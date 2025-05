Je teste le AIPER Scuba X1 Pro Max, un robot piscine proche de la perfection !

Soyons honnêtes : j’adore me baigner, mais passer l’épuisette chaque matin, beaucoup moins. La marque qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux AIPER, m’a proposé de tester le robot nettoyeur de piscine AIPER Scuba X1 Pro Max. Je me suis dit que c’était peut-être enfin la solution pour que ma piscine reste propre. Et, ce, sans que je sacrifie mes dimanches matin. Certes, le prix peut laisser perplexe puisqu’il est vendu au prix de 2 299 € * mais, ce robot de piscine sans fil promet un nettoyage autonome du fond, des parois, de la ligne d’eau… et même une cartographie 360° ! Trop beau pour être vrai ? C’est ce que j’ai voulu vérifier, en conditions réelles. Et, vous allez voir que ce robot piscine a plus d’un tour dans son sac. Après le test du Aiper Scuba X1, voici mon retour d’expérience sur ce robot de piscine très haut de gamme.

Mes premières impressions au déballage

Quand le colis est arrivé, j’ai immédiatement compris qu’on n’était pas sur un gadget bas de gamme et vu son prix. J’ai envie de dire heureusement. Le carton est robuste, bien calé, et à l’intérieur, tout est parfaitement rangé. Le robot, avec son design compact, mais musclé, en impose. Pas de plastique cheap ni de finitions douteuses, on est clairement sur un produit premium. Mention spéciale pour la poignée bien pensée, qui permet de le déplacer facilement sans se ruiner le dos. Et, je peux vous assurer que c’est essentiel. Des robots piscine, j’en ai testé quelques-uns, lourds, gorgés d’eau et difficiles à sortir du bassin.

Branchement et installation

La vraie surprise ? Il n’y a… rien à brancher. Ce robot est 100 % sans fil, et cela change tout. Il suffit de le recharger sur sa base (comptez environ 2 à 3 heures) puis de le plonger dans la piscine. L’appairage avec l’application AIPER se fait rapidement : Bluetooth activé, robot détecté, on choisit le mode de nettoyage… et c’est parti ! Aucun câble à tirer, aucun réglage technique à faire, c’est presque frustrant tant, c’est simple. Là encore, je m’attendais à devoir brancher des tas de câbles, à galérer avec l’appli, rien de tout cela s’est produit : étonnant ce robot piscine, réellement.

Premier atout : une cartographie intelligente 360°

C’est le cœur du système : une fois immergé, le robot commence par analyser la piscine. J’ai vu sur l’appli la carte se dessiner en direct : profondeur, forme, obstacles… Tout est pris en compte. Et, il adapte son parcours en temps réel ! Plus de passages aléatoires ou de zones oubliées, il couvre absolument tout, même les escaliers intégrés lorsqu’ils existent, ce qui n’est pas le cas de ma piscine.

Franchement bluffant. Je l’ai testé sur une piscine rectangulaire avec des « coins» arrondis un fond légèrement incliné sur les bords, et il ne s’est jamais bloqué. On sent que l’algorithme de navigation est bien pensé : il longe les bords avec précision, évite les obstacles et revient là où il est passé si nécessaire. L’appli vous donne en prime des statistiques sur la surface nettoyée et la durée du cycle. Ce petit côté « mission accomplie » donne presque l’impression de piloter un drone aquatique. Bref, une vraie techno embarquée, sans que j’aie eu besoin de lever le petit doigt.

Second atout, il nettoie tout : le fond, les parois ET la ligne d’eau

Il ne se contente pas de ramasser les feuilles au fond. Il grimpe aussi aux parois, frotte la ligne d’eau (regardez la vidéo en fin d’article), et n’oublie pas les zones plates comme les plages immergées. Lors de la deuxième semaine de test, après un orage, il a réussi à nettoyer une fine couche d’algues au niveau des parois ainsi que des bouts de joint des margelles, ce que mon précédent robot laissait systématiquement. Résultat ?

Une eau limpide, des parois nettes sans effort de ma part. Je l’ai vu se hisser sur les parois avec une aisance assez impressionnante pour un appareil de ce gabarit. Même ma ligne d’eau, qui a tendance à se salir à cause du pollen et des crèmes solaires, était impeccable après son passage. C’est l’un des rares robots que j’ai testés qui ne se contente pas de « toucher » les parois, mais les nettoie vraiment. Et, sur les rebords en pente douce, il ne cale pas : il ajuste son angle, ralentit, puis redescend avec contrôle. On sent que ce robot a été conçu pour aller là où les autres peinent.

