Je teste l’Amano S900, un vélo électrique atypique sans « chaine » ni vitesse mécanique

Il y a quelques mois maintenant, j’ai eu la chance de mettre la main sur l’AMANO S900, un vélo électrique urbain qui se présente comme le plus stylé de 2025. Actuellement proposé à 1 599 €* au lieu de 1 999 €, il est disponible directement sur le site officiel d’AMANO. Un tarif qui place ce modèle dans la catégorie premium, mais qui promet un concentré de design, de technologie et de confort. Je précise que je n’ai pas acheté moi-même ce vélo électrique : c’est la marque qui m’a proposé de le tester.

J’ai accepté avec grand plaisir. Ainsi, nous réalisons de nombreux tests sur NeozOne et sommes de plus en plus sollicités, pour l’objectivité de ces derniers. Dans le cas de l’AMANO S900, cela m’a permis de profiter de quelques belles balades dans le Mâconnais, entre vignes et petits villages, un terrain idéal pour juger de son confort, ses performances et de son style. Et, croyez-moi, après quelques semaines de roulage intensif, je peux vous dire que ce deux-roues ne laisse personne indifférent. Présentation et retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Quand le carton est arrivé devant ma porte, je me suis tout de suite dit que ce vélo avait du caractère avant même d’avoir roulé un mètre. L’emballage est soigné, chaque élément bien calé, comme une pièce de collection que l’on ne voudrait pas égratigner. En ouvrant, j’ai découvert le cadre en aluminium aux finitions lisses, sans la moindre soudure visible, avec un câblage complètement dissimulé.

Rien qu’à la voir reposer encore à moitié démontée, la machine dégageait déjà un charme minimaliste et racé. Mention spéciale pour la peinture jaune mate : selon la lumière, elle prend des reflets qui attirent l’œil sans être tape-à-l’œil. Je suis fan du design, avant même de l’avoir essayé, et je dis souvent que je juge d’abord avec les yeux, ici, c’est donc mission accomplie : je suis séduit.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’aurais pu me contenter d’un énième vélo électrique de grande surface, mais l’AMANO S900 promettait autre chose : un statement de mode autant qu’un moyen de transport. L’argument « vélo le plus stylé de 2025 » me paraissait un peu marketing, alors je voulais vérifier si la promesse tenait la route. De plus, son poids plume de 19,4 kg et son autonomie annoncée jusqu’à 100 km étaient de sérieux atouts pour un usage urbain. Et, puis, avouons-le : je ne résiste pas à un bel objet technologique quand il se présente à moi. Passons maintenant à la partie technique !

Branchement et installation

Bonne surprise : le montage est simplissime. Fixer la roue avant, installer les pédales et régler la hauteur de selle m’ont pris à peine dix minutes. La batterie amovible se clipse facilement, et la première recharge complète s’est faite en un peu plus de cinq heures. J’ai apprécié de pouvoir la retirer pour la charger à l’intérieur, plutôt que d’apporter tout le vélo jusqu’à une prise. Niveau électronique, l’écran TFT couleur intégré au guidon s’allume sans délai et propose une interface claire : vitesse, autonomie restante, niveau d’assistance, tout est là.

L’assistance électrique au capteur de couple

Dès les premiers tours de pédale, j’ai compris que ce vélo n’avait rien de commun. Le capteur de couple adapte l’assistance en fonction de la pression exercée sur les pédales. Résultat : fini les accélérations trop brutales ou les démarrages mous. En ville, au feu vert, je pars de manière fluide, mais avec un petit boost appréciable, comme si quelqu’un me donnait une légère poussée dans le dos.

Avec ses 45 Nm de couple délivrés par le moteur arrière de 250 W, les relances sont franches sans jamais devenir fatigantes. Dans les coteaux du Mâconnais, je me suis surpris à monter sans effort, là où d’habitude, je finissais à bout de souffle.

La transmission par courroie carbone

Adieu la chaîne traditionnelle et ses maillons graisseux ! L’AMANO S900 adopte une courroie carbone qui promet 30 000 km sans entretien. Concrètement, cela se traduit par un pédalage silencieux, fluide et sans secousse. Lors de mes sorties matinales, j’ai particulièrement apprécié de ne pas gêner le voisinage ou les piétons croisés, avec un cliquetis métallique. Et, mes pantalons blancs lui disent merci : aucune trace noire en vue. Même sous la pluie, la courroie ne s’est jamais mise à grincer ni à sauter, ce qui confirme son côté zéro maintenance. J’ai pu enchaîner plusieurs trajets domicile-travail d’affilée sans même penser à l’entretien, un vrai luxe.

