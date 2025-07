Je teste l’aspirateur balai DREAME H15 Pro Heat (sans fil) qui lave les sols à 85°

Sur NeozOne, nous aimons particulièrement tester de nouveaux produits, afin de donner notre avis, toujours objectif et sans concession. Points forts, points faibles, nous restons transparents, et c’est peut-être pour cela que les marques nous font confiance. Ainsi, il y a quelques semaines, la marque Dreame m’a proposé le test de l’un de ses nouveaux aspirateurs balai. Je dois l’avouer d’entrée de jeu : le Dreame H15 Pro Heat, avec son nettoyage à 85 °C, son bras robotisé IA GapFree et son aspiration à 22 000 Pa, m’avait intrigué.

À 699 €* sur Amazon ou sur le site officiel Dreame, il se positionne clairement dans le haut de gamme des aspirateurs laveurs. Mais, il promettait tellement de fonctionnalités innovantes, que je n’ai pas résisté à l’envie de le tester sur mes sols (et sur mes nerfs). Voici mon retour complet, après plusieurs semaines à passer du mode eau chaude au mode silencieux, en passant par l’appli et le séchage express… Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Le (double) carton est énorme et lourd. Pas étonnant, l’appareil pèse 6,2 kg à lui tout seul. En l’ouvrant, je découvre un design plutôt élégant : noir mat, finitions propres, rien à dire. Le socle de recharge est large, la poignée bien pensée, et la promesse de laver les bords sans laisser un millimètre de saleté me laisse songeur. La brosse rotative de rechange, le produit nettoyant fourni, et le filtre HEPA supplémentaire montrent que Dreame pense à tout. Je sens déjà que je ne vais pas regretter cette expérience.

Branchement et installation

Bonne nouvelle : aucune vis ni tournevis nécessaire. Il suffit d’assembler la poignée au corps de l’appareil (un simple « clic » suffit), de poser le tout sur son socle, et de brancher. La charge complète prend environ quatre heures. Pendant ce temps, j’ai téléchargé l’application Dreamehome, qui m’a guidé pas à pas. Connexion Wi-Fi facile, reconnaissance instantanée de l’appareil, et même possibilité de mise à jour du firmware.

Le lavage à l’eau chaude à 85 °C

Première utilisation en mode eau chaude. L’appareil chauffe et me prévient lorsqu’il est prêt. J’attaque la cuisine : taches de graisse, traces de pattes de chien, résidus de café. Résultat ? Impeccable. La brosse est lavée en continu, l’eau chaude dissout la crasse, et le sol est visiblement plus propre que d’habitude. Ainsi, je n’ai même pas eu besoin de passer plusieurs fois au même endroit. Un vrai gain de temps. Même les joints entre les carreaux semblaient retrouver leur couleur d’origine. Ce mode est vite devenu mon réflexe quand je veux un sol propre et désinfecté.

Le bras robotisé IA GapFree

Ce bras, c’est LA promesse futuriste du H15 Pro Heat. Il pivote automatiquement pour aller au ras des murs et des plinthes, là où mes anciens laveurs laissaient toujours un liseré sale. Dans ma salle de bain, avec ses angles étroits, aucun recoin n’a été oublié. Et, je vous garantis qu’un sol sans « bord sale », cela fait toute la différence visuellement. De plus, on sent que la brosse double bord + l’intelligence embarquée travaillent en équipe. J’ai même testé sur les marches du couloir : le bras a réussi à longer les plinthes sans que je le guide vraiment. Le résultat est net, comme si j’avais frotté à la main.

La navigation automatique à plat

Alors là… bluffé. Le Dreame H15 Pro Heat peut se poser presque à plat (180° de portée), et se manœuvre comme un robot aspirateur sous le lit ou le canapé (vidéo ci-dessous). Je l’ai utilisé pour nettoyer sous mon meuble range bordel : pas besoin de me baisser (ça m’arrange à cause de mes maux de dos), ni de tout déplacer.

