une aisance bluffante, et son stylet fait toute la différence. C’est le compagnon parfait pour ceux qui aiment autant écrire que dessiner. Après trois semaines à l’utiliser pour tout : écrire, dessiner, corriger mes articles et même regarder quelques vidéos ou prendre mes notes en réunion, je peux dire que cette tablette coche presque toutes les cases. Polyvalente, intuitive et élégante, la HUION Kamvas Slate 11 a trouvé sa place sur mon bureau… et dans mon sac. Alors, seriez-vous tenté par une tablette capable de remplacer à la fois votre carnet, votre PC et votre chevalet de dessin ? Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

HUION Kamvas Slate 11 Tablette Graphique avec Écran Autonome sans PC, Stylet H-Pencil, Android 14, 8Go+128Go, WiFi, avec Batterie 8000mAh, Tablette de Dessin Portable 10.95'' Rafraîchissement 90Hz Algorithmes Développés en Interne : Le stylet H-Pencil intègre des années d’expertise de Huion en algorithmes de tracé, offrant une meilleure précision et évitant les décalages de ligne lors... Meilleure Vente n° 1

Caractéristiques techniques

Système d’exploitation : Android 14

Écran : 10,95 pouces FHD+ (1920 × 1200 px) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Stylet : H-Pencil avec 4096 niveaux de pression et reconnaissance d’inclinaison à 60°

Processeur : Mediatek Helio G99 à 8 cœurs

Mémoire : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via micro-SD

Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth

Autonomie : batterie de 8 000 mAh offrant jusqu’à 11 heures d’utilisation continue

Poids : environ 580 g

Autres atouts : écran à texture « papier », revêtement anti-traces, finition aluminium, design léger et portable

Contenu du colis

Tablette HUION Kamvas Slate 11

Stylet H-Pencil

Étui rigide de protection

Gant de dessin

Câble USB-C

Adaptateur secteur

Guide de démarrage rapide

* Prix constaté au 19 octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Tablette graphique HUION Kamvas Slate 11 Installation Sensibilité Réactivité Couleurs Rapport Qualité Prix Tablette créative, autonome, fluide, polyvalente, élégante. La HUION Kamvas Slate 11 est une tablette graphique autonome sous Android 14 qui combine dessin, productivité et loisirs. Son stylet H-Pencil ultra-précis, son écran FHD+ 90 Hz et sa grande autonomie en font un outil redoutablement polyvalent. Légère et élégante, elle séduit autant les artistes que les étudiants. Une alternative abordable au PC, parfaite pour créer, écrire et se divertir partout. User Rating: Be the first one !