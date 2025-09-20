Je teste l’aspirateur balai laveur Dreame H15S (21 000 Pa) avec bras robotisé

J’ai eu la chance de recevoir l’aspirateur balai laveur Dreame H15 S directement de la marque, en avant-première, avant même sa commercialisation en France. Comme j’adore tester de nouveaux produits, je ne pouvais pas laisser passer l’occasion, surtout que celui-ci m’avait particulièrement intrigué : il promettait tout simplement de faire la nique aux poils d’animaux, mon cauchemar quotidien. J’ai d’ailleurs déjà eu l’opportunité de tester le Dreame H15 Pro Heat, qui vient lui aussi d’être lancé le 5 septembre, et dont je vous parlais dans cet article complet.

Depuis le 5 septembre, le H15 S est désormais disponible sur Amazon au prix de 499 €*. À ce tarif, Dreame promet un concentré de technologies : aspiration à 21 000 Pa, bras robotisé AI DescendReach, nettoyage triple arête et système anti-enchevêtrement TangleCut. Autant dire que je l’ai mis à rude épreuve dans ma maison où poils de chien, miettes et poussières envahissent littéralement mon espace vital. Voici immédiatement mon retour d’expérience !

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture de la boîte, on sent immédiatement le soin apporté à la présentation. Le corps principal est massif, mais élégant, noir mat avec des finitions solides. Tous les accessoires sont soigneusement emballés : une brosse rotative de rechange, un filtre HEPA supplémentaire, une solution de nettoyage, la brosse de nettoyage et un socle de recharge compact. Tout est là, prêt à être assemblé. L’impression générale ? On est face à un appareil haut de gamme pensé pour durer comme j’y suis habitué avec les produits Dreame.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Si vous avez des chiens comme moi, vous savez à quel point les poils s’invitent partout : tapis, canapés, recoins impossibles à atteindre. J’avais besoin d’un appareil capable de gérer à la fois les saletés sèches (miettes, poussière, poils) et humides (taches, liquides renversés).

De plus, la promesse d’un nettoyage sans enchevêtrement était irrésistible : je me suis souvent retrouvé à passer plus de temps à démêler la brosse qu’à nettoyer ma maison. Je connais déjà très bien la marque Dreame et je lui fais une confiance totale, notamment depuis mon test du Dreame L20 Ultra. Autant dire que je partais déjà confiant avant même d’allumer ce H15 S.

Branchement et installation

Le montage se fait en quelques minutes. Il suffit de clipser le manche au corps principal, de placer la brosse, et l’aspirateur est prêt. Le socle de recharge se branche simplement, et l’appareil se cale dessus de façon stable. Pas besoin d’être ingénieur, tout est pensé pour un usage Plug & Play. J’ai même eu l’impression que Dreame avait anticipé toutes mes hésitations, avec des rappels visuels clairs et des astuces bienvenues. En moins de cinq minutes, l’appareil était installé, connecté et prêt à affronter ma maison envahie par les poils de chien.

Le nettoyage triple arête

Le Dreame H15 S promet un nettoyage bord à bord avec aucun espace oublié. J’ai testé dans ma cuisine, le long des plinthes. Là où mes anciens aspirateurs laissaient toujours une petite ligne de poussière, celui-ci a tout avalé. Résultat : un sol impeccable sans avoir à passer derrière avec une lingette. Même les coins des meubles, que je redoutais toujours, ont été nettoyés avec une précision quasiment chirurgicale. On a vraiment la sensation que rien n’échappe à sa brosse.

Le bras robotisé AI DescendReach

C’est la partie la plus futuriste. Le bras robotisé détecte vos mouvements et s’abaisse automatiquement en 0,2 seconde pour appuyer plus fermement contre le sol. Concrètement, quand je tirais l’appareil vers moi, il éliminait sans effort les traces humides laissées par mon chien après sa balade pluvieuse. Pas de flaques, pas de traces, juste un sol propre.

Ce petit bras semble presque « réfléchir » avec vous, s’adaptant à chaque geste sans jamais rater une zone. On se prend vite au jeu d’observer sa mécanique en action, un peu comme un gadget sorti d’un film de science-fiction. Les aspirateurs dopés à l’IA me fascinent littéralement, je ne me suis pas privé pour tester celui-ci et le pousser dans ses moindres retranchements !

