Je teste la trottinette électrique isinwheel GT1, équipée d’un moteur de 800 W (45 km/h)

Il y a quelques semaines, j’ai reçu un message d’isinwheel me proposant de tester une nouvelle trottinette électrique et plus exactement, le modèle isinwheel GT1. Une trottinette électrique tout-terrain de 800 W, vendue 439,99 €* au lieu de 649,99 € sur le site officiel (-60 € avec le code zone60). J’ai évidemment accepté pour quelques balades dans ma campagne ! Elle promet une autonomie de 45 km, une vitesse de pointe de 45 km/h après déverrouillage, et même un sac de transport offert.

Bref, tout ce qu’il faut pour donner envie de troquer la voiture contre une dose d’adrénaline sur deux roues. Ce modèle, certifié CE, se positionne entre la citadine sportive et la baroudeuse urbaine. Et, honnêtement, à ce prix-là, je voulais voir si la promesse tenait la route, au sens propre comme au figuré. Voici, par conséquent, mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du carton, le ton est donné : solide, bien emballée, sans gadget inutile. La trottinette pèse près de 24 kg, ce qui inspire tout de suite confiance dans la robustesse du châssis. Néanmoins, 24 kg, c’est tout de même lourd à porter pour l’installer dans un coffre de voiture, par exemple. Côté design, c’est sobre, élégant, avec des finitions noir mat et un plateau large recouvert d’un revêtement antidérapant.

Les clignotants intégrés sur les côtés ajoutent une touche moderne et sécurisante. Mention spéciale au sac étanche offert, pratique pour le transport ou les jours de pluie. Tout respire la qualité, et je sens déjà que ce modèle n’a rien d’un simple jouet électrique.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’habite à la campagne, mais je me rends souvent en ville pour mes petits achats. Entre les trajets en voiture, les bouchons et les parkings bondés, j’avais envie d’une alternative plus fun et plus écolo. La isinwheel GT1 promettait justement ce mélange de plaisir de conduite et de polyvalence : capable de rouler sur bitume comme sur chemins de terre. Et puis, disons-le franchement, le moteur de 800 W, cela attise la curiosité. Pouvoir grimper des pentes jusqu’à 30 % sans forcer, c’est une promesse que j’avais très envie de vérifier sur mes chemins vallonnés préférés.

Branchement et installation

Bonne nouvelle : la GT1 arrive quasiment montée. Il suffit de visser le guidon avec la clé hexagonale fournie, de vérifier la pression des pneus et de brancher la batterie sur une prise classique. Le temps de charge de 4 à 5 heures est raisonnable pour une batterie 48 V – 10 Ah. L’écran LCD s’allume dès la mise sous tension : vitesse, niveau de batterie, mode de conduite, tout est lisible. J’ai également téléchargé l’application isinwheel (iOS/Android) pour contrôler la vitesse, activer le régulateur ou verrouiller la trottinette. Une configuration rapide et fluide : en dix minutes, j’étais prêt à rouler.

Un moteur 800 W qui réveille les trajets

Sur route, la GT1 révèle immédiatement sa puissance. Le moteur sans balais de 800 W propulse la trottinette avec vigueur, même en côte. Je me suis amusé à la tester sur une montée de 20 %, et elle n’a pas faibli. Les accélérations sont franches, mais progressives, sans coup de fouet brutal, ce qui est rassurant.

Pour un usage quotidien, j’ai adopté le mode 25 km/h ; mais, soyons honnête, j’ai vite testé le mode débridé à 45 km/h. Attention cependant, en France, les trottinettes sont limitées à 25 km/h, au-delà, elles doivent être utilisées sur terrain privé ! Sensations garanties, surtout avec le double système de suspension avant et arrière qui absorbe les irrégularités sans broncher.

Comment débrider la trottinette isinwheel GT1 ?

Pour la débrider, rien de plus simple, il suffit de presser rapidement le bouton « M » cinq fois de suite. Vous passez ainsi de 25 à 45 km/h. Le changement est simple et très rapide, je sais que certains apprécieront. Je vous rappelle à nouveau qu’en France, la vitesse maximale autorisée est de 25 km/h. Vous pouvez la débrider, mais uniquement pour un usage sur terrain et routes privés.

Une autonomie qui tient ses promesses

Avec sa batterie 48 V – 10 Ah, la marque annonce jusqu’à 45 km d’autonomie. J’ai voulu vérifier en conditions réelles : trajets mixtes (ville, chemins, petites côtes), température moyenne de 18 °C. Résultat ? Environ 30 km avant de passer sous les 10 % restants. Un score très correct, surtout pour une machine de 23,7 kg qui envoie autant de puissance. La batterie amovible est un vrai plus. C’est aussi un argument de sécurité, de praticité et de durabilité indéniable.

