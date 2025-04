Je teste le démonte-palette Roughneck pour faire du bois de chauffage et des meubles

L’hiver touche à sa fin, mais comme chaque année, je prépare mon stock de bois pour l’année suivante afin d’alimenter mon poêle à bois. Parmi les sources de chauffage à ma disposition, j’ai pris l’habitude d’utiliser des palettes en bois brut type Europe (EPAL), non colorées, et donc non traitées chimiquement. Je les utilise néanmoins avec parcimonie en alternance avec du bois de chêne, car je sais qu’elles encrassent davantage mon poêle et son conduit. En effet, les poêles à bois ne sont pas conçus pour brûler uniquement ce type de bois. Cependant, bien utilisées et mélangées à du bois de chauffage classique, les palettes peuvent s’avérer très pratiques pour se chauffer sans se ruiner. Pendant longtemps, leur démontage était une vraie corvée. Mais, à force de recherches, j’ai fini par tomber sur le démonte palette Roughneck, une barre de levage robuste et efficace qui a totalement changé ma façon de récupérer du bois. Et le meilleur ? Il est accessible à un prix raisonnable de 33,10 €* seulement ! Présentation.

Comment je récupère mes palettes de bois ?

La première étape pour utiliser des palettes comme bois de chauffage, c’est bien évidemment de les récupérer. Heureusement, elles ne manquent pas et plusieurs sources permettent d’en trouver sans dépenser un centime :

Les grands magasins de bricolage, entrepôts logistiques et chantiers de construction : ils débarrassent régulièrement des palettes usagées.

Les sites d’annonces en ligne comme Montasdebois ou Le Bon Coin sont de vraies mines d’or.

Le bouche-à-oreille : mes voisins, amis ou encore des groupes Facebook locaux sont de bons moyens pour en dénicher. Il faut toutefois rester vigilant aux arnaques et ne jamais payer pour ce qui devrait être gratuit !

Comment je cassais mes palettes avant l’arrivée de mon démonte palette ?

Avant de découvrir l’outil miracle, chaque démontage de palette était un réel combat ! Je m’armais d’une masse et d’un pied-de-biche pour arracher les lattes une à une. Un travail long et fastidieux. C’était très physique, et après quelques minutes seulement, mes bras et mon dos me rappelaient qu’ils n’appréciaient pas trop l’exercice. Sécurité avant tout ! Entre les clous volants et les morceaux de bois qui se brisent de manière imprévisible, gants et lunettes de protection étaient obligatoires. Et, c’est là que le démonte palette entre en scène au point de me faire apprécier ce qui était, avant, une corvée ! Mais pourquoi ne l’ai-je pas découvert plus tôt ?

Présentation du démonte palette Roughneck gorilla ?

Eh oui, tout a changé avec l’arrivée du démonte pallette Roughneck ! Cet outil robuste et efficace permet de démonter les palettes sans effort et en un temps record. Voici ses atouts majeurs :

De longues griffes à profil bas qui facilitent l’extraction des lames de bois sans trop les abîmer.

Un effet levier puissant qui permet de soulever et de retirer les planches sans forcer.

Une prise en main confortable grâce à une poignée moletée et un revêtement en poudre pour une meilleure adhérence.

Un poids de 2,6 kg, parfaitement adapté pour garantir une bonne maniabilité sans fatiguer l’utilisateur. On est bien loin des 10 kilos de ma seule masse !

Ajoutons au tableau ci-dessus, un prix très accessible, à seulement 33,10 €* sur Amazon, pour finir de vous convaincre ! Cet outil est une véritable révolution dans mon quotidien et me permet de récupérer du bois de chauffage plus rapidement et plus facilement. Et vous, avez-vous déjà essayé un démonte palette pour récupérer du bois ou fabriquer des meubles ?

