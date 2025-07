Je teste la TEUFEL MYND, une enceinte portable vraiment pas comme les autres

Je ne vais pas vous mentir : Teufel et moi, c’est une vieille histoire d’amour. Je connais bien la marque allemande, réputée pour ses enceintes qui allient puissance sonore et design travaillé. Alors quand l’équipe Teufel m’a proposé de tester leur dernière nouveauté, la MYND, j’ai tout de suite accepté. Vendue actuellement à 229,99 €* au lieu de 249,99 € sur le site officiel Teufel, cette enceinte Bluetooth se veut différente : 50 % de plastique recyclé, batterie remplaçable, design personnalisable et jusqu’à 42 heures d’autonomie. Le tout, décliné en quatre coloris très sympas : Light Mint, Warm Black, Warm White et Wild Berry. Bref, sur le papier, elle a tout pour séduire… Mais, qu’en est-il en conditions réelles ? J’ai pris le temps de la tester longuement, et je vous livre aujourd’hui mon avis sans détours.

Mes premières impressions au déballage

Première chose qui m’a sauté aux yeux en ouvrant le colis : la simplicité et la sobriété de l’emballage. Pas de plastique inutile, tout est pensé pour minimiser l’impact environnemental. Je découvre l’enceinte dans son coloris Warm Black, très classe et passe-partout, avec un toucher légèrement granuleux qui lui donne un côté robuste et chic à la fois.

Elle est lourde : 2,44 kg. Clairement, on sent que ce n’est pas un gadget jetable. La sangle fournie est un vrai plus, pratique pour le transport. Ce qui m’a aussi marqué, ce sont les petites vis apparentes à l’arrière : Teufel assume totalement son parti pris de réparabilité, et j’avoue que ça me plaît.

Branchement et installation

L’installation ? Un jeu d’enfant. Ainsi, j’ai branché l’enceinte via USB-C pour la recharger un peu avant la première utilisation, puis je l’ai allumée. L’appairage Bluetooth s’est fait en quelques secondes, grâce au Bluetooth 5.3 et à la fonction Google Fast Pair. J’ai aussi testé la connexion via l’application Teufel Go, qui permet de régler pas mal de choses, comme l’égalisation ou le mode Battery Care. Pour ceux qui préfèrent les bonnes vieilles méthodes, il y a aussi une entrée jack 3,5 mm et une carte son USB-C pour une connexion directe à un ordinateur. Bref, que du plug and play, sans prise de tête.

Fonctionnalité 1 : Un son bluffant, même à bas volume

Premier test en douceur : j’ai lancé une playlist de jazz à faible volume pour voir ce qu’elle avait dans le ventre. Résultat immédiat : un son clair, précis, sans aucune saturation. Les voix ressortent parfaitement, les aigus sont doux et les médiums bien présents. Grâce à son système 2.1 et à ses guides d’ondes, elle propose une vraie stéréo large, même à bas volume. Parfaite pour une écoute en soirée, sans déranger les voisins. J’ai aussi remarqué que l’enceinte gérait très bien les petits détails, comme les frottements des balais sur la caisse claire ou les subtils souffles des instruments à vent. On se surprend à redécouvrir des morceaux qu’on croyait pourtant connaître par cœur. Franchement, il est rare d’obtenir une telle précision sans monter le volume.

Fonctionnalité 2 : Des basses profondes et bien maîtrisées

Second test, plus musclé : un morceau électro, bien chargé en basses. Et là, j’ai clairement pris une claque. Les membranes passives et le haut-parleur grave-médium font des merveilles : les basses sont profondes, puissantes, mais jamais boueuses. Même à fort volume, tout reste net. Elle fait vibrer la table, certes, mais sans jamais tomber dans la caricature. J’ai même essayé sur des morceaux de hip-hop et de reggae, deux styles où les basses jouent un rôle central : l’enceinte encaisse sans broncher, tout en restant bien maîtrisée. Ce qui m’a bluffé, c’est qu’on sent la dynamique, sans que ça devienne fatigant à l’écoute. Pour une enceinte portable, c’est un sacré tour de force.