Un confort de conduite bien pensé

La GT1 propose un réel plaisir de conduite. Le plateau large assure une bonne stabilité, même à grande vitesse, et les pneus tout-terrain de 10 pouces adhèrent parfaitement. Le système de freinage combiné (disques avant/arrière + frein électronique caché) est réactif sans être brutal. Sur terrain humide, il reste progressif et fiable. Les suspensions à double ressort amortissent efficacement les chocs. Même sur les pavés ou les chemins de gravier, la trottinette ne vibre pas excessivement. On sent que la GT1 a été conçue pour durer.

Un éclairage complet et intelligent

C’est souvent le point faible des trottinettes : l’éclairage. Pas ici. La GT1 embarque un phare avant puissant, un feu arrière bien visible, et même des clignotants latéraux sur le plateau. Et, le détail qui fait la différence : un projecteur bleu d’ambiance sous le châssis. La nuit, c’est non seulement stylé, mais également plus sécurisant pour être vu des autres utilisateurs. Le tout est étanche IPX4, donc aucun souci sous une petite pluie. Enfin, le régulateur de vitesse se montre utile pour les longues lignes droites.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines de trajets variés (route, piste cyclable, et quelques escapades tout-terrain), je dois reconnaître que la GT1 m’a bluffé. Elle combine puissance, autonomie et confort, sans se ruiner. Avant d’évoquer ses points forts, un mot sur le ressenti global : la GT1 m’a redonné le plaisir du déplacement autonome. C’est un petit concentré de liberté mécanique, à mi-chemin entre la trottinette urbaine et la mini-moto électrique.

Les points forts :

Moteur puissant de 800 W, capable de gravir 30 % de pente.

Suspension avant et arrière efficace, même sur chemins irréguliers.

Autonomie réelle de 30 à 40 km, très correcte pour ce format.

Batterie amovible.

Éclairage complet et stylé (phare, clignotants, projecteur bleu).

Application mobile simple

Vitesse maximale bridée par défaut à 25 km/h mais débridable

Bon rapport qualité/prix, surtout avec la promo actuelle.

Les points faibles :

Un peu lourde (près de 24 kg), essentiellement pour la porter dans les escaliers.

Temps de charge un peu long (4 à 5 h).

Malgré ces petits bémols, la isinwheel GT1 coche toutes les cases pour ceux qui cherchent une trottinette performante, robuste et amusante à conduire. C’est un modèle qui inspire confiance, même à haute vitesse.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésiter, oui. Pour moins de 500 €, la isinwheel GT1 propose des performances qu’on retrouve habituellement sur des modèles beaucoup plus chers. Elle convient aussi bien aux trajets domicile-travail qu’aux balades du week-end. Une vraie bonne surprise, que je recommande à tous ceux qui veulent allier mobilité, puissance et style.

En résumé, la isinwheel GT1 s'impose comme une trottinette puissante, bien équipée et abordable, idéale pour les aventuriers urbains ou les amateurs de sensations modérées. Et vous, seriez-vous prêts à troquer la voiture pour une GT1 de 800 W à 439,99 €* sur le site officiel (-60 € avec le code zone60) ?

Les caractéristiques techniques

Moteur : 800 W sans balais

Autonomie : jusqu’à 45 km

Batterie : lithium 48 V 10 Ah (certifiée CE et amovible)

Vitesse maximale : 45 km/h après déverrouillage (modes 6/15/25/35/45 km/h)

Capacité de pente : 30 %

Suspension : double ressort avant et arrière

Freins : disques avant/arrière + frein électronique

Pneus : 10 pouces tout-terrain (pneumatiques)

Poids net : 23,7 kg

Étanchéité : IPX4

Temps de charge : 4 à 5 heures

Charge maximale : 150 kg

Éclairage : phare avant, feu arrière, clignotants latéraux, projecteur bleu

Régulateur de vitesse : oui

Application mobile : compatible iOS / Android

Cadre : alliage d’aluminium

Garantie : 1 an (6 mois pour la batterie)

Expédition : entrepôt français, livraison DHL/DPD/GLS sous 2 à 3 jours

Le contenu du colis reçu

1 trottinette électrique isinwheel GT1

1 clé hexagonale en T

6 vis de poteau (dont 2 de rechange)

1 chargeur secteur + câble

1 manuel d’instructions

1 carte de marque

1 étiquette volante

1 sac de rangement étanche offert

