Je teste le Boya Mini, un micro-cravate sans fil de 5 g et d’une portée de 100 m

Il m’arrive parfois de réaliser des interviews pour nos articles publiés sur NeozOne. Et, dans ces moments-là, je me rends compte qu’un bon son est presque plus important qu’une belle image. Alors, quand la marque BOYA, que je ne connaissais pas encore, m’a proposé de tester leur BOYA Mini, présenté comme le plus petit micro-cravate sans fil du monde, je me suis dit : pourquoi pas ?

Avant de recevoir le produit, j’ai quelque peu consulté la fiche produit, et le prix m’a carrément interpellé ! En effet, côté budget, la surprise est plutôt bonne : on trouve ce micro autour de 60,19 €* sur Amazon (au lieu de 69,99 € en cochant la case réduction) et sur le site officiel grâce au code BOYA0110. À ce prix-là, il était difficile de ne pas succomber à la curiosité. Voici mon retour d’expérience après quelques tests approfondis, afin de savoir ce qu’il avait dans le ventre. C’est parti pour la découverte.

Mes premières impressions au déballage

À l’ouverture, j’ai immédiatement remarqué le côté ultra-compact du produit. Le boîtier ressemble davantage à celui d’écouteurs sans fil qu’à un kit micro traditionnel. Les deux émetteurs tiennent littéralement dans le creux de la main et, avec seulement 5 g par unité, j’ai presque eu peur de les perdre au fond d’une poche. Comparé aux micros-cravates habituels, le contraste est saisissant.

L’emballage est simple, mais efficace : chaque élément est bien rangé et compréhensible au premier coup d’œil. Aucun risque de passer des heures à chercher comment tout se branche. Le poids est évidemment un atout, mais attention, car il peut être aussi un inconvénient, il est très facile de perdre le micro et de ne pas s’en apercevoir !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Réaliser des interviews ou des micros-trottoirs demande souvent du matériel fiable. Or, il m’est déjà arrivé de rencontrer des soucis avec des micros classiques : câbles trop courts, piles qui lâchent au pire moment, ou encore grésillements désagréables. L’idée d’un micro sans fil, discret, avec 30 heures d’autonomie m’a donc immédiatement séduit. Un autre élément m’a particulièrement intrigué : les modes de changement de voix IA. Pouvoir passer d’une voix masculine à une voix féminine (ou neutre) d’un simple clic semblait être un gadget amusant, mais je voulais le vérifier par moi-même. Je vous en reparle dans la suite de mon test.

Branchement et installation

L’installation est un vrai plaisir : Plug & Play. Pas besoin de télécharger une application ni de se lancer dans des réglages complexes. Il suffit de brancher le récepteur sur un smartphone, appreil photo ou caméra (Lightning ou USB-C), d’allumer l’émetteur, et l’ensemble fonctionne instantanément. En moins de 30 secondes, j’ai pu enregistrer un premier test audio. La connexion en 2,4 GHz est particulièrement stable. J’ai pu m’éloigner d’une trentaine de mètres dans mon jardin (vidéo en fin d’article) sans la moindre coupure, ce qui reste bluffant pour un appareil aussi compact.

Fonctionnalité 1 : l’ultra-légèreté

Le micro pèse seulement 5 g. C’est si léger que je l’ai complètement oublié lors de mon premier tournage. Pour donner une idée, il est plus léger qu’une clé USB. Lors d’une interview, accroché discrètement à mon teeshirt, il a su se faire oublier. Contrairement aux micros traditionnels, aucun invité n’a demandé où le placer ni s’il allait trop se voir à la caméra. Une discrétion bienvenue qui permet aussi de détendre les interviewés ! Je me souviens d’un gros micro avec un étui en « moumoute » qui avait complètement déconcentré une personne que j’interviewais… Fou rire nerveux, et plus de 10 prises pour obtenir quelque chose de potable. Là le micro ne se voit pas, on l’oublie très rapidement !

Fonctionnalité 2 : suppression du bruit IA

J’ai testé l’annulation de bruit à proximité d’une route fréquentée. Résultat : la voix est restée claire alors que les voitures défilaient à quelques mètres. Le micro propose trois niveaux de réduction de bruit accessibles d’un simple clic. En salle bruyante, j’ai activé le niveau le plus fort et les bavardages en arrière-plan ont nettement reculé au profit de la voix principale. Ce n’est pas parfait, mais largement suffisant pour obtenir un rendu propre.

Fonctionnalité 3 : autonomie et boîtier de charge

Le micro offre 6 heures d’autonomie continue, et son boîtier de charge pousse l’ensemble jusqu’à 30 heures. Pour quelqu’un qui a déjà connu des pannes de micro en plein enregistrement (bonjour l’oubli des piles), c’est rassurant. J’ai testé une journée entière avec plusieurs séquences d’enregistrement et de recharge, et je n’ai jamais eu besoin de brancher le boîtier à une prise. Ce point fait clairement partie de ses atouts majeurs.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs interviews, essais en extérieur et quelques expériences plus ludiques, le BOYA Mini m’a franchement convaincu. Un détail que j’apprécie particulièrement : sa discrétion à la caméra. On le distingue à peine, et cela change complètement l’expérience pour l’interviewé comme je vous l’expliquais plus haut. J’aime aussi son design, plutôt sobre et moderne, et la facilité avec laquelle il se branche sur n’importe quel smartphone !

Les points forts

Ultra-léger (5 g, on l’oublie totalement)

Discret et esthétique en vidéo

Installation Plug & Play en quelques secondes

Autonomie de 30 h avec boîtier

Réduction de bruit IA efficace en extérieur

Les points faibles

je cherche encore

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, sans hésiter. Le BOYA Mini constitue une excellente option pour les créateurs de contenu, youtubeurs, podcasteurs, journalistes indépendants ou étudiants qui veulent un micro pratique, efficace et discret sans exploser leur budget. Pour conclure, je dirais que le BOYA Mini, vendu 60,19 €* sur Amazon avec une réduction et sur le site officiel avec le code promo BOYA0110, est une belle surprise. Léger, discret, simple à utiliser et doté d’une autonomie impressionnante, il coche presque toutes les cases. Alors, pour un futur micro sans fil, le critère décisif sera-t-il la discrétion, l’autonomie ou le prix ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Émetteur : 5 g

Annulation du bruit IA : 3 niveaux

Qualité sonore : CD

Connexion : 2.4 GHz

Portée : jusqu’à 100 m (variable)

Autonomie : 6 h + 30 h avec boîtier

Connecteurs : Lightning + USB-C

Micro : omnidirectionnel, 20 Hz – 20 kHz

Rapport signal/bruit : 80 dB

Le contenu du colis reçu

2 émetteurs (5 g chacun)

1 récepteur USB-C

1 récepteur Lightning

1 boîtier de charge

1 câble USB-C vers USB-A

1 notice rapide

