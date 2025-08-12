Je teste l’AWOL VISION LTV-3500 Pro, un vidéoprojecteur ultra courte focale (écran de 150″)

J’adore tester des produits technologiques, surtout quand ils promettent une vraie montée en gamme. Et là, avec ce vidéoprojecteur, j’ai été servi ! J’imaginais déjà les longues séances dans ma salle de cinéma à l’étage, lové dans mon canapé, à en prendre plein les yeux. J’ai récemment eu la chance de tester le vidéoprojecteur AWOL Vision LTV-3500 Pro, un modèle haut de gamme à 4 899 €* sur Amazon.

Il m’a été livré avec un écran à monter, deux paires de lunettes 3D, un support dédié et un système home cinéma, ce qui m’a permis de recréer une véritable salle obscure dans mon salon en bien plus confortable ! Le prix est très élevé, alors je l’ai testé dans ses moindres détails, pour voir si le jeu en valait la chandelle. Voici mon retour d’expérience, en toute objectivité, bien entendu.

Mes premières impressions au déballage

Premier constat : c’est lourd, c’est massif, et cela respire la qualité. L’emballage est irréprochable, chaque composant est parfaitement calé.

L’écran à monter soi-même (c’est le plus long, environ 1h00) est bien protégé. Je vous conseille fortement de l’assembler à deux. Quant aux lunettes 3D; elles sont prêtes à l’emploi, et le vidéoprojecteur en lui-même affiche un design sobre, mais très moderne. Le genre d’objet qu’on ne cherche surtout pas à cacher sous un meuble TV.

Branchement et installation

Cette étape, je la redoute un peu lorsqu’il s’agit d’appareil haut-de-gamme, car je ne suis pas un pro ! Sur ce modèle, c’est très simple puisque tout fonctionne sans fil, sauf pour le brancher quand même ! Aucun perçage au plafond, aucun câble qui pendouille dans tous les sens. J’ai posé le LTV-3500 Pro au pied de l’écran, à une vingtaine de centimètres du mur, j’ai branché le câble d’alimentation et inséré le Fire Stick 4K Max fourni dans son compartiment intégré.

Dans une configuration optimale, il faudrait que l’écran soit au-dessus du vidéoprojecteur, mais il est tellement grand que c’est impossible, même dans ma grande pièce dédiée aux tests. Par contre, pas besoin d’un câble HDMI externe. Tout est pensé pour un usage plug & play. Il m’a fallu environ 15 minutes pour tout mettre en route, y compris la connexion à mon réseau Wi-Fi.

Une luminosité impressionnante, même en journée

La puissance de 3 300 ANSI lumens ne ment pas. Même sans baisser les volets, l’image reste parfaitement visible. Alors évidemment, l’expérience est meilleure dans l’obscurité, mais pour une ultra-courte focale, c’est bluffant. J’ai lancé un John Wick Parabellum en plein après-midi et j’en ai pris plein les yeux. Les couleurs sont d’une richesse impressionnante grâce à la couverture de 147 % du DCI-P3.

Même les scènes sombres conservent un très bon niveau de détail, ce qui est loin d’être le cas sur tous les projecteurs. Et, ce qui m’a étonné, c’est qu’on distingue parfaitement les contrastes, même avec la lumière du jour qui filtre par les rideaux. Cela change vraiment la donne pour les utilisations en journée.

Une immersion sonore grâce au Dolby Atmos

Pas besoin d’enceintes supplémentaires, même si le système home cinéma fourni est un plus. Le projecteur intègre un son Dolby Atmos, et je dois dire que le rendu dépasse la plupart des barres de son que j’ai pu tester. La spatialisation est bien gérée, avec des dialogues clairs et des effets bien répartis. J’ai même eu la chair de poule pendant un combat spatial dans Star Wars !

L’ambiance sonore enveloppe réellement la pièce, et chaque explosion, chaque souffle est ressenti avec précision. Franchement, pour un projecteur, je ne m’attendais pas à ce niveau de performance audio. Et, quand on branche le home cinéma en plus, là, on atteint un niveau totalement cinématographique.

Une vraie compatibilité 3D et cela change tout

Je pensais que la 3D à la maison, c’était fini, j’avais acheté, à l’époque, un lecteur Blu-ray 3D, il me restait donc quelques films, mais je n’attendais pas de miracle ! Eh bien, je me suis trompé. Grâce aux lunettes à obturateur actif fournies, j’ai pu regarder Avatar dans des conditions presque comparables au cinéma.

