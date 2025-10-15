Je teste le dernier Blackview XPLORE 2, un smartphone avec vidéoprojecteur intégré

Vous savez, si vous nous suivez sur NeozOne, que j’aime tester toutes sortes de produits, avec une préférence pour ceux qui incluent une technologie de pointe ! Alors, lorsque Blackview m’a proposé de tester son nouveau modèle, le XPLORE 2 à l’occasion de son lancement, autant dire que je n’ai pas hésité une seconde. Ce téléphone m’intriguait pour une raison simple : il promettait tout à la fois d’être le smartphone le plus robuste du marché, doté d’une batterie démesurée de 20 000 mAh, d’un écran 3,2K AMOLED HDR10+ et même d’un projecteur intégré.

Ajoutons un design inhabituel qui respire la robustesse, loin des coques en verre, qui se casse à la moindre rencontre avec un caillou, et vous obtenez un smartphone original ! Je l’ai embarqué lors de mon road trip en van aménagé, puis lors de mes sorties nocturnes, à pied avec ma chienne Athéna… Je l’ai testé sous toutes les coutures, et voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Quand j’ai reçu le carton, ma première réaction a été : « Ouh là, il pèse son poids ! » Avec ses 670 g et son design robuste bardé de protections, le XPLORE 2 n’a rien d’un smartphone classique. Le boîtier évoque davantage un équipement militaire ou rappelle les smartphones « de chantier », qu’un appareil de poche. À l’intérieur, tout est soigneusement rangé : le téléphone trône au centre, accompagné d’accessoires bien protégés. L’impression générale ? Du solide, du sérieux, et surtout un produit pensé pour durer. Je reconnais que le poids m’a quelque peu surpris, mais après tout, pourquoi pas ! Alors, j’ai donc embarqué mon nouveau Blackview XPLORE 2, dans mes aventures !

Pourquoi ai-je choisi de tester ce produit ?

Je suis souvent en déplacement, parfois en extérieur, et j’avoue que mon téléphone habituel me lâche trop vite, que ce soit côté batterie ou résistance. Si vous saviez combien de smartphones, j’ai cassé, j’ai désormais une assurance solide pour chacun d’ailleurs. Disons que là, l’idée d’un smartphone taillé pour l’aventure, capable de résister aux chutes, à l’eau, à la poussière, et en plus de me permettre de projeter des vidéos n’importe où, m’a semblé irrésistible. Tester un appareil comme le XPLORE 2, c’est un peu comme posséder un couteau suisse, lorsque vous partez en randonnée !

Branchement et installation

Première étape : le brancher. Avec une batterie de 20 000 mAh, il faut du sérieux pour la recharger. Heureusement, Blackview fournit un chargeur 120 W super fast charging qui redonne rapidement vie au mastodonte. En moins d’une heure, j’avais déjà une autonomie colossale. L’installation est fluide : Android 15 avec la surcouche DokeOS 4.5 (et même déjà annoncée 4.2 pour les prochaines mises à jour) se lance sans accroc. Configuration des comptes, transfert des applis, tout se fait aussi simplement que sur n’importe quel smartphone.

Un écran 3,2 K HDR10+ qui éblouit

L’écran AMOLED 6,73 pouces est clairement l’un des atouts du XPLORE 2. Avec sa résolution 1440 × 3 200 px, ses 2600 nits de luminosité et son rafraîchissement adaptatif 120 Hz, je me suis surpris à le préférer à ma tablette pour regarder des films et des séries. Même en plein soleil, l’affichage reste lisible, notamment pour lire avec mon application Kindle. En soirée, les couleurs éclatantes et les contrastes m’ont bluffé. Lors de mon dernier road trip en van, j’ai même pu relire et corriger un article directement sur l’écran du téléphone, sans plisser les yeux malgré la lumière du matin.

Un projecteur intégré pour improviser une séance cinéma

C’était LA fonction qui m’intriguait le plus. Intégré directement dans le smartphone, le projecteur transforme n’importe quel mur blanc en écran de cinéma. J’ai testé avec Netflix dans ma salle cinéma : l’image était suffisamment nette et lumineuse. J’ai trouvé cela hyper pratique, notamment lors de voyages ou pour une projection rapide en réunion professionnelle.

Bien sûr, il ne remplace pas un vidéoprojecteur professionnel, mais pour une soirée improvisée entre amis, c’est génial. En voyage, je m’en suis servi pour projeter une vidéo de mes prises de vue sur un mur du van : et cela fonctionne vraiment, c’est bluffant et très innovant !