La puissance d’aspiration

Avec ses 21 000 Pa, l’appareil ne fait pas semblant. J’ai renversé exprès du marc de café, de l’eau et de la confiture : oui, j’aime vivre dangereusement pour mes tests. En un passage, tout a été aspiré : les morceaux secs, le liquide, et même les petites miettes collées au sol. La brosse à 480 tours/min assure une action mécanique intense, quasiment comme un gommage. J’ai également tenté sur un tapis fin, et le résultat a été bluffant : aucune trace de poils ni de poussière incrustée. Ainsi, on sent clairement que la machine est conçue pour s’adapter à différentes surfaces sans perdre en efficacité.

Le système TangleCut anti-enchevêtrement

Voici ma fonction préférée. J’ai un chien et un chat, donc les poils longs, je connais. Avec le H15 S, finis les démontages de brosse pour couper les nœuds : les lames intégrées coupent automatiquement les cheveux et poils emmêlés, tandis que le peigne interne les aligne pour les aspirer. Après plusieurs passages, la brosse est restée impeccable. Et, lorsque l’on héberge quelques poilus, c’est un atout absolument précieux !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs jours de tests intensifs, je peux dire que le Dreame H15 S a largement tenu ses promesses. Mes sols sont plus propres avec moins d’efforts, et surtout, je ne perds plus de temps à entretenir l’appareil. Le fait qu’il se nettoie presque tout seul est une révolution pour moi : je n’ai plus l’impression d’ajouter une corvée à la corvée. Et, surtout, la maison est réellement plus saine, même dans les coins dans lesquels je n’osais pas espérer un nettoyage parfait.

Les points forts

Aspiration puissante et constante (21 000 Pa).

Nettoyage triple arête vraiment efficace le long des murs.

Bras robotisé AI DescendReach bluffant d’efficacité.

Système TangleCut™ qui évite l’entretien fastidieux.

Autonomie de 50 minutes suffisante pour une maison de taille moyenne.

Séchage silencieux de la brosse en seulement 30 minutes.

Les points faibles

L’appareil reste assez lourd en main, surtout lors de longues sessions.

Le prix de 499 € peut freiner certains budgets.

Le socle de recharge prend un peu de place dans une petite pièce.

Finalement, les défauts sont mineurs comparés au confort d’utilisation et aux performances.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Si vous cherchez un appareil puissant, polyvalent et réellement pensé pour simplifier l’entretien des sols, le Dreame H15 S est une excellente option. Disponible depuis le 5 septembre au prix de 499 €* sur Amazon, il combine performance, praticité et innovation, ce qui justifie pleinement son tarif, qui peut néanmoins sembler élevé de prime abord. Et, c’est justement pour cela que je réalise des tests, pour vous aider à y voir plus clair, si vous envisagez un tel achat ! Une précision, un retour terrain ou une remarque constructive ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Votre expertise nous est précieuse. Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

DREAME H15S Aspirateur Laveur, Nettoyage Triple Arête, Bras Robotisé AI, Aspiration 21 000 Pa, Sans Nœud, Nettoyage de la Brosse et Séchage Silencieux à 90 °C, Portée à Plat à 180°, Contrôle via l'App Nettoyage complet sans oublier aucun endroit: Le H15S va plus loin et nettoie plus en profondeur; Son bras robotisé AI DescendReach s’abaisse pour nettoyer facilement le long des murs, tandis que... Meilleure Vente n° 1

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 21 000 Pa

Bras robotisé AI DescendReach (réponse en 0,2 s)

Nettoyage triple arête

Autonomie : 50 minutes

Portée à plat : 180°

Nettoyage et séchage automatique de la brosse à 90 °C

Système TangleCut™ anti-enchevêtrement

Séchage silencieux en 30 minutes

Contrôle via l’application

Contenu de la boîte

1 aspirateur (corps principal)

1 manche

1 filtre de rechange

1 brosse de nettoyage

1 brosse rotative de rechange

1 solution de nettoyage

1 socle de recharge

* Prix constaté au 5 septembre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Aspirateur balai laveur Dreame H15S Puissance d'aspiration Puissance du lavage Autonomie Design Poids Volume sonore Prise en main Volume sonore de la station Rapport Qualité/Prix Un lavage très efficace. Est-ce que je recommande le produit testé ? Oui, sans hésiter. Si vous cherchez un appareil puissant, polyvalent et réellement pensé pour simplifier l’entretien des sols, le Dreame H15 S est une excellente option. Disponible depuis le 5 septembre au prix de 499 €* sur Amazon, il combine performance, praticité et innovation, ce qui justifie pleinement son tarif, qui peut néanmoins sembler élevé de prime abord. Et, c’est justement pour cela que je réalise des tests, pour vous aider à y voir plus clair, si vous envisagez un tel achat ! User Rating: Be the first one !