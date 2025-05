Je teste l’aspirateur balai (qui se plie) Rowenta X-Force Flex 14.80

Quand Rowenta m’a contacté pour tester leur tout dernier modèle d’aspirateur balai, le X-Force Flex 14.80, j’ai d’abord levé un sourcil, car le prix m’a interpellé. Puis j’ai lu la fiche technique. 240 Air Watts de puissance, 90 minutes d’autonomie, tube flexible, filtration à 99,9 %… Je viens d’accueillir une petite chienne de quelques mois, et je peux vous dire que je n’étais plus habitué au ménage plus que quotidien.

Pour un prix annoncé de 429 € (disponible chez Darty), on est clairement sur du haut de gamme, et j’étais curieux de voir ce qu’il avait dans le ventre. Voici donc mon retour d’expérience complet, après plusieurs semaines de test à la maison avec pour cible principale : les poils et les bêtises d’Athéna, ma petite berger australien. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture de la boîte, on sent que nous ne sommes pas sur un modèle d’entrée de gamme. Le design est élégant et moderne, dans un bleu profond assez chic. Tous les accessoires sont bien rangés, et surtout nombreux. Le tube principal est en aluminium, léger, mais robuste. Il est possible d’ajouter une tête Aqua Aerospin : elle ne va pas simplement aspirer, mais également laver (accessoire que je n’ai pas pu tester). J’aperçois aussi une LED qui s’avérera précieuse un peu plus tard… De prime abord, il est plutôt séduisant, respire la solidité, et le design n’a pas été oublié.

Branchement et installation

Bonne nouvelle : aucun montage complexe à l’horizon. Tout s’emboîte naturellement, sans tournevis ni tutoriel interminable. Il suffit de brancher le chargeur sur la batterie amovible, et c’est parti pour une première charge de six heures. Pendant ce temps, j’ai fixé la base murale, qui fait aussi office de rangement pour les accessoires : suceurs, brossettes, lingettes… tout a sa place. Et, quand la maison est déjà envahie par les jouets d’un chiot de 4 mois (Athéna, si tu me lis…), chaque centimètre carré de rangement compte.

Ce qui est aussi valable avec les jouets des enfants, soit dit en passant ! L’écran LED est clair, bien lisible, et permet de garder un œil sur la batterie sans devoir deviner à quel moment ça va s’arrêter. La notice est concise et bien illustrée, ce qui évite de passer deux heures à comprendre le fonctionnement. Et, j’ai particulièrement apprécié que tout soit prêt à l’usage sans avoir à recharger les accessoires ou mettre quoi que ce soit à jour.

Aspiration et lavage simultanés

C’est LA promesse du X-Force Flex 14.80 : laver et aspirer simultanément, grâce à la tête Aqua Aerospin (vendue séparément). Fini le duo aspirateur + serpillière, on fait tout, en un seul passage. Je n’ai pas testé cette fonctionnalité, car je n’ai pas l’accessoire, mais sur le papier, ce combo est juste génial et j’ai hate de la tester à l’occasion d’un prochain article (Rowenta si vous me lisez).

La technologie Flex (le tube qui se plie).

J’ignorais à quel point j’en avais besoin jusqu’à ce que je l’utilise : le tube qui se plie est une petite révolution. Plus besoin de m’agenouiller pour aller chasser les moutons de poussière sous les meubles, le X-Force se glisse sous le canapé ou le lit sans effort. Et, avec Athéna qui adore se cacher sous le buffet avec ses jouets… ou ses poils, j’ai enfin un moyen de nettoyer sans déplacer la moitié du mobilier.

L’éclairage LED à l’avant est un vrai plus : il révèle des zones de poussière que l’on ne voit pas à l’œil nu. Un peu frustrant au début (on s’aperçoit qu’on ne nettoyait pas si bien que ça…), mais très satisfaisant. L’aspirateur pivote bien, même dans les angles serrés comme sous la table de la salle à manger ou autour des pieds de chaise. Résultat : plus aucune zone oubliée.

