Je teste la trottinette électrique isinwheel GT2 (45 km/h de vitesse de pointe)

Depuis quelques années, les trottinettes électriques ont envahi nos rues, mais peu sortent vraiment du lot. La isinwheel GT2, elle, ne passe pas inaperçue, alors quand la marque isinwheel m’a proposé de la tester, j’ai accepté avec un brin de curiosité, je dois le reconnaître ! Avec son look de baroudeuse, son moteur de 1200W et ses pneus tout-terrain de 11 pouces, elle promet de transformer chaque trajet en mini-aventure. Actuellement proposée à 558,99 €* au lieu de 898,99 € sur le site officiel (moins 40 € avec le code GF40), elle semble bien décidée à prouver son efficacité et à faire pâlir la concurrence. Curieux de voir si elle tient toutes ses promesses, j’ai pris le guidon. Et, je vous raconte tout, de l’ouverture du carton à mes premiers essais, en conditions réelles bien entendu ! C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Carton XXL sur le pas de la porte. Première surprise : malgré ses 22,5 kg, la GT2 est relativement simple à extraire grâce à son bon conditionnement. L’alliage de magnésium du cadre saute immédiatement aux yeux : c’est solide, élégant, et ça ne sonne pas « plastique bas de gamme ». Une fois posée sur ses roues, elle en impose. Look agressif, finitions soignées, garde au sol généreuse… On est très loin du modèle urbain minimaliste. Mention spéciale pour le guidon ajustable et les câbles bien intégrés. Bref, elle respire la robustesse, et j’ai hâte de l’essayer.

Branchement et installation

Bonne nouvelle : l’assemblage est vraiment facile. Le guidon est déjà fixé, et tout est pré-câblé, la batterie est déjà installée et il n’y a qu’une visserie à serrer au niveau de l’éclairage avant. En 5 minutes chrono, je suis prêt à rouler. Côté charge, comptez 6 à 7 heures pour un plein d’énergie via l’adaptateur 54,6 V fourni.

L’écran LED s’allume d’un coup de NFC (carte fournie), et l’app isinwheel permet de tout contrôler : mode, éclairage, verrouillage, etc. Eh oui, on peut démarrer sans pousser, grâce au démarrage à vitesse nulle. Un vrai plus pour les pressés comme moi.

La puissance du moteur 1200W

Première accélération et… waouh. Les 1200 W du moteur brushless ne sont pas là pour faire de la figuration. En mode sport, la GT2 envoie du lourd, même en côte. J’ai testé une pente à 30 % près de chez moi : elle monte sans broncher. En ligne droite, la vitesse grimpe jusqu’à 45 km/h* (en terrain privé, évidemment). On se sent vite grisé, mais heureusement, les freins à disque avant/arrière + freins électroniques assurent un freinage net et sécurisant.

Ce qui m’a bluffé, c’est la réactivité de l’accélérateur : on a de la reprise même en pleine montée. On sent qu’il y a du couple sous le pied. C’est clairement un moteur qui vous donne envie de sortir des sentiers battus.

Les pneus tout-terrain de 11 pouces

Je m’arrête sur les pneus, car ils sont bien différents des trottinettes habituelles. En effet, que ce soit sur gravier, les chemins forestiers ou des pavés bancals, les pneus de 11 pouces absorbent les chocs avec brio. La bande de roulement adhère bien, même dans les virages un peu serrés. En ville comme à la campagne, je roule en confiance.

Je ne dis pas qu’on passe partout… mais presque. Et, cela change la donne quand on habite un coin mi-urbain mi-sentier comme le mien. Sur les trottoirs abîmés ou les passages caillouteux, je n’ai jamais eu à descendre de la trottinette. Même sur sol humide, l’adhérence reste rassurante, ce qui n’est pas toujours le cas avec des modèles urbains.

