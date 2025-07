Je teste l’aspirateur balai sans fil JIGOO V700 équipé d’une station de vidange

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que j’adore tester toutes sortes d’objets, avec une préférence pour les objets, disons, technologiques ! Alors, lorsque l’on m’a proposé de tester l’aspirateur sans fil JIGOO V700, j’avoue que j’étais curieux, car j’ai quelques a priori sur le sujet. Ce modèle est annoncé comme un appareil tout-en-un avec station de vidage automatique, filtre autonettoyant et accessoires en pagaille, il m’a semblé intéressant.

Affiché à 315,24 €* au lieu de 399 € sur Geekbuying (avec le code JIGOOID50), c’est un investissement, certes, mais avec quelques promesses alléchantes. Je me suis donc lancé dans ce test grandeur nature, à la maison, avec mon chien (et ses poils), mes tapis et mes recoins pleins de miettes. Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Premier contact : le colis est imposant. Mais, une fois déballé, tout est bien rangé, chaque accessoire a son compartiment. La station est plutôt design, sobre, en gris foncé. Les matériaux sont de bonne qualité et l’ensemble inspire confiance. Ce n’est pas léger comme une plume, mais vu les performances annoncées, je ne m’attendais pas à un poids plume.

Ce qui m’a immédiatement plu, c’est la sensation de robustesse dès la prise en main. Même les petites brosses donnent une impression premium. On sent que rien n’a été laissé au hasard, pas même le film protecteur sur l’écran LED. Et, puis, je dois avouer : voir autant d’accessoires, cela titille ma curiosité.

Branchement et installation

La notice est claire et les étapes d’assemblage sont simples : on clipse la brosse au tube, le tube à la poignée et la poignée à la batterie. La station permet de ranger tous les accessoires, ce qui est un vrai plus pour éviter que tout traîne. Il suffit ensuite de brancher la station, d’insérer un sac à poussière, et de poser l’aspirateur dessus : il se recharge tout seul.

L’ensemble prend un peu de place, mais c’est largement compensé par le côté tout-en-un. Pas besoin de chercher le chargeur ou un coin discret pour le planquer : tout est prévu pour une intégration fluide dans une buanderie ou un placard. Et, l’indicateur lumineux de charge, c’est un détail qui évite bien des surprises.

Focus sur l’aspiration puissante (33 KPa)

J’ai commencé par un classique : les miettes sous la table après le petit-déj. En mode « Max », j’ai été bluffé. Le moteur sans balai de 480 W assure une aspiration impressionnante de 33 Kpa. Le tapis a été nettoyé en profondeur, sans repasser 15 fois. En mode ECO, il est plus silencieux et suffisant pour les sols durs.

Trois vitesses sont disponibles, et on sent vraiment la différence entre chaque. J’ai même tenté l’expérience sur un paillasson très chargé : le résultat était sans appel. Le V700 ne laisse rien derrière lui, pas même les petits cailloux ramenés du jardin. Et, tout ça, sans perte de puissance à mesure que le bac se remplit. Une vraie réussite.

Focus sur la station de vidage automatique

C’est LA nouveauté qui change tout. Plus besoin d’ouvrir le bac et d’en mettre partout : on pose l’appareil sur la station, et en 10 secondes, la poussière est aspirée dans un sac de 2,5 L. Le système est propre, sans fuite, et l’indicateur intelligent prévient quand le sac est plein.

Je n’ai pas eu à le changer pendant trois semaines d’utilisation intensive. Cette fonctionnalité est réellement intéressante, notamment pour éviter la dispersion des poussières. Plus de nuages de poussière au-dessus de la poubelle, plus de filtres à tapoter dehors sous le vent. C’est simple, propre, rapide. Un point négatif toutefois pour les sacs à poussière… En 2025, tous les aspirateurs devraient être sans sac !

Focus sur la filtration HEPA autonettoyante

Autre bonne surprise : le filtre HEPA ne se colmate pas, même avec les poils de chien. Il se nettoie automatiquement à 360° à chaque vidage. Résultat ? L’aspiration reste stable et puissante, même après plusieurs utilisations. Fini le moment où il faut secouer le filtre au-dessus de la poubelle en retenant son souffle. Pour moi qui ai tendance à oublier de nettoyer les filtres, ce système est un vrai gain de confort. Et, en plus, l’air rejeté est bien plus sain : aucune mauvaise odeur, aucune particule. Un bon point pour ceux qui souffrent d’allergies ou qui ont des enfants en bas âge.

Focus sur l’éclairage LED et brosse anti-enchevêtrement

J’ai testé sur un sol sombre, et l’éclairage LED double fait toute la différence : aucun grain de poussière ne lui échappe. La brosse en V est efficace même sur tapis à poils courts. Les poils de mon chien n’ont pas créé de bouchon, et je n’ai pas eu à sortir le tournevis pour les retirer. L’entretien est réellement simplifié. J’ai aussi remarqué que la tête pivotait très facilement, ce qui permet de contourner les meubles sans effort. Et, l’éclairage révèle la poussière qu’on pensait invisible : c’est presque addictif.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à l’utiliser quotidiennement ou presque, je dois dire que le JIGOO V700 a clairement trouvé sa place dans ma routine. Il est puissant, pratique, et surtout, il me fait gagner un temps fou. Le fait de ne plus avoir à vider le bac à la main est un vrai avantage, comme l’entretien réduit grâce au filtre HEPA autonettoyant. Il tient bien la charge, même lors de sessions longues, et je n’ai constaté aucune perte de puissance.

Son efficacité est constante, que ce soit pour les gros nettoyages ou pour les petites interventions rapides après les repas. Franchement, j’ai même peiné à lui trouver des défauts… mais il y en a quand même quelques-uns.

Les points forts :

Aspiration très puissante et constante

Station de vidage automatique ultra-pratique

Grande autonomie (jusqu’à 55 minutes en mode ECO)

Accessoires nombreux et efficaces

Entretien minimal grâce au filtre autonettoyant et au sac hygiénique

Les points faibles :

Poids total avec station (8 kg) à prévoir pour l’installation

Temps de recharge un peu long (5 h)

Une station un peu bruyante

Une station avec sac (consommable)

Est-ce que je recommande le produit ?

Oui, clairement. Pour ceux qui cherchent un aspirateur sans fil haut de gamme avec vidage automatique, le JIGOO V700 est une excellente surprise. Il combine puissance, autonomie et hygiène avec une vraie pensée pour l’utilisateur. Et, à 315,24 €* au lieu de 399 € sur Geekbuying (avec le code JIGOOID50), en ce moment en promotion, c’est un très bon rapport qualité/prix. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques principales

Moteur sans balai 480 W

Aspiration : 33 KPa (215 AW)

Batterie amovible 7 × 2500 m Ah

Autonomie : 55 min (ECO), 28 min (moyen), 15 min (Max)

Temps de charge : 5 heures

Capacité sac à poussière : 2,5 L

Filtre HEPA13, système de filtration 4 étapes

Éclairage LED double

Niveau sonore : ≤78 dB

Le contenu du colis reçu

1 x Station de vidage

1 x Poignée avec module moteur

1 x Tube métallique

1 x Brosse de sol électrique

1 x Brosse électrique anti-acariens

1 x Brosse à épousseter 2-en-1

1 x Suceur plat

1 x Support de rangement pour les brosses

2 x Sacs à poussière

1 x Adaptateur secteur

1 x Batterie

1 x Manuel d’utilisation

Le prix a été relevé le 15 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.