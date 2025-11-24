Je teste le brasero à gaz propane Homary, un produit design et utile

Le froid s’installe tranquillement, et il devient presque suicidaire de vouloir profiter de la terrasse, ou alors avec un plaid ! Sauf si vous disposez, comme moi, du brasero à gaz propane Homary, que j’ai accepté de recevoir en test. Et j’avoue que depuis que j’ai découvert la marque Homary, mes soirées ont changé de visage à l’intérieur comme à l’extérieur. Après avoir testé, cet été, le canapé Homary Serene et le salon de jardin Homary en aluminium et en teck, il ne manquait plus qu’une touche de chaleur à ma terrasse. C’est désormais chose faite avec le brasero à gaz propane avec pare-vent en verre, actuellement proposé par Homary. Un objet déco, que je pensais non indispensable, et pourtant il est bien agréable ! Voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

À la livraison, le carton annonce tout de suite la couleur : 28 kg quand même. J’imagine qu’une fois en place, je ne m’amuserai pas à le déplacer. L’emballage est soigné, chaque élément parfaitement protégé. En ouvrant la boîte, je découvre d’abord les panneaux effet bois, le pare-vent en verre trempé, les pierres décoratives et le kit de raccordement gaz. Le tout respire la qualité. L’ensemble semble robuste, et les finitions en aluminium grain de bois sont superbes : elles imitent à la perfection le chêne vieilli, et sont annoncées comme résistantes à la rouille et aux intempéries. Une fois monté, le rendu est bluffant, c’est vraiment joli. Bien entendu, il peut faire office de table basse, lorsqu’il est éteint.

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

J’ai toujours aimé l’ambiance des feux de camp, mais pas forcément leurs inconvénients : fumée, odeur de bois brûlé sur les vêtements, nettoyage fastidieux. Alors quand j’ai vu ce brasero Homary qui promettait zéro cendre, zéro fumée et 100 % chaleur, j’ai voulu savoir si la promesse tenait la route. Et puis, sur la terrasse, j’avais envie de cette atmosphère douce et lumineuse qui apporte la sérénité. Il fonctionne au gaz et chauffe : ce qui nécessite une certaine vigilance si vous avez des enfants en bas âge ou des animaux trop curieux.

Branchement et installation

Bonne surprise : l’installation est ultra-simple. Le manuel est clair, les pièces bien numérotées, et l’assemblage ne prend pas plus de 30 minutes. Pas besoin d’outils spéciaux, juste un peu de patience pour visser correctement le pare-vent et raccorder le tuyau de gaz. Le compartiment inférieur dissimule parfaitement la bouteille de propane, ce qui garde la ligne du meuble épurée. Une fois la bouteille branchée et le robinet ouvert, il suffit d’appuyer sur le bouton piézoélectrique pour allumer le feu. Et là, magie : la flamme prend immédiatement. Pas d’odeur de gaz, pas de raté, pas d’étincelle capricieuse. Côté sécurité, tout est bien pensé : le pare-vent protège efficacement la flamme, même par vent léger.

Une flamme élégante protégée par un pare-vent en verre

Ce qui m’a tout de suite frappé, c’est la stabilité et la beauté de la flamme. Grâce au pare-vent en verre trempé, le brasero Homary crée une ambiance à la fois chaleureuse et hypnotique, même quand une brise passe sur la terrasse. Ce détail change tout : fini les flammes qui vacillent ou s’éteignent au premier souffle. Le contour transparent sublime la lumière du feu sans gêner la diffusion de chaleur. C’est un vrai spectacle visuel, à la fois apaisant et élégant. Je l’ai utilisé plusieurs soirs consécutifs avec des amis : chacun a fini par se taire quelques minutes, simplement pour regarder danser les flammes.

Une table d’extérieur deux-en-un, design et fonctionnelle

Éteint, ce brasero se transforme en table basse d’extérieur. Le plateau en acier effet pierre noire reste froid au toucher et propose une surface stable pour poser verres, bougies ou planche apéritive. J’ai adoré ce côté polyvalent : en journée, il devient une table élégante, et le soir venu, il suffit d’enlever le cache central pour révéler le foyer. Contrairement à un chauffage d’extérieur qu’on range à la première pluie, le brasero Homary reste dehors toute l’année, sans jamais dénoter.

Un chauffage d’ambiance performant et réglable

Sous son look design se cache une véritable source de chaleur. Le brûleur au propane procure une puissance confortable, capable de réchauffer jusqu’à 8 m² autour du foyer. Grâce au bouton de réglage, on peut ajuster la flamme à sa guise : douce pour une soirée détente, ou vive pour un dîner d’automne prolongé. Aucune fumée, aucun dépôt, aucune odeur : c’est un feu propre, silencieux, et sans contrainte. J’ai pu rester dehors en tee-shirt par 14 °C, par exemple.

Une installation simple et un usage sans contrainte

C’est peut-être la partie que j’apprécie le plus : zéro effort au quotidien. Pas de cendres à vider, pas de fumée à éviter, pas de feu à rallumer. J’appuie sur le bouton, je tourne la molette, et la flamme s’allume aussitôt. Le système d’allumage piézo fonctionne parfaitement, même après plusieurs jours sans utilisation. Une fois la soirée terminée, je ferme simplement le robinet du gaz et je replace la housse de protection. Le tout reste propre, sec et prêt à servir de nouveau. Seul petit défaut, vous devrez vous équiper d’un tuyau 1/4 – 1/2 (environ 40 € sur Amazon), car celui qui est fourni avec le brasero n’est pas compatible avec nos bouteilles de gaz.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après un mois d’utilisation, le brasero Homary a trouvé sa place dans mon quotidien. J’ai pris l’habitude de l’allumer en fin de journée, parfois juste pour profiter de la lumière et du crépitement discret du gaz. Avant de lister les points forts et les points faibles, je dirais qu’il allie design, confort et praticité sans tomber dans le gadget.

Les points forts

Design élégant et finitions haut de gamme

Chaleur agréable et réglable

Allumage instantané et fiable

Pare-vent efficace et esthétique

Utilisation simple et sans entretien

Fonction table basse deux-en-un

Les points faibles

Tuyau fourni non compatible avec nos bouteilles de gaz.

Pas conçu pour la cuisson (uniquement chauffage décoratif).

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Clairement oui. Si vous cherchez une solution élégante et pratique pour prolonger vos soirées dehors, le brasero à gaz propane Homary avec pare-vent en verre est une valeur sûre. Il s’intègre dans tous les styles d’extérieur et propose une chaleur immédiate sans les inconvénients d’un vrai feu. Et, à 589,99 €* au lieu de 749,99 € sur le site officiel, c’est peut-être le moment d’en profiter. Ce test vous a donné envie d’essayer le produit ? Partagez vos impressions ou posez vos questions, cliquez ici pour laisser un commentaire . Une précision à ajouter ? Faites-le-nous savoir !

Les caractéristiques techniques

Type : Brasero à gaz propane avec pare-vent en verre

Matériau : Aluminium avec finition grain de bois et dessus noir

Dimensions : L 1000 × P 600 × H 430 mm

Dimensions du foyer : 62 × 18 × 5 cm

Poids : 28 kg

Surface chauffée : environ 6 à 8 m²

Allumage : Piézoélectrique

Énergie : Propane (bouteille non fournie)

Entretien : Aucun, sans cendre ni fumée

Le contenu du colis reçu

1 structure principale en aluminium finition bois

1 plateau supérieur noir effet pierre

1 pare-vent en verre trempé

1 kit complet de raccordement gaz

1 lot de pierres de verre décoratives

1 housse de protection

* Prix constaté au 17 octobre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.