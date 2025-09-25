Je teste l’aspirateur balai sans fil Dreame V20 Pro avec nettoyage des bords à 0 mm

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez qu’avec plus de 700 tests produits à notre actif, la marque Dreame nous fait confiance. J’avais déjà testé l’aspirateur balai laveur H15S ainsi que l’aspirateur balai sans fil R20. Je n’avais pas été déçu du voyage ! Alors quand la marque m’a proposé le nouveau modèle d’aspirateur balai, le Dreame V20 Pro, comment refuser ? Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas être du genre à m’extasier devant un aspirateur balai, et pourtant le Dreame V20 Pro m’a bien surpris.

Proposé à 379 €* au lieu de 429 € sur Amazon en ce moment, il promet un nettoyage intelligent, puissant et sans nœuds grâce à son système TangleCut. Doté des technologies GapFree, CelesTect et d’un bras robotisé AI pour nettoyer les bords, il a de quoi intriguer. Dans ma grande maison remplie de pièges à poussière (un chat, une chienne qui perd ses poils et des tapis sous presque toutes les tables et dans les chambres), j’ai voulu voir s’il tenait réellement ses promesses. Spoiler : il a trouvé sa place chez moi plus vite que prévu. Je vous le présente.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton, j’ai eu ce petit moment de satisfaction qu’on ressent devant un produit bien présenté. J’aime quand je reçois des colis soignés, et c’est le cas ici. En effet, chaque élément du Dreame V20 Pro avait son emplacement dédié, bien calé. Le corps de l’aspirateur, léger et noir mat, inspire confiance dès la prise en main. Les accessoires sont nombreux : deux brosses principales, un tube pliable, un socle de recharge, une brosse douce pour les surfaces fragiles… On sent qu’on ne va pas être limité. Ma première pensée a été : « Il a vraiment tout d’un haut de gamme, mais à un prix moins élevé. »

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Entre ma chienne qui m’offre généreusement des poils sur le carrelage, mes deux chats qui sèment des petits « cadeaux » sous forme de poussière de litière, et mes tapis qui captent tout, il me fallait un allié. Je me souviens de mon premier aspirateur balai, il s’essoufflait vite et finissait toujours par une brosse bloquée par des nœuds de poils.

Le Dreame V20 Pro promettait un nettoyage sans emmêlement grâce au système TangleCut et un vrai confort d’utilisation avec son tube pliable. Franchement, c’était l’occasion rêvée de vérifier si cela relevait du marketing ou de la réalité.

Branchement et installation

L’installation a été simple : le socle de recharge sert aussi de station de rangement. Pas besoin de percer le mur, tout se pose directement au sol. Après une première charge complète de quatre heures, il était prêt à l’action. J’ai apprécié le côté batterie amovible : je peux facilement la remplacer si besoin, ce qui évite de condamner l’appareil au moindre souci. Premier contact positif donc, pas de prise de tête.

TangleCut, enfin la fin des cheveux coincés

C’est LE point qui m’a fait craquer : la promesse d’un rouleau qui coupe automatiquement les cheveux et poils emmêlés. Et, là, je dois dire que le Dreame V20 Pro m’a bluffé. Après un passage dans le salon, avec les poils de ma chienne bien incrustés dans le tapis, la brosse est restée impeccable. Pas de nœuds, pas besoin d’aller chercher les ciseaux comme d’habitude. Rien que pour ça, j’ai gagné un temps fou et évité de perdre patience.

Le bras AI GapFree pour nettoyer les bords

D’habitude, il reste toujours cette ligne agaçante de poussière collée aux plinthes. Le Dreame V20 Pro a une astuce : un bras robotisé qui descend automatiquement quand il détecte un mur, afin de venir aspirer à 0 mm du bord. Verdict ? Ça marche. Dans ma cuisine, là où les miettes aiment se réfugier contre les murs, il a tout aspiré sans que je doive repasser avec une lingette ou un balai classique.

Le tube pliable pour passer sous les meubles

Ma maison est pleine de meubles bas : buffet, canapé, commode. Avec mon ancien aspirateur, je devais presque ramper pour aller chercher la poussière en dessous. Ici, le tube pliable à 90° est un vrai bonheur. Je peux atteindre sans effort sous le canapé sans déplacer la table basse. C’est simple, j’ai redécouvert des zones de mon salon que je n’avais pas vu propres depuis longtemps.

L’éclairage CelesTect et la détection intelligente

Le système d’éclairage intégré est loin d’être un gadget. Les LED révèlent des poussières qu’on ne voit pas à l’œil nu, surtout sur mon parquet sombre. Ajoutez à cela la détection automatique des particules : l’aspirateur ajuste tout seul sa puissance en fonction de la saleté. Sur le tapis du couloir, le spot préféré des chats de la maison, j’ai vu la puissance grimper instantanément. Sur le carrelage de la cuisine, il s’est calmé pour économiser la batterie. Intelligent et efficace.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs jours d’utilisation régulière, je peux dire que le Dreame V20 Pro a largement gagné sa place dans mon quotidien. Je l’utilise quasi tous les jours pour les petites saletés, et une fois par semaine pour un nettoyage complet. Il ne m’a jamais lâché en cours de route, l’autonomie de 90 minutes est largement suffisante pour ma maison.

Les points forts :

Système TangleCut ultra-efficace, fini les nœuds de poils et cheveux

Bras AI GapFree qui nettoie vraiment les bords sans effort

Tube pliable pour passer sous les meubles bas sans me casser le dos

Aspiration puissante (210 AW) et autonomie de 90 min

Éclairage LED CelesTect qui révèle la poussière invisible

Station de recharge pratique, pas besoin de percer les murs

Les points faibles :

Le prix hors promo (429 €) est un peu élevé sans la réduction

Franchement, ce sont des défauts mineurs comparés au confort qu’il apporte au quotidien.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Si, comme moi, vous avez animaux, tapis et grandes surfaces à nettoyer, le Dreame V20 Pro est un investissement rentable. Il fait gagner du temps, économise de l’énergie et reste agréable à utiliser. En résumé, le Dreame V20 Pro actuellement vendu 379 €* au lieu de 429 € est un aspirateur balai qui tient réellement ses promesses : puissant, malin et pensé pour les foyers dans lesquels animaux et poussière cohabitent joyeusement. Et vous, que pensez-vous de cet aspirateur balai ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

Puissance nominale : 610 W

Aspiration : 210 AW / 24 kPa

Batterie : 7 × 3 200 mAh, amovible

Autonomie : jusqu’à 90 minutes

Temps de charge : 4 heures

Capacité du bac : 0,5 L

Poids : 3,1 kg

Filtration HEPA H14 à 99,99 %

Dimensions : 25,6 × 25,4 × 117,2 cm

Le contenu du colis reçu

Corps principal de l’aspirateur

Brosse rotative souple Auto-Cut GapFree

Brosse multi-surfaces avec éclairage LED

Tube flexible et pliable (4 positions)

Brosse à dépoussiérer souple

Outil combiné pour interstices

Socle de recharge et de stockage

Manuel d’utilisation