Fonctionnalité 3 : Une autonomie qui frôle l’excès

Impossible de ne pas parler de son autonomie impressionnante : jusqu’à 42 heures en mode Éco, ce qui en fait clairement l’une des meilleures de sa catégorie. J’ai fait le test en conditions réelles, avec un volume modéré : elle a tenu un peu plus de 39 heures avant de rendre les armes. Et, grâce à sa charge rapide (jusqu’à 60 W), elle récupère vite. Le mode Battery Care est un plus malin : il préserve la batterie sur le long terme. Quant au branchement, c’est un vrai bonheur de ne pas devoir penser à la recharge toutes les deux heures, surtout lors d’un week-end en vadrouille. Et, cerise sur le gâteau, l’enceinte fait aussi office de powerbank : j’ai pu recharger mon smartphone et ma montre connectée sans problème pendant mes tests. Un détail qui peut faire la différence sur la route.

Fonctionnalité 4 : Une fonction Party-Link pour les soirées XXL

Dernier test, plus festif : la fonction Party-Link, qui permet de connecter jusqu’à 100 enceintes MYND (ou Rockster Go 2) en Bluetooth. Je n’ai pas 100 enceintes sous la main. Cependant, j’en ai testé deux ensemble, et le résultat est bluffant : un son parfaitement synchronisé et une couverture sonore large. Idéal pour une grande terrasse ou un jardin en été. Les fans de domotique apprécieront aussi sa compatibilité avec Google Home et Amazon Echo. L’appairage est ultra-simple : il suffit de quelques secondes pour tout connecter via l’appli ou les boutons physiques.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à l’utiliser un peu partout, je dois dire que la MYND m’a franchement convaincu. Ce n’est pas simplement une enceinte de plus sur le marché, elle a clairement une personnalité bien affirmée. Voici ce que j’en retiens :

Les points forts :

Un son d’une clarté rare pour une enceinte nomade, même à faible volume.

Une autonomie gigantesque, idéale pour les week-ends sans prise.

Un vrai produit durable, réparable et recyclable : ça change !

Une large polyvalence (Bluetooth, USB-C, jack, carte son, powerbank).

Les points faibles :

Le poids, forcément : 2,44 kg, ce n’est pas l’enceinte la plus légère.

Accessoires très limités dans la boîte (pas de chargeur secteur, pas de housse).

Son prix, même en promo, peut refroidir certains budgets, mais la qualité est bien là.

Malgré ces petits bémols, on sent que Teufel a mis un point d’honneur à proposer une enceinte pensée pour durer, avec une vraie approche responsable. Si on accepte son gabarit un peu costaud et son tarif, difficile de lui trouver de réels défauts sur le terrain.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter, si vous cherchez une enceinte solide, éco-conçue et performante. Elle est faite pour durer, elle procure un son puissant et riche, et elle a ce petit supplément d’âme qu’on ne trouve pas chez les modèles jetables. Une très bonne surprise ! Je vous rappelle que l’enceinte est vendue actuellement à 229,99 €* au lieu de 249,99 € sur le site officiel Teufel. Vous laisserez-vous tenter ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Prix actuel : 229,99 € (au lieu de 249,99 €)

Coloris : Light Mint, Warm Black, Warm White, Wild Berry

Dimensions : 26 × 18 × 10 cm — 2,44 kg

Batterie : Lithium-ion 5 200 mAh, jusqu’à 42 h d’autonomie (mode Éco)

Connexions : Bluetooth 5.3, USB-C (charge + carte son), jack 3,5 mm

Étanchéité : IP67 (poussière et immersion)

Haut-parleurs : 2 tweeters 20 mm + 1 grave 90 mm, système 2.1

Fonctions : Party-Link, Battery Care, powerbank, Google Fast Pair

Compatibilité : Android, iOS, Windows, Google Home, Amazon Echo

Le contenu du colis reçu

1 enceinte MYND

1 sangle de transport

(Chargeur secteur non fourni, ni housse de protection.)

Et vous, seriez-vous prêt à investir dans une enceinte robuste, durable et puissante comme la MYND de Teufel, ou préférez-vous un modèle plus léger et éphémère ?

*Le prix a été relevé le 8 juillet 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.