Ajustement automatique de la puissance

Régler l’aspirateur en fonction du sol ? Ce n’est plus d’actualité avec cet aspirateur. Le X-Force Flex 14.80 détecte automatiquement le type de surface et adapte sa puissance en conséquence. Quand je passe de l’entrée carrelée au tapis du salon, je n’ai rien à faire : il booste automatiquement pour bien décoller les poils qu’Athéna laisse derrière elle. Même chose en passant sur le parquet de l’étage, plus fragile.

Le tout sans tirer sur la batterie : l’aspirateur gère la puissance pour préserver l’autonomie. Franchement, c’est un confort absolu. Je peux aspirer la maison sans jamais toucher à un bouton. Et, c’est particulièrement utile si, comme moi, vous êtes souvent interrompu pendant le ménage : on reprend là où nous nous sommes arrêtés, sans réfléchir.

Une autonomie XXL jusqu’à 90 minutes

Avec 90 minutes d’autonomie annoncées, je peux nettoyer tout l’étage en une seule fois, voire plus si je reste en mode éco. Et, pourtant, Athéna m’en donne du boulot avec ses petits poils de bébé qui volent au moindre courant d’air. Le gros point fort, c’est que la batterie est amovible : je pourrais en acheter une seconde si un jour, j’ai envie d’enchaîner un nettoyage complet + la voiture + le garage.

L’aspirateur tient bien la charge, l’indicateur est fiable, et je n’ai jamais été pris au dépourvu en plein nettoyage. En général, je le recharge une fois par semaine pour un usage quotidien en mode rapide. Et, pour les grandes sessions du week-end, je peux tout faire sans coupure.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Je dois l’avouer, j’étais déjà bien tenté sur le papier quand Rowenta m’a proposé de tester ce X-Force Flex 14.80. Et, après plusieurs semaines à l’avoir utilisé dans toutes les pièces (et dans tous les sens), je confirme : ce n’était pas juste de belles promesses marketing. C’est un appareil performant, bien conçu, et franchement pratique au quotidien. Cerise sur le gâteau, je le trouve particulièrement silencieux.

Les points forts :

Tube flexible avec éclairage LED

Autonomie record jusqu’à 90 minutes

Ajustement intelligent de la puissance

Double filtration (99,9 % des poussières retenues)

Ultra complet avec nombreux accessoires

Les points faibles :

Le prix (550 € n’est pas rien)

Le temps de charge un peu long (6 h)

La tête de lavage vendue en option

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. J’ai eu la chance de recevoir ce X-Force Flex 14.80 directement de la part de Rowenta, et après plusieurs semaines d’utilisation intensive, je peux dire qu’il tient ses promesses. Si vous cherchez un aspirateur balai sans fil haut de gamme à 429 € chez Darty, puissant, polyvalent, et vraiment bien pensé pour un usage quotidien (avec ou sans poils au sol !), alors c’est clairement un modèle à considérer. Ce n’est pas un gadget : c’est un véritable outil de confort, et honnêtement, il est vite devenu un incontournable dans ma routine ménage. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 240 AW (mode Boost)

Autonomie max : 90 min (mode Eco)

Poids : 3,1 kg (1,8 kg en version main)

Capacité bac : 0,65 L

Temps de charge : 6 h

Filtration : ≥ 99,9 %

Batterie : lithium-ion, amovible

Technologie Flex : oui (tube pliable)

Éclairage LED : oui

Niveau sonore : max 84 dB(A)

Modes de puissance : 4

Ajustement automatique : oui

Fonction laveur : oui (tête Aqua Aerospin vendue séparément)

Le contenu du colis reçu

Aspirateur balai X-Force Flex 14.80

Base de charge murale avec rangement

Chargeur

Suceur fente

Suceur ameublement plat

2 brossettes multi-usages

Tête Aqua Aerospin + 4 lingettes (en option)

Filtre supplémentaire

