Je teste l’aspirateur balai lavant Tineco Floor One S9 Artist

Vous le savez, sur NeozOne, nous testons de nombreux produits, et les marques nous font confiance grâce à notre objectivité., j’ai été contacté par Tineco pour découvrir leur toute dernière nouveauté : l’aspirateur balai Floor One S9 Artist. J’ai accepté avec grand plaisir – il faut dire que je suis toujours curieux de voir ce que la marque peut proposer de plus ingénieux d’un modèle à l’autre.

Ce nouvel aspirateur laveur sans fil affiche un design inspiré des aurores boréales, une puissance d’aspiration de 22 kPa, un système autonettoyant à 85 °C, et surtout, une promesse alléchante : nettoyer efficacement jusqu’aux bords. Proposé à 799 €* sur le site de Tineco (et à 849 €* sur Amazon en ce moment), il se positionne clairement dans le haut de gamme. Autant dire que j’avais hâte de le confronter à mon quotidien… de maniaque du ménage assumé. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du carton, l’effet « waouh » opère. Le design est franchement réussi : les teintes bleutées sont élégantes, presque zen, et les matériaux respirent la qualité. Le Floor One S9 Artist semble robuste, sans être massif, et chaque accessoire est bien calé dans son compartiment. Tout est là : station de charge, rouleau de rechange, solution nettoyante, outil de nettoyage… et un manuel clair, ce qui est rare.

À vrai dire, je n’ai jamais eu autant envie de passer la serpillère de ma vie. Le packaging est digne d’un smartphone haut de gamme et tout donne cette impression que l’on a affaire à un appareil hautement technologique. Même le câble de la base est soigneusement rangé dans un petit compartiment séparé. Bref, on sent que Tineco soigne les détails et cela inspire confiance avant même la première mise en marche.

Branchement et installation

L’installation est un jeu d’enfant. Il suffit de clipser les éléments, remplir le réservoir d’eau propre, brancher la base, et le laisser charger avant la première utilisation. En quatre heures, il est prêt à l’action. L’appairage avec l’application Tineco se fait en quelques secondes grâce au Wi-Fi intégré et l’écran LED vous guide à chaque étape. En bref : aucune prise de tête, même pour ceux qui fuient les notices.

À noter : l’écran affiche même un niveau sonore de votre environnement, et l’appli vous permet de suivre la progression de l’auto-nettoyage ou du séchage à distance. On est clairement sur du smart nettoyage, et j’avoue que j’aime bien cette idée de piloter mon aspirateur comme une enceinte connectée. Même l’assistant vocal intégré vous parle pendant les sessions de nettoyage. Par exemple, il vous dit clairement quand il est temps de vider le bac ou lancer un cycle de séchage.

Le nettoyage combiné aspirateur + lavage

C’est LE point fort de l’appareil. Le Tineco aspire et lave simultanément. Je l’ai testé dans ma cuisine après un repas de famille – vous imaginez les miettes, traces de pas et éclaboussures en tout genre. Résultat : un sol impeccable, sans effort. Le rouleau humidifie juste ce qu’il faut, l’aspiration est puissante et silencieuse, et le sol sèche en quelques minutes. Fini les balais, les seaux et les jurons dans la cuisine. Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est que l’eau propre et l’eau sale sont parfaitement séparées, donc pas de risque de remettre la saleté sur le carrelage. Même les taches de sauce tomate ont disparu en un seul passage. L’appareil détecte automatiquement les zones les plus sales grâce à la technologie iLoop, et ajuste l’intensité en temps réel. On sent que tout est optimisé pour économiser l’eau, le détergent… et notre patience.

La glisse à 360° et l’aplatissement à 180°

Grâce à la technologie SmoothDrive, l’aspirateur glisse comme sur des roulettes. Le plus bluffant reste la capacité à s’aplatir complètement pour passer sous les lits et les meubles bas. J’ai enfin pu atteindre les moutons de poussière qui se cachaient depuis Noël sous le canapé. Et ça, sans me plier en quatre. La tête pivote sans forcer, même dans les angles, ce qui m’a permis de nettoyer derrière le meuble TV sans rien déplacer. Je pensais qu’un appareil aussi puissant serait difficile à manier : c’est tout le contraire. De plus, il se manie du bout des doigts, même sur les tapis fins.