La suspension à quatre ressorts

Autre point fort inattendu : la suspension à bras oscillant avec quatre ressorts (deux à l’avant, deux à l’arrière). Sur des chemins cabossés, la différence avec une trottinette classique est flagrante (regardez la vidéo en fin d’article). On rebondit moins, on garde le contrôle, même en descente. Cela m’a permis, par exemple, de faire un petit sentier forestier sans faire souffrir mon dos.

Et, même sur des pavés ou les racines d’arbres en forêt, je n’ai jamais ressenti de vibrations désagréables dans les poignets. La trottinette garde le cap sans secousses excessives, ce qui améliore aussi la tenue de route à vitesse élevée. Franchement, j’ai presque eu l’impression d’être sur un VTT électrique.

L’écran LED et l’éclairage intelligent

L’écran LCD est grand, lisible même en plein soleil, et affiche toutes les infos utiles : vitesse, batterie, tension, mode, lumière… Le tout peut être personnalisé via l’application mobile. J’ai particulièrement apprécié le système d’éclairage intégré : phare avant puissant, feu arrière, clignotants et même lumière d’ambiance bleue qui s’active au freinage ou dans les virages.

Effet futuriste garanti la nuit. Et, côté sécurité, c’est du sérieux. La visibilité est excellente, même lors de mes trajets au petit matin ou en fin de journée. J’ai aussi remarqué que les autres usagers me voyaient mieux, notamment grâce aux clignotants, qui devraient être obligatoires sur toutes les trottinettes.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

J’ai utilisé la GT2 au quotidien pendant trois semaines : trajet maison-boulot, quelques balades tout-terrain, et même une escapade en forêt. Au quotidien, j’ai rapidement remplacé mes trajets voiture ou vélo par cette GT2, tant elle est confortable et plaisante à piloter. Même dans des conditions météo moyennes, elle m’a inspiré confiance. C’est un modèle qui donne envie de sortir, que ce soit pour aller bosser… ou juste pour le plaisir de rouler.

Les points forts :

Vraie puissance, même en montée

Confort de roulage exceptionnel grâce aux suspensions

Autonomie réelle proche des 50 km annoncés (en usage mixte)

Éclairage complet et sécurisant

Les points faibles :

Le poids : 22,5 kg, c’est lourd à porter dans les escaliers

Siège vendu séparément (dommage vu le potentiel en version assise)

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Si vous cherchez une trottinette performante, robuste et capable d’aller au-delà du bitume, la isinwheel GT2 est une excellente option. Elle propose des sensations proches du scooter électrique, tout en restant maniable et silencieuse. Un vrai compromis entre mobilité urbaine et escapade nature, surtout à ce prix promotionnel. Avec sa puissance, ses suspensions de pro et son éclairage soigné, la isinwheel GT2 coche presque toutes les cases. Et vous, tenté par l’expérience tout-terrain en trottinette électrique à moins de 550 € (moins 40 € avec le code GF40) ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques principales

Moteur : 1200W brushless

Batterie : 48 V 15 Ah (720 Wh)

Autonomie : jusqu’à 60 km

Vitesse max : 25 km/h (limitée), 45 km/h (débridé sur terrain privé)

Freins : disque avant et arrière + électronique

Pneus : 11” tout-terrain

Suspension : 4 ressorts + bras oscillant

Poids net : 22,5 kg

Charge max : 150 kg

Niveau d’étanchéité : IPX4 global, IP65 pour les circuits

Écran : LCD haute lisibilité

Application : isinwheel (iOS/Android)

Démarrage NFC, régulateur de vitesse, pliage rapide

Le contenu du colis reçu

Trottinette isinwheel GT2 (batterie intégrée)

Chargeur 54,6 V / 2A

Clé Allen + visserie

Manuel utilisateur (FR inclus)

Carte NFC pour démarrage

Sac étanche offert (surprise très utile !)

Petite sonnette déjà fixée (détail malin)

*Rappel : en France, la vitesse maximale autorisée sur route est de 25 km/h. Les vitesses supérieures peuvent être atteintes sur un terrain privé uniquement.