Aucune latence, une belle profondeur, et surtout un confort visuel réel, même après deux heures. On a juste envie de « toucher » les flèches qui sortaient de l’écran ! L’effet d’immersion est vraiment saisissant, surtout sur un écran de 100 à 120 pouces. Et, ce que j’ai adoré, c’est que la 3D fonctionne sans bidouillage, insérer un Blu-ray 3D, de chausser les lunettes, et c’est parti pour le spectacle.

Une connectivité complète et une domotique intégrée

Trois ports HDMI, deux ports USB-A, un port Ethernet, une sortie jack 3,5 mm… Tout y est. Mais, surtout, le projecteur est compatible PJLink IP, ce qui m’a permis de le relier à ma box domotique. Un petit scénario domotique et hop, à 20 h, les lumières s’éteignent, le projecteur s’allume, le rideau descend, et la séance commence. Gadget ?

Peut-être. Jouissif ? Totalement. Et, le top, c’est que je peux lancer Netflix à la voix via Alexa, sans bouger du canapé. En bonus, le Fire TV Stick intégré rend l’interface super fluide, avec toutes les applis dont on a besoin sans avoir à jongler entre les sources.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après une dizaine de films, quelques parties de FIFA entre amis et plusieurs dessins animés le dimanche matin, je peux dire que le LTV-3500 Pro est une bête de course, presque parfaite.

Les points forts :

Image spectaculaire, même sans obscurité totale

Son Dolby Atmos intégré très qualitatif

Fire TV Stick 4K Max inclus et parfaitement intégré

Compatible 3D active, avec rendu exceptionnel

Design élégant et encombrement réduit (ultra-courte focale)

Intégration domotique via PJLink IP

Aucune ampoule à changer (laser longue durée)

Les points faibles :

Un tarif très élevé

Pourquoi j’ai choisi de tester ce produit ?

Parce que je voulais pouvoir me détendre devant de bons films, sans courir au cinéma ! Il me fallait donc une image bien plus grande que celle que j’avais déjà sans pour autant sacrifier la qualité ou crever le plafond avec un projecteur classique. Et surtout, j’étais curieux de tester ce modèle avec ultra-courte focale qui promet une image de 150 pouces avec seulement 30 à 40 cm de recul. Le bonus ? La technologie laser et le support natif du Dolby Vision et Atmos. Bref, une configuration taillée pour les soirées ciné et les grandes compétitions sportives à la maison.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. À condition de pouvoir en profiter pleinement (pièce semi-obscure, recul suffisant pour l’écran) et de vouloir remplacer un téléviseur haut de gamme par une solution bien plus spectaculaire. Ce projecteur vise clairement un public cinéphile exigeant et avec un budget élevé. Si vous cherchez une alternative haut de gamme pour transformer votre salon en salle de cinéma, et que votre budget le permet, ce vidéoprojecteur AWOL Vision LTV-3500 Pro à 4 899 €* sur Amazon est clairement une référence incontournable. Envie de tenter l’expérience ?

Les caractéristiques techniques principales

Marque : AWOL VISION

Modèle : LTV-3500 Pro

Technologie d’affichage : DLP Laser

Résolution native : 3 840 x 2160 (4K UHD)

Luminosité : 3 300 ANSI lumens

Contraste : 22 000:1

Taille d’image : de 80 à 150 pouces

Distance de projection : 20 à 60 cm (ultra-courte focale)

Format d’image : 16:9

Audio : Dolby Atmos intégré

Compatibilité : Dolby Vision, HDR10+, 3D active, PJLink IP

Connectique : 3x HDMI, 2x USB-A, 1x Ethernet, 1x Jack 3,5 mm

Bruit en fonctionnement : 30 dB

Durée de vie de la lampe : 25 000 heures (laser)

Poids : 10,8 kg

Coloris disponibles : noir ou blanc

Le contenu du colis reçu

Le contenu de votre colis si vous passez commande :

Vidéoprojecteur AWOL Vision LTV-3500 Pro

Fire TV Stick 4K Max déjà inséré dans le compartiment dédié

Télécommande

Câble d’alimentation

Ce que la marque m’a envoyé en plus du vidéoprojecteur pour le test complet :

Support pour enceintes

Écran de projection (ALR à monter)

Deux paires de lunettes 3D actives

Système audio home cinéma (enceintes à connecter)

* Prix constaté le 22 juillet 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par le vendeur.

