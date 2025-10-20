Je teste le 3i G10+, un aspirateur laveur qui compresse les déchets (60 jours sans vidange)

Depuis quelque temps, j’avais envie de tester un robot aspirateur qui ne se contente pas d’aspirer vaguement les miettes de la veille. J’ai toujours aimé découvrir de nouveaux produits, toujours prompt à plonger dans les dernières technologies, et quand la marque 3i (que je connais pour avoir testé deux de leurs appareils) m’a proposé de recevoir son dernier bijou pour le tester et en parler aux lecteurs, comment aurais-je pu refuser ?

Franchement, à ce tarif et avec toutes les promesses annoncées, compression silencieuse des débris, 60 jours sans vidange, serpillière et brosse extensibles, 18 000 Pa d’aspiration et évitement d’obstacles de haut niveau, il fallait que je le mette à l’épreuve. Pour les curieux, il est disponible directement sur Amazon, et voici mon retour d’expérience, sans concession ! J’ai donc eu entre les mains le 3i Robot Aspirateur Laveur G10+, affiché à 349,99 €, mais actuellement proposé avec une belle remise, ce qui ramène son prix à 259,99 € (avec le coupon Amazon)*.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant le carton, j’ai été agréablement surpris par la sobriété de l’emballage. Pas de surplus de plastique, juste ce qu’il faut pour protéger l’appareil. Le robot en lui-même respire la solidité avec une belle finition noire et grise. On sent qu’on n’a pas affaire à un gadget bas de gamme. Sa taille est standard pour un robot aspirateur, mais ce sont surtout les détails, comme la brosse latérale extensible ou la base de recharge compacte, qui m’ont tapé dans l’œil.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

En réalité, ce n’est pas moi qui suis allé chercher ce robot, mais la marque qui m’a proposé de le tester en avant-première pour en parler aux lecteurs. Et, comme j’adore découvrir de nouvelles technologies et partager mes impressions, je n’ai pas hésité une seconde. D’autant plus que dans une maison avec une chienne énergique, deux chats explorateurs et des tapis dans presque toutes les pièces, un aspirateur laveur aussi prometteur pouvait me simplifier la vie. Et, je l’espérais, celle de nos lecteurs curieux de ce genre d’innovation. De plus, le 3i G10+ me promettait aussi une autonomie record, une aspiration puissante et une vraie intelligence artificielle pour éviter les obstacles. J’avais enfin peut-être trouvé de quoi oublier mon balai.

Branchement et installation

Côté installation, rien de plus simple : on branche la base, on place le robot dessus et on attend que la batterie se charge. Ensuite, direction l’application mobile 3i, qui permet de connecter l’appareil au Wi-Fi (uniquement en 2,4 GHz). L’app (disponible sur iOS et Android) est intuitive, et en dix minutes, j’avais déjà programmé mon premier plan de nettoyage. Premier point positif : il détecte rapidement les pièces, établit une carte en 3D et propose immédiatement de personnaliser les zones à nettoyer ou à éviter.

Compression silencieuse des déchets

Le premier atout bluffant, c’est sa capacité à fonctionner 60 jours sans vidange grâce à un système breveté qui compacte les débris dans son bac d’un litre. Lors de mes tests, même après plusieurs passages, je n’entendais aucun bruit particulier lié à la compression. Tout se fait en silence, et la lumière UV intégrée permet de garder le bac hygiénique. Pour quelqu’un qui déteste manipuler la poussière, c’est un vrai bonheur. Avec une chienne qui perd beaucoup de poils et deux chats qui laissent des traces de litière un peu partout, je dois dire que ce bac se remplit vite, mais il encaisse sans broncher.

Aspiration ultra-puissante de 18 000 Pa

Autant dire que j’étais sceptique en lisant ce chiffre. Mais, quand j’ai vu le robot aspirer sans peine des poils collés dans mon tapis et même des croquettes tombées sous la table, j’ai compris que la puissance était bien réelle. Sa brosse flottante épouse le sol et déloge la saleté incrustée. Par rapport à mon ancien robot plafonnant à 5 000 Pa, c’est littéralement le jour et la nuit. Avec des tapis dans presque toutes les pièces, je craignais qu’il se fatigue vite, mais au contraire, il les a nettoyés comme si de rien n’était.