Troisième atout : une filtration haute performance

Avec une aspiration annoncée à 32 000 litres par heure, je m’attendais à du costaud… et je n’ai pas été déçu. Le filtre MicroMesh de 3 microns retient les poussières, le sable, les insectes, et même les minuscules pollens qui venaient de mes arbres alentour. Après chaque cycle, je retrouvais une eau presque aussi claire qu’après un traitement choc.

Et, le bac se nettoie très facilement, le fond bascule pour faciliter le rinçage au jet. De plus, le filtre s’enlève sans forcer, il tient bien en place et ne se déforme pas, même après plusieurs rinçages. Aucune mauvaise surprise au fond du bac, même après des journées venteuses. Je n’ai pas eu à passer l’aspirateur manuel une seule fois depuis que je l’utilise, ce qui est un exploit chez moi. Il attrape tout, même les petits débris qui flottent juste sous la surface. Clairement, côté filtration, c’est du haut niveau.

Un dernier bonus : la remontée et le stationnement automatiques

Cela peut paraître gadget, mais non. Une fois sa mission terminée, le robot remonte doucement à la surface et se positionne tout seul près du bord. Fini les plongeons pour aller le repêcher au fond ou les manches télescopiques interminables. C’est un détail qui, à l’usage, fait vraiment toute la différence. Je récupère le robot sans me mouiller, je le vide, je le rince… et je retourne vaquer à mes occupations.

En réalité, ce système m’a sauvé plus d’une fois : un matin, j’étais pressé, et en 30 secondes, j’avais sorti le robot sans effort. Il se stabilise à l’horizontale, juste sous la ligne d’eau, comme s’il m’attendait. Et, avec la poignée large et ergonomique, on n’a pas peur de glisser ou de forcer.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines d’utilisation régulière, je dois dire que le AIPER Scuba X1 Pro Max a clairement révolutionné ma gestion de la piscine. J’ai gagné du temps, de l’énergie, et surtout : une eau impeccable sans effort. Le robot a tenu ses promesses, que ce soit en termes d’aspiration, de couverture ou de simplicité d’utilisation. De plus, il n’a jamais calé, même sur les formes irrégulières de mon bassin. L’autonomie est au rendez-vous, comme l’efficacité sur les saletés les plus fines. Certes, le prix est élevé, mais à ce niveau de performance, je pense sincèrement que son prix est justifié.

Les points forts

Vraiment autonome et intelligent, pas besoin de surveillance.

Nettoyage complet (fond, parois, ligne d’eau, plages).

Application claire et intuitive.

Aucun câble à manipuler : la liberté totale.

Robot et filtre très faciles à nettoyer et à entretenir.

Design sérieux et matériaux solides.

Les points faibles

Le prix : 2 299 €, c’est un investissement élevé.

L’absence de mode manuel pour cibler une zone précise.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter, si vous cherchez une solution haut de gamme, efficace et totalement autonome. Ce robot s’adresse clairement aux propriétaires de grandes piscines enterrées (jusqu’à 300 m²), qui veulent la tranquillité d’esprit. Il nettoie mieux que moi, plus vite, et sans se plaindre. Et ça, ça n’a pas de prix… enfin si : 2 299 €* sur Amazon en cliquant sur le coupon, et à ce niveau de performance, il les vaut largement.

Et vous, laisseriez-vous un robot intelligent comme le Scuba X1 Pro Max s’occuper seul de votre piscine pendant que vous sirotez un thé glacé au bord de l’eau ? Que pensez-vous de ce robot ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Nom complet : AIPER Scuba X1 Pro Max-FR

Type : robot de piscine sans fil tout-en-un

Aspiration : 32 000 L/h

Filtration : filtre MicroMesh 3 microns

Cartographie : intelligente 360°, planification adaptative

Commandes : via application Bluetooth / tactile

Autonomie : jusqu’à 3 heures

Type de piscine : enterrées jusqu’à 300 m²

Poids des batteries : 1 927 g

Technologie moteur : TVC inspirée de l’aéronautique

Garantie : 3 ans

Le contenu du colis reçu

À l’ouverture, j’ai trouvé :

1 robot AIPER Scuba X1 Pro Max

1 base de recharge magnétique

1 filtre MicroMesh déjà intégré

1 mode d’emploi multilingue clair

1 crochet de récupération (utile si jamais il ne remonte pas correctement)

Et une petite surprise : un chiffon microfibre siglé AIPER pour le nettoyage du capot, sympa !