Le système de freinage hydraulique

La sécurité, c’est essentiel, d’ailleurs, je porte un casque, même si je n’y suis pas obligé ! Ici, la sécurité est donc au rendez-vous : avec ses freins hydrauliques ZOOM, l’AMANO S900 s’arrête en seulement 5 mètres à 25 km/h. J’ai eu l’occasion de tester en conditions réelles (merci au chien du quartier qui traverse sans prévenir). Résultat : un arrêt net, progressif, sans dérapage ni frayeur.

Un détail qui rassure, surtout quand on circule dans une ville dense où les imprévus sont monnaie courante. J’ai aussi testé les freins sous la pluie sur une descente pavée : la puissance restait constante, sans perte d’efficacité. Ce niveau de contrôle rend les trajets urbains bien plus sereins, même aux heures de pointe.

L’éclairage intégré et le design global

Impossible de parler de ce vélo sans évoquer son design intégré. Le phare avant est directement moulé dans le cadre, ce qui donne une allure futuriste et élégante. La nuit, le faisceau de 10 à 15 mètres éclaire suffisamment pour voir et être vu, sans casser la ligne épurée du vélo. Ajoutez à cela un choix de sept couleurs mates « dopamine » et vous obtenez un vélo qui fait autant office d’accessoire de mode que de moyen de transport. Lors d’une sortie nocturne entre amis, plusieurs m’ont demandé si ce vélo sortait d’un film de science-fiction. En journée, garé devant un café, il attire aussi facilement les regards que n’importe quelle moto haut de gamme. Je vous conseille donc vivement de le protéger contre le vol s’il devient vôtre. Original, et peu courant, il attire les regards, c’est indéniable.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après un mois à alterner entre trajets domicile-travail, balades en parc et sorties dans le Mâconnais, l’AMANO S900 s’est imposé comme un compagnon fiable et stylé. C’est un vélo qui donne envie de rouler davantage, même quand je n’ai pas réellement de destination en tête. À chaque sortie, j’ai eu cette impression d’allier plaisir de conduite et regard des passants intrigués, ce qui n’est pas pour me déplaire.

Les points forts :

Design intégré et finitions premium

Courroie carbone silencieuse et sans entretien

Capteur de couple pour une assistance fluide

Poids léger pour un vélo électrique (19,4 kg)

Freins hydrauliques performants et rassurants

Batterie amovible avec bonne autonomie

Les points faibles :

Tarif premium qui peut rebuter certains

En résumé, il coche quasiment toutes les cases, mais mériterait un équipement arrière complet de série.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Si vous cherchez un vélo électrique aussi beau qu’efficace, le S900 mérite votre attention. Il n’est pas donné, mais il assume son positionnement : un objet de mode fonctionnel, pensé pour ceux qui veulent rouler avec élégance. Voilà mon retour complet sur ce vélo électrique qui combine design, praticité et sécurité. Alors, convaincus par ce nouveau venu sur le marché du vélo électrique ? Si tel est le cas, vous pouvez le retrouver sur le site officiel au prix de 1 599 € au lieu de 1 999 €. Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Moteur arrière : 250 W, couple de 45 Nm

Batterie Samsung 36 V 10 Ah, autonomie 85-100 km

Poids : 19,4 kg

Transmission par courroie carbone, mono-vitesse

Freins hydrauliques ZOOM, distance de freinage 5 m

Écran TFT couleur intégré

Phare LED intégré, 10 m de faisceau

Taille adaptée : 160 à 200 cm

Charge maximale : 150 kg

Cadre en aluminium aérospatial

Divers coloris disponibles (Blanc, rouge, noir, mauve, jaune, bleu, vert)

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, j’ai trouvé :

Le vélo pré-assemblé à 90 %

La batterie amovible Samsung

Un chargeur secteur et câble de recharge batterie

Les pédales à fixer

La tige de selle et la selle

Un jeu complet d’outils (clé hexagonale, clé multifonctions)

Un manuel utilisateur clair et illustré

Une sonnette et un feu arrière rechargeable par USB (petit accessoire indépendant)