Navigation intelligente ApexVision™

Là encore, je dois avouer avoir été impressionné. Le G10+ ne se contente pas de foncer au hasard comme certains modèles. Grâce à son LiDAR dToF et à l’IA, il a reconnu les obstacles chez moi : les jouets du chien, un câble qui traînait, ou même un livre posé au sol. Pas une seule fois, il ne s’est coincé. Il établit une carte 3D précise et peut gérer plusieurs étages, ce qui est commode pour moi qui possède une maison à deux niveaux. Même quand mes chats décident de s’installer pile sur son trajet, il les contourne avec une élégance déconcertante.

Serpillière et gestion des tapis

C’est le côté « laveur » qui m’intéressait. La serpillière auto-adaptative épouse vraiment bien les bords, et j’ai été surpris de voir qu’il pouvait se glisser sous les meubles bas. Sur les tapis, il soulève automatiquement la serpillière de 10 mm et augmente son aspiration. Résultat : les tapis ne ressortent pas humides, mais bien nettoyés. Un confort que je n’avais jamais eu avec un autre modèle.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines, je dois dire que ce robot a clairement changé ma routine. J’ai gagné un temps fou, et surtout, je n’ai plus cette impression de « saleté résiduelle » sur le sol. Les zones oubliées appartiennent au passé, et mes tapis paraissent presque neufs. Bien sûr, je garde toujours mon œil de testeur critique, car la marque m’a confié cet appareil pour que je vous livre un avis honnête et transparent. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le bilan penche largement du côté positif.

Les points forts

Compression brevetée : 60 jours sans vidange.

Aspiration ultra-puissante de 18 000 Pa.

Navigation intelligente et précise avec IA.

Très silencieux (moins de 60 dB)

Gestion efficace des tapis avec levée de la serpillière.

Application complète et intuitive + commande vocale.

Conception pensée pour les animaux (poils, croquettes, litière).

Les points faibles

Un lavage humide succint

En résumé, les avantages prennent largement le dessus, et les rares défauts ne gâchent pas l’expérience.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésitation, oui. Pour 259,99 €* (en promotion), le 3i G10+ est un robot aspirateur laveur que je recommande chaudement à ceux qui veulent un appareil fiable, puissant et intelligent à un prix plus que raisonnable. Après plusieurs semaines à l’utiliser dans une maison bien animée par mes animaux et mes tapis, je peux dire qu’il a réellement tenu ses promesses au quotidien. Vous pouvez directement le retrouver sur Amazon en cliquant sur ce lien. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

3i Robot aspirateur Laveur G10+, Compression silencieuse des débris, 60 Jours sans vidange, Serpillière et Brosse Extensibles, 18 000 Pa, évitement d’Obstacles Digne d’Un Flagship Aucun vidage pendant 60 jours : La toute nouvelle technologie brevetée de compression des déchets intégrée vous permet de vous passer de la station de vidange encombrante ! L’aspirateur... Meilleure Vente n° 1

Les caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 18 000 Pa

Autonomie de vidange : 60 jours grâce à la compression silencieuse

Bac à poussière : 1 L

Technologie : LiDAR dToF + IA ApexVision

Reconnaissance : plus de 128 objets

Fonction serpillière auto-adaptative avec levée de 10 mm

Gestion multi-étages et cartographie 3D

Contrôle vocal via Google Assistant et Alexa

Compatibilité Wi-Fi : 2,4 GHz uniquement

Batterie : Lithium-ion (incluse)

Le contenu du colis reçu

Le robot aspirateur laveur 3i G10+

Sa base de chargement compacte

Un manuel d’utilisation clair et bien illustré

* Prix constaté au 20 octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

3i robot aspirateur laveur G10+ Design Aspiration Lavage humide Fonctionnalités Installation / Prise en main Niveau sonore de l'aspirateur Rapport Qualité / Prix Très abordable Est-ce que je recommande le produit testé ? Sans hésitation, oui. Pour 259,99 €* (en promotion), le 3i G10+ est un robot aspirateur laveur que je recommande chaudement à ceux qui veulent un appareil fiable, puissant et intelligent à un prix plus que raisonnable. Après plusieurs semaines à l’utiliser dans une maison bien animée par mes animaux et mes tapis, je peux dire qu’il a réellement tenu ses promesses au quotidien. Vous pouvez directement le retrouver sur Amazon en cliquant sur ce lien. User Rating: 3.95 ( 1 votes)