Le mode manuel reste nécessaire pour le guider, mais la maniabilité est étonnante. Il roule tout seul, lentement, mais sûrement. Et surtout, il aspire toujours. J’ai aussi tenté sous un buffet bas de cuisine, là où s’accumulent miettes et poussières : mission réussie. Cette fonction évite bien des contorsions inutiles.

Le séchage express à 90 °C

Une fois la maison propre, je replace le Dreame sur sa base. Il lance automatiquement le nettoyage de la brosse à 100 °C, puis le séchage à 90 °C. En cinq minutes chrono, c’est terminé. Pas d’odeur, pas d’humidité stagnante, la brosse est propre, sèche et prête pour la prochaine session.

Et moi, je n’ai rien eu à faire. C’est ce que j’appelle une corvée bien terminée. Avant, il me fallait démonter la brosse et la faire sécher à l’air libre : une vraie galère. Là, elle est prête à repartir dès le lendemain matin.

Pourquoi j’ai choisi de tester ce produit ?

Parce que j’ai un chien. Et, qu’elle perd ses poils. Partout. Tout le temps. Et aussi parce que j’en avais assez de devoir passer l’aspirateur, puis la serpillière, puis re-nettoyer les coins. Un laveur qui aspire, lave, sèche, et s’attaque aux bords ? Forcément, cela m’a parlé. D’autant que le Dreame H15 Pro Heat promet de chauffer l’eau à 85 °C, de nettoyer sous les meubles à plat à 180°, et de se contrôler à distance via une application. J’ai craqué.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement ? Je pensais que ce serait un gadget de plus. Mais, le Dreame H15 Pro Heat est vite devenu un incontournable chez moi, notamment grâce à sa polyvalence, sa puissance d’aspiration et son efficacité globale. C’est un appareil complet, mais il faut aimer la technologie. Si vous cherchez un simple balai vapeur, passez votre chemin. Si vous voulez un laveur intelligent qui bosse dur à votre place, foncez.

Les points forts :

Aspiration à 22 000 Pa vraiment puissante

Lavage à l’eau chaude qui désincruste en profondeur

Brosse autonettoyante à 100 °C

Séchage express en 5 min

Bras robotisé GapFree pour nettoyer les bords

Application intuitive et mise à jour logicielle

Les points faibles :

Prix élevé (699 €)

Assez lourd (6,2 kg à manier)

Autonomie limitée à 20 minutes en mode eau chaude

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Pour les maisons avec des animaux, des enfants ou des sols qui méritent un vrai coup de chaud, le H15 Pro Heat vaut clairement son prix. Et, honnêtement, j’en suis presque à espérer que quelqu’un salisse le sol, juste pour le ressortir. Alors, qui aurait cru qu’un aspirateur laveur pourrait faire partie de mes objets préférés à la maison ? Certainement pas moi… Et pourtant, le Dreame H15 Pro Heat à 699 €* sur Amazon, ou sur le site officiel Dreame, m’a conquis. Et vous, êtes-vous prêts à passer au nettoyage intelligent à 85 °C ?

Les caractéristiques techniques

Nom complet : Dreame H15 Pro Heat

Puissance : 400 W

Aspiration : 22 000 Pa

Réservoirs : 800 ml (eau propre), 650 ml (eau sale debout), 400 ml (à plat)

Batterie : 6 x 5 000 mAh

Autonomie : 72 min (silencieux), 20 min (eau chaude)

Temps de charge : 4 h

Poids : 6,2 kg

Niveau sonore : 76 dB

Contrôle : via application Dreamehome

Le contenu du colis reçu

Corps principal x1

Poignée x1

Brosse rotative de rechange x1

Socle de recharge x1

Brosse de nettoyage x1

Nettoyant pour sols multisurfaces x1

Filtre de rechange x1

* Prix constaté le 15 juillet 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par le vendeur.