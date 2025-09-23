Je teste le canapé sectionnel et modulaire Homary Serene en 5 modules

Avec près de 800 tests réalisés depuis la création de NeozOne, les marques nous font confiance ! Souvenez-vous en août dernier, j’avais reçu un salon de jardin de la marque Homary, qui trône sur ma terrasse, mais qui sera bientôt rangé pour l’hiver ! Cette fois, la marque Homary s’invite dans ma salle cinéma puisque j’ai eu la chance de recevoir, le canapé sectionnel modulaire Serene en forme de L en velours chenille (5 pièces, 2800 mm).

Un modèle actuellement en promotion, vendu 1 659,99 €* au lieu de 1 899,99 € sur le site officiel homary.com. Une chose est sûre, il est absolument magnifique, même si je craignais un peu le velours, une matière réputée fragile, alors que j’héberge une chienne et un matou ! Allez, je vous raconte donc tout, du déballage aux longues soirées passées dessus, sans filtre ni chichis. Place au confort et au design, ce seront mes premiers indices. Découverte.

Mes premières impressions au déballage

Quand les cartons sont arrivés, j’ai tout de suite compris que je n’allais pas me contenter d’un « petit » canapé. Les boîtes étaient volumineuses, mais pas très lourdes. Une fois ouvertes, les pièces (compressés sous vide) en velours chenille se sont révélées impeccablement protégées par du plastique et de la mousse. Premier contact tactile : une texture douce, presque soyeuse, mais avec un côté légèrement texturé qui laisse deviner la solidité du tissu. Côté esthétique, les lignes arrondies des dossiers et des accoudoirs donnent une impression de modernité et de confort à la fois. La promesse du confort se matérialise sous mes doigts !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Depuis quelque temps, je cherchais un canapé capable d’accueillir confortablement plusieurs personnes dans notre salle qui nous sert de test pour les vidéoprojecteurs et le home cinéma. Ajoutez à cela les soirées entre amis, les séances cinéma en famille et les siestes improvisées, il fallait de l’espace. Les canapés modulaires m’attiraient déjà, mais ce modèle en velours chenille combinait à la fois le design moderne, la modularité et un prix encore accessible avec la promo, si j’avais dû l’acheter moi-même. Bref, c’était l’occasion parfaite pour voir si la promesse de confort et d’élégance tenait ses engagements au quotidien.

Installation

Bonne surprise : le canapé arrive entièrement assemblé et ça, c’est un vrai bonus. Pas besoin de sortir la caisse à outils ni de suivre un manuel épais comme un dictionnaire. J’ai simplement dû disposer les modules selon la configuration souhaitée. En une heure trente à peine, mon salon s’est transformé avec un canapé en L prêt à accueillir tout le monde. Niveau logistique, il vaut mieux toutefois prévoir d’être deux pour déplacer les pièces, mais il est possible de l’assembler seul, même si certaines sont assez imposantes. Ce n’est pas le poids qui est en cause ici, mais plutôt la largeur des pièces ! Un puzzle géant en définitive !

La modularité avec un exemple concret

Le vrai plaisir, c’est la modularité. En fonction des besoins, je peux transformer le canapé : version L classique pour les soirées télé, ou configuration « grande banquette » pour allonger trois personnes côte à côte, parfait pour regarder une série avec ma compagne, et ma fille. Exemple concret : lors d’un grand prix de Formule 1, avec des amis, j’ai déplacé les modules pour créer une grande estrade moelleuse. Résultat : quatre supporters installés confortablement sans se marcher dessus. Mes amis m’ont dit : le prochain, c’est dans 15 jours, ton canapé est dispo ?

Le confort du velours chenille

Le revêtement en velours chenille mérite un chapitre à lui tout seul. Doux au toucher, il est aussi étonnamment résistant aux frottements. Même après plusieurs semaines d’utilisation quotidienne, aucune trace d’usure ou de boulochage. Je me surprends à passer ma main sur l’accoudoir juste pour le plaisir de la texture. Lors des soirées d’hiver avec un plaid, on aura, à mon avis, cette impression d’être dans un cocon, ce qui rend les marathons de séries particulièrement agréables. J’ajoute tout de même un plaid sur l’une des assises. En effet, le velours reste fragile, et ma chienne se fiche éperdument de la matière tant qu’elle peut s’y vautrer !

L’espace généreux

Avec ses 2,80 m de largeur et de profondeur, ce canapé propose un espace royal. Je peux littéralement m’allonger de tout mon long sans dépasser. Et, lors d’une soirée cinéma en couple, on a pu s’allonger tous les deux avec des coussins supplémentaires, sans la moindre gêne. C’est exactement ce que je cherchais : un canapé qui ne donne jamais l’impression d’être limité en place, même lorsqu’il est investi par les poilus de la maison !

Le design arrondi et moderne

Au-delà du confort, j’aime l’effet visuel que ce canapé apporte au salon. Ses lignes arrondies donnent une allure raffinée et contemporaine, sans être tape-à-l’œil. J’ai reçu plusieurs compliments d’amis qui pensaient qu’il venait d’un showroom de design haut de gamme. Il s’intègre aussi bien dans une déco moderne que plus classique. Bref, il devient rapidement la pièce maîtresse de la pièce.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après un mois de vie commune avec le Serene, je peux dire que j’ai trouvé un allié fidèle pour mes soirées, mes siestes et mes repas improvisés devant la télé. Voici ce que je retiens :

Les points forts

Confort absolu grâce au velours chenille et aux coussins moelleux.

Grande modularité, idéale pour changer de configuration en quelques minutes.

Design élégant et arrondi, qui sublime la pièce.

Espace généreux pour accueillir famille et amis sans se sentir serrés.

Arrive entièrement assemblé, gain de temps et d’énergie.

Les points faibles

Revêtement clair qui peut nécessiter un entretien régulier (surtout si vous avez des animaux ou des enfants).

Pas de prises intégrées ou d’options high-tech (dommage à ce prix).

Globalement, les avantages l’emportent largement sur ces petits défauts, mais il faut en être conscient avant d’acheter.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Sans hésiter, oui. Si vous cherchez un canapé qui combine style, confort et modularité, le Serene est une excellente option. C’est un investissement, mais il est taillé pour durer. En résumé, le canapé sectionnel modulaire Serene en velours chenille de Homary (1 659,99 € en promo) est une vraie réussite. Confort, élégance et espace se conjuguent pour en faire un choix presque incontournable si vous cherchez un modèle design et durable. Et vous, que pensez-vous de ce superbe canapé ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part ! Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques

Dimensions totales : 2800 × 2800 × 700 mm

Largeur du siège : 900 mm

Dimensions pièce de canapé : 278 × 278 × 68 cm

Matériau : velours chenille

Structure : métal + mousse

Capacité d’accueil : jusqu’à 4 personnes

Style : moderne, modulable

Assemblage : livré assemblé

Garantie : 1 an

Le contenu du colis reçu

5 modules de canapé (dont une pièce d’angle et deux avec accoudoirs).

5 coussins décoratifs assortis.

Notice simplifiée pour la configuration.

Emballages solides et adaptés.