Une batterie de 20 000 mAh qui change la donne

Je ne vais pas tourner autour du pot : cette batterie est un monstre. Plusieurs jours d’autonomie en usage modéré, près de cinq jours complets en usage intensif, et jusqu’à 75 jours de veille annoncés. À titre de comparaison, mon smartphone habituel tient deux jours tout au plus. Ajoutez à ça la recharge ultra-rapide et la possibilité d’utiliser le XPLORE 2 comme powerbank pour d’autres appareils, et vous obtenez un véritable compagnon de survie numérique. Pendant mon road trip, je n’ai jamais eu à chercher frénétiquement une prise de courant : je pouvais recharger ma lampe de camping ou même mon ordinateur portable sans craindre de vider mon téléphone.

Des caméras pour tout capturer, même la nuit

Avec ses deux capteurs Samsung 50 MP et son objectif de vision nocturne 20 MP signé Sony, le XPLORE 2 n’a pas à rougir face aux ténors de la photo mobile. De jour, les clichés sont détaillés, colorés, bien stabilisés grâce à l’OIS/EIS. Mais, c’est la vision nocturne qui m’a le plus marqué : j’ai pu prendre des photos claires dans une pièce plongée dans le noir, sans flash.

Une vraie surprise. Lors d’une halte en pleine nature, j’ai immortalisé un bivouac éclairé uniquement par un feu de camp : les détails et la netteté étaient impressionnants pour un smartphone. Et, lors de mes balades nocturnes, j’ai même pu capturer quelques moments avec ma chienne Athéna, qui apparaissait distinctement malgré l’obscurité ambiante. Bluffé encore une fois par cette fonctionnalité !

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après quelques semaines passées avec ce smartphone hors norme, j’ai la conviction qu’il ne s’adresse pas à tout le monde. Son poids peut représenter un obstacle pour les transports en commun, par exemple. De plus, la fonction projecteur ne s’adresse pas à tout le monde, notamment si vous avez l’habitude de scroller sur TikTok, je doute qu’il soit utile de projeter vos vidéos. Mais, pour ceux qui veulent un appareil incassable, endurant, innovant et polyvalent, il a beaucoup à offrir. Avant de détailler, voici les points forts et les points faibles que j’ai relevés.

Les points forts

Batterie 20 000 mAh et recharge 120 W, inégalées.

Écran AMOLED 3,2 K HDR10+ ultra-lumineux et fluide.

Robustesse impressionnante : IP68/IP69K, MIL-STD-810H, résiste aux chutes, à l’eau, à la poussière, aux températures extrêmes.

Projecteur intégré pratique pour des usages ponctuels.

Appareils photo polyvalents, avec vision nocturne réellement efficace.

Suivi logiciel assuré : trois ans de mises à jour Android.

Les points faibles

Poids élevé (670 g), assez lourd en main ou en poche.

Encombrant : presque 3 cm d’épaisseur.

Le projecteur reste limité en luminosité comparée à un appareil dédié.

Malgré ces défauts, je dois reconnaître que ce téléphone assume clairement son positionnement : c’est une machine de guerre, pas un smartphone de ville discret. Petite précision, n’activez pas les boutons virtuels sur Android, cela fait planter l’application du projecteur. Cela sera sans doute corrigé dans une prochaine mise à jour.

Est-ce que je recommande le produit testé ?

Si vous êtes un baroudeur, un travailleur en extérieur, ou simplement un geek curieux qui veut un smartphone unique en son genre, alors oui, je le recommande sans hésiter. Mais, si vous cherchez un appareil léger et élégant pour Instagrameur votre café latte, passez votre chemin : ce n’est pas le public visé. En conclusion, le Blackview XPLORE 2 (en précommande à 525,95 € au lieu de 683,95 €) est un smartphone hors norme. Ce n’est pas juste un téléphone, c’est un compagnon d’aventure, une batterie sur pattes, un mini-cinéma portable et un appareil photo de nuit. Pas parfait, mais unique.

Les caractéristiques techniques

Écran : AMOLED 6,73’’ 3,2 K HDR10+, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 8300 (5G, gravure 4 nm)

Mémoire : jusqu’à 16 Go RAM (extensible à 48 Go) + 1 To stockage UFS 4.0

Extension : jusqu’à 2 To via carte TF

Caméras : 50 MP (Samsung GN9) + 20 MP Night Vision + 50 MP frontale

Batterie : 20 000 mAh, charge 120 W, reverse charging 10 W

Résistance : IP68, IP69K, MIL-STD-810H

OS : DokeOS 4.5 fondés sur Android 15

Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM

Poids : 670 g

Le contenu du colis reçu

Smartphone Blackview XPLORE 2

Chargeur rapide 120 W

Câble USB-C robuste

Outil d’éjection SIM

Notice et garantie

Coque de protection supplémentaire (utile même pour un tank pareil !)

Verre trempé de rechange

Petit chiffon de nettoyage