Je teste l’aspirateur balai laveur (à eau chaude) X4 Pro de MOVA et c’est une belle surprise !

Je ne vais pas vous mentir : je ne suis pas du genre à m’extasier devant un appareil ménager. Alors quand la marque MOVA m’a proposé de recevoir en test, leur dernier balai laveur en exclusivité, je me suis dit : pourquoi pas ? Un balai laveur, pour remplacer mon balai espagnol qui travaille chaque jour, notamment depuis que j’ai accueilli Athéna, petite chienne de trois mois qui s’oublie parfois. Je me suis alors dit que cela me permettrait peut-être d’économiser de l’eau et m’éviterait un nettoyage quotidien des franges de ma serpillière. Et, quand j’ai déballé le MOVA X4 Pro, vendu 599 €* sur Amazon, j’ai immédiatement su que j’avais affaire à un outil différent. Cet aspirateur balai laveur de sols durs, ultra-puissant, avec jet vapeur, lumière verte et station de lavage autonettoyante, promettait de faire briller mon sol sans effort. Et, autant dire que chez moi, entre les repas, les chats, et le chien, le sol a besoin de sérieux renforts… Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Le colis était compact, mais lourd. Le design du MOVA X4 Pro m’a immédiatement tapé dans l’œil : un mélange de noir mat et de finitions argentées, plutôt élégant pour un appareil de ménage. Tout est bien rangé, bien protégé. Le balai en lui-même inspire confiance, avec une prise en main solide et un poids qui laisse penser à de la qualité. La station de charge, elle, impressionne : massive, mais bien pensée, avec son design incliné pour accueillir le balai sans devoir le soulever.

Branchement et installation

Aucune difficulté de ce côté-là. Il suffit d’assembler le manche, remplir le réservoir d’eau propre à la base de l’appareil, brancher la station, et c’est parti. L’appareil se pose simplement sur sa base, sans effort. Premier bon point : pas besoin de soulever l’aspirateur pour l’enclencher. En moins de dix minutes, j’étais prêt à attaquer les sols. Le guide utilisateur est clair, même si quelques détails techniques auraient mérité un peu plus d’explications.

Le jet vapeur à 80 °C, première découverte bluffante

C’est LA fonction phare du MOVA X4 Pro. Grâce au bouton sur le manche, on active une projection ciblée de vapeur à 80 °C sur les taches. Résultat ? Un vrai décapage thermique. J’ai testé sur une tache de sauce oubliée sous la table : en un passage, elle a disparu. C’est efficace, rapide, et surtout hygiénique. La promesse d’éliminer 99,9 % des bactéries n’est absolument pas exagérée. Et, pour quelqu’un comme moi qui héberge deux chats et un chiot, les accidents existent comme les pattes salies de terre ! Ce qui est impressionnant, c’est qu’on peut précisément doser l’application : un petit appui pour humidifier légèrement, un appui prolongé pour un nettoyage en profondeur.

Une lumière verte pour repérer la saleté, vraiment ?

Sur le carton d’emballage, j’ai aperçu cette lumière verte en me demandant si cette nouveauté était un gadget ou une véritable utilité. En réalité, je l’ai appris à l’utilisation, c’est tout bête, mais redoutablement utile. Le MOVA X4 Pro est équipé d’un faisceau LED vert qui s’allume automatiquement quand on incline l’appareil à plat. Sur mon carrelage sombre, j’ai pu repérer des poussières invisibles à l’œil nu.

C’est un vrai plus pour les maniaques de la propreté. Et, moi, je le suis devenu un peu plus depuis. Cette lumière fonctionne un peu comme un projecteur ciblé : elle révèle tout ce qu’on pensait avoir déjà nettoyé… et ce n’est pas toujours flatteur. J’aurais aimé pouvoir l’activer manuellement sur n’importe quel mode, car même en journée, elle rend le nettoyage plus précis.

