Je teste le Cookeo Infinity de Moulinex : 20 modes de cuisson et un air fryer intégré

Sur NeozOne, nous adorons tester toutes sortes de produits, des plus technologiques aux plus gourmands, en passant parfois par quelques objets insolites ! Pour ma part, j’aime tester, mais j’apprécie aussi gagner du temps, et manger de bons petits plats. Depuis quelque temps, je lorgnais sur le Cookeo Infinity, 20 modes de cuisson, Noir, proposé à 449,99 €* sur le site officiel de Moulinex et sur Amazon.

Un prix qui fait réfléchir, certes, mais quand on voit tout ce qu’il promet, on comprend vite qu’il s’agit d’un véritable appareil tout-en-un. C’est un peu comme si mon four, ma cocotte, ma friteuse et ma yaourtière s’étaient donné rendez-vous dans un seul boîtier futuriste. Alors, quand Moulinex m’a proposé de le recevoir, j’ai immédiatement imaginé les bons petits plats qu’il me promettait… Le Cookeo Infinity sera-t-il THE cadeau de Noël cette année ? Voici mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai ouvert le carton, la première chose qui m’a frappé, c’est la taille imposante de la bête. On sent tout de suite qu’il ne s’agit pas d’un gadget, mais d’un vrai robot de cuisine. Néanmoins, je me suis dit : il prend de la place, où vais-je bien pouvoir le caser ? Côté finition, celle-ci est noire, élégante, presque discrète, et le couvercle respire la robustesse. À l’intérieur, la cuve en céramique de 6,5 litres inspire confiance : assez grande pour cuisiner pour une tablée d’amis. Et puis, détail qui tue, la pale de mélange automatique : un accessoire qui m’a fait sourire, car enfin quelqu’un a pensé à remuer pour moi pendant que je sirote un verre d’orangeade !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Soyons honnêtes : j’adore cuisiner, mais je n’ai pas toujours le temps de mijoter un plat pendant des heures. Les soirs de semaine, je rêve souvent d’un appareil qui m’aide à cuisiner vite et bien sans multiplier les casseroles. J’avais déjà testé des multicuiseurs classiques, mais jamais un modèle aussi complet avec un vrai mode Air Fryer intégré. En plus, la promesse de réduire la consommation d’énergie de 80 % m’a intrigué. Entre économies, gain de temps et promesses gourmandes, le Cookeo Infinity cochait toutes mes cases. Voyons s’il les tient, ces promesses !

Branchement et installation

Pas de panique : malgré son gabarit, l’installation est simple. On branche, on choisit la langue, on connecte le Wi-Fi, et hop, l’appareil est prêt. En quelques minutes, je naviguais déjà dans l’écran à molette, très intuitif. L’application My Moulinex s’est synchronisée sans souci, et j’ai découvert des centaines de recettes classées par ingrédient, temps disponible ou envie du moment. Honnêtement, je pense que même une personne réfractaire à tout ce qui a plus de trois boutons, peut largement s’en sortir.

Le mode Airfryer

Je ne pouvais pas commencer autrement. Des Airfryers, j’en ai testé quelques-uns, qui répondaient à mes attentes en la matière… Là, avec un seul appareil, je disposais d’un Airfyer : vous le voyez le gain de place dans la cuisine ? C’est à cela que j’ai pensé en premier. Allez direction : les frites maison. J’ai coupé mes pommes de terre, un petit filet d’huile, et j’ai lancé le programme. Résultat : croustillantes dehors, moelleuses dedans, et surtout, beaucoup moins grasses que dans une friteuse classique. J’ai aussi tenté de cuire des friands au fromage, et de fabriquer quelques biscuits pour ma chienne, le Cookeo Infinity a relevé tous les défis !

La cuisson sous pression

Un soir, j’ai tenté un bœuf bourguignon en à peine 40 minutes, là où il m’en faut d’habitude trois heures. Le goût était là, les morceaux fondants, et la sauce nappait parfaitement. J’ai aussi testé un risotto express : en 10 minutes chrono, j’avais un plat digne d’un restaurant. Et, tout cela sans rester collé aux fourneaux à surveiller la cuisson. Le risotto, c’est un peu mon plat signature, je sais le faire « à la main » avec quelques champignons de Paris… Mon Cookeo Infinity sait le faire aussi, alors pourquoi se gêner. Je n’ai pas senti de vraies différences entre celui que je fais en une heure, et celui prêt en 10 minutes !

Le mélange automatique

Pour ma part, c’est le gros point fort. Pendant une séance de rissolage pour un curry de légumes, la pale de mélange s’est chargée de tout remuer à ma place. Pas besoin de rester devant à craindre que ça accroche ou que ça brûle. J’ai pu couper mes herbes tranquillement et même préparer un dessert en parallèle. Résultat : un plat homogène, sans effort. On n’imagine pas combien le mélange automatique est pratique, et moi, je ne compte plus les fois où mes cuissons attachent au fond de la marmite ! Je fais toujours dix choses à la fois, et parfois, c’est la cuisine qui en pâtit !

La cuisson sur deux étages

De plus, j’ai découvert avec plaisir la cuisson combinée : dans la cuve, un poulet mijotait, tandis que sur le plateau supérieur, des pommes de terre rôtissaient façon air fryer. En une seule fois, j’ai sorti un repas complet, tendre et croustillant. Un vrai gain de temps, surtout quand on reçoit. Cette fonction est top, notamment pour les légumes ou le poulet cuit à la vapeur. Si je fais cuire mes filets de poulets avec un fondu de poireaux dessous, la viande prend le goût du fumet des légumes : un régal !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après un mois d’essais intensifs, je peux dire que le Cookeo Infinity a trouvé sa place dans ma cuisine. Bien sûr, tout n’est pas parfait, mais la polyvalence et la rapidité compensent largement les petits défauts.

Les points forts :

20 modes de cuisson, dont un excellent air fryer

Mélange automatique vraiment pratique

Cuisson sous pression rapide et efficace

Recettes guidées et application connectée intuitive

Grande capacité, idéale pour les familles

Consomme peu d’énergie

Les points faibles :

L’appareil est assez volumineux, il faut de la place

Pas de balance intégrée, dommage pour un produit aussi complet

Prix élevé, même si les fonctionnalités le justifient

En résumé, ce n’est pas un gadget, mais un vrai allié culinaire. Une fois adopté, difficile de revenir en arrière.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Oui, évidemment, si vous aimez cuisiner, mais manquez de temps, ou si vous cherchez à remplacer plusieurs appareils par un seul, le Cookeo Infinity est un investissement pertinent. Il ne remplacera pas complètement la créativité derrière les fourneaux, néanmoins il facilite tellement le quotidien que je ne peux que le recommander. Pour conclure, je dirais que le Cookeo Infinity n’est pas qu’un gadget high-tech, c’est un vrai compagnon culinaire. Certes, il demande un budget et un peu de place sur le plan de travail, mais il simplifie tellement le quotidien qu’on oublie vite ces détails. Après plusieurs semaines, je me surprends à cuisiner davantage, à tester de nouvelles recettes, et surtout à manger plus sain sans perdre de temps. Alors, seriez-vous prêt à troquer vos casseroles contre le Cookeo à 449,99 €* sur le site officiel de Moulinex et sur Amazon ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Les caractéristiques techniques

20 programmes de cuisson automatiques

Capacité de la cuve : 6,5 L (jusqu’à 7 personnes)

Revêtement céramique antiadhésif, compatible lave-vaisselle

Mode air fryer intégré avec plateau dédié

Cuisson sous pression jusqu’à 80 kPa

150 recettes intégrées + application My Moulinex connectée en Wi-Fi

Puissance : 1 345 – 1 600 W

Départ différé et maintien au chaud automatique

Pale de mélange automatique compatible avec plusieurs modes

Accessoires compatibles : moule à gâteau, verrines, grille 2-en-1

Sécurité renforcée avec libération automatique de la pression

Le contenu du colis reçu

À l’ouverture du carton, voici ce que j’ai trouvé :

Le multicuiseur Cookeo Infinity (coloris noir)

Une cuve en céramique antiadhésive avec poignées

Un panier vapeur

Un plateau air fryer

Une pale de mélange amovible

Un guide pas à pas pour les premières recettes

Multifonction ! Design Prise en main Cuisson Fonctionnalité(s) Rapport Qualité / Prix Moulinex Cookeo Infinity