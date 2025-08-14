Je teste la trottinette électrique (surpuissante) isinwheel S10MAX 1000 W

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que les tests, nous adorons les réaliser, mais surtout, nous aimons vous faire part de nos expériences, toujours objectives ! Alors, lorsque la marque isinwheel m’a proposé le test de leur nouvelle trottinette électrique, j’ai accepté, en toute confiance. En effet, après avoir testé le modèle GT2 à 45 km/h et le VTT électrique M10 à moins de 750 €, j’étais curieux de découvrir une trottinette plus urbaine, mais capable de m’emmener au-delà du bitume. J’ai donc mis la main sur la isinwheel S10MAX 1000 W, actuellement en promotion à 578,99 €, et même à 538,99 €* avec le code exclusif neo40 en cliquant ici. Et croyez-moi, pour ce prix, c’est une sacrée surprise. Plongée au cœur du test de cette étonnante trottinette électrique, qui m’a laissé quelques bons souvenirs de promenade. C’est parti !

Mes premières impressions au déballage

Le colis est arrivé rapidement, bien protégé et plutôt compact. En ouvrant le carton, première bonne surprise : tout est bien calé, aucun jeu ni pièce qui traîne. La trottinette a une allure robuste, avec son deck (plateau) large de 19 cm, ses gros pneus de 10 pouces et ses finitions noir mat élégantes. Le guidon inspire confiance, et la présence d’un sac étanche fourni dans le pack est franchement appréciable. Je me suis immédiatement dit, que c’était du « lourd » qui m’attendait !

Pourquoi j’ai choisi de tester ce produit ?

Je cherchais une trottinette électrique capable de me servir autant pour mes trajets urbains quotidiens que pour mes escapades sur chemins de terre, là où les petits modèles classiques peinent à grimper, ou à affronter les chemins de cailloux. Avec son moteur 1000 W, ses 60 km d’autonomie annoncés et sa promesse de commuter urbain + aventure tout-terrain, la S10MAX semblait être le parfait compromis. Et puis, soyons honnête, elle est à un prix imbattable dans cette gamme. J’ai choisi quatre fonctionnalités qui me paraissaient importantes pour vous aiguiller sur un éventuel achat.

Branchement et installation

L’assemblage est simple : il suffit de fixer le guidon avec les vis fournies (une clé hexagonale T est incluse), et en 10 minutes chrono, c’est plié ou plutôt déplié. Le chargeur est basique, mais efficace, avec un temps de charge de 6 à 7 heures. L’écran LCD s’allume rapidement, les menus sont clairs, et l’app Isinwheel (disponible sur iOS/Android) permet de régler pas mal de paramètres : verrouillage, modes de conduite, etc. Voyons maintenant ce que cela donne en conditions réelles !

Fonctionnalité 1 : suspension à bras oscillant

Premier choc (au sens propre) : le système de suspension à bras oscillant. Bien plus efficace que les suspensions avant classiques, il absorbe les bosses de manière bluffante. Sur un chemin caillouteux, j’ai pu rouler à 35-40 km/h (sur chemin privé) sans sentir chaque caillou dans mes mollets. Et, en ville, cela gomme presque les pavés et les ralentisseurs avec un confort royal. Je n’avais encore jamais testé une trottinette qui proposait une telle sensation de souplesse, même sur les routes un peu défoncées de ma commune très rurale. On se surprend même à oublier qu’on est sur une trottinette électrique, tant la conduite devient douce et agréable.

Fonctionnalité 2 : clignotants au guidon

Alors là, j’applaudis ! Les clignotants directement intégrés aux extrémités du guidon, c’est non seulement pratique, mais aussi sécurisant. Ils sont très lumineux, visibles même en plein jour, et se déclenchent d’un simple clic. Fini le petit signe de bras à l’ancienne qui déséquilibre tout et que l’automobiliste ne voit pas forcément. Lors d’un trajet nocturne, j’ai vu plusieurs automobilistes ralentir simplement en voyant mes clignotants clignoter avec insistance. C’est une fonction qui devrait être obligatoire sur toutes les trottinettes, tant elle apporte une vraie sécurité en ville.

Fonctionnalité 3 : phares réglables

Rouler la nuit ne me faisait pas rêver, jusqu’à ce que je découvre les phares réglables du S10MAX. Ils éclairent fort avec un angle ajustable pour adapter la visibilité en fonction de la pente ou de la vitesse. Sur une descente mal éclairée, j’ai apprécié de pouvoir baisser légèrement l’angle pour mieux anticiper les obstacles. Même sur une route de campagne totalement plongée dans le noir, la visibilité reste impeccable grâce à leur puissance. Je me suis senti plus en confiance et beaucoup moins vulnérable face aux trous ou obstacles invisibles.

Fonctionnalité 4 : application mobile et écran LCD

L’écran LCD est grand, lisible, et affiche les infos essentielles : vitesse, mode, batterie, distance. Mais, l’app mobile pousse l’expérience plus loin. J’ai pu y activer le verrouillage à distance, configurer les modes de vitesse (jusqu’à 45 km/h après débridage), et suivre mes trajets. C’est fluide, bien pensé, et cela donne un vrai plus côté confort d’usage. De plus, j’ai également apprécié la possibilité de vérifier en temps réel la consommation de batterie et les kilomètres parcourus. Pour les amateurs de statistiques comme moi, c’est un réel bonheur de pouvoir analyser ses trajets après coup.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après trois semaines d’utilisation quasi quotidienne, je peux le dire : la S10MAX coche quasiment toutes les cases. Que ce soit pour aller bosser, faire une course ou me balader en forêt, elle assure. Elle est stable, confortable, et suffisamment puissante pour monter des pentes à 35 % sans broncher.

Les points forts

Moteur 1000 W puissant (30 Nm)

Très bonne autonomie réelle (50-55 km constatés)

Suspensions très efficaces

Clignotants bien intégrés

Application mobile complète

Plateforme large et stable

Facile à plier et à ranger

Les points faibles

Un écran peu visible en plein soleil

Mais, franchement, à ce niveau de prix, ces défauts sont très mineurs.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. La isinwheel S10MAX est selon moi l’une des meilleures trottinettes à moins de 600 €. Elle offre puissance, autonomie, confort et sécurité, avec un vrai souci du détail. Et, à 538,99 €* avec le code neo40 en vous rendant sur le site officiel isinwheel, elle devient carrément imbattable. Pour résumer ces quelques semaines de test, je peux dire que la S10MAX réussit là où beaucoup d’autres se contentent de promesses. Si vous cherchez une trottinette fiable, polyvalente et puissante pour moins de 600 €, foncez tant que la promo est active !

Les caractéristiques techniques

Moteur : 1000 W

Vitesse max déverrouillée : 45 km/h

Batterie : 48 V 15 Ah (720 Wh)

Autonomie max : 60 km

Pente max : 35 %

Poids net : 22,1 kg

Freins : disques avant/arrière + frein électronique

Écran : LCD large

Suspensions : bras oscillant + double ressort arrière

Étanchéité : IP54

Capacité max : 150 kg

Temps de charge : 6-7 h

Le contenu du colis reçu

Trottinette isinwheel S10MAX

Chargeur secteur

Clé hexagonale en T

Visserie (avec rechange)

Tube d’extension pour gonfler la chambre à air

Sac étanche pour transport

Guide d’utilisation

Carte de marque et étiquette volante