La base autonettoyante à 100 °C : un réel bonheur !

Là aussi, le X4 Pro envoie du lourd. Une fois le ménage terminé, je le repose sur sa base et lance le nettoyage de la brosse. De l’eau chaude à 100 °C, un rinçage en profondeur, puis un séchage à l’air chaud à 90 °C. C’est rapide (5 minutes) ou plus doux (30 minutes), selon le mode que l’on choisit. Généralement, j’opte pour les 30 minutes, car je n’ai jamais besoin de mon balai après avoir terminé le lavage des sols.

En revanche, et ça, c’est un vrai avantage : fini les mauvaises odeurs de serpillière ou les bactéries qui s’accumulent dans les poils. Et surtout, pas besoin de mettre les mains dedans : tout se fait automatiquement sans éclaboussures ni démontage fastidieux. J’ai remarqué que la brosse ressort propre et sèche, prête à être utilisée dès le lendemain sans la moindre odeur désagréable.

Le nettoyage à plat à 180°, une autre fonctionnalité intéressante

Autre point que j’ai adoré : le X4 Pro peut se coucher à plat, jusqu’à 180°. Il passe sous le canapé, les lits, les meubles bas sans que je doive tout déplacer. Sa maniabilité est étonnante, avec un guidage fluide même dans les recoins. Grâce à l’angle de rotation de 60°, il se faufile partout. C’est un réel gain de temps et d’énergie. J’ai même réussi à nettoyer sous un buffet que je n’avais pas bougé depuis… un certain temps, disons ! Et, grâce à une petite roue de guidage placée à l’arrière, le mouvement reste fluide, même en position allongée.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

J’ai utilisé le MOVA X4 Pro presque tous les jours pendant plusieurs jours. Que ce soit pour nettoyer après le petit-déjeuner, retirer les poils de chien ou faire un ménage plus en profondeur, il a toujours répondu présent. Son efficacité m’a bluffé, surtout sur les tâches difficiles. La vapeur fait une vraie différence, et je me sens rassuré de savoir que mes sols sont vraiment propres, pas juste en apparence. Le gain de temps et le confort sont réels. C’est un appareil haut de gamme qui mérite son prix.

Les points forts

Jet vapeur à 80 °C ultra-efficace

Station autonettoyante et séchage intégré

Lumière verte pour détecter les saletés

Aspiration puissante

Nettoyage à plat très pratique

Montage facile, design élégant

Bonne autonomie (45 minutes)

Les points faibles

Prix élevé : 599 €, même si justifié

Réservoir d’eau sale un peu difficile à ouvrir

LED verte non activable manuellement

Assez lourd à manipuler pour un usage rapide

Pas de mode silencieux pour les nuits

En résumé, si vous cherchez un aspirateur-laveur de sol réellement performant, facile à entretenir, et avec des fonctionnalités avancées comme le jet vapeur ou la station autonettoyante, je vous recommande vivement le MOVA X4 Pro, proposé à 599 € sur Amazon. Ce n’est pas juste un gadget, c’est un vrai partenaire du quotidien. Et, vous, seriez-vous prêt à investir dans un appareil comme celui-ci pour vous simplifier la vie et garder vos sols impeccables sans effort ?

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 20 000 Pa

Vapeur SpotHeat™ : 80 °C

Lavage des brosses : à 100 °C

Séchage : air chaud à 90 °C

Autonomie : jusqu’à 45 min

Poids : 1,1 kg

Nettoyage à plat : 180°

Réservoirs d’eau propre et sale séparés

Le contenu du colis

Le corps principal du MOVA X4 Pro

Le manche

La station de charge/lavage

Une brosse de rechange

Un filtre de rechange

Une brosse de nettoyage

Un flacon de solution nettoyante (MFF3)

Le mode d’emploi

C’est complet et tout est bien pensé. Mention spéciale à la station, très intuitive à utiliser.