Le système anti-emmêlement DualBlock

Chez moi, entre les cheveux longs de ma fille et ceux du chien (oui, il a une belle toison), les rouleaux d’aspirateur rendent souvent l’âme au bout d’un mois. Là, rien. Le système DualBlock, avec ses deux grattoirs, empêche les cheveux de s’enrouler autour du rouleau. À chaque passage, tout est attrapé et dirigé vers le bac à eaux usées. Plus besoin de nettoyer à la main les amas de poils. Je n’ai pas eu une seule fois à sortir le cutter pour libérer la brosse, ce qui, dans mon quotidien, relève presque du miracle. Même les poils fins coincés dans les coins sont aspirés sans rechigner. Le système capture tout sans bouchon, ni bourrage, même après plusieurs jours d’utilisation. Franchement, pour une maison avec animaux et ados aux longues crinières, c’est un gain de temps.

L’auto-nettoyage FlashDry

Appuyer sur un bouton et regarder l’aspirateur se nettoyer tout seul avec de l’eau chaude, puis se sécher à l’air à 85 °C ? Oui, c’est possible. Et, c’est un bonheur. Le système FlashDry rince le tuyau et le rouleau, puis les sèche rapidement pour éviter les moisissures ou mauvaises odeurs. On entend le souffle chaud comme dans un sèche-cheveux. En moins de cinq minutes, tout est propre et sec. C’est la fonctionnalité qui m’a fait passer de « satisfait » à « conquis ». Fini les brosses humides qui sentent mauvais au bout de deux jours. Et, surtout, je n’ai plus aucune excuse pour ne pas le ranger directement après usage. Il sort aussi propre qu’il est entré, prêt pour la prochaine mission sol.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à l’utiliser quasiment tous les jours, je peux dire que le Tineco Floor One S9 Artist a clairement changé ma routine. Il est efficace, rapide, intuitif, et surtout : il me fait gagner un temps fou. Même les zones difficiles ne lui résistent pas. Il m’a réconcilié avec le ménage humide, que je repoussais souvent au week-end. Les sols sont propres, sans effort, et l’appareil reste impeccable grâce à son système d’auto-nettoyage. Un vrai allié au quotidien, surtout dans une maison bien remplie comme la mienne.

Les points forts :

Ultra maniable et plat, il passe partout sans effort.

L’aspiration + lavage en une seule passe est redoutablement efficace.

Le système anti-cheveux est bluffant.

L’auto-nettoyage est un réel gain de temps (et d’humeur).

L’écran LED et l’app sont intuitifs.

Les points faibles :

Le prix reste élevé, même en promo.

L’appareil pèse tout de même 5,3 kg (sans être trop lourd à l’usage).

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter, surtout si vous avez des enfants, des animaux ou un emploi du temps un peu serré. Le Tineco Floor One S9 Artist change clairement la corvée de nettoyage en un geste simple et presque plaisant. Il est cher, certes, mais il vous fera gagner du temps, de l’énergie. Je vous rappelle son prix, que j’estime, malgré ses performances, un peu élevé : 799 €* sur le site de Tineco et 849 €* sur Amazon en ce moment. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans un aspirateur laveur design qui se nettoie tout seul… et qui adore les coins inaccessibles ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 22 kPa

Puissance : 230 W

Autonomie : Jusqu’à 50 minutes

Réservoir eau propre : 1 L

Réservoir eau sale : 0,75 L

Technologies : SmoothDrive, DualBlock, FlashDry, iLoop

Inclinaison : Jusqu’à 180°

Affichage : Écran LED + assistant vocal

Connectivité : Wi-Fi + appli Tineco

Poids : 5,3 kg (7 kg avec station)

Surfaces compatibles : Carrelage, parquet, vinyle, béton ciré

Alimentation : Batterie 25,2 V DC

Le contenu du colis reçu

1 aspirateur Tineco Floor One S9 Artist

1 station de charge et de séchage

1 rouleau de brosse (installé)

1 rouleau de brosse supplémentaire

1 bouteille de solution nettoyante

1 outil de nettoyage

1 filtre sec

1 manuel d’utilisation

*Les prix ont été relevés le 03 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.