Je teste le BOYA Magic, un microphone sans fil 4-en-1 très polyvalent

Lorsque je pars en interview pour NeozOne, c’est un peu comme si je partais en vacances pour la semaine ! On ne dirait pas, mais du matos, il en faut pour des images propres et du son nickel ! Dans ce test, je vais vous parler du son, qui doit être d’une qualité irréprochable, et qui nécessite de matériel de qualité. Lorsque BOYA m’a proposé le test d’un micro sans fil 4 en 1 pesant 7 g seulement, comment refuser ?

Depuis des années, je trimballe un sac rempli de micros : un micro-cravate pour les interviews, un à main pour les événements, un de bureau pour mes visios, et un petit modèle pour ma caméra. Résultat : je me balade avec plus de câbles qu’un technicien de plateau TV. Alors, le BOYA Magic Microphone sans Fil (support non inclus), annoncé comme un micro 4-en-1, me tentait bien. Vendu 159 € *au lieu de 199 € sur Amazon (en cochant la case réduction) ou avec le code BOYA0110 sur le site officiel, je trouve le prix raisonnable au regard des promesses annoncées. Pour information, j’ai testé le modèle Boya Mini quelques jours auparavant et ce fut une excellente surprise. Voici mon retour après plusieurs semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai eu un petit moment de surprise. Le boîtier de charge et de rangement ressemble à une trousse premium pour appareil photo. À l’intérieur, tout est rangé au millimètre : les deux émetteurs, les récepteurs USB-C, Lightning et 3,5 mm, les bonnettes anti-vent, les câbles, et même des aimants pour fixer le micro sans tirer sur les vêtements. Franchement, j’ai eu l’impression de déballer un kit professionnel plutôt qu’un gadget. Et, le détail qui m’a bluffé : chaque micro pèse seulement 7 g et mesure 13 mm d’épaisseur. À peine posé sur ma chemise, j’ai oublié qu’il était là.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je fais souvent des interviews en extérieur et je suis régulièrement confronté à trois problèmes : le bruit ambiant, la galère des câbles, et le fait de devoir trimballer plusieurs micros pour différents usages. Le BOYA Magic promettait de régler tout ça d’un coup : un seul micro qui se transforme selon mes besoins. En effet, j’ai été séduit par l’idée de « remplacer quatre micros par un seul ». Et, avec la promesse d’une réduction de bruit IA jusqu’à -40 dB, j’étais curieux de voir si cela pouvait vraiment concurrencer mes micros pros habituels.

Branchement et installation

Côté installation, c’est l’un des points qui m’a le plus rassuré. Le récepteur USB-C ou Lightning se branche directement sur mon smartphone, mon PC ou ma caméra DJI Pocket 3, et hop, ça fonctionne sans driver ni application obligatoire. J’ai quand même installé BOYA Central, l’application gratuite, pour régler la réduction de bruit et ajuster le gain. L’appairage est automatique : j’ouvre le boîtier, les émetteurs se connectent au récepteur. En moins d’une minute, j’étais prêt à enregistrer. Rien à voir avec certains systèmes concurrents où l’on passe dix minutes à batailler avec les réglages.

Fonctionnalité 1 : un micro, quatre formes

C’est clairement la force du BOYA Magic : il se transforme en micro-cravate, en micro à main (avec un petit adaptateur), en micro de bureau posé sur un support, ou en micro-caméra. J’ai testé les quatre, et ça marche vraiment. Exemple concret : j’ai commencé une interview en extérieur en mode cravate, puis j’ai basculé en mode à main pour un micro-trottoir improvisé, sans changer de matériel. Pour un créateur de contenu ou un journaliste nomade, c’est une petite révolution.

Fonctionnalité 2 : l’annulation du bruit par IA

C’est l’argument phare : l’IA capable de supprimer jusqu’à -40 dB de bruit. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, plutôt bien. J’ai fait un test sur un marché bruyant : voix nette, bruits de fond atténués. Le mode fort isole très bien la voix, même si le rendu peut sembler un peu artificiel. En mode léger (-15 dB), on garde une ambiance naturelle tout en limitant le bruit autour. Concrètement, j’ai pu, par exemple, réussir une interview devant une fontaine, chose impossible avec un micro classique.

Fonctionnalité 3 : un son studio dans la poche

Avec un enregistrement 48 kHz / 24 bits et une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, le son est propre, équilibré et sans souffle perceptible. J’ai même comparé avec un micro de studio branché sur ma carte son : le BOYA Magic s’en sort étonnamment bien pour un si petit format. La double sécurité audio (piste -12 dB + limiteur) m’a sauvé lors d’une captation dans laquelle l’interviewé s’est mis à rire très fort. Sans cette fonction, j’aurais eu un son saturé et inutilisable.

Fonctionnalité 4 : une autonomie qui tient ses promesses

Chaque émetteur tient 6 heures, et avec le boîtier, on monte à 30 heures d’utilisation. Pendant un week-end de tournage intensif, je n’ai jamais eu besoin de chercher une prise pour recharger. Et, le boîtier fait aussi office de coffre-fort portable : tout est rangé et protégé. Là-dessus, je dois dire que BOYA a eu une excellente idée. Une tranquillité d’esprit qui change tout quand on enregistre loin d’une prise électrique.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Avant de lister les points forts et faibles, je dois reconnaître une chose : j’ai rarement utilisé un micro aussi polyvalent et simple d’emploi. Ce n’est pas parfait, mais il m’a fait gagner du temps et de la place dans mon sac.

Les points forts :

Ultra compact et léger (7 g par micro, 13 mm d’épaisseur).

Vraie polyvalence (cravate, main, bureau, caméra).

Réduction de bruit IA efficace, surtout en environnement bruyant.

Son HD (48 kHz / 24 bits) avec limiteur + piste de sécurité.

Autonomie longue (30 h avec boîtier).

Installation Plug & Play sur smartphone et PC.

Les points faibles :

Pas de support inclus pour le mode bureau (l’écrou 1/4 est universel et compatible avec tous les trépieds, vous pouvez donc acheter séparément le support de votre choix.)

Dans l’ensemble, ce défaut est mineur comparé à la praticité offerte.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Pour moins de 160 €, le BOYA Magic remplace plusieurs micros et procure une qualité largement suffisante pour du podcast, du vlogging ou même des interviews semi-pro. C’est un vrai compagnon de terrain, pensé pour ceux qui veulent voyager léger sans sacrifier la qualité sonore. Avec tout ça, on comprend mieux pourquoi le BOYA Magic Microphone sans Fil est proposé à 159 €* au lieu de 199 € sur Amazon. Ou, si vous préférez passer par le site officiel avec le code BOYA0110, une offre difficile à ignorer pour un kit aussi complet. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

BOYA Magic Microphone sans Fil (Support Non Inclus), à Clip, à Main, de Bureau, Micro Cravate avec Prise USB-C/Lightning/3.5mm Jack, Micro sans Fil pour iPhone 7~16, Mini Microphone pour Streaming Le premier mini-microphone transformable au monde : le micro sans fil BOYA Magic (support non inclus) combine les modes pince, portatif, de bureau et pour caméra dans un design ultra-compact, pensé... Meilleure Vente n° 1

Les caractéristiques techniques

Dimensions : ‎2,65 × 2,1 × 14,13 cm

Poids : 290 g

Connectiques : Lightning, USB Type-C, 3,5 mm Jack

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Résolution audio : 48 kHz / 24 bits

Rapport signal/bruit : 80 dB

Dynamique : 144 dB

Autonomie : 6 h par micro, 30 h avec boîtier

Batterie : lithium-ion rechargeable (boîtier inclus)

Réduction de bruit IA : jusqu’à -40 dB

Le contenu du colis reçu

2 émetteurs (TX)

1 récepteur USB-C

1 récepteur Lightning

1 récepteur 3,5 mm TRS

1 boîtier de charge

2 aimants de fixation

2 bonnettes anti-vent pour émetteurs

1 bonnette anti-vent pour boîtier

1 mousse anti-vent supplémentaire

1 câble USB-C vers USB-A

1 câble USB-C vers USB-C

1 câble 3,5 mm TRS vers TRS

1 sac de transport BOYA

* Prix constatés au 21 août 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par les sites vendeurs.

BOYA Magic Microphone sans Fil Design Installation Qualité audio Portée Suppression du bruit Rapport Qualité/Prix Un microphone très polyvalent Est-ce que je recommande le produit testé ? Oui, sans hésiter. Pour moins de 160 €, le BOYA Magic remplace plusieurs micros et procure une qualité largement suffisante pour du podcast, du vlogging ou même des interviews semi-pro. C’est un vrai compagnon de terrain, pensé pour ceux qui veulent voyager léger sans sacrifier la qualité sonore. Avec tout ça, on comprend mieux pourquoi le BOYA Magic Microphone sans Fil est proposé à 159 €* au lieu de 199 € sur Amazon. Et, si vous préférez passer par le site officiel, il est encore moins cher : 102,47* € avec le code BOYA0110, une offre difficile à ignorer pour un kit aussi complet. User Rating: 4.23 ( 